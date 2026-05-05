Integrierte multimodale SLMs in einer Suite von KI-Agenten – Kleine Sprachmodelle ganz groß

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SLMs verlagern KI‑Leistung auf Endgeräte und ermöglichen dadurch niedrige Latenz, hohe Datensouveränität und echte Offline‑Fähigkeit – ein strategischer Vorteil gegenüber cloudabhängigen LLM‑Architekturen.
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Operative Teams profitieren unmittelbar, da spezialisierte KI‑Agenten (z. B. Knowledge, Sales oder Merchandising Agents) Arbeitsabläufe beschleunigen, Fehler reduzieren und kontextbezogene Unterstützung in Echtzeit liefern.
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Edge‑Computing wird zum Effizienztreiber: Lokale Verarbeitung senkt Bandbreitenbedarf, reduziert Kosten und schafft neue Möglichkeiten für Echtzeitentscheidungen in Logistik, Handel und Lagerprozessen.
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Multimodale SLM‑Ansätze entwickeln sich rasant, wobei integrierte Modelle langfristig dominieren werden – modulare Systeme bleiben jedoch kurzfristig praktikabel und ressourcenschonend.
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Die Zukunft gehört orchestrierten KI‑Agenten, die Sprache, Text und Bilder kombinieren, natürliche Interaktionen ermöglichen und den Arbeitsalltag messbar erleichtern – mit klaren Vorteilen für Produktivität, Kundenerlebnis und IT‑Governance.
Kleine Sprachmodelle (SLMs) ermöglichen leistungsfähige KI direkt auf Endgeräten und bieten entscheidende Vorteile bei Latenz, Datenschutz, Datensouveränität und Offline-Fähigkeit. Als spezialisierte KI‑Agenten steigern sie die Produktivität operativer Teams, senken Kosten und ebnen den Weg für eine neue Generation multimodaler Edge‑KI.
Sie sind weniger bekannt als ihre großen Brüder, die LLMs. Aber Small Language Models (SLMs) bieten erhebliche Vorteile und praxisnahe Einsatzmöglichkeiten, insbesondere für Frontline-Mitarbeitende im Lager, in der Logistik oder im Einzelhandel.
So lässt sich eine gezielte Auswahl spezialisierter SLMs als Bestandteil einer Suite von KI-Agenten effizient auf die -intelligente Automatisierung bestimmter Aufgaben zuschneiden. Diese KI-Funktionen versetzen operative Mitarbeitende in die Lage, Arbeitsabläufe schnell, präzise und kontextbezogen zu erfassen und direkt über mobile Handheld-Geräte mit integrierten KI-Agenten zu unterstützen. Das steigert nicht nur die Produktivität, sondern verbessert auch den Überblick über Ressourcen und hebt das Kundenerlebnis auf ein neues Level. Zugleich bieten SLMs die Antwort auf drängende Fragen, die IT-Entscheider umtreiben: zu Bandbreite, Latenzzeiten und Datenschutz.
Einsatzmöglichkeiten in der Praxis
SLMs eignen sich beispielsweise sehr gut für On-Device-KI, da sie KI-Funktionalitäten direkt auf mobile Endgeräte, Wearables und andere ressourcenbeschränkte Systeme bringen. So ermöglichen sie unter anderem die Funktionen von Offline-Sprachassistenten oder Echtzeitübersetzungen. Als KI-Agenten unterstützen SLMs zudem Edge-Computing-Szenarien, bei denen Daten unmittelbar an der Quelle verarbeitet werden. Das reduziert sowohl die Latenz, als auch den Bandbreitenbedarf erheblich.
Die Folge: Deutlich mehr Möglichkeiten für Echtzeitentscheidungen und eine verbesserte Effizienz des Personals im Lager, der Logistik und im Handel.
- Ein sogenannter »Knowledge Agent« könnte beispielsweise die Interaktion mit Arbeitshilfen und Standardarbeitsanweisungen ermöglichen. Das beschleunigt die Einarbeitung neuer Mitarbeitender und stellt relevante Informationen genau dann bereit, wenn sie gebraucht werden.
