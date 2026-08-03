Zwischen Automatisierung und Autonomie: Die neue Rolle des MES

Management Summary
- Die Dark Factory entwickelt sich durch KI und autonome Produktionsprozesse zu einem wichtigen Zukunftsbild der industriellen Fertigung.
- Das MES bleibt dabei unverzichtbar, weil es Produktionsprozesse steuert, dokumentiert und den notwendigen Kontext für KI liefert.
- KI kann nur dann belastbare Analysen und Empfehlungen geben, wenn sie Maschinen-, Material-, Prozess- und Qualitätsdaten im richtigen Zusammenhang auswertet.
- Die Zukunft liegt im Zusammenspiel von MES, Analytics und KI – nicht im Ersatz klassischer Produktionssysteme durch künstliche Intelligenz.
- Erfolgreiche KI-Projekte starten mit konkreten Entscheidungen und Anwendungsfällen, etwa Qualitätsanalyse, Rüstzeitoptimierung oder Produktionsassistenz.
Warum KI die Dark Factory vorantreibt – und das MES unverzichtbar macht
Die Vision der Dark Factory gewinnt durch den rasanten Fortschritt der künstlichen Intelligenz zunehmend an Dynamik. Autonome Produktionsprozesse, intelligente Assistenzsysteme und selbstlernende Algorithmen gelten als nächste Entwicklungsstufe der industriellen Fertigung. Doch mit dem wachsenden Fortschritt von KI stellt sich eine zentrale Frage: Welche Rolle spielt künftig das Manufacturing Execution System (MES/MOM)? Für die iTAC Software AG ist die Antwort eindeutig: Nicht KI ersetzt das MES – vielmehr wird das MES zur unverzichtbaren Grundlage für den intelligenten Einsatz von KI.
Immer häufiger wird die Dark Factory als Zielbild einer vollständig autonomen Produktion diskutiert. In diesem Zukunftsszenario treffen Maschinen, Anlagen und Softwaresysteme viele Entscheidungen eigenständig und steuern Produktionsprozesse weitgehend autonom.
»Dabei handelt es sich jedoch weniger um einen kurzfristig erreichbaren Endzustand, sondern um eine langfristige Reifegradentwicklung. In hochstandardisierten Fertigungsumgebungen werden autonome Abläufe zunehmend Realität. In vielen Industrieunternehmen bestimmen jedoch Variantenvielfalt, kleine Losgrößen und kurzfristige Änderungen weiterhin den Produktionsalltag. Dort geht es nicht um menschenleere Fabriken, sondern um eine intelligente Zusammenarbeit zwischen Mensch, Produktionssystemen und KI«, sagt Martin Heinz, CEO der iTAC Software AG.
Menschen übernehmen dabei immer mehr steuernde, überwachende und strategische Aufgaben, während KI sie bei Analysen, Ursachenforschung und Entscheidungen unterstützt.
KI braucht Produktionskontext
Damit KI jedoch Produktionsprozesse zuverlässig analysieren, Zusammenhänge erkennen und fundierte Handlungsempfehlungen ableiten kann, benötigt sie weit mehr als große Datenmengen. Entscheidend ist der Produktionskontext: Welche Maschine bearbeitet welches Produkt? Welche Materialien wurden eingesetzt? Welche Prozessparameter galten? Welche Qualitätsvorgaben sind einzuhalten? Erst dieser Kontext ermöglicht belastbare Analysen und fundierte Entscheidungen.
Genau hier übernimmt das Manufacturing Execution System heute und künftig eine zentrale Rolle. Es steuert und dokumentiert Produktionsabläufe, verknüpft Maschinen, Materialien, Mitarbeitende und Prozesse und schafft damit den Produktionskontext, den Analytics und KI für belastbare Auswertungen und fundierte Entscheidungen benötigen.
Die Zukunft der Produktion liegt daher nicht im Ersatz des MES durch KI, sondern im intelligenten Zusammenspiel beider Welten. Während das MES Produktionsprozesse steuert und absichert, analysieren Analytics-Lösungen Produktions- und Maschinendaten nahezu in Echtzeit und identifizieren Optimierungspotenziale. KI nutzt diese Erkenntnisse, um Ursachenanalysen, Handlungsempfehlungen und Assistenzfunktionen bereitzustellen. Gemeinsam schaffen MES, Analytics und KI die Voraussetzungen für eine zunehmend autonome Produktion.
