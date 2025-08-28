Managed Security Operations Center – Souveräne Cybersicherheit mit einem Managed SOC

IT-Verantwortliche haben es heutzutage mit einer verschärften Cybersicherheitslage zu tun: Die Anzahl der Angriffe nimmt kontinuierlich zu, die Attacken werden immer raffinierter und sind schwer zu erkennen. Gleichzeitig fehlt es in vielen Unternehmen an qualifizierten Fachkräften, spezifischem Know-how und zeitlichen Ressourcen. Eine effektive und umfassende Absicherung der IT-Systeme ist bei dieser Ausgangslage schwer umsetzbar. Eine praktikable Lösung bietet ein Managed Security Operations Center (Managed SOC).
Klassische Antivirensoftware war früher das erste Mittel der Wahl, um Schadprogramme zuverlässig aufzuspüren und zu blockieren. Heute stößt diese Methode an ihre Grenzen, denn Cyberkriminelle haben ihre Angriffsstrategien weiterentwickelt. Sie nutzen dateilose Angriffsvektoren, missbrauchen Schwachstellen in Anwendungen und Betriebssystemen oder greifen auf legitime Systemfunktionen zurück, die sie für einen Angriff mit weiteren Tools kombinieren. Hinzu kommt der Einsatz von Social-Engineering-Techniken, etwa durch gezielte Phishing-Aktionen, um an Zugangsdaten zu gelangen. Bei derartigen Angriffsmethoden ist ein herkömmlicher Virenschutz nur noch begrenzt wirksam. Effektiver ist es, Cyberangriffe frühzeitig zu identifizieren und zu stoppen, bevor es zu ernsthaften Schäden, wie zum Beispiel Systemausfällen, kommt.
Rund-um-die-Uhr-Sicherheit. Angriffe erfolgen nicht nur tagsüber, sondern auch nachts, an Wochenenden oder an Feiertagen. Unternehmen müssen IT-Sicherheit daher lückenlos – 24 Stunden täglich – gewährleisten. An diesem Punkt setzt ein gemanagtes Security Operations Center an: Ein erfahrenes Analystenteam überwacht kontinuierlich sämtliche IT-Prozesse im Unternehmen. Alle sicherheitsrelevanten Logdaten werden zentral erfasst und ausgewertet, um Auffälligkeiten oder verdächtige Netzwerkaktivitäten frühzeitig zu erkennen. Sobald die SOC-Expertinnen und -Experten Anzeichen eines Angriffs feststellen, beurteilen sie die Lage eingehend. Bei Bedarf initiieren sie unverzüglich Gegenmaßnahmen, um Attacken bereits in der Frühphase zu stoppen.
Zur Analyse verdächtiger Vorgänge kommen in einem SOC moderne Technologien, aber auch ausgefeilte Sensorik-Systeme zum Einsatz. Diese nutzen spezialisierte Verfahren wie verhaltensbasierte Erkennung, um Bedrohungen anhand ihrer Aktivitäten zu identifizieren. Der entscheidende Vorteil: Die eingesetzten Dienste ermöglichen eine unmittelbare Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. Diese wichtige Funktion ist ein gravierender Unterschied zu einer klassischen Antivirenlösung.
Immer auf dem neuesten Stand. Die dauerhafte Überwachung einer IT-Infrastruktur und das frühzeitige Stoppen von Angriffen stellen hohe Anforderungen an Personal und Technik. Eine Herausforderung, die IT-Teams in Unternehmen im Regelfall nicht aus eigener Kraft bewältigen können. IT-Abteilungen sind im Tagesgeschäft ohnehin ausgelastet und könnten den Mehraufwand für ein internes SOC kaum stemmen. Ein Schichtbetrieb rund um die Uhr ist in der Regel nicht realisierbar. Zudem mangelt es vielerorts an Fachkräften. In Deutschland fehlten im Jahr 2023 fast 105.000 Cybersecurity-Expertinnen und -Experten [1]. Aktuell ist keine Verbesserung der Lage in Sicht.
