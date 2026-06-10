KI als Grundlage für erfolgreiche KI-Initiativen

Eine belastbare Datenbasis prägt den Erfolg von KI-Projekten maßgeblich. Gleichzeitig eröffnet KI selbst neue Möglichkeiten, genau diese Basis zu schaffen und kontinuierlich zu verbessern. Andreas Dangl, Geschäftsführer der Fabasoft Approve GmbH, zeigt, wie Unternehmen KI gezielt implementieren und sie vom reinen Datenverarbeiter zum aktiven Qualitätsmotor weiterentwickeln.
Viele Organisationen stellen fest: Der Nutzen von KI steigt mit der Qualität und Verfügbarkeit der zugrunde liegenden Daten. Unterschiedliche Systeme, heterogene Strukturen oder fehlende Klassifizierungen bieten dabei einen konkreten Ansatzpunkt, um Daten gezielt zu ordnen und Prozesse zu optimieren. Eine stringente strategische Ausrichtung unterstützt dabei, diese Potenziale systematisch zu heben. Laut einer Studie von Fivetran brechen fast die Hälfte der Organisationen ihre KI-Projekte aufgrund unzureichender Datengrundlage vorzeitig ab – ein Hinweis darauf, wie zentral dieser Aspekt für deren Erfolg ist [1].
Eine durchdachte Datenstrategie bildet das Fundament für nachhaltigen Fortschritt. Sie stellt sicher, dass Informationen aktuell, konsistent und qualitativ hochwertig zur Verfügung stehen. Gleichzeitig etabliert sich eine datenorientierte Unternehmenskultur, in der klare Leitlinien im Umgang mit Daten mit einer aktiven Pflege und Weiterentwicklung einhergehen. Betriebe vernetzen Informationen über Abteilungs- und Standortgrenzen hinweg und schaffen so einen durchgängigen Zugriff auf relevantes Wissen. Parallel dazu stärken sie die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden im Umgang mit neuen Technologien, denn der souveräne Einsatz digitaler Werkzeuge wird zur Schlüsselqualifikation. Low-Code-/No-Code-Systeme eröffnen Fachbereichen die Möglichkeit, Prozesse eigenständig zu gestalten, schnell auf Veränderungen zu reagieren und Abläufe kontinuierlich weiterzuentwickeln, ohne auf spezialisiertes IT-Know-how angewiesen zu sein.
Daten vernetzen und Transparenz schaffen
In vielen Fällen sind Informationen auf unterschiedliche Systeme wie E-Mail-Postfächer, Tabellen oder spezialisierte Anwendungen verteilt. Diese gewachsene Struktur bietet die Chance, Daten gezielt zusammenzuführen und die Transparenz entlang der gesamten Supply Chain zu erhöhen.
Cloudbasierte Tools für Dokumenten- und Qualitätsmanagement bündeln projektrelevante Informationen in einer gemeinsamen Umgebung. Alle Beteiligten greifen jederzeit auf konsistente und aktuelle Daten zu – unabhängig von Standort oder Zeitzone. Über standardisierte Schnittstellen integrieren Organisationen bestehende Systeme wie ERP-Lösungen oder Lieferantenportale und schaffen so einen durchgängigen Informationsfluss über Unternehmensgrenzen hinweg.
Neben der Datenqualität gewinnt die gezielte Steuerung von relevanten Inhalten zunehmend an Bedeutung. Transparenz entsteht darüber, wo Daten gespeichert sind, wie sie genutzt werden und wer darauf zugreift. In diesem Zusammenhang rücken europäische Cloud-Infrastrukturen und Lösungen regionaler Anbieter verstärkt in den Fokus. Sie verbinden Verfügbarkeit mit Kontrolle und stärken die digitale Souveränität – ein Aspekt, der angesichts wachsender regulatorischer Anforderungen und geopolitischer Veränderungen immer wichtiger wird.
