Wie Unternehmen KI-Kosten im Griff behalten – Von Tokenmaxxing zu Kontext

Management Summary
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Agentische KI erhöht den Ressourcenverbrauch massiv: Mit dem Übergang von passiven Copiloten zu autonomen Agenten steigen Token‑Verbrauch und Infrastrukturkosten deutlich. Flatrate‑Modelle verschwinden, nutzungsbasierte Abrechnung wird zum Standard.
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Tokenmaxxing wird zum Kostenrisiko: Agenten generieren komplexe Anfragen, durchsuchen große Datenmengen und verursachen hohe Token‑Lasten. Ohne Steuerung entstehen ineffiziente Workflows, Fehlerquoten steigen und Korrekturschleifen verteuern den Betrieb.
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Kontextmodelle schaffen Effizienz und Kontrolle: Modelle wie das Celonis Context Model verbinden Prozessdaten, Unternehmenswissen und Entscheidungslogik. Sie liefern strukturierten Kontext, reduzieren unnötige Datenabfragen und verkürzen Prompts.
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Gezielte Datenbereitstellung senkt Token‑Verbrauch: Kontextmodelle filtern irrelevante Informationen, eliminieren Redundanzen und liefern der KI nur die wirklich benötigten Daten. Das reduziert Input‑Volumen, Fehlerquoten und Rechenlast.
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Kontext wird zur Steuerungsebene für agentische KI: Unternehmen, die KI‑Agenten ohne Kontext betreiben, verlieren Effizienz und zahlen drauf. Mit Kontextmodellen navigieren Agenten schneller, präziser und ressourcenschonender durch Prozesse und Entscheidungen.
Agentische KI ist der Trend in der Unternehmens-IT. Doch der zunehmende Einsatz autonomer Agentensysteme treibt den Ressourcenverbrauch in die Höhe. Kontextmodelle helfen KI-Agenten, schneller und effizienter ans Ziel zu kommen – und ermöglichen Unternehmen, ihre KI-Kosten im Griff zu behalten.
Immer mehr Unternehmen setzen KI-Agenten ein, um Workflows zu automatisieren, Entscheidungen zu treffen und komplexe Prozesse zu steuern. Doch mit dem Übergang von passiven Copiloten zu autonomen Agenten steigt auch der Ressourcenbedarf. Die steigende Nachfrage bringt die zugrundeliegende Infrastruktur an ihre Belastungsgrenzen. In der Folge passen Anbieter ihre Preise an: weg von günstigen Flatrates, hin zu Modellen, die den realen Ressourcenverbrauch abbilden. Zur zentralen Währung werden dabei Tokens: die kleinste Einheit, in die LLMs eine Anfrage zerlegen, um sie zu verarbeiten. Je komplexer die Aufgabe und je mehr Informationen berücksichtigt werden müssen, desto höher der Token-Verbrauch. Vor allem agentische Systeme sind besonders »Token-hungrig«. Was in der Experimentierphase oft kaum ins Gewicht fiel, kann bei breiter Nutzung im Unternehmen schnell zum relevanten Kostenfaktor werden.
Warum KI-Agenten Kontext brauchen. Unternehmen können dieses Problem nicht allein durch restriktive Nutzungsvorgaben oder kleinere Modelle lösen. Entscheidend ist, KI-Agenten gezielt zu steuern und ihnen den notwendigen Unternehmenskontext bereitzustellen. Denn KI muss verstehen, wie ein Unternehmen tatsächlich funktioniert: welche Prozesse existieren, welche Regeln gelten und welche Entscheidungen operativ sinnvoll sind. Ohne diesen Kontext handeln Agenten ineffizient, durchsuchen unnötig große Datenmengen, stellen unnötig komplexe Anfragen und liefern darüber hinaus fehleranfällige Ergebnisse.
Kontextmodelle wie das Celonis Context Model ändern das. Sie schaffen eine neue Ebene im Technologie-Stack, die Prozessdaten, Unternehmenswissen und Entscheidungsintelligenz verknüpft. Sie bieten strukturierten Zugriff auf inhaltliche Informationen und die operativen Daten dahinter. Ergänzt wird diese Transparenz der operativen Realität um Funktionen, über die gezielt Simulationen, Vorhersagen und weitere operative Entscheidungsmechanismen bereitgestellt werden können. Damit werden Kontextmodelle zur Steuerungsebene für agentische KI.
