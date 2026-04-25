Saviynt stellt Identity-Plattform für KI-Agenten vor

Neue Lösung ermöglicht Steuerung autonomer KI-Agenten über den gesamten Lebenszyklus – von der Erkennung bis zur Laufzeitkontrolle.

Saviynt, Anbieter einer Identity-Security-Plattform, hat heute seine Lösung Saviynt Identity Security for AI vorgestellt. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, autonome KI-Agenten vergleichbar mit menschlichen und maschinellen Identitäten zu verwalten: mit durchgehender Sichtbarkeit, Lifecycle-Governance und kontextbasierter Zugriffskontrolle in Echtzeit.

Wachsende Risiken durch autonome KI-Agenten

KI-Agenten schreiben Code, führen Transaktionen aus, beantworten Kundenanfragen und steuern Geschäftsprozesse. Gleichzeitig fehlt in vielen Unternehmen die notwendige Transparenz und Steuerung nach der Inbetriebnahme. Klassische Identity-Modelle wurden für menschliche Nutzer und klar definierte Prozesse entwickelt, nicht für autonome Systeme, die eigenständig und in hoher Geschwindigkeit agieren.

„KI-Agenten verhalten sich grundlegend anders als klassische Nutzer“, sagt Vibhuti Sinha, Chief Product Officer bei Saviynt. „Sie agieren eigenständig, greifen kontinuierlich auf Systeme zu und treffen Entscheidungen in Echtzeit. Herkömmliche Identity-Sicherheit war dafür nie gedacht. Wir haben zwei Jahre lang mit Unternehmen zusammengearbeitet, die bereits Agenten im Produktivbetrieb einsetzen. Was sie brauchten, war kein Policy-Update, sondern eine neue Steuerungsebene.“

Drei zentrale Funktionsbereiche

Die Plattform erkennt, registriert und überwacht KI-Agenten in Echtzeit und unterstützt Umgebungen wie Amazon Bedrock, Microsoft Copilot Studio, Google Vertex AI, ServiceNow AI und Salesforce Agentforce.

Identity Security Posture Management (ISPM) für KI:

Kontinuierliche Erkennung autonomer Agenten – unabhängig davon, ob sie autorisiert sind oder nicht. Die Lösung schafft Transparenz über Risiken und Berechtigungen und unterstützt bei der Identifikation von Shadow-AI-Anwendungen.

Identity Lifecycle Management:

Zuweisung von Verantwortlichkeiten sowie Steuerung des gesamten Lebenszyklus eines Agenten, von der Registrierung bis zur Stilllegung.

Agent Access Gateway: Überprüfung von Zugriffen und Interaktionen in Echtzeit, um unautorisierte Aktivitäten zwischen Agenten sowie gegenüber Unternehmenssystemen zu verhindern.

Praxisentwicklung mit Unternehmen

Die Lösung wurde gemeinsam mit Unternehmen entwickelt, die KI-Agenten bereits produktiv einsetzen, darunter The Auto Club Group, Hertz und UKG.

„Wenn KI-Agenten von Experimenten in den Kernbetrieb übergehen, reichen die bisherigen Identity-Modelle nicht mehr aus“, sagt Gnana Thanikachalam, Global Head of IAM bei Hertz. „Durch die Zusammenarbeit mit Saviynt können wir KI-Agenten mit derselben Konsequenz steuern wie menschliche Identitäten, von der laufenden Erkennung bis zum automatisierten Onboarding.“

„Autonome Agenten zu skalieren erfordert eine Governance, die mit dem Tempo der KI-Innovation Schritt hält“, sagt Jeyanth Jambunathan, Head of IAM bei The Auto Club Group. „Mit Saviynts Plattform gewinnen wir Echtzeit-Sichtbarkeit und Kontrolle über KI-Identitäten.“

Integration in bestehende Sicherheitsarchitekturen

Die Lösung richtet sich an Entwickler, Fachbereiche und Low-Code-Anwender. Sie integriert externe Risikosignale von Partnern wie CrowdStrike, Zscaler, Wiz und Cyera, um eine konsolidierte Sicht auf KI-bezogene Risiken zu ermöglichen.

„Wir verbinden Zugriffskontrolle in Echtzeit mit bestehenden Funktionen wie Identity Management, Privileged Access Management und Entitlement Management innerhalb einer Plattform“, sagt Sachin Nayyar, CEO von Saviynt.

Ein kurzes Erklärvideo zur Lösung finden Sie hier.