- Ein »Sales Agent« unterstützt bei produktbezogenen Fragen von Kunden und Mitarbeitenden, liefert Echtzeitinformationen zu Verfügbarkeit und Preisen und gibt während der Kundeninteraktion gezielte Empfehlungen für Cross- und Upselling.
Ein »Merchandising-Agent« wiederum kann geräteinterne Bilderkennung mit Computer-Vision-Technologien kombinieren, um den Zustand von Regalen intelligent und automatisiert zu bewerten. So lassen sich typische Merchandising-Probleme wie Regallücken, Fehlplatzierungen, Abweichungen vom Planogramm sowie fehlerhafte Preisangaben oder Beschilderungen effizient identifizieren und beheben. Ein großer Vorteil für Teams im operativen Tagesgeschäft.
KI in Echtzeit – ganz ohne Cloud
Gerätebasierte SLMs bieten eine Reihe überzeugender Vorteile, die insbesondere IT-, Innovations- und CTO-Teams zu schätzen wissen. Einer der wichtigsten Aspekte: der verbesserte Datenschutz. Nutzerdaten verlassen das Gerät nicht, wodurch nicht nur das Risiko von Datenlecks deutlich sinkt, sondern auch die Kontrolle über sensible Informationen gewahrt wird. Hinzu kommt eine deutlich geringere Latenz, da die Verarbeitung lokal erfolgt und keine Kommunikation mit entfernten Servern notwendig ist.
Da keine Daten in die Cloud übertragen werden, lassen sich zudem Bandbreiten- sowie Cloud-Computing-Kosten für LLMs reduzieren. Außerdem sinkt der mobile Datenverbrauch spürbar. Ein weiterer Vorteil: SLMs auf dem Gerät ermöglichen echte Offline-Funktionalität. Die KI bleibt auch ohne Internetverbindung einsatzfähig und ist damit besonders in Regionen mit eingeschränkter oder unzuverlässiger Konnektivität von großem Nutzen.
Die Zukunft gehört multimodalen KI-Agenten
Als Fazit lässt sich festhalten: Das Potenzial ist vielfältig. Zum Beispiel bei leistungsfähigeren Sprachassistenten, die schneller reagieren, den Datenschutz wahren und auch offline komplexe Anfragen verstehen und beantworten können. Auch bei der Echtzeitübersetzung, bei der gesprochene Sprache und Texte unmittelbar und ohne Cloud-Anbindung übersetzt werden.
Die Zukunft der KI ist von Grund auf multimodal. Grundsätzlich lassen sich dabei zwei Ansätze unterscheiden, die jeweils eigene Stärken und Herausforderungen mit sich bringen:
- Integrierte multimodale SLMs sind Modelle, die von Anfang an für die direkte Verarbeitung mehrerer Modalitäten konzipiert wurden. Dieser Ansatz ist besonders effizient, erfordert jedoch eine sorgfältige Architektur sowie aufwendige Trainingsprozesse.
- Modulare multimodale Systeme kombinieren ein SLM mit separaten, spezialisierten Modellen für andere Modalitäten, etwa für Bilderkennung oder Speech-to-Text. Das SLM übernimmt dabei die Rolle des Koordinators, verarbeitet Textinformationen und interagiert bei Bedarf mit den angebundenen Modellen.
Mit zunehmender Reife der Technologie zeichnet sich ein klarer Trend hin zu stärker integrierten multimodalen SLMs ab. Dennoch ist der modulare Ansatz kurzfristig oft praktikabler und kosteneffizienter. Vor allem angesichts der begrenzten Ressourcen, die bei der Bereitstellung auf Endgeräten zur Verfügung stehen.
Die Zukunft wird daher eine Kombination beider Ansätze sein, abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall und den vorhandenen technischen Rahmenbedingungen. Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsarbeiten werden sowohl leistungsfähigere integrierte multimodale SLMs und KI-Agenten hervorbringen als auch robuste modulare Systeme, die sich flexibel anpassen und auf verschiedenen Geräten einsetzen lassen.
Das übergeordnete Ziel bleibt dabei klar: KI-Systeme zu entwickeln, die Informationen aus verschiedenen Sinnesquellen zusammenführen und einordnen können. Etwa aus Text, Sprache und Bildern. Dadurch wird die Interaktion zwischen Mensch und Technik natürlicher, verständlicher und wirkungsvoller. Am Ende setzt sich die KI durch, die den Arbeitsalltag spürbar erleichtert und konkrete Mehrwerte schafft.