Zudem ist IT nicht gleich IT-Sicherheit. Es handelt sich bei Security um einen eigenen Bereich. Daher hat nicht jede IT-Fachkraft auch automatisch tiefgreifendes Wissen der IT-Sicherheit. In einem SOC arbeiten speziell ausgebildete Analystenteams mit fundierter mehrjähriger Erfahrung. Das ist die Grundlage, um potenziell gefährliche Vorgänge im Netzwerk zu identifizieren, präzise zu untersuchen und auf Basis dieser Erkenntnisse gezielte Maßnahmen abzuleiten und umzusetzen. Das Wissen der Fachleute ist immer aktuell, auch durch den Austausch mit einem internationalen Expertennetzwerk. Davon profitieren Unternehmen doppelt: Zum einen durch die schnelle Erkennung von Gefahren, zum anderen durch konkrete Handlungsempfehlungen zur Stärkung ihrer Sicherheitsarchitektur – ein fester Bestandteil vieler Managed-SOC-Dienstleistungen. Ein SOC wirkt somit auch präventiv und verbessert langfristig die Resilienz der IT.
Digitale Souveränität im Fokus. Nach der Entscheidung für ein Managed SOC stellt sich die Frage nach dem passenden Anbieter. Dabei spielt die digitale Souveränität eine wichtige Rolle, insbesondere in Bezug auf den Unternehmenssitz des Dienstleisters. Stammt dieser aus Deutschland, unterliegt er den strengen deutschen Datenschutzbestimmungen. Nur die Daten, die für die Überwachung, Analyse und Vorfallbearbeitung notwendig sind, werden verarbeitet. Alle anderen nicht. Dies ist entscheidend, da ein Managed SOC zwangsläufig einen tiefgreifenden Einblick in die Unternehmensdaten erhält. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass sich die Dienstleistung an individuelle Anforderungen anpassen lässt, etwa beim Vorgehen im Falle eines Vorfalls.
Fazit: Ein Managed SOC ist eine lohnende Investition. Ein gemanagtes Security Operations Center stellt für Unternehmen eine strategisch sinnvolle Lösung dar, um die IT-Sicherheit nachhaltig zu stärken. Es hilft nicht nur, Attacken frühzeitig abzuwehren, sondern kompensiert auch den akuten Mangel an spezialisierten Fachkräften. Angriffe werden erkannt und verhindert, bevor es zu schwerwiegenden Ausfällen oder Schäden kommt. Die Investitionskosten eines Managed SOCs sind kalkulierbar und stehen oft in einem günstigen Verhältnis zu potenziellen Schadenersatzsummen nach einem erfolgreichen Angriff. Die Anschaffung zahlt sich damit schnell aus und bietet einen klaren Return on Investment. Allerdings erfordert die Wahl des passenden Anbieters eine sorgfältige Prüfung.
Kathrin Beckert-Plewka,
PR-Managerin bei
G DATA CyberDefense
[1] Quelle: Cybersicherheit in Zahlen von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins.
https://www.gdata.de/cybersicherheit-in-zahlen
Illustration: © G Data
2572 Artikel zu „SOC Security“
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien | Tipps | Whitepaper
SAP Security: Vier Schritte zum Erfolg – am besten mit einem SOC
In der modernen Geschäftswelt, in der Technologien eine zentrale Rolle spielen, haben Unternehmen längst erkannt, dass sie passgenaue Security-Konzepte benötigen. Doch je weiter die technologischen Innovationen voranschreiten, desto ausgefeilter werden auch die Angriffsmethoden von Cyberkriminellen. Welche praktischen Schritte es in der SAP Security braucht, erfahren Sie in diesem Beitrag. Und welche zentrale Rolle ein gutes,…
News | IT-Security | Services
MXDR und SOC: Der Weg zum funktionalen Security Operations Center
Am Aufbau eines Security Operations Center kommt heute kein Unternehmen mehr vorbei. MXDR-Provider (Managed Extended Detection and Response) sind aus Kapazitäts- und Kostengründen oft die bessere Wahl. Damit die Zusammenarbeit zwischen dem unternehmenseigenen IT-Security-Team und dem Service Provider klappt, sind laut Ontinue, dem Experten im MXDR-Bereich, fünf Schritte notwendig. Im Falle eines Falles ist Schnelligkeit…
News | IT-Security | Services | Ausgabe 3-4-2023
SOC & XDR & Managed Service – die ideale Kombination für wirkungsvolle Cybersecurity: Vereint gegen Bedrohungen
SOCs spielen bei der Überwachung von und der Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen eine entscheidende Rolle. XDR nutzt maschinelles Lernen sowie künstliche Intelligenz, um kontinuierlich zu lernen und sich an neue und sich entwickelnde Bedrohungen anzupassen. XDR bietet einen proaktiven Sicherheitsansatz, der äußerst effektiv ist. Ein SOC mit XDR als Managed Service bindet auf Kundenseite kein internes Personal.
