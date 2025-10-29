Dropbox Dash integriert deutsche Technologie 

Ab sofort steht der kontextbezogene KI-Kollege Dropbox Dash US-Nutzern zur Verfügung.

Ab heute steht Dropbox Dash – eine kontextbezogene KI – Nutzern in den USA zur Verfügung. Dropbox Dash kombiniert einen KI-Assistenten mit einer Suchmaschine zu einem personalisierten KI-Arbeitsbereich, der sich mit allen Apps verbindet, die Teams in ihrem Arbeitsalltag verwenden, darunter Slack, Microsoft 365, Notion, Canva und Dropbox selbst. Da die kontextbezogene Intelligenz von Dash für alle Inhalte und Tools funktioniert, erhalten Mitarbeitende immer die Antworten und Einblicke, die sie benötigen. Einige Vorteile von Dropbox Dash sind:

Gedankengetrieben suchen und schnell finden, was wichtig ist: Von PDFs bis hin zu PNGs – mit der multimodalen Suche von Dash können Mitarbeitende ihre Suche in natürlicher Sprache beschreiben, ganz so, als würden sie einen Kollegen fragen.

Schnelle Antworten zur Arbeit, ohne zwischen Tabs oder Tools wechseln zu müssen: Antworten können direkt mit den KI-gestützten Schreibtools von Dash in die Tat umgesetzt werden.

, ohne zwischen Tabs oder Tools wechseln zu müssen: Antworten können direkt mit den KI-gestützten Schreibtools von Dash in die Tat umgesetzt werden. Mit »Stacks« auf dem Laufendem bleiben: Der lebendige Arbeitsbereich erleichtert das Organisieren und Teilen von Inhalten. Dateien, Links und Aktualisierungen können in einer Ansicht für das gesamte Team zusammengeführt werden, die so immer auf dem neuesten Stand sind. Darüber hinaus können Mitarbeitende auch Fragen stellen und erhalten Antworten, die sich speziell auf diesen Stack beziehen.

Integrierte Zugriffskontrollen sorgen für die Sicherheit der Inhalte: Dash basiert auf denselben Datenschutz- und Sicherheitsprinzipien, für die Dropbox bekannt ist. Nutzer-Inhalte werden nicht zur Erstellung von generativen KI-Modellen verwendet.

KI-Vorteile für Dropbox

Dropbox plant zudem, einige der leistungsstärksten KI-Funktionen von Dash auch in die normale Dropbox zu integrieren. Diese neue Dropbox-Erfahrung ist ab sofort für eine kleine Gruppe bestehender Kunden verfügbar, eine breitere Verfügbarkeit wird in den kommenden Monaten erwartet. Mit der KI in Dropbox, die von Dash unterstützt wird, profitieren User von einer intelligenteren Suche, einer intelligenten Organisation, zeitsparenden Zusammenfassungen und kontextbezogenen Antworten aus allen Dokumenten und Medien, die bereits in Dropbox gespeichert sind.

Da Dash in Dropbox aus allen bereits gespeicherten Inhalten lernt, erhalten Nutzer (aktuell nur in den USA) leistungsstarke KI-Funktionen innerhalb der vertrauten Dropbox-Umgebung. Je häufiger Dropbox verwendet wird, desto besser versteht Dash den Anwender und das Team.

Unterstützung durch deutsches KI-Startup

Nicht alle Arbeiten erfolgen schriftlich. Deshalb freut sich Dropbox, bekannt geben zu können, dass das KI-Startup Mobius Labs zu Dropbox stößt, um dabei zu helfen, die multimodalen Funktionen von Dash auf die nächste Stufe zu heben. Das Team von Mobius Labs hat maßgeschneiderte KI-Modelle entwickelt, die für die Verarbeitung großer Multimedia-Datenmengen optimiert sind. Ganz gleich, ob Nutzer mit Videos, Audiodateien oder Bildern arbeiten – bald können hochkomplexe Workflows für die Suche und die Beantwortung von Fragen in Dash unterstützt werden.

Bessere Arbeitsabläufe

Dash lässt sich nicht nur mit den Tools verbinden, die Mitarbeitende bereits verwenden, sondern funktioniert auch innerhalb dieser Tools. Mit dem Model-Context-Protocol-Server (MCP) von Dash, der ebenfalls heute in den USA eingeführt wird, können Nutzer alle ihre Inhalte direkt in MCP-kompatiblen Apps wie Claude, Cursor und Goose sicher durchsuchen, ohne zwischen Tabs wechseln oder Informationen kopieren und einfügen zu müssen.

Die neue Dash-App (nur auf Englisch) steht ab heute US-Teams kostenlos zur Verfügung – auch wenn sie kein Dropbox-Abonnement haben. Für Dash in Dropbox können sich Nutzer jetzt auf die Warteliste setzen lassen, um frühzeitig Zugang zu erhalten. Eine breitere Verfügbarkeit wird in den kommenden Monaten erwartet.