Andrea Mirabile,
Global Director of AI Research,
Zebra Technologies
Illustration: © Esignn | Dreamstime.com
22 Artikel zu „SLM“
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
SLMs, LLMs und die Debatte, die am Thema vorbeigeht: Komplexität bewältigen – Klarheit finden
Es wird viel über die Vorteile von SLMs (Small Language Models) diskutiert. Und doch geht die Diskussion oft an der Sache vorbei. Denn es geht nicht um Größe oder Komplexität. Es geht vielmehr darum, wie SLMs konzipiert sind, um Entscheidungen zu treffen und die richtige Balance zu finden zwischen ihrer Spezialisierung und ihrer Fähigkeit zu breiterem, allgemeinem Wissen. Der wahre Wert eines SLM liegt in seiner Fähigkeit, spezialisiertes Wissen und Argumente zu liefern, die dem Generalisten, dem LLM (Large Language Model), helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, zu bestimmen, wann der Experte hinzugezogen werden muss, und das Richtige zu tun.
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Ein Jahr LLM-Benchmarking: 3 Lessons Learned
Seit mehr als einem Jahr prüfen und bewerten die KI-Experten von Insiders Technologies die Leistungsfähigkeit der wesentlichen LLMs anhand eines standardisierten Tests mit realen Daten. Wir sprachen mit Dr. Alexander Lück, Product Owner Data Management und verantwortlich für das LLM-Benchmarking, über die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Benchmarking für Strategie- und Technologieauswahl. Herr Dr. Lück,…
News | Business | Trends 2030 | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Effizienz | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI soll bis 2030 intelligenteres Geschäftswachstum vorantreiben
Weltweit befragte Führungskräfte gehen davon aus, dass sich die Ausgaben für KI bis 2030 von Effizienzsteigerung hin zu Innovation verlagern werden. Die globalen Produktivitätssteigerungen im Bereich KI werden voraussichtlich um 42 % steigen und damit Reinvestitionen für Wachstum ankurbeln. 67 % der Befragten weltweit erwarten, dass KI Ressourcen- und Qualifikationsengpässe beseitigen wird. Die neue Studie…
News | Business | Trends 2025 | Effizienz | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services
Wettlauf der Open-Source-KI-Modelle
TNG Technology Consulting als weltweiter Schlüsselspieler für Open-Source-KI-Modelle gelistet. Mit über einer Billion verarbeiteten Tokens gehört das deutsche KI-Unternehmen TNG Technology Consulting zu den zehn bedeutendsten Modellautoren von Open-Source Large Language Modellen (LLMs) auf der weltweiten KI-Plattform OpenRouter. In der von Andreessen Horowitz ermittelten Top-10-Liste ist TNG mit dem achten Platz der einzige deutsche…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Security | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Strategien
Technologietrends für 2026: Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt
Die strategischen Technologietrends für 2026 umfassen KI-Supercomputing-Plattformen, Multiagentensysteme, domänenspezifische Sprachmodelle, KI-Sicherheitsplattformen, KI-native Entwicklungsplattformen, vertrauliches Rechnen, physische KI, präventive Cybersicherheit, digitale Herkunft und Geopatriation. Diese Trends treiben Innovation und Transformation in einer KI-gesteuerten, hypervernetzten Welt voran [1]. »2026 wird ein entscheidendes Jahr für Technologieführer, in dem Disruption, Innovation und Risiken in einem nie dagewesnen Tempo…
News | Trends 2030 | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Strategien | Tipps
Die Zukunft der Cybersicherheit liegt in der Prävention – nicht in Erkennung und Reaktion
»Eine rein DR-basierte Verteidigung reicht nicht mehr aus, um Vermögenswerte gegen KI-gestützte Angreifer zu schützen. Unternehmen müssen zusätzliche, präventive und autonom wirkende Gegenmaßnahmen ergreifen, um potenzielle Angriffe zu neutralisieren, bevor sie stattfinden.« Bis 2030 werden präventive Cybersicherheitslösungen mehr als die Hälfte der weltweiten IT-Sicherheitsausgaben beanspruchen. 2024 lag ihr Anteil noch bei unter 5 %.…