Wie Kontextmodelle KI-Agenten effizienter machen. Gleichzeitig helfen Kontextmodelle Unternehmen dabei, den Ressourcenverbrauch ihrer KI-Anwendungen deutlich zu reduzieren. Sie fungieren wie eine intelligente Vermittlungsschicht zwischen Unternehmensdaten und LLMs. Dies trägt auf verschiedenen Ebenen dazu bei, den Token-Verbrauch zu senken.
So präzisiert ein Kontextmodell die Datenextraktion und sendet nur relevante Informationseinheiten an die KI, wodurch weniger Input-Daten anfallen. Da das Modell in der Lage ist, die Struktur der Geschäftsprozesse zu verstehen, kann es doppelte oder unnötige Informationen herausfiltern, bevor eine Anfrage an das LLM geht. Durch seine Kenntnis spezifischer Prozesszusammenhänge muss diese Logik nicht jedes Mal ausführlich erklärt werden, was Prompts verkürzt.
Auch der Informationsabruf wird optimiert: Statt wahllos Dokumente zu durchforsten, liefert ein Kontextmodell der KI genau die Informationen, die es zur Bearbeitung einer Anfrage braucht. In der Folge sinkt die Fehlerquote des KI-Outputs und Korrekturschleifen werden vermieden.
Kontextmodelle werden so zum Navigationssystem für KI-Agenten. Ohne diese Steuerungsebene müssen Agenten sich ihren Weg durch Daten, Prozesse und Entscheidungen selbst suchen – mit entsprechend hohem Ressourcenverbrauch. Ein Kontextmodell hilft ihnen, sich zu orientieren und schneller ans Ziel zu kommen.
Manuel Haug ist Field CTO bei Celonis und gestaltet die Produktarchitektur sowie die strategische Weiterentwicklung der Process‑Intelligence‑Plattform. Zuvor verantwortete er in mehreren leitenden Produktrollen den technologischen Ausbau des Celonis‑Stacks und arbeitet heute eng mit strategischen Kunden an der Einführung innovativer AI‑ und Process‑Intelligence‑Lösungen.
Illustration: © Alain Lacroix, GenAI | Dreamstime.com
2422 Artikel zu „KI Kontext“
Ausgabe 5-6-2026 | News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Wie Unternehmen KI-Kosten im Griff behalten – Von Tokenmaxxing zu Kontext
News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Sinnvoll einbetten: KI skaliert nicht ohne Kontext
Der Zugang zu KI ist heute weitgehend demokratisiert. Modelle, Tools und Plattformen stehen nahezu jedem Unternehmen zur Verfügung. Der Unterschied liegt im Kontext. Denn während Technologie für alle gleich ist, entscheidet die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, Risiken bewerten und Entscheidungen treffen, über den tatsächlichen Erfolg von KI. Gerade CEOs sprechen gerne von…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI im IAM? Vorsicht walten lassen und mit Kontext prompten
Viele Firmen wollen möglichst zügig künstliche Intelligenz auch im Identity und Access Management nutzen. Larry Chinski, Chief Strategy Officer bei One Identity, argumentiert demgegenüber für eine einheitliche »Identity Fabric«, um die Cyberresilienz zu stärken. Ohne den richtigen Kontext, ohne Kontrolle und Übersicht, so warnt Chinski, bringt KI eher neue Risiken mit sich, statt sie zu…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Das Ende der OCR-Datenerfassung: Wenn KI den Kontext liest und der Datenschutz die Regeln bestimmt
Generative Sprachmodelle transformieren die klassische OCR zur intelligenten Dokumentenanalyse. Doch der Einsatz im Unternehmen erfordert strikte juristische Leitplanken, um Compliance-Risiken bei der Verarbeitung sensibler Daten auszuschließen. Die Ära der klassischen Optical Character Recognition (OCR) nähert sich ihrem Ende. Jahrzehntelang war sie der Standard, um Papier in PDFs zu verwandeln. Doch OCR »liest« nicht, sie…
Trends 2026 | News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Ausblick 2026: KI schließt Lücke zwischen Intelligenz und Kontext
Für die meisten von uns folgt die Technologie, die wir bei der Arbeit nutzen, einem vertrauten Rhythmus. Das Internet hat den Zugang zu unbegrenzten Informationen eröffnet, mobile Geräte haben uns von unseren Schreibtischen befreit und Cloud-Software hat es jedem Team ermöglicht, sein eigenes Ökosystem aus spezialisierten Tools aufzubauen. Diese Veränderungen haben Geschwindigkeit und Flexibilität gebracht,…
News | Digitale Transformation | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Ein stiller Held im Kontext von KI: Multidimensionales Skalieren definiert die Zukunft von Speichersystemen
