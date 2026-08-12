Die Billionen-Bremse der KI: Warum Content-Schulden jetzt zum Management-Risiko werden

Management Summary

Content-Schulden werden zur Wachstumsbremse: Veraltete, schlecht strukturierte und schwer auffindbare Inhalte verursachen laut Studie weltweit Kosten in Billionenhöhe und gefährden messbare Umsatzanteile.

Veraltete, schlecht strukturierte und schwer auffindbare Inhalte verursachen laut Studie weltweit Kosten in Billionenhöhe und gefährden messbare Umsatzanteile. KI macht das Problem sichtbar: Generative Suche und KI-Antwortsysteme greifen auf vorhandene Inhalte zurück – sind diese falsch, veraltet oder uneinheitlich, leidet die Markenwahrnehmung unmittelbar.

Generative Suche und KI-Antwortsysteme greifen auf vorhandene Inhalte zurück – sind diese falsch, veraltet oder uneinheitlich, leidet die Markenwahrnehmung unmittelbar. Das Risiko ist nicht nur kommunikativ, sondern operativ: Fehlende Transparenz über Content-Bestände erschwert Governance, Compliance, Aktualisierung und effiziente Veröffentlichung über Kanäle hinweg.

Fehlende Transparenz über Content-Bestände erschwert Governance, Compliance, Aktualisierung und effiziente Veröffentlichung über Kanäle hinweg. Technologie entscheidet über Content Confidence: Unternehmen mit besseren Systemen, klareren Workflows und strukturierter Content-Architektur können Inhalte schneller pflegen und zuverlässiger für Suche und KI nutzbar machen.

Unternehmen mit besseren Systemen, klareren Workflows und strukturierter Content-Architektur können Inhalte schneller pflegen und zuverlässiger für Suche und KI nutzbar machen. Management-Aufgabe für 2026: Führungskräfte sollten Content-Schulden inventarisieren, priorisierte Sanierungsprogramme starten, CMS- und Governance-Strukturen modernisieren und den Beitrag von Content zur Sichtbarkeit und zum Umsatz messen.

Das Wachstum der KI deckt ein verborgenes Problem im Umfang von 4,63 Billionen USD auf: veraltete und unverwaltete Unternehmensinhalte

Die Kosten der »Content-Schulden« übersteigen das BIP Japans, der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Eine neue Studie von Storyblok in Zusammenarbeit mit FT Longitude (Teil der Financial Times) tatsächlichen Kosten der »Content-Schulden« auf: Inhalte, die veraltet, schlecht strukturiert, nicht für Suchmaschinen oder die Erkennung durch KI optimiert und nur schwer effizient zu aktualisieren und zu veröffentlichen sind [1]. Einer Umfrage unter Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 1 Milliarde USD zufolge verursacht die »Content-Schuld« den Unternehmen weltweit Kosten in Höhe von 4,63 Billionen USD, berechnet auf der Grundlage der Ausgaben für deren Behebung sowie der dadurch gefährdeten Einnahmen.

Die KI-Suche hat ein ohnehin schon großes Problem noch verschlimmert

Die »Content-Schulden« waren in den Google-Suchergebnissen schon immer verborgen, doch Unternehmen haben sie ignoriert, da sie die Auswirkungen nicht spürten. Da KI nun diese veralteten Inhalte in ihren Antworten verwendet, werden viele Marken entweder falsch dargestellt oder gänzlich ausgelassen.

Die geschäftlichen Auswirkungen der »Content-Schulden« sind erheblich:

663,4 Mio. USD – durchschnittliche Verbindlichkeiten pro Unternehmen in der Umfrage

5,9 % – Durchschnittlicher jährlicher Umsatz, der durch Verbindlichkeiten aus Content-Kosten gefährdet ist

4,8 Mio. USD – Durchschnittliche Ausgaben für den Abbau von Content-Rückständen (34 % der gesamten Content-Ausgaben)

105,4 – Durchschnittliche Anzahl der Stunden pro Woche, die für die Pflege bestehender Inhalte aufgewendet werden

Führungskräfte erkennen, dass sie ein Problem mit den Inhalten haben

Nachdem jahrzehntelang zugelassen wurde, dass sich Unstimmigkeiten in der Markenpräsentation im Internet ausbreiteten, haben Führungskräfte erkannt, dass sich ihre schlechten Gewohnheiten im Umgang mit Inhalten nun ändern müssen.

89 % geben an, dass eine Verbesserung der Qualität, der Struktur und der Steuerung ihrer Inhalte einen messbaren geschäftlichen Mehrwert für ihr Unternehmen schaffen würde

78 % geben an, dass ihre Organisation über mehr digitale Inhalte verfügt, als sie realistischerweise korrekt, relevant und auf dem neuesten Stand halten kann

69 % geben an, dass veraltete oder uneinheitliche Inhalte es den Kunden erschweren, Informationen zu finden, diesen zu vertrauen oder entsprechend zu handeln

69 % geben an, dass die mangelnde Transparenz hinsichtlich ihrer Inhalte ein Compliance-Risiko für ihr Unternehmen darstellt

67 % geben an, dass eine mangelhafte Qualität oder Struktur der Inhalte ihre Sichtbarkeit in Suchmaschinen und bei der KI-gestützten Suche beeinträchtigt

