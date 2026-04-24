Automatisierung und Managed Security Services in der Cybersecurity – Kostenoptimierung bedeutet nicht Verzicht

-
Bedrohungslage eskaliert: Cyberangriffe verursachen über 200 Mrd. € Schaden pro Jahr; KI‑basierte Attacken verstärken die Dynamik.
-
Eigenbetrieb scheitert an Kosten & Fachkräftemangel: 24/7‑Security ist für viele Unternehmen personell wie finanziell nicht realisierbar.
-
Automatisierung & KI erhöhen Effizienz: KI‑gestützte Systeme übernehmen Routineaufgaben, priorisieren Alerts und steigern die Qualität der Sicherheitsarbeit.
-
Managed Security Services schaffen Skaleneffekte: Externe SOCs bieten Expertise, moderne Technologien und kontinuierliche Überwachung ohne Kontrollverlust.
-
Kostenoptimierung bedeutet Professionalisierung, nicht Verzicht: Die Kombination aus KI, Automatisierung und externem Know‑how ermöglicht ein Sicherheitsniveau, das intern kaum bezahlbar wäre.
Noch nie war die Bedrohungslage durch Cyberangriffe so hoch. Trotzdem setzen viele Unternehmen weiter auf bereits überholte Security-Ansätze oder kürzen Budgets an den falschen Stellen. Wer IT-Sicherheit heute wirksam und gleichzeitig wirtschaftlich gestalten will, muss umdenken. Die Kombination aus KI-gestützter Automatisierung und der Auslagerung von Security-Prozessen ist dabei der Schlüssel, um budgetäre Effizienz und den Schutz der eigenen Systeme in Einklang zu bringen.
Die Zahl erfolgreicher Cyberangriffe steigt weiter an. Laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom lag der wirtschaftliche Schaden durch digitale Angriffe im Jahr 2024 bei über 200 Milliarden Euro – doppelt so viel wie noch vor fünf Jahren [1]. Ebenfalls alarmierend: Drei von vier Unternehmen melden eine Zunahme der Angriffe. Die Tendenz dürfte auch deswegen noch weiter steigen, weil Attacken zunehmend KI-basiert laufen. Sicherheitskritische Vorfälle reichen von gezielten Erpressungskampagnen bis zu breiten Lieferkettenattacken, die ganze Industriezweige lahmlegen können. Als der britische Autohersteller Jaguar Land Rover im Frühjahr 2025 Opfer eines massiven Angriffs wurde, stand die weltweite Produktion über Wochen still. Allein die Wiederherstellung zentraler Systeme dauerte Monate. Der Fall zeigt auch, wie eng IT-Security und betriebliche Kontinuität inzwischen miteinander verwoben sind. Und vor allem, wie vulnerabel Systeme und Unternehmensstrukturen sind.
Obwohl Risiken und mögliche Konsequenzen hinlänglich bekannt sind, reagieren immer noch zu viele Unternehmen gar nicht oder nur zögerlich auf die akute Bedrohungslage. Oftmals kommt es in Sachen Cybersecurity sogar eher zu einem reflexhaften Sparverhalten, bei dem Sicherheitsbudgets gekürzt werden, während Investitionen in neue Maschinen oder das Marketing unberührt bleiben. Dahinter steckt oft ein Missverständnis: IT-Sicherheit wird als reine Kostenstelle ohne echten ROI betrachtet, nicht als geschäftskritische Infrastruktur. Wie hoch der Preis für diese Priorisierung in der Praxis ist, zeigt sich allerdings meist erst dann, wenn es zu spät ist. Angriffe, die Produktionslinien lahmlegen, Daten entwenden oder die Kundenkommunikation stören, haben längst existenzielle Konsequenzen. Wer glaubt, bei der Sicherheit sparen zu können, klettert ohne Sicherungsseil.
Warum Eigenbetrieb keine Lösung mehr ist. Ein weiteres Problem besteht in der Annahme, den komplexen Bereich der IT-Sicherheit selbst abdecken zu können und so vermeintlich Geld zu sparen. In der Praxis ist allerdings schon der dauerhafte 24/7-Betrieb kaum realistisch, besonders bei kleinen Unternehmen und im Mittelstand. Um eine einzige Position rund um die Uhr zu besetzen, sind aufgrund von Arbeitszeitgesetzen, Urlaub und Krankheitsvertretung sechs bis sieben Vollzeitkräfte notwendig – ein Kostenblock von bis zu einer Million Euro pro Jahr, bevor überhaupt Technologie angeschafft oder Lizenzen bezahlt worden sind.