Der Aufstieg der KI und die Realität der Infrastruktur Künstliche Intelligenz hat sich binnen kürzester Zeit zu einer disruptiven Technologie entwickelt, die Geschäftsmodelle, Innovationszyklen und Marktmechanismen nachhaltig verändert. Von hyperpersonalisierten Kundenerlebnissen bis hin zur beschleunigten Medikamentenentwicklung reicht das Anwendungsspektrum – mit scheinbar unbegrenztem Potenzial. Doch während die öffentliche Wahrnehmung von Erfolgsgeschichten dominiert wird, zeigt sich…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
Generative KI plus RAG: Warum sie Kontext braucht und woher sie ihn bekommt
Mit generativer künstlicher Intelligenz (KI) sollen menschliche Fähigkeiten erreicht oder gar übertroffen werden. Dafür braucht sie Kontext – wie wir Menschen auch. Warum das so ist und wie generative KI an Kontext gelangt, erläutert der Datenbankhersteller Aerospike. Die menschliche Kommunikation ist komplex: Wir drücken uns über Wort, Tonfall und Körpersprache aus. Doch das ist noch…
News | Digitalisierung | Trends 2023 | Marketing
Digitale Werbung: 2023 bringt mehr Videos, mehr Kontext, mehr Vielfalt, mehr KI und mehr Datenschutz
Die Werbewelt ist ständig in Bewegung. Die Experten für digitale Werbung des Marketing-Analytics-Startups Nexoya verraten, welche Entwicklungen 2023 wichtig werden: Nach einem pandemiebedingten Rückgang steigen die Werbeausgaben wieder. Videos bleiben beliebt, doch die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer sinkt. Daher werden die Inhalte kürzer und der Kontext gewinnt an Bedeutung. Während die Vielfalt der Channels zunimmt und…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Quantensouveräne KI – vom kritischen Risiko zur vertrauenswürdigen Lösung
KEEQuant, Collaider und noris network demonstrieren ein souveränes KI-Modell, das quantengesicherte Kommunikation, vertrauenswürdige deutsche Infrastruktur und anwendungsbereite KI für vertraulichkeitssensible Anwendungsfälle kombiniert. Viele Organisationen möchten KI für ihre eigentliche Arbeit nutzen, schrecken jedoch davor zurück, wenn sensible Informationen unter einem herkömmlichen Cloud-Modell ihre Umgebung verlassen müssen. Fragen rund um Vertraulichkeit, Governance und langfristige Datenexposition…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
KI-Wachstum stockt: Der Grund dafür ist die fehlende Infrastruktur
Das größte Hindernis für die Skalierung von KI sind nicht fehlende Investitionen, sondern Defizite der für den Betrieb nötigen Infrastruktur. In vielen Unternehmen fehlen die nötigen Echtzeitdaten für den weiteren Ausbau von KI. Das bestätigen 70 % der deutschen IT-Führungskräfte im neuen Data Streaming Report 2026 von Confluent [1]. Für den Bericht wurden weltweit…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Agenten, Bots, Services: Warum klassisches IAM an Grenzen stößt
Management Summary Nicht-menschliche Identitäten und KI-Agenten wachsen rasant – klassische IAM-Modelle stoßen damit an ihre operativen und sicherheitstechnischen Grenzen. Unternehmen müssen Berechtigungen für Bots, Services und agentenbasierte KI konsequent nach denselben strengen Regeln steuern wie für menschliche Nutzer. Zero Trust und Just-in-Time-Access werden zur Pflicht, um Zugriffe granular, zeitlich begrenzt und nachvollziehbar abzusichern. SSO-fähige…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Schatten-KI wird zum messbaren Risiko
Zwei Drittel der Büromitarbeitenden nutzen nicht autorisierte KI-Tools am Arbeitsplatz. 75 % der Büroangestellten würden für bessere KI-Weiterbildungsmöglichkeiten einen Arbeitsplatzwechsel in Betracht ziehen; in Unternehmen mit über 1 Mrd. US-Dollar Umsatz sind es 80 %. PagerDuty hat eine internationale Umfrage veröffentlicht, die eine wachsende Diskrepanz zwischen der KI-Nutzung durch Mitarbeitende und der unternehmensinternen Governance…
News | Künstliche Intelligenz | Marketing | Tipps
Visuelle Kommunikation im B2B: Warum Marketing-Teams jetzt KI-gestützte Bildproduktion strategisch einplanen sollten
Stellen Sie sich vor, jemand hat endlich den perfekten Text für Ihre Landingpage geschrieben – messerscharfe Formulierungen, punktgenaue Argumente. Und dann kleben Sie ein Stockfoto daneben, das aussieht wie aus dem Lehrbuch für austauschbare Business-Bilder: Händeschütteln vor Glasfassade, strahlende Menschen im Meetingraum, Laptop mit Kaffeetasse.