Content-Schulden sind ein technisches Problem, das gelöst werden kann

69 % der Führungskräfte sind sich einig, dass die Verbesserung ihrer Content-Strategie eher eine technische als eine kreative Herausforderung darstellt, was darauf hindeutet, dass die Teams durch ihr CMS und ihre Technologieplattformen behindert werden und nicht durch ihre Fähigkeiten. Unternehmen mit dem größten Vertrauen in ihre Inhalte werden seltener durch ihre Systeme und Arbeitsabläufe in ihrer Reaktionsfähigkeit eingeschränkt (38 % gegenüber 59 %) und übertreffen mit höherer Wahrscheinlichkeit ihre finanziellen Ziele (64 % gegenüber 46 %) als Unternehmen mit geringerem Vertrauen in ihre Inhalte.

Dominik Angerer, CEO und Mitbegründer von Storyblok, sagte: »Seit Jahrzehnten besteht eine Geschäftsstrategie darin, so viele Inhalte wie möglich zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass diese in Suchmaschinen gut ranken, und die Inhalte sowie Plattformen dann verfallen zu lassen.« Damals fühlte es sich gut an, so wie wenn man eine Kreditkarte mit einer Reihe von Spontankäufen überzieht und nicht über die tatsächlichen Kosten der Verschuldung nachdenkt. Doch nun hat die KI das Ausmaß des Problems offenbart, und es lässt sich nicht mehr ignorieren. Die Rechnung ist überfällig.

»Genauso wie Verbraucher einen Plan zur Tilgung ihrer Schulden entwickeln müssen, benötigen Marken einen Plan zum Abbau von Content-Schulden, der ihnen dabei hilft, die Content- und Tech-Schulden zu beseitigen, die eine Belastung für ihr Unternehmen darstellen [2]. Die Tatsache, dass sie bereits so viel Zeit und Geld für die Pflege von Inhalten aufwenden, ohne dass sich die Gesamtauswirkungen der Content-Schulden dadurch nennenswert verringern, beweist, dass ihre derzeitigen Maßnahmen nicht funktionieren.«

»Die Unternehmen, die ihre gesamten Inhalte überprüfen, neue Methoden zu deren Verwaltung einführen und die Ergebnisse messen, können darauf vertrauen, dass ihre Inhalte korrekt, optimiert und gut sichtbar sind und im Bereich der KI sowie in allen für sie wichtigen Kanälen zum Umsatz beitragen.«

Die Forschungsergebnisse basieren auf einer Umfrage unter 550 Führungskräften in den USA, Großbritannien, Deutschland, Australien und den Niederlanden, die zwischen dem 16. Mai und dem 8. Juni 2026 durchgeführt wurde. Die Befragten waren in Unternehmen tätig, die weltweit einen Jahresumsatz von mindestens 1 Milliarde US-Dollar oder den Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung erzielten und weltweit mindestens 1.000 Mitarbeiter beschäftigten. Ihre Unternehmen waren in einer der folgenden Branchen tätig: E-Commerce, Bildung, Finanzwesen, Fertigung, Einzelhandel oder Technologie.

Ressourcen

Nutzen Sie diesen Rechner, um die Gesamtkosten Ihrer Content-Schulden

Melden Sie sich für die JoyConf an und erfahren Sie mehr über »Content Confidence«: https://www.storyblok.com/joyconf

Erfahren Sie mehr über Storyblok: https://www.storyblok.com

Lesen Sie die Fallstudien: https://www.storyblok.com/case-studies

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FAQ

Was sind Content-Schulden?

Content-Schulden entstehen, wenn digitale Inhalte über Jahre wachsen, aber nicht konsequent gepflegt, strukturiert, aktualisiert oder gelöscht werden. Das Ergebnis sind redundante, veraltete oder schwer auffindbare Informationen, die Kosten verursachen und Vertrauen schwächen.

Warum verschärft KI das Problem?

KI-gestützte Suche und Antwortsysteme nutzen vorhandene Inhalte als Grundlage. Wenn diese Inhalte unvollständig, widersprüchlich oder veraltet sind, können Marken falsch dargestellt, schlechter gefunden oder von relevanten Antworten ausgeschlossen werden.

Welche geschäftlichen Folgen haben Content-Schulden?

Sie binden Budgets und Arbeitszeit, gefährden Umsatzpotenziale, beeinträchtigen Sichtbarkeit in Suchmaschinen und KI-Systemen und erhöhen Compliance-Risiken, wenn Informationen nicht mehr kontrolliert oder nachvollziehbar sind.

Was sollten Unternehmen kurzfristig tun?

Der erste Schritt ist ein Content-Audit: Welche Inhalte existieren, welche sind geschäftskritisch, welche sind veraltet und welche liefern keinen Beitrag mehr? Darauf sollten klare Verantwortlichkeiten, Governance-Regeln und ein Sanierungsplan folgen.

Wie lässt sich der Erfolg messen?

Wichtige Kennzahlen sind geringerer Pflegeaufwand, bessere Auffindbarkeit, höhere Aktualität, konsistentere Markenkommunikation, weniger Compliance-Risiken sowie ein messbarer Beitrag von Content zu Leads, Umsatz und Kundeninteraktion.

Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt

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