Doch die ökonomische Seite ist nur ein Teil des Problems, zusätzlich wirkt hier der akute Fachkräftemangel. Der Markt für erfahrene Security-Analysten ist schlicht leergefegt. Wer Personal findet, hat Mühe, es langfristig zu halten. Nachtschichten, Wochenenddienste und monotone Überwachungstätigkeiten sind wenig attraktiv, während Angreifer ihre Methoden ständig weiterentwickeln. Ein Inhouse-Team sieht meist nur die eigene Systemlandschaft und reagiert auf bekannte Muster – für moderne Angriffskampagnen, die KI-gestützt, verteilt und hochdynamisch ablaufen, ist das zu oft wenig. Bei spezialisierten Cybersecurity-Dienstleistern laufen hingegen Informationen über alle Arten von Angriffen und ihren Mustern in einen gemeinsamen Wissenspool, von dem Unternehmen profitieren.
Die Komplexität digitaler Bedrohungen wächst schneller als die Fähigkeiten und Ressourcen einzelner Organisationen. Jede neue Technologie – vom vernetzten Produktionsroboter bis zur Cloud-Applikation – schafft neue Angriffsflächen. Gleichzeitig beschleunigen Angreifer ihre Prozesse aber auch durch Automatisierung. Wer dem nur mit manueller Arbeit begegnen will, kämpft gegen eine mathematische Überlegenheit: Der Aufwand steigt, die Effizienz sinkt.
Sicherheit braucht Partner. Eine wehrhafte IT-Security auf State-of-the-Art-Niveau besteht daher nicht aus der Implementierung der neuesten Firewall oder eines weiteren Tools, sondern im grundlegenden Wandel von Arbeitsweisen und dem Einsatz neuer Technologien. So hat allen voran die künstliche Intelligenz bereits begonnen, zentrale Aufgaben im Sicherheitsbetrieb zu übernehmen. Die Systeme können so beispielsweise in Echtzeit Logdaten analysieren, Ereignisse mit globalen Bedrohungsfeeds abgleichen und Alerts nach Relevanz priorisieren. Die damit einhergehende Automatisierung hat zwei zentrale Effekte: Erstens senkt sie Kosten, weil das System repetitive Tätigkeiten übernimmt und rar gesäte Fachkräfte gezielter eingesetzt werden, zweitens erhöht sie die Qualität der Arbeit. Ein Algorithmus analysiert riesige Datenströme verlässlich und arbeitet rund um die Uhr. Damit sind hybride Modelle möglich, in denen etwa AI-Agents und SOAR-Tools (Security Orchestration, Automation and Response) den größten Teil der Routine abfängt und menschliche Fachkräfte sich auf kritische Fälle konzentrieren können. Aber auch die besten Detektionssysteme nützen nichts, wenn es keine Strategien für den Ernstfall gibt. Welche Abläufe greifen bei einem laufenden Angriff oder sogar im schlimmsten Fall, einer erfolgreichen Attacke? Cybersecurity ist daher kein Paket aus Tools, sondern eine holistische Strategie. Dafür sind Automatisierung und KI wichtige Bausteine, die allerdings nur einen Teilbereich abdecken.
Für eine wehrhafte Cybersecurity-Strategie ist die Externalisierung des Security-Betriebs ein operativer und wirtschaftlich logischer Schritt – ob nun teilweise oder in Gänze. Managed Security Services von renommierten, vertrauenswürdigen Anbietern ermöglichen es Unternehmen, kritische Schutzfunktionen und eine dauerhafte Überwachung auszulagern, ohne die Kontrolle zu verlieren. Professionelle Sicherheitsexperten betreiben globale Security Operations Center, in denen Dutzende oder Hunderte von Kunden gleichzeitig überwacht werden – mit modernsten Technologien. Das schafft Skaleneffekte: Ressourcen, Know-how und Technologie werden geteilt, Kosten sinken, und dennoch steht rund um die Uhr spezialisierte Expertise bereit. Auch für den Ernstfall.
Expertise von außen. Ein modernes Security Operations Center (SOC) arbeitet mit definierten Use Cases und Playbooks – festgelegten Handlungsketten für typische Angriffsszenarien. Routineaufgaben wie die Prüfung verdächtiger IP-Adressen, das Abgleichen von Hashwerten oder die Analyse von Logdateien lassen sich vollständig automatisieren. Eine gut trainierte KI erkennt dabei Muster konsistenter und schneller als jeder Mensch und reagiert innerhalb von Sekunden. So kann ein Anbieter mit wenigen spezialisierten Analysten auch viele Unternehmen gleichzeitig betreuen, vorhandene Ressourcen effizient nutzen und faire Preise für den Service anbieten.