News | Trends 2025 | Effizienz | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work
Einführung von generativer KI hat sich in den letzten zwei Jahren verfünffacht
Dieses Jahr skalieren 30 Prozent der Unternehmen Gen AI vollständig oder teilweise. 2023 waren es erst sechs Prozent. 60 Prozent der Unternehmen weltweit erwarten, dass KI binnen zwölf Monaten ein aktives Teammitglied wird oder andere KI-Systeme anleitet. Unternehmen haben jedoch Probleme mit Blick auf Kosten, Fortbildungen und beim Anpassen der Unternehmensstruktur. Generative KI (Gen…
News | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Tipps
Mit Netzwerkerkennung Cybersecurity-Risiken bewerten und minimieren
60 % der Cybersicherheitsvorfälle betreffen Netzwerkgeräte, die nicht von der IT-Abteilung bemerkt wurden. Solche unsichtbaren Bestandteile von Netzwerkinfrastrukturen sind daher die größte Schwachstelle – schließlich kann man nichts schützen, von dem man nicht weiß, dass es überhaupt existiert. Netzwerkerkennung – auch Network Discovery – sollte daher der Grundstein für die Sicherheit von Netzwerken sein, um…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Ausgabe 3-4-2025
Nachhaltige Investments – Wie KI und Knowledge Graphen ESG-Analysen beschleunigen
Für viele Unternehmen ist eine umfassende Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) heute schon Pflicht – und regelmäßig weiten die Gesetzgeber den Kreis dieser Unternehmen aus. Manuell ist die Analyse der Massen unterschiedlicher Daten jedoch kaum zu leisten. Hier hilft die Kombination von künstlicher Intelligenz und Knowledge Graphen: Diese beschleunigt den Vorgang erheblich und erleichtert die verständliche Darstellung der Ergebnisse.
News | Business Process Management | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services | Strategien
Elemente einer Datenplattform für KI – Herausforderungen, Chancen und Hype
Das Schlagwort »Plattform« ist seit vielen Jahren in der IT nicht mehr wegzudenken. Eine immense Zahl an Herstellern benutzt diesen Begriff um den Blick von einzelnen Produkten wegzulenken und den Aspekt der »Ganzheitlichkeit« zu betonen. Allerdings bleibt hier vieles oft unklar bzw. vage. Was hat es mit einer Datenplattform für KI auf sich? Der…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Die Evolution des KI-unterstützten Internetbetrugs: Neue Betrugsmaschen und Gegenmaßnahmen
Künstliche Intelligenz (KI) macht es Cyberkriminellen immer leichter, ihre eigenen »Produktivitätstools« zu entwickeln. Sie ermöglicht es, täuschend echt wirkende Inhalte für Angriffe in immer schneller werdendem Tempo zu erstellen. Dabei kommen sowohl legitime Apps , die für böswillige Zwecke missbraucht werden, als auch speziell entwickelte Tools, die in der Cybercrime-Unterwelt kursieren, zum Einsatz. KI-Tools durchsuchen…
News | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
Für eine nachhaltigere und barrierefreiere KI
Der Erfolg von Deepseek hat eine neue Debatte darüber entfacht, welche Chancen Deutschland hat, sich als führender Akteur auf dem KI-Markt zu etablieren. Während die Regierung die Fortschritte in Forschung und Infrastruktur hervorhebt, betonen Branchenführer die Bedeutung kostengünstiger, effizienter Rechenleistung – und verweisen auf die Fähigkeit von Deepseek, ihr Produkt mit weniger Mitteln und weniger…
News | IT-Security | Tipps
Qakbot-Botnetz ausgeschaltet. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt?
Ende August ist es internationalen Strafverfolgungsbehörden unter der Führung des FBI gelungen, das Qakbot-Botnetz zu zerschlagen – vorerst. Die Infrastruktur diente Cyberkriminellen dazu, Ransomware zu verteilen. Laut heise.de hatten sich die Strafverfolger rechtmäßig Zugang zur Infrastruktur verschafft und mehr als 700.000 infizierte Computer ausgemacht. In einer konzertierten Aktion wurde die Serverinfrastruktur übernommen, die sich nach…
News | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Strategien der Länder im internationalen Vergleich: Darauf setzen Deutschland und Co.