News | IT-Security | Strategien | Tipps
Sieben Arten von technischen Schulden und ihre Security-Auswirkungen
In der schnelllebigen IT-Welt gehen Unternehmen oft Kompromisse ein, weil sie Anwendungen schneller bereitstellen oder Systeme schneller einführen wollen. Diese Kompromisse haben Konsequenzen – sogenannte technische Schulden, die die Pflege und Absicherung der Software und Systeme erschweren. Sicherheitsspezialisten nennen die wichtigsten Arten von technischen Schulden und erklären ihre Auswirkungen auf die IT-Sicherheit. Technische Schulden…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Social Engineering als Haupteinfallstor 2025
Die neue Social-Engineering-Edition des 2025 Global Incident Response Report von Unit 42 zeigt: Social Engineering ist 2025 das häufigste Einfallstor für Cyberangriffe [1]. In mehr als einem Drittel der über 700 analysierten Fälle weltweit nutzten Angreifer Social Engineering als Einstieg, also den gezielten Versuch, Menschen durch Täuschung zu bestimmten Handlungen zu verleiten und so Sicherheitskontrollen…
News | IT-Security | Tipps
Endpoint-Security: Cyberresilienz als strategischer Imperativ
Unternehmen sind nur so stark wie ihr schwächster Endpunkt: Der 4-Punkte-Plan für effektive Endpoint-Security. Unternehmen sehen sich einem unerbittlichen Ansturm von Cyberbedrohungen ausgesetzt. Sie erleben Angriffe auf breiter Front – von Servern über Cloud-Dienste bis hin zu APIs und Endgeräten. Das Arsenal der Cyberkriminellen ist mit hochentwickeltem Phishing und KI-gestützten Exploits bestens ausgestattet. Für…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security
Emerging Tech: Zwei Seiten der Cybersecurity-Medaille
Seit Kurzem steht DeepSeek in Europa auf der Abschussliste: Experten und Gesetzgeber sehen in dem chinesischen KI-Chatbot ein eindeutiges Risiko und rufen dazu auf, die Anwendung von digitalen App-Marktplätzen zu entfernen [1]. Dies unterstreicht, dass Systeme, die auf neuen Technologien aufbauen, immer mit Vorsicht zu genießen sind. Tiho Saric, Senior Sales Director von Gigamon, rät:…
News | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Tipps
Mit Netzwerkerkennung Cybersecurity-Risiken bewerten und minimieren
60 % der Cybersicherheitsvorfälle betreffen Netzwerkgeräte, die nicht von der IT-Abteilung bemerkt wurden. Solche unsichtbaren Bestandteile von Netzwerkinfrastrukturen sind daher die größte Schwachstelle – schließlich kann man nichts schützen, von dem man nicht weiß, dass es überhaupt existiert. Netzwerkerkennung – auch Network Discovery – sollte daher der Grundstein für die Sicherheit von Netzwerken sein, um…
News | IT-Security | Rechenzentrum | Services | Tipps
Ein widerstandsfähiges SOC aufbauen
Warum es so wichtig ist zu den Grundlagen zurückzukehren. Oft passiert das Folgende in Unternehmen: Es gibt einen neuen Bedrohungsbericht über einen möglichen Angreifer und das SOC (Security Operation Center) beginnt mit der Suche nach Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) ohne etwas zu finden. Zwei Monate später erpresst derselbe Angreifer das Unternehmen mit gestohlenen Daten.…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security
Cybersecurity-Experten benennen Top-Bedrohungen, Sorgen und Herausforderungen
Mehr als die Hälfte der Befragten wird unter Druck gesetzt, über Sicherheitsverletzungen zu schweigen. Die Verringerung der Angriffsfläche und KI-Bedrohungen stehen an erster Stelle. Die Trennung zwischen Führung und Mitarbeitern bleibt bestehen. Bitdefender hat den Cybersecurity Assessment Report 2025 vorgestellt [1]. Der jährliche Bericht basiert auf einer unabhängigen Umfrage von mehr als 1.200 IT-…
News | IT-Security | Services | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
Cybersicherheit für Unternehmen jeder Größe – SOC-as-a-Service
Cyberangreifer machen vor keiner Unternehmensgröße halt – und auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) werden zur Zielscheibe. Während die Angriffstaktiken von Cyberkriminellen immer raffinierter werden, können KMU die zum Schutz nötigen modernen Sicherheitsstrategien kaum umsetzen.