Viele Organisationen nutzen diese Entwicklung aktiv: Sie konsolidieren ihre Datenbestände, strukturieren Informationen neu und etablieren verlässliche Umgebungen für ihre Geschäftsprozesse. Dabei steht nicht Abschottung im Vordergrund, sondern die Fähigkeit, flexibel und souverän mit Daten zu arbeiten. So entsteht eine stabile und zukunftsfähige Informationsbasis.
»AI Reasoning« für nachvollziehbare Ergebnisse
Mit »AI Reasoning« entwickelt sich der Einsatz von KI entscheidend weiter. Sprachmodelle analysieren komplexe Fragestellungen und machen ihre Lösungswege transparent nachvollziehbar. Grundlage dafür bildet die sogenannte »Chain of Thought«. Dabei zerlegt die KI Aufgaben in einzelne logische Schritte, bewertet Zusammenhänge und führt Informationen strukturiert zu einem Ergebnis zusammen – anstatt eine Antwort in einem einzigen, undurchsichtigen Schritt zu liefern.
Dieser Ansatz schafft Vertrauen und Nachvollziehbarkeit. Anwenderinnen und Anwender erkennen, wie Ergebnisse entstehen, und können diese fachlich einordnen und gezielt hinterfragen. Gerade in Bereichen wie Qualitätsmanagement oder technischer Dokumentation, wo Entscheidungen auf einer nachvollziehbaren Grundlage basieren müssen, ergibt sich daraus ein klarer Mehrwert.
Gleichzeitig eröffnet KI neue Möglichkeiten im Umgang mit Daten. Unternehmen verknüpfen Informationen aus unterschiedlichen Quellen, Formaten und Dokumenten effizient miteinander. So entstehen verwertbare Erkenntnisse, die direkt in Prozesse einfließen und deren Qualität steigern.
KI trägt damit aktiv zur Weiterentwicklung ihrer eigenen Informationsbasis bei. Organisationen, die ihre Wissensbestände strukturiert und transparent aufbauen, schaffen eine solide Grundlage für weiterführende KI-Initiativen und skalierbare Anwendungen.
Fazit
Der Mehrwert von KI entfaltet sich dort, wo Daten in hoher Qualität und Struktur zur Verfügung stehen. Unternehmen, die KI aktiv in ihr Qualitätsmanagements integrieren, stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.
Drei zentrale Hebel unterstützen diesen Weg: die gezielte Vernetzung von Daten, der Aufbau digitaler Souveränität sowie der Einsatz von AI Reasoning für transparente und nachvollziehbare Ergebnisse. Auf dieser Basis entsteht eine leistungsfähige Informationsinfrastruktur, die Innovation gezielt vorantreibt.
Mit Blick auf die kommenden Jahre gewinnt die Fähigkeit, Daten strategisch zu steuern und kontrolliert einzusetzen, weiter an Bedeutung. Unternehmen profitieren dabei besonders, wenn ihre Mitarbeitenden intelligente Systeme aktiv gestalten und deren Potenziale gezielt für nachhaltigen Unternehmenserfolg nutzen.