Die Berlin School of Business and Innovation (BSBI) untersucht internationale Strategien im Umgang mit künstlicher Intelligenz und identifiziert die Handlungsfelder von 22 Ländern. Platz 1 der Auswertung ist die Ausbildung von KI-Fachkräften; der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen erhält geringere Aufmerksamkeit. Australien ist einziges Land, das KI aktiv für den Umweltschutz einsetzen will. …
News | IT-Security | Kommentar
Harte Tatsachen: Regierungen können uns im Cyberkrieg nicht retten
Hitesh Sheth, President und CEO von Vectra AI, einem Unternehmen für Bedrohungserkennung und -abwehr im Cyberumfeld, kommentiert die gegenwärtige Perspektive auf staatliche Möglichkeiten die Bürger und Unternehmen im Falle eines Cyberkriegs zu schützen. »Inmitten unseres ersten globalen, multilateralen und völlig unvorhersehbaren Cyberkriegs liegt es an jedem von uns, sich zu verteidigen. Kein Geheimdienst weiß,…
998 Artikel zu „KI-Agent“
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Verhaltensanalysen für KI-Agenten in Cloud-Umgebungen: Transparenz und Anomalieerkennung als Sicherheitsfaktor
Wie Security-Teams autonome Software-Agenten über den Lebenszyklus hinweg beobachten, Normalverhalten modellieren und Abweichungen frühzeitig erkennen können. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Agenten in Unternehmen entsteht eine neue Herausforderung für die IT-Sicherheit: Autonome Systeme handeln eigenständig, interagieren miteinander und greifen auf Daten sowie Dienste zu – häufig bei eingeschränkter Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und Aktionen. Klassische…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
Saviynt stellt Identity-Plattform für KI-Agenten vor
Neue Lösung ermöglicht Steuerung autonomer KI-Agenten über den gesamten Lebenszyklus – von der Erkennung bis zur Laufzeitkontrolle. Saviynt, Anbieter einer Identity-Security-Plattform, hat heute seine Lösung Saviynt Identity Security for AI vorgestellt. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, autonome KI-Agenten vergleichbar mit menschlichen und maschinellen Identitäten zu verwalten: mit durchgehender Sichtbarkeit, Lifecycle-Governance und kontextbasierter Zugriffskontrolle in…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Services
Agentic AI: Warum ein Großteil der KI-Agenten im technischen Einkauf scheitern wird
Kommentar von Robert Hilmer, CEO PartSpace »Die Unternehmensberatung McKinsey & Company hat kürzlich eine unbequeme Wahrheit ausgesprochen: Das Problem mit KI im Einkauf ist kein Technologieproblem, sondern ein Leadership-Problem. In ihrem Report »Redefining procurement performance in the era of agentic AI« beschreibt die Beratung den Wandel von analytischer KI nach dem Motto »Zeig mir die…
News | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Services
Service Management: KI-Agenten ermöglichen proaktives Handeln
Entspricht in Ihrem Unternehmen der aktuelle Nutzen von KI den Erwartungen? Mit der Einführung KI-basierter Agenten verändert sich die Art und Weise, wie KI im Unternehmen eingesetzt wird, grundlegend – und damit auch der tatsächlich erzielte Mehrwert. Die aktuelle Diskussion über die Notwendigkeit von KI-Agenten lenkt den Blick auf ein offensichtlich weit verbreitetes Problem:…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Das Ende der Warteschleife ist in Sicht – warum KI-Agenten den Menschen trotzdem brauchen
»Für Elise« in der Warteschleife und generische Textantworten per E-Mail wirken im Zeitalter von KI wie Relikte aus einer analogen Welt. Immer mehr Unternehmen transformieren ihre manuellen Prozesse in agentenbasierte Workflows. Doch mit der wachsenden Leistungsfähigkeit von KI-Agenten steigt die Bedeutung eines oft unterschätzten Faktors: des Menschen im Prozess. Kunden, die heute mit einem…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work
Agents of Chaos: KI-Agenten als neue Risikoklasse