Im Unterschied zum Eigenbetrieb profitieren externe SOCs außerdem von einem breiten Erfahrungsschatz. Hier laufen täglich Angriffsmuster zusammen, aus denen die Systeme Trends früher erkennen und ihre Maßnahmen laufend optimieren können. Dieses kollektive Wissen ist ein entscheidender Vorteil gegenüber dem meist isolierten Inhouse-Wissen. Darüber hinaus verfügen Anbieter über eine größere Investitionskraft: Sie integrieren neue KI-Modelle, Orchestrierungsplattformen und Automatisierungstools, lange bevor einzelne Unternehmen dazu in der Lage sind. Outsourcing ist dabei nicht gleichbedeutend mit Kontrollverlust. Vielmehr geht es um Professionalisierung und ein Maximum an Effizienz und Transparenz, die durch entsprechende Verträge, Schnittstellen und Reporting-Mechanismen sichergestellt werden. Wer den richtigen Partner wählt, gewinnt Sicherheit und wirtschaftliche Effizienz gleichermaßen. Denn während interne Security-Teams in einer Krise schnell an ihre Grenzen stoßen, können spezialisierte Anbieter mit den entsprechenden Services sofort zusätzliche Spezialisten und Ressourcen aktivieren – vom SAP-Experten bis zum Forensik-Team.
Fazit. Kostenoptimierung im Bereich IT-Security bedeutet daher nicht Verzicht oder Kürzung, sondern vielmehr die intelligente Nutzung von Ressourcen. KI, Automatisierung und die Expertise spezialisierter Anbieter von Managed Services ermöglichen dafür in der Kombination ein Sicherheitsniveau, das im Eigenbetrieb unbezahlbar wäre – zu Kosten, die wirtschaftlich sinnvoll sind.
Christian Koch, Senior Vice President
Cybersecurity IoT/OT, Innovations und Business Development
bei NTT DATA DACH
[1] https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2025/2025-09-18-studie-bitkom.html
[2] https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/jaguar-cyberangriff-100.html
Bilder: © Dzmitry Auramchik, GenAI | Dreamstime.com; NTT DATA, Shutterstock.com
3500 Artikel zu „SOC Sicherheit“
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Cybersicherheit mit KI – Hybride SOC-Modelle gegen Cyberbedrohungen
Künstliche Intelligenz (KI) birgt großes Potenzial für die Cybersicherheit in Unternehmen. Insbesondere im Security Operation Center (SOC) kann KI Prozesse optimieren, Analysten entlasten und Bedrohungen frühzeitig erkennen. Das gelingt jedoch nur in Synergie mit menschlichem Know-how und umfassender Cybersecurity-Erfahrung.
News | IT-Security | Services | Ausgabe 7-8-2025 | Security Spezial 7-8-2025
Managed Security Operations Center – Souveräne Cybersicherheit mit einem Managed SOC
IT-Verantwortliche haben es heutzutage mit einer verschärften Cybersicherheitslage zu tun: Die Anzahl der Angriffe nimmt kontinuierlich zu, die Attacken werden immer raffinierter und sind schwer zu erkennen. Gleichzeitig fehlt es in vielen Unternehmen an qualifizierten Fachkräften, spezifischem Know-how und zeitlichen Ressourcen. Eine effektive und umfassende Absicherung der IT-Systeme ist bei dieser Ausgangslage schwer umsetzbar. Eine praktikable Lösung bietet ein Managed Security Operations Center (Managed SOC).
News | IT-Security | Services | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
Cybersicherheit für Unternehmen jeder Größe – SOC-as-a-Service
Cyberangreifer machen vor keiner Unternehmensgröße halt – und auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) werden zur Zielscheibe. Während die Angriffstaktiken von Cyberkriminellen immer raffinierter werden, können KMU die zum Schutz nötigen modernen Sicherheitsstrategien kaum umsetzen.
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
LLM im SOC: 2025 wird das Jahr des Sicherheitsanalysten mit KI-Unterstützung
aDvens, ein unabhängiges Unternehmen für Cybersicherheit in Europa, hat die Nutzung von Large Language Models (LLMs) als einen der wichtigsten Trends im Bereich Security Operations Center (SOC) für das kommende Jahr identifiziert. LLMs sind eine Art der künstlichen Intelligenz (KI), die durch Machine Learning in der Lage sind, Textinhalte zu verstehen und zu generieren. In…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2024 | Security Spezial 7-8-2024
Wie Angreifer gezielt Schwachstellen in der IT-Sicherheit ausnutzen – Drei Fälle aus der SOC-Praxis
Beschädigte Reputation bei Kunden, Lieferanten und Partnern, gestörte Betriebsprozesse und finanzielle Verluste sind die Folgen von mangelnder IT-Sicherheit. XDR erhöht die Sicherheit deutlich.