Andreas Dangl
Andreas Dangl ist Entrepreneur und Geschäftsführer der Fabasoft Approve GmbH. In seiner Funktion unterstützt er Unternehmen aus der Industrie bei der Einführung von KI-gestütztem Dokumenten- und Qualitätsmanagement. www.fabasoft.com/approve
[1] https://www.fivetran.com/de/press/fivetran-report-finds-nearly-half-of-enterprise-ai-projects-fail-due-to-poor-data-readiness
10551 Artikel zu „KI Daten“
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Globaler Namespace: Infrastruktur allein löst die Fragmentierung von KI-Daten nicht
KI scheitert in Unternehmen häufig nicht an mangelnder Infrastrukturleistung, sondern an fragmentierten Daten über Silos, Clouds, Regionen und operative Domänen hinweg. Agentische KI verschärft dieses Problem, weil autonome Systeme Daten in Echtzeit über verschiedene Umgebungen hinweg nutzen, interpretieren und für Entscheidungen operationalisieren. Ein moderner globaler Namespace entwickelt sich damit von einer Storage-Abstraktion zu einer einheitlichen…
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Whitepaper
Datenschutz und Datensouveränität: Unternehmens-KI stößt an ihre Grenzen
Steigende Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität legen die Grenzen von Architekturen offen, die für zentralisierte und standortübergreifende Datenflüsse entwickelt wurden. Datenhoheit ist zu einem zentralen Designparameter geworden und führt zu einem Wandel weg von global integrierten Systemen hin zu regional abgegrenzten Architekturen. Unternehmen, die ihre Architektur frühzeitig neu gestalten, verschaffen sich einen messbaren Vorsprung in…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
10 Jahre Datenschutz durch DSGVO: Neue Herausforderung durch KI
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) spielt seit ihrer Einführung im Jahr 2016 eine zentrale Rolle im Datenschutzmanagement deutscher Unternehmen. Zehn Jahre nach Inkrafttreten ist der Datenschutz fest in den Geschäftsprozessen verankert, doch die Herausforderungen und der Aufwand nehmen kontinuierlich zu. Während im Jahr 2018 nur 7 Prozent der Unternehmen die Vorgaben vollständig umsetzten, sind es 2024 bereits…
News | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Tipps
Datenzugriff als Flaschenhals: Warum moderne Datenplattformen zur Grundvoraussetzung für KI werden
Der zentrale Engpass für den erfolgreichen Einsatz von KI liegt nicht in den Modellen, sondern in fragmentierten Datenlandschaften und eingeschränktem Datenzugriff. Klassische Speicher‑ und Datenarchitekturen sind für hochparallele KI‑Workloads nicht ausgelegt und bremsen Trainingsdauer, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Datensilos und fehlende Transparenz erschweren Governance, Compliance und Auditierbarkeit – insbesondere unter DSGVO und AI Act. Moderne…
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Data Security Posture Management: Datensicherheit mit KI – Sensible Informationen automatisch finden und schützen
Moderne DSPM-Lösungen verschaffen Unternehmen Transparenz über ihre sensiblen Daten und die Risiken, denen sie ausgesetzt sind. Eine Schlüsselrolle spielt dabei KI: Sie ermöglicht es, große und verteilte Datenbestände weitgehend automatisiert zu klassifizieren.
News | Cloud Computing | TechTalk | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Die enormen KI-Daten müssen wir künftig nachhaltig speichern
Hugo Bergmann von Seagate Technology durften wir auf dem CloudFest 2026 ganz spontan zwei Fragen stellen. Die eine hatte mit seiner Techsession auf dem Event im Europapark Rust zu tun. Mit der anderen wollten wir von ihm wissen, welche Antworten sein Unternehmen auf den scheinbar unendlichen Platzbedarf hat, der viele Firmen im KI-Zeitalter vor große Herausforderungen stellen wird. Für beide Antworten benötigte er ziemlich genau 2 Minuten.
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Unternehmen mit erfolgreichen KI-Initiativen investieren mehr in die Grundlagen für Daten und Analysen
Bis 2030 wird es die zentrale Aufgabe von D&A-Führungskräften sein, neue vertrauenswürdige Daten, kontextbezogene Grundlagen und fundierte Erkenntnisse bereitzustellen. Unternehmen, die über erfolgreiche KI-Initiativen berichten, investieren, gemessen am Umsatz, bis zu viermal mehr in grundlegende Bereiche wie Datenqualität, Governance, KI-Kompetenzen der Mitarbeitenden und Change Management als solche, die mit KI nur geringe Erfolge erzielen.…
News | Cloud Computing | TechTalk
TechTalk: Sensitive KI-Daten sollten in privaten Rechenzentren verarbeitet werden
Mit Paul Hoecherl von Lenovo durften wir in der Vergangenheit schon das ein oder andere Videogespräch führen. So wie auf dem CloudFest 2026 auch. Dort wollten wir von ihm wissen, warum die souveräne Cloud mehr und mehr in den Vordergrund rückt und welche Antworten Lenovo darauf hat. Seine Antworten dazu finden Sie in diesem gut zweiminütigen Video.