Autonome KI‑Agenten auf Basis von Large Language Models (LLMs) entwickeln sich rasant von experimentellen Chatbots zu handlungsfähigen Systemen, die eigenständig Aufgaben ausführen, Werkzeuge nutzen, kommunizieren und Entscheidungen treffen. Das Paper »Agents of Chaos« analysiert erstmals systematisch, welche neuen Sicherheits‑, Datenschutz‑ und Governance‑Risiken dadurch entstehen [1]. Die Studie basiert auf einer zweiwöchigen Red‑Teaming‑Untersuchung mit realistisch…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Von sechs Stunden auf 60 Minuten: KI-Agent beschleunigt Analysearbeit
Daten zentral befragen: Eine Frage im Chat statt Suche in verstreuten Datensilos. Agenten erstellen automatische Analysen und Grafiken in Sekundenschnelle. Souveräne Infrastruktur bietet volle KI-Power und höchste Datensicherheit. Unternehmen horten enorme Datenmengen, doch ihr Potenzial bleibt oft ungenutzt. Informationen liegen in dutzenden Datenbanken und Anwendungen in unterschiedlichen Formaten vor. Studien von McKinsey und dem…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Können Firmen mit KI-Agenten Geld verdienen?
Künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere KI-Agenten sind in den letzten Jahren zu einem zentralen Innovationstreiber in Unternehmen geworden. Doch während die technologischen Möglichkeiten rasant wachsen, bleibt die Frage nach der Monetarisierung dieser Lösungen offen: Können Firmen mit KI-Agenten tatsächlich Geld verdienen? Status Quo: Skepsis und erste Ansätze Laut der aktuellen Studie »Vertrauen in KI-Agenten« herrscht…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
So ticken KI-Agenten für Cybersicherheit wirklich
Immer mehr Security Operation Centers (SOC) setzen im Kampf gegen Hacker und Downtimes auf die Hilfe künstlicher Intelligenz. KI-Agenten, die wie SOC-Teams miteinander autonom kollaborieren, sind in diesem Zusammenhang die neueste Evolutionsstufe. Ontinue, der führende Experte für Managed Extended Detection and Response (MXDR), wirft einen Blick unter die Haube solcher Multi-Agenten-Systeme. Multi-Agenten-Systeme (MAS), bestehend…
News | IT-Security | Kommunikation | Services | Strategien
Die Frage ist, worauf ein KI-Agent Zugriff hat
Die Series-C-Finanzierung zielt darauf ab, GitGuardian so zu skalieren, dass Unternehmen Maschinenidentitäten und Zugangsdaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg governancefähig verwalten können, da autonome KI-Agenten und deren Zugangsdaten exponentiell zunehmen. Ein aktueller Fall mit dem KI-Agenten Moltbot zeigt, wie schnell und unkontrolliert Zugangsdaten entstehen und in öffentliche Repositories gelangen, was erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. GitGuardian reagiert…
Trends 2026 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Wo KI-Agenten für Verbraucher nützlich sind
https://de.statista.com/infografik/35700/unterstuetzung-durch-ki-agenten/?lid=qdudofbzcv53 Was Kunden erwarten – und wie Unternehmen reagieren sollten KI-Agenten, also Programme, die selbstständig Aufgaben umsetzen können, sind der nächste große Trend in der künstlichen Intelligenz. die Telekom MMS Studie zeigt: 43 % der Verbraucherinnen und Verbraucher nutzen bereits KI-Agenten oder können sich das vorstellen. 75 % der IT-Entscheider erwarten, dass ihre Kunden künftig…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
OpenClaw & Moltbook: KI-Agenten, die handeln – und die Menschen, die zuschauen
KI-Agenten wie OpenClaw unterscheiden sich von klassischen Chatbots, da sie eigenständig handeln, Informationen speichern und Aufgaben über längere Zeiträume koordinieren können, was neue Sicherheitsrisiken birgt. Besonders gefährlich ist, dass Angreifer durch Prompt Injection die Agenten dazu bringen können, ihre legitimen Zugriffsrechte missbräuchlich zu nutzen, ohne das System direkt zu hacken. Um Risiken zu minimieren, sollten…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien | Tipps
