Dropbox bringt drei neue Apps in ChatGPT – für schnellere, kontextreiche Workflows

Zur weiteren Beschleunigung digitaler Arbeitsprozesse stellt Dropbox neue App‑Integrationen für ChatGPT vor: die Dropbox App, die Dropbox Dash App sowie die Reclaim AI Calendar App. Die Anwendungen ermöglichen einen direkten Zugriff auf Arbeitsinhalte, binden relevante Kontexte nahtlos in KI‑gestützte Dialoge ein und erlauben es, Aufgaben unmittelbar innerhalb von ChatGPT zu erledigen.

Viele Teams nutzen heute zahlreiche Tools, um zusammenzuarbeiten, Inhalte zu erstellen und Aufgaben zu erledigen. Werden diese Tools jedoch isoliert eingesetzt, kann es sehr zeitaufwendig und mühsam sein, den richtigen Kontext bereitzustellen – ganz abgesehen davon, Arbeitsergebnisse anschließend wieder zusammenzuführen und weiterzugeben.

Dropbox wird von Millionen von Usern sowie von hunderttausenden Teams als zentrale Plattform genutzt, um Inhalte zu speichern, zu organisieren und zu teilen. Durch die Integration dieser Arbeitsweisen in ChatGPT wird es einfacher, relevanten Kontext direkt in KI‑gestützte Dialoge einzubringen und so Antworten zu erhalten, die relevanter, nützlicher und umsetzbarer sind.

Damit Teams weiterhin zügig arbeiten können, stellt Dropbox drei neue Dropbox-Apps in ChatGPT vor: eine Dropbox App, eine Dropbox Dash App sowie eine Reclaim AI Calendar App. Zusammen erleichtern diese Apps den Zugriff auf Arbeitsdateien, bringen den richtigen Kontext in KI-Gespräche ein und ermöglichen es, Aufgaben direkt in ChatGPT zu erledigen.

Ganz gleich, ob Teams mit Dateien arbeiten, in ihren Tools nach Antworten suchen oder Termine in ihrem Kalender koordinieren: Die drei Anwendungen unterstützen durchgängige Arbeitsabläufe, ohne bestehende Prozesse zu unterbrechen.

Dropbox App in ChatGPT

Mit der Dropbox App in ChatGPT können Nutzer auf ihre Dropbox-Dateien zugreifen und in der Vorschau ansehen, von KI generierte Inhalte direkt in Dropbox speichern und Links teilen, ohne ChatGPT verlassen zu müssen. Manuelles Hochladen sowie das Kopieren und Einfügen zwischen Dokumenten entfallen.

Darüber hinaus kann ChatGPT auf relevante, bereits in Dropbox gespeicherte Dateien zugreifen, um Entwürfe zu erstellen oder Fragen zu beantworten. Der erforderliche Kontext steht jederzeit zur Verfügung, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Unabhängig davon, ob Inhalte in ChatGPT erstellt oder dort weiterverwendet werden, gelten die bestehenden Freigabeberechtigungen und Zugriffskontrollen von Dropbox.

Die Dropbox App in ChatGPT ist weltweit verfügbar und steht Dropbox‑Kundinnen und ‑Kunden aller Tarifstufen zur Verfügung.

Dropbox Dash App in ChatGPT

Dropbox Dash bündelt bereits Inhalte aus mehr als 30 Workplace‑Apps an einem zentralen, sicheren Ort für das unternehmensweite Wissen. Mit der Dropbox Dash App in ChatGPT lässt sich dieses Wissen zusätzlich direkt in ChatGPT‑Unterhaltungen einbinden.

Bei Fragen in ChatGPT können so passende, personalisierte Antworten auf Basis von Kontext aus allen verknüpften Workplace‑Apps ermittelt werden. Möglich wird dies durch die Kontextinformationen, über die Dash zu Nutzenden, Inhalten und Teams verfügt.

Dieser erweiterte Kontext ermöglicht es Nutzern der Dropbox Dash App in ChatGPT, hilfreichere, relevantere und besser umsetzbare Antworten zu finden, ohne den aktuellen Chat verlassen zu müssen. Da Dash – ebenso wie Dropbox – bestehende Berechtigungen und Zugriffskontrollen respektiert, bleibt auch hier die Sicherheit der angebundenen Inhalte gewahrt.

Die Dropbox Dash-App in ChatGPT wird in den kommenden Wochen für Dash-Bestandskunden verfügbar sein. Neue Nutzer können eine kostenlose 30-Tage-Testversion ausprobieren.

Reclaim AI Calendar App in ChatGPT

Die Reclaim AI Calendar App in ChatGPT vereinfacht die Planung, Verwaltung und Optimierung von Kalendern in Google Calendar oder Microsoft Outlook. Denn anstelle zeitaufwendiger Abstimmungen lässt sich die Kalenderorganisation direkt über die Reclaim AI Calendar App in ChatGPT erledigen. User können Termine hinzufügen, Termine für Besprechungen finden, Terminkonflikte lösen, ihre Produktivität analysieren, nach Kontakten suchen und sogar einen Überblick über ihren Tagesablauf erhalten – und das alles direkt innerhalb der bestehenden Unterhaltung.

Die Reclaim AI Calendar App in ChatGPT ist weltweit in englischer Sprache für Kunden verfügbar, die die neueste Version des Reclaim AI Kalendersystems nutzen.

Weitere Informationen sowie der Download der neuen Apps sind im ChatGPT App Directory verfügbar. Mehr Details gibt es im Dropbox Help Center.

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