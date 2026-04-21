TechTalk: Die enormen KI-Daten müssen wir künftig nachhaltig speichern

Hugo Bergmann von Seagate Technology durften wir auf dem CloudFest 2026 ganz spontan zwei Fragen stellen. Die eine hatte mit seiner Techsession auf dem Event im Europapark Rust zu tun.

Mit der anderen wollten wir von ihm wissen, welche Antworten sein Unternehmen auf den scheinbar unendlichen Platzbedarf hat, der viele Firmen im KI-Zeitalter vor große Herausforderungen stellen wird.

Für beide Antworten benötigte er ziemlich genau 2 Minuten.



Wovon handelte Ihre Masterclass-Session auf dem CloudFest 2026?

Es ging um das Datenwachstum, das wir gerade sehen, das gerade befeuert wird durch die KI. Aber davon wie wir helfen können, diese großen Datenmengen zu bewältigen, damit wir alle einen Mehrwert aus der KI erschöpfen können und damit zuverlässige Ergebnisse bekommen. Wir haben größere Datenmengen, größere Datenfiles, mehr Daten, die müssen aufbereitet, die müssen kopiert werden. Es geht nicht nur um das Aufspeichern von Daten, sondern auch um das zur Verfügung Stellen der Daten. Und wie ich für dieses unendliche Wachstum der Daten mein Rechenzentrum vorbereiten und die nötigen Weichen stellen kann, um das erfolgreich zu tun.



In welchem Umfang ist Seagate denn auf das KI-Zeitalter vorbereitet?

Speicherdichte wird immer wichtiger. Wir nennen das Aerial Density und haben gerade vor zwei Wochen unsere zweite Generation der Mosaic-Festplattentechnologie vorgestellt mit über 40 Terabyte Gesamtkapazität pro Medium.

Hier auf dem Cloudfest sehen wir unser neues Juno-Speichersystem. Das Design ist für solche großen hochkapazitiven Festplatten ausgelegt, die in Rechenzentren zum Einsatz kommen werden. Denn das ist ein ganz wichtiges Thema in der Industrie, nicht nur um die Daten zu speichern, sondern das Ganze auch nachhaltig zu machen. Sustainability ist ein großes Thema hier auf dem CloudFest, und dabei geht es wirklich darum, das ganze Thema der Compute-Industrie, der Verwaltung von Daten, der Speicherung von Daten ganzheitlich zu betrachten und nicht nur auf den Moment ausgerichtet und das eben für die Zukunft vorzubereiten.