Trends 2026 | News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI braucht kontinuierliches Lernen, datenbasierte Talententscheidungen und unternehmensweite KI-Governance
Nur jeder fünfte Mitarbeitende fühlt sich für KI gerüstet. Es gibt offenbar eine enorme Diskrepanz von 52 Prozentpunkten zwischen der Einschätzung von Führungskräften und Mitarbeitenden in Deutschland hinsichtlich der KI-Bereitschaft. Die Einführung von KI hat die dafür notwendigen Systeme überholt. Nur 21 % der Beschäftigten in Deutschland fühlen sich ausreichend auf den effektiven Einsatz…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Die menschliche Lücke in der KI-Sicherheit
Management Summary Technologie skaliert schneller als Governance: Unternehmen investieren massiv in größere KI‑Modelle und Rechenleistung, doch Kontrollmechanismen, Verantwortlichkeiten und menschliches Verständnis wachsen nicht im gleichen Tempo mit – ein strukturelles Sicherheitsrisiko. Mehr Leistung verstärkt bestehende Schwächen: KI beschleunigt Entscheidungen, behebt aber keine Altlasten wie schlechte Datenqualität, unklare Ziele oder schwache Kontrollen – sie skaliert Fehler.…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI-Governance im Fokus: Was der Lockdown Mode von OpenAI wirklich sagt
OpenAI hat aktuell den »Lockdown Mode« für ChatGPT angekündigt. Dabei tat das Unternehmen etwas Bemerkenswertes: Es bestätigte öffentlich, dass Prompt Injection über MCP-Konnektoren ein ernstes unternehmerisches Exfiltrationsrisiko darstellt. Es ist ernst genug, um darauf architektonisch zu reagieren. Für Sicherheits- und Compliance-Verantwortliche in deutschen Unternehmen, ob Mittelstand oder DAX-Konzern, ist diese Bestätigung wichtig und hat direkte…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
KI-gestütztes Vertragsmanagement bringt Unternehmen deutlichen Effizienz- und Finanz-Boost
Durchgängige KI-Plattformen steigern den ROI um knapp 30 % – deutsche Unternehmen sparen im Schnitt 22 Stunden pro Vertragsprozess. Docusign und Deloitte haben eine neue Studie veröffentlicht: »KI gewinnbringend einsetzen: Wie automatisierte Vertragsprozesse den ROI steigern« [1]. Der Report zeigt, dass sich Investitionen in KI-gestützte Vertragsprozesse (Intelligent Agreement Management) schnell bezahlt machen. Besonders hohe…
News | Business Process Management | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI als Grundlage für erfolgreiche KI-Initiativen
Eine belastbare Datenbasis prägt den Erfolg von KI-Projekten maßgeblich. Gleichzeitig eröffnet KI selbst neue Möglichkeiten, genau diese Basis zu schaffen und kontinuierlich zu verbessern. Andreas Dangl, Geschäftsführer der Fabasoft Approve GmbH, zeigt, wie Unternehmen KI gezielt implementieren und sie vom reinen Datenverarbeiter zum aktiven Qualitätsmotor weiterentwickeln. Viele Organisationen stellen fest: Der Nutzen von KI…