News | IT-Security | Ausgabe 3-4-2022 | Security Spezial 3-4-2022
Social-Engineering im Finanzsektor: Der menschliche Faktor, das schwächste Glied in der Sicherheitskette
Mithilfe von Verhaltensbiometrie lässt sich Cyberbetrug in Echtzeit erkennen.
News | E-Commerce | Trends 2022
E-Commerce-Trends: Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, neue Bezahlmethoden und Social Shopping stehen 2022 im Fokus
Report zeigt: 54 Prozent prüfen vor Einkauf Nachhaltigkeit, 49 Prozent vertrauen Influencern nicht. Checkout.com hat seinen Report zu den wichtigsten Trends im E-Commerce im neuen Jahr veröffentlicht. Demnach kann sich der elektronische Handel auf ein weiteres Wachstumsjahr freuen, das durch neue, digitale Geschäftsmodelle beschleunigt wird. So erwarten 56 Prozent der befragten Händler 2022 ein deutliches…
News | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation | Strategien | Ausgabe 3-4-2018
SOC als Sicherheitszentrale – Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
Übergreifende Sicherheitsstrategien sichern nicht nur das lokale Netzwerk ab, sondern auch Fernzugriffe von Servicetechnikern. Ein Security Operation Centers (SOC) koordiniert Technologien, Prozesse und menschliche Security-Expertise zu einem ganzheitlichen Sicherheitsansatz.
News | IT-Security | Kommunikation | Services | Tipps | Ausgabe 11-12-2016
E-Mail-Sicherheit: Social Engineering auf C-Level-Niveau – Menschen als das schwächste Glied in der Sicherheitskette
Angriffe mit betrügerischen Geschäfts-E-Mails (Business E-Mail Compromise, BEC) nehmen zu, bedrohen Firmendaten und verursachen erhebliche finanzielle Verluste.
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Datensicherheit: Gratis-Onlinekurs hilft Social-Media-Nutzern
Mit einem zweiwöchigen Online-Workshop zum Thema »Social Media – What No One has Told You about Privacy« startet openHPI, die Online-Bildungsplattform des Hasso-Plattner-Instituts (HPI), in das neue Jahr. Vom 18. Januar an können die Teilnehmer lernen, worauf sie bei der Verwaltung ihrer Accounts achten sollten, damit persönliche Daten nicht in falsche Hände geraten. Interessenten können…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Vorbereitung auf offensive KI: Neue Anforderungen an die Sicherheitsbewertung von IT‑Infrastrukturen
Die rasante Entwicklung offensiver künstlicher Intelligenz verändert die Bedrohungslandschaft für Unternehmen grundlegend. Autonome Systeme sind inzwischen in der Lage, digitale Umgebungen selbstständig zu analysieren, Schwachstellen zu identifizieren und Exploits nahezu ohne menschliches Zutun zu entwickeln. Dadurch verkürzen sich Entwicklungs- und Angriffszyklen erheblich – von ehemals Monaten auf teilweise nur noch wenige Tage. Klassische Sicherheitsansätze geraten…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien | Tipps
KI entdeckt jahrzehntealte Sicherheitslücken. Der Wendepunkt für Cybersecurity
Kommentar von Heather Ceylan, CISO at Box Mit Claude Mythos hat Anthropic ein KI-Modell vorgestellt, das in der Lage ist, tief in Codebasen einzutauchen und selbst hochkomplexe, bislang unentdeckte Schwachstellen aufzuspüren. Zwischen 16 und 27 Jahre alte Bugs und Schwachstellen, die in zentraler Infrastruktur existierten und weder durch menschliche Experten noch durch bestehende Tools…
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Healthcare IT | IT-Security | Services
Cyberrisiko Digitalisierung und KI – warum Identitäten zum zentralen Sicherheitsfaktor in Kliniken werden
Statement zur DMEA 2026 von Olaf Milde, Manager Solutions Engineering Central Europe bei Imprivata Mit der wachsenden digitalen Vernetzung der Akteure im Gesundheitswesen und dem Einsatz von KI-Agenten steigt auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Krankenhäuser gelten heute als besonders attraktive Ziele für Angreifer: Sie verarbeiten hochsensible Patientendaten, betreiben komplexe IT-Infrastrukturen und sind gleichzeitig auf…
News | IT-Security | Kommentar | Services | Tipps
NIS2 im Microsoft-365-Umfeld: Wenn Cloud-Produktivität zur Sicherheitsarchitektur wird
