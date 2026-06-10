KI als Grundlage für erfolgreiche KI-Initiativen

Eine belastbare Datenbasis prägt den Erfolg von KI-Projekten maßgeblich. Gleichzeitig eröffnet KI selbst neue Möglichkeiten, genau diese Basis zu schaffen und kontinuierlich zu verbessern. Andreas Dangl, Geschäftsführer der Fabasoft Approve GmbH, zeigt, wie Unternehmen KI gezielt implementieren und sie vom reinen Datenverarbeiter zum aktiven Qualitätsmotor weiterentwickeln.

Viele Organisationen stellen fest: Der Nutzen von KI steigt mit der Qualität und Verfügbarkeit der zugrunde liegenden Daten. Unterschiedliche Systeme, heterogene Strukturen oder fehlende Klassifizierungen bieten dabei einen konkreten Ansatzpunkt, um Daten gezielt zu ordnen und Prozesse zu optimieren. Eine stringente strategische Ausrichtung unterstützt dabei, diese Potenziale systematisch zu heben. Laut einer Studie von Fivetran brechen fast die Hälfte der Organisationen ihre KI-Projekte aufgrund unzureichender Datengrundlage vorzeitig ab – ein Hinweis darauf, wie zentral dieser Aspekt für deren Erfolg ist [1].

Eine durchdachte Datenstrategie bildet das Fundament für nachhaltigen Fortschritt. Sie stellt sicher, dass Informationen aktuell, konsistent und qualitativ hochwertig zur Verfügung stehen. Gleichzeitig etabliert sich eine datenorientierte Unternehmenskultur, in der klare Leitlinien im Umgang mit Daten mit einer aktiven Pflege und Weiterentwicklung einhergehen. Betriebe vernetzen Informationen über Abteilungs- und Standortgrenzen hinweg und schaffen so einen durchgängigen Zugriff auf relevantes Wissen. Parallel dazu stärken sie die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden im Umgang mit neuen Technologien, denn der souveräne Einsatz digitaler Werkzeuge wird zur Schlüsselqualifikation. Low-Code-/No-Code-Systeme eröffnen Fachbereichen die Möglichkeit, Prozesse eigenständig zu gestalten, schnell auf Veränderungen zu reagieren und Abläufe kontinuierlich weiterzuentwickeln, ohne auf spezialisiertes IT-Know-how angewiesen zu sein.

Daten vernetzen und Transparenz schaffen

In vielen Fällen sind Informationen auf unterschiedliche Systeme wie E-Mail-Postfächer, Tabellen oder spezialisierte Anwendungen verteilt. Diese gewachsene Struktur bietet die Chance, Daten gezielt zusammenzuführen und die Transparenz entlang der gesamten Supply Chain zu erhöhen.

Cloudbasierte Tools für Dokumenten- und Qualitätsmanagement bündeln projektrelevante Informationen in einer gemeinsamen Umgebung. Alle Beteiligten greifen jederzeit auf konsistente und aktuelle Daten zu – unabhängig von Standort oder Zeitzone. Über standardisierte Schnittstellen integrieren Organisationen bestehende Systeme wie ERP-Lösungen oder Lieferantenportale und schaffen so einen durchgängigen Informationsfluss über Unternehmensgrenzen hinweg.

Neben der Datenqualität gewinnt die gezielte Steuerung von relevanten Inhalten zunehmend an Bedeutung. Transparenz entsteht darüber, wo Daten gespeichert sind, wie sie genutzt werden und wer darauf zugreift. In diesem Zusammenhang rücken europäische Cloud-Infrastrukturen und Lösungen regionaler Anbieter verstärkt in den Fokus. Sie verbinden Verfügbarkeit mit Kontrolle und stärken die digitale Souveränität – ein Aspekt, der angesichts wachsender regulatorischer Anforderungen und geopolitischer Veränderungen immer wichtiger wird.

Viele Organisationen nutzen diese Entwicklung aktiv: Sie konsolidieren ihre Datenbestände, strukturieren Informationen neu und etablieren verlässliche Umgebungen für ihre Geschäftsprozesse. Dabei steht nicht Abschottung im Vordergrund, sondern die Fähigkeit, flexibel und souverän mit Daten zu arbeiten. So entsteht eine stabile und zukunftsfähige Informationsbasis.

»AI Reasoning« für nachvollziehbare Ergebnisse

Mit »AI Reasoning« entwickelt sich der Einsatz von KI entscheidend weiter. Sprachmodelle analysieren komplexe Fragestellungen und machen ihre Lösungswege transparent nachvollziehbar. Grundlage dafür bildet die sogenannte »Chain of Thought«. Dabei zerlegt die KI Aufgaben in einzelne logische Schritte, bewertet Zusammenhänge und führt Informationen strukturiert zu einem Ergebnis zusammen – anstatt eine Antwort in einem einzigen, undurchsichtigen Schritt zu liefern.

Dieser Ansatz schafft Vertrauen und Nachvollziehbarkeit. Anwenderinnen und Anwender erkennen, wie Ergebnisse entstehen, und können diese fachlich einordnen und gezielt hinterfragen. Gerade in Bereichen wie Qualitätsmanagement oder technischer Dokumentation, wo Entscheidungen auf einer nachvollziehbaren Grundlage basieren müssen, ergibt sich daraus ein klarer Mehrwert.

Gleichzeitig eröffnet KI neue Möglichkeiten im Umgang mit Daten. Unternehmen verknüpfen Informationen aus unterschiedlichen Quellen, Formaten und Dokumenten effizient miteinander. So entstehen verwertbare Erkenntnisse, die direkt in Prozesse einfließen und deren Qualität steigern.

KI trägt damit aktiv zur Weiterentwicklung ihrer eigenen Informationsbasis bei. Organisationen, die ihre Wissensbestände strukturiert und transparent aufbauen, schaffen eine solide Grundlage für weiterführende KI-Initiativen und skalierbare Anwendungen.

Fazit

Der Mehrwert von KI entfaltet sich dort, wo Daten in hoher Qualität und Struktur zur Verfügung stehen. Unternehmen, die KI aktiv in ihr Qualitätsmanagements integrieren, stärken ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.

Drei zentrale Hebel unterstützen diesen Weg: die gezielte Vernetzung von Daten, der Aufbau digitaler Souveränität sowie der Einsatz von AI Reasoning für transparente und nachvollziehbare Ergebnisse. Auf dieser Basis entsteht eine leistungsfähige Informationsinfrastruktur, die Innovation gezielt vorantreibt.

Mit Blick auf die kommenden Jahre gewinnt die Fähigkeit, Daten strategisch zu steuern und kontrolliert einzusetzen, weiter an Bedeutung. Unternehmen profitieren dabei besonders, wenn ihre Mitarbeitenden intelligente Systeme aktiv gestalten und deren Potenziale gezielt für nachhaltigen Unternehmenserfolg nutzen.

Andreas Dangl

Andreas Dangl ist Entrepreneur und Geschäftsführer der Fabasoft Approve GmbH. In seiner Funktion unterstützt er Unternehmen aus der Industrie bei der Einführung von KI-gestütztem Dokumenten- und Qualitätsmanagement. www.fabasoft.com/approve

10551 Artikel zu „KI Daten“