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Governance von KI‑Agenten auf Datenebene: Anforderungen und Architekturansätze für regulierte Umgebungen
Der Einsatz von KI‑Agenten in Unternehmensprozessen stellt insbesondere stark regulierte Branchen vor neue Governance‑Herausforderungen. KI‑Agenten agieren zunehmend als autonome oder teilautonome Akteure, die auf sensible und regulierte Daten zugreifen, diese verarbeiten und weitergeben. Klassische Sicherheitsmechanismen auf Modell‑ oder Anwendungsebene reichen dabei häufig nicht aus, um regulatorische Anforderungen zuverlässig umzusetzen. Vor diesem Hintergrund gewinnen Governance‑Ansätze auf…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Model Collapse und Datenökologie: Warum die englischsprachige Wikipedia KI‑generierte Artikeltexte untersagt
Abstract Die englischsprachige Wikipedia hat den Einsatz großer Sprachmodelle (LLMs) zum Generieren oder Umschreiben von Artikelinhalt untersagt und nur eng begrenzte Ausnahmen für Copyediting eigener Texte sowie Übersetzungsunterstützung zugelassen. Diese Entscheidung lässt sich nicht allein als redaktionelles Qualitätsinstrument verstehen, sondern als datenökologischer Eingriff in ein globales Trainingsdaten‑Ökosystem, das zunehmend durch synthetische Inhalte geprägt wird. Zentraler…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Warum Wikipedia den Einsatz generativer KI einschränkt: Habsburg KI als datenökologisches Risiko
Die Entscheidung der englischsprachigen Wikipedia, den Einsatz großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) zum Schreiben oder Umschreiben von Artikeln weitgehend zu untersagen, markiert einen Wendepunkt im gesellschaftlichen Umgang mit generativer künstlicher Intelligenz. Auf den ersten Blick wirkt das Verbot paradox: Gerade LLMs sind in der Lage, formal korrekte, gut strukturierte und enzyklopädisch anmutende Texte zu…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI beginnt mit Vertrauen: Daten-Governance als Schlüssel zwischen Strategie und messbaren Resultaten
Der Erfolg von KI hängt weniger von Modellen als von vertrauenswürdigen, geschäftlich nutzbaren Daten ab, weshalb viele Initiativen an fehlender Daten‑Governance scheitern. Moderne Daten‑Governance wird dabei als Enabler verstanden, der Klarheit, Verantwortlichkeiten und Datenqualität schafft und KI so skalierbar und wirksam macht. Entscheidend ist ein dynamischer Data‑First‑Ansatz, der Governance als kontinuierliches Change Management etabliert und…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Trends Security | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI beschleunigt die unkontrollierte Verbreitung von Zugangsdaten um ein Vielfaches
Im Jahr 2025 weisen Entwickler-Commits mit Claude Code* eine Leak-Rate von 3,2 Prozent bei Zugangsdaten auf, gegenüber einem Basiswert von 1,5 Prozent. Der menschliche Faktor bleibt entscheidend. GitGuardian, der Sicherheitsanbieter hinter der meistinstallierten Anwendung auf GitHub, veröffentlicht die fünfte Ausgabe seines Berichts »State of Secrets Sprawl« (Lagebericht zur Ausbreitung von Zugangsdaten) [1]. Der Lagebericht…
Trends 2026 | News | Künstliche Intelligenz
KI beschleunigt die unkontrollierte Verbreitung von Zugangsdaten um ein Vielfaches
Im Jahr 2025 weisen Entwickler-Commits mit Claude Code* eine Leak-Rate von 3,2 Prozent bei Zugangsdaten auf, gegenüber einem Basiswert von 1,5 Prozent. Der menschliche Faktor bleibt entscheidend. GitGuardian, der Sicherheitsanbieter hinter der meistinstallierten Anwendung auf GitHub, veröffentlicht die fünfte Ausgabe seines Berichts »State of Secrets Sprawl« (»Lagebericht zur Ausbreitung von Zugangsdaten«). Der Lagebericht…