Kommentar von Umut Alemdar, Senior Vice President Cybersecurity bei Hornetsecurity by Proofpoint »Ein kompromittiertes Benutzerkonto, das innerhalb weniger Minuten die interne Kommunikation übernimmt. Phishing-Links, die sich über Teams verbreiten. Dokumente, auf die plötzlich niemand mehr zugreifen kann. Solche Vorfälle sind längst kein Ausnahmefall mehr. Sie zeigen vor allem eines: Wie abhängig Geschäftsprozesse heute von cloudbasierten…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
9 von 10 CISOs fürchten, dass Agentic AI Social-Engineering-Angriffe gefährlicher macht
89 Prozent der deutschen CISOs sehen durch agentische KI eine neue Qualität von Social-Engineering-Bedrohungen, während KI zugleich immer stärker zur Aufklärung von Security‑Incidents eingesetzt wird. Der neue Splunk CISO‑Report 2026 zeigt, dass die Rolle der CISOs komplexer wird, persönliche Haftungsrisiken steigen und Burn‑out in Sicherheitsteams ein zentrales Problem ist. Gleichzeitig entwickelt sich Cybersicherheit zunehmend zum…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Ein 360-Grad-Blick auf die Sicherheit im digitalen Raum
Die digitale Welt ist aus dem Gleichgewicht geraten: Technologie ist zur zentralen Machtfaktorin geworden und verschärft Cyber Crime, staatliche Cyberangriffe und digitale Abhängigkeiten. Mit dem neuen Wheel of Motion zeigt das BSI, wie Deutschland und Europa diesen Bedrohungen durch Cyber Automation, Cyber Defense und Cyber Control wirksam begegnen können. Ziel ist ein ganzheitlicher 360‑Grad‑Ansatz, der…
Trends 2026 | News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Positive Entwicklung: Drei Viertel der Geschäftsführungen fühlen sich für IT-Sicherheit zuständig
Mit sinkender Hierarchieebene nimmt das Verantwortungsgefühl deutlich ab. NIS2 wirkt und verankert Cybersicherheit in deutschen Unternehmen fest als Führungsaufgabe. 77 Prozent der Geschäftsführungen in Deutschland fühlen sich persönlich sehr stark für die IT-Security ihres Unternehmens verantwortlich. Das ist ein zentrales Ergebnis der aktuellen Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von G DATA CyberDefense, Statista und brand…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Trends Security | IT-Security
Fast alle Unternehmen betreiben Software mit bekannten Sicherheitslücken
Moderne Sicherheitsteams stecken zwischen veralteter Software mit bekannten Schwachstellen und zu schneller Automatisierung, die die Gefahr birgt, bösartige oder kompromittierte Software gleich mit zu installieren fest. Das Ergebnis ist eine wachsende Lücke zwischen dem Sicherheitsgefühl vieler Organisationen und dem realen Risiko, das bereits in der Produktion läuft. Der State of DevSecOps Report 2026 zeigt:…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Ausgabe 1-2-2026
O₂ Telefónica vertraut auf innovative Colocation-Infrastruktur von noris network – Mit Sicherheit in die digitale Zukunft
Mit 34,4 Millionen Mobilfunkanschlüssen ist O₂ Telefónica einer der führenden Telekommunikationsanbieter Deutschlands. Um sich für zukünftiges Wachstum zu rüsten und den Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden, entschied sich O₂ Telefónica für eine strategische Partnerschaft mit der noris network AG. Im Fokus des Projekts standen höchste Sicherheitsstandards und effiziente Remote-Hands-Services auf Basis einer leistungsfähigen Colocation-Infrastruktur des IT-Dienstleisters und Rechenzentrumsbetreibers mit Standorten in Nürnberg, München und Hof.
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Tipps
KI beschleunigt Cyberangriffe – Unternehmen müssen Sicherheit neu denken
Cyberangreifer nutzen vor allem grundlegende Schwächen im Identitäts‑ und Zugriffsmanagement aus und gehen mit Hilfe von KI schneller, skalierbarer und automatisierter vor. Unternehmen wird geraten, mit einer »Shift‑Left«-Strategie frühzeitig auf KI‑gestützte Sicherheit, Identität als kritische Infrastruktur und kontinuierliche Risiko‑ und Schwachstellenbewertung zu setzen. Besondere Priorität haben dabei die Absicherung von Identitäten, Anwendungen, Lieferketten und KI‑Plattformen…