News | IT-Security | Strategien
Der Haustürschlüssel unter der Fußmatte – warum »Security through Obscurity« keine Strategie ist
Ein viel zu häufiges Alltagsszenario: Der Schlüssel zur Haustür liegt »gut versteckt« unter der Fußmatte. Für den Bewohner eine pragmatische Lösung, für den Einbrecher eine Einladung. Genau dieses Prinzip steckt hinter vielen vermeintlichen IT-Sicherheitsstrategien, die auf Verschleierung setzen. Doch wer sich auf Geheimhaltung statt auf echte Schutzmechanismen verlässt, geht ein hohes Risiko ein – sowohl…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Services | E-Commerce | Trends E-Commerce | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Logistik
E-Commerce Trends Report 2025: KI und Social Media definieren das Onlineshopping neu
Zustellung bleibt Nr. 1 Konversionskiller: 81 % der Käufer (85 % in Deutschland) brechen ihren Einkauf ab, wenn bevorzugte Lieferoptionen nicht angeboten werden. Wandel bei Nachhaltigkeit: Jeder dritte Käufer (29 % in Deutschland) steigt aufgrund von Nachhaltigkeitsbedenken aus. Social Commerce steht im Mittelpunkt: 70 % der globalen Verbraucher (59 % in Deutschland) erwarten, bis 2030…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Marketing | Services
Künstliche Intelligenz in der IT-Sicherheit: Wie Partner mit KI-gestützter Security Neu- und Zusatzgeschäft generieren können
Künstliche Intelligenz spielt sowohl bei Cyberangriffen als auch bei der Cyberabwehr eine immer größere Rolle. Wer sich jetzt richtig aufstellt und marktführende KI-basierende Security-Lösungen ins Portfolio aufnimmt, sichert sich für die kommenden Jahre nachhaltiges Wachstum. Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Zukunftstechnologie, sagen drei Viertel der Unternehmen, die vom Branchenverband Bitkom über ihre Einstellung zu…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Social Media – ein Ort, wo schöne Bilder, Selbstmarketing und Cyberkriminelle aufeinandertreffen
Social Media gehört für viele Menschen zum Alltag – das Status-Update oder das Teilen von Fotos, Videos, Neuigkeiten oder Meinungen ist ein tägliches ToDo. Doch: Social-Media-Plattformen sind heute auch eine der Hauptstätten für Betrug und Cyberkriminalität. Betrüger nutzen die Plattformalgorithmen, künstliche Intelligenz und personalisierte Interaktionen. Das Resultat: Angriffe können schneller und effektiver als je zuvor…
Ausgabe 3-4-2025 | Security Spezial 3-4-2025
Zwei Fälle aus der SOC-Praxis – Angreifer lieben blinde Flecken
Ransomware-Angriffe auf Unternehmen nutzen Schwachstellen in deren IT-Sicherheitsstrategien aus. Dazu eignen sich kompromittierte Anmeldedaten und ungeschützte Server, um eine persistente Verbindung zu etablieren. Oder Angreifer verschaffen sich Zugang über ein ungenutztes Konto und einem offenen VPN-Kanal. Dagegen hilft ein umfassender, mehrschichtiger Schutz mit integrierter und erweiterter Transparenz.
News | IT-Security | Services | Strategien
Schwachstellen eliminieren: Ein IT Security Assessment gegen Cyberattacken
Kleinere und mittlere Organisationen sind vermehrt Opfer von Cyberangriffen. Da ihre IT häufig mehr Lücken hat als die großer Unternehmen, bietet der Mittelstand damit auch mehr Angriffsfläche. Bei bis zu 500.000 neuen Schadvarianten sowie 18 Zero-Day-Hacks täglich mit oft fatalen Folgen. Ein Cybersecurity Assessment identifiziert potenzielle Einfallstore für Cyberkriminelle und zeigt notwendige Sicherheitsmaßnahmen auf. Der…
Trends 2025 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation
Die Zukunft von Social Engineering – KI, Wearables und VR kurbeln Cyberkriminalität an
Der neue Bericht von Trend Micro zeigt auf, wie Cyberkriminelle KI, Wearables, Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sowie Chatbots nutzen werden, um Opfer präziser denn je zu manipulieren [1]. Die Bedrohungsforschern von Trend Micro analysierten, wie Angreifer diese Technologien nutzen, um ihre Taktiken zu verfeinern und ihre Täuschungsmanöver weiterzuentwickeln. »Social Engineering, also…