News | Business Intelligence | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Warum konsistente Daten der Schlüssel für maßgeschneiderte KI‑Anwendungen sind
Wie Datenplattformen zur Zentrale für moderne KI-Lösungen werden. Damit KI-Anwendungen überhaupt valide Ergebnisse liefern können, sind Qualität, Konsistenz und eine klare Strukturierung der zugrunde liegenden Daten entscheidend. Unvollständige, inkonsistente oder falsch formatierte Informationen führen zu unzuverlässigen Modellen, Verzerrungen oder fehlerhaften Entscheidungen. Außerdem sind strukturierte Daten leichter maschinell verarbeitbar und analysierbar – und erleichtern so…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Das Ende der OCR-Datenerfassung: Wenn KI den Kontext liest und der Datenschutz die Regeln bestimmt
Generative Sprachmodelle transformieren die klassische OCR zur intelligenten Dokumentenanalyse. Doch der Einsatz im Unternehmen erfordert strikte juristische Leitplanken, um Compliance-Risiken bei der Verarbeitung sensibler Daten auszuschließen. Die Ära der klassischen Optical Character Recognition (OCR) nähert sich ihrem Ende. Jahrzehntelang war sie der Standard, um Papier in PDFs zu verwandeln. Doch OCR »liest« nicht, sie…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Regionale Datensouveränität im Zeitalter der KI
Wie das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Regulierung maximalen Mehrwert für Unternehmen schafft. Als Apollo 13 infolge der Explosion eines Sauerstofftanks in über 200.000 Meilen Entfernung von der Erde in eine kritische Situation geriet, standen die Ingenieure der NASA vor der Aufgabe, unter extremen Beschränkungen handlungsfähig zu bleiben. Rasche Entscheidungen mussten innovative Lösungsansätze mit unverrückbaren…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Vertrauen in KI wächst schneller als Einsatzbereitschaft – Defizite bei Datenintegrität bleiben bestehen
Es gibt Lücken in Bezug auf operative Reife, Datenvertrauen und Fähigkeiten auf, wenn Unternehmen versuchen, KI unternehmensweit zu skalieren. Es existiert eine wachsende Diskrepanz bei der Einschätzung der Unternehmen hinsichtlich ihrer KI-Bereitschaft. Die Führungskräfte sind überwiegend davon überzeugt, dass sie für KI bereit sind, doch ihre Antworten deuten auf grundlegende Lücken hin, die den…
Trends 2026 | News | E-Commerce | Trends Geschäftsprozesse | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing
Die wichtigsten Trends im Online Marketing: Warum es 2026 auf Datenqualität, Automatisierung und KI ankommt
Künstliche Intelligenz 2026 steigert die Performance und Werbetreibende profitieren von diesem Effizienzschub 2026 prägen hybride Sucharchitekturen, Automatisierung, KI-getriebene Kreativität und mediale Ausspielung sowie die Verschmelzung von Social Media und Commerce die Werbelandschaft. Executive Board Member Jan Honsel fasst zusammen: »Effizienz, Datenqualität und kreative Präzision werden zur neuen Währung des Marketings.« Zum Jahreswechsel veröffentlicht die…
Trends 2026 | News | Business Intelligence | Business Process Management | Effizienz | Services
KI- und Daten-Trends 2026: Unternehmen stehen vor dem Effizienzsprung
Um das volle Potenzial von künstlicher Intelligenz und Datenanalyse auszuschöpfen, müssen Unternehmen bestehende Hürden überwinden und ihre Strukturen neu denken. Die folgenden Trends zeigen, worauf es in den kommenden Jahren ankommt. Großes Potenzial bleibt bislang ungenutzt Zwar nutzen viele Unternehmen moderne Daten- und Analyse-Tools bereits im Arbeitsalltag, doch der tatsächliche Mehrwert wird häufig nicht…