Vom Projekt zur Betriebslogik: Wie UiPath seine SAP-Landschaft mit KI-Agenten neu erfindet
Warum orchestrierte, KI-basierte Agenten zum strategischen Hebel in der SAP-S/4HANA-Transformation werden und was sich aus der »Customer Zero«-Initiative von UiPath und Deloitte lernen lässt. In vielen Unternehmen wird die Umstellung auf SAP S/4HANA noch immer als notwendige Pflichtübung gesehen: teuer, riskant und mit ungewissem Mehrwert jenseits der technischen Erneuerung. UiPath hat diese Transformation anders…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
Trends 2026: KI-Agenten kommen in der Unternehmenspraxis an
Produktive KI-Anwendungen lösen Pilotprojekte ab und treiben Effizienz, Innovation und Wachstum voran. Künstliche Intelligenz (KI) ist endgültig im Unternehmensalltag angekommen. Das Jahr 2026 wird einen weiteren entscheidenden Punkt markieren: Unternehmen verabschieden sich von KI-Versuchsballons und setzen KI-Technologien jetzt produktiv und skalierbar ein. Die Zeit der Experimente ist vorbei, denn KI wird zum festen Bestandteil…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps | Whitepaper
Die Gefahren von KI-Agenten und wie Unternehmen ihnen begegnen können
Mit dem rasanten Aufstieg agentischer KI-Systeme – also KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen agieren – entsteht eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken. Unternehmen profitieren zwar von Effizienzsteigerungen, stehen aber zugleich vor Herausforderungen, die klassische IT-Sicherheitskonzepte nicht mehr abdecken. Neue Risikoklasse: Was macht KI-Agenten so gefährlich? Agentische KI…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Tipps
Eine neue Klasse operativer und sicherheitsrelevanter Risiken: KI-Agenten
OWASP hat erstmals die Top 10 for Agentic Applications veröffentlicht. Der Bericht macht deutlich, welche erheblichen geschäftlichen Risiken von agentischer KI ausgehen können – insbesondere, weil diese Systeme eigenständig Entscheidungen treffen und ohne menschliches Eingreifen handeln [1]. Dazu ein Kommentar von Keren Katz, Co-Lead, OWASP Agentic AI Project; Senior Group Manager of AI Security,…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Trends Kommunikation | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten und Sprachtechnologie als Treiber des Wandels 2026
Im Jahr 2026 werden KI-Agenten laut einer aktuellen Studie von DeepL weltweit als zentrale Treiber für den Wandel in Unternehmen gesehen, wobei die Mehrheit der Führungskräfte einen tiefgreifenden Einfluss auf Geschäftsprozesse erwartet [1]. Besonders die Integration von KI-Sprachtechnologie und Echtzeit-Sprachübersetzung wird als entscheidend für globale Kommunikation und Wachstum betrachtet, wobei Deutschland und Großbritannien bei der…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Banken und Versicherungen: KI-Agenten brauchen Beaufsichtigung der KI
Drei von fünf Banken und Versicherungen nennen die Kundengewinnung als einen der Hauptgründe für den Einsatz von KI-Agenten. 33 Prozent der Unternehmen entwickeln aktiv eigene KI-Agenten, allerdings haben nur 10 Prozent diese in großem Umfang eingesetzt. Fast die Hälfte der Banken und Versicherungen schafft neue Arbeitsplätze zur Überwachung von KI-Agenten. Finanzinstitute verlagern wichtige kundenbezogene…
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KI-Agenten am Arbeitsplatz machen Identity Resilience unerlässlich
Angreifer brechen nicht mehr ein; sie melden sich einfach an. Eine neue Studie zeigt eine besorgniserregende Lücke zwischen der wachsenden Angriffsfläche für Identitätsdiebstahl und der Fähigkeit von Unternehmen, sich von Kompromittierungen zu erholen [1]. Die KI-Welle führt zu einer Zunahme von KI-Agenten am Arbeitsplatz und damit zu mehr nicht-menschlichen Identitäten (NHIs) sowie agentenbasierten Identitäten.…