Mit konkreten Anwendungsfällen beginnen
Viele Unternehmen starten ihre KI-Initiativen noch immer technologiegetrieben. Erfolgreicher ist dagegen ein anderer Ansatz, wie Martin Heinz erläutert: »Nicht die Frage ›Wo können wir KI einsetzen?‹ sollte am Anfang stehen, sondern ›Welche Entscheidung möchten wir verbessern?‹. Typische Anwendungsfälle sind beispielsweise die Ursachenanalyse bei Qualitätsproblemen, die Optimierung von Rüstzeiten oder die Unterstützung von Mitarbeitenden beim schnellen Zugriff auf Produktionswissen.«
Unternehmen, die bereits über eine moderne MOM- oder MES-Lösung verfügen, können solche Anwendungen deutlich schneller produktiv einsetzen, weil die erforderlichen Prozess- und Produktionsdaten bereits verfügbar sind.
Mit Lösungen wie dem Fertigungsmanagementsystem iTAC.MOM.Suite sowie der KI-Plattform iTAC.CATi verfolgt iTAC genau diesen Ansatz. Ziel ist es, Produktionswissen, Echtzeitdaten und Künstliche Intelligenz in einem gemeinsamen Kontext zusammenzuführen. So entstehen intelligente Assistenzsysteme, die Mitarbeitende unterstützen und gleichzeitig den Weg zu einer zunehmend autonomen Produktion ebnen. Die Dark Factory kann damit zur konsequenten Weiterentwicklung einer digital vernetzten Produktion werden.
FAQ
Was ist mit Dark Factory gemeint?
Die Dark Factory beschreibt das Zielbild einer weitgehend autonomen Produktion, in der Maschinen, Anlagen und Softwaresysteme viele Entscheidungen eigenständig treffen. Im Text wird sie jedoch weniger als kurzfristig erreichbarer Endzustand verstanden, sondern als langfristige Reifegradentwicklung.
Warum ersetzt KI das MES nicht?
KI benötigt belastbare Produktionsdaten und deren Zusammenhang. Das MES liefert genau diesen Kontext, indem es Prozesse steuert, dokumentiert und Maschinen, Materialien, Mitarbeitende sowie Qualitätsdaten miteinander verknüpft.
Welche Rolle spielt der Produktionskontext?
Produktionskontext macht Daten interpretierbar. Erst wenn bekannt ist, welche Maschine welches Produkt unter welchen Parametern bearbeitet hat, können Analytics und KI zuverlässige Ursachenanalysen, Bewertungen und Empfehlungen ableiten.
Wo sollten Unternehmen mit KI in der Produktion beginnen?
Der Text empfiehlt, nicht technologiegetrieben zu starten, sondern von konkreten Entscheidungen auszugehen: Welche Entscheidung soll verbessert werden? Geeignete Anwendungsfälle sind zum Beispiel Qualitätsanalyse, Rüstzeitoptimierung oder Assistenz beim Zugriff auf Produktionswissen.
Wie unterstützen iTAC.MOM.Suite und iTAC.CATi diesen Ansatz?
Die Lösungen führen Produktionswissen, Echtzeitdaten und künstliche Intelligenz in einem gemeinsamen Kontext zusammen. Dadurch können Assistenzsysteme entstehen, die Mitarbeitende unterstützen und den Weg zu einer stärker autonomen Produktion ebnen.
Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt
42 Artikel zu „Manufacturing Execution System“
News | Business Process Management | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Services
Manufacturing 4.0: Warum MSPs IT und OT gemeinsam denken müssen
Die Konvergenz von IT und OT schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran und sorgt für grundlegende Veränderungen in industriellen Infrastrukturen. Immer öfter sind Produktionsanlagen, Sensorik, Edge-Geräte, IoT-Sensoren und industrielle Steuerungssysteme (ICS) eng mit klassischen IT-Infrastrukturen vernetzt. Auch für Managed Service Provider (MSPs) bedeutet das einen tiefgreifenden Wandel ihrer Rolle. Denn anstelle von getrennten Silos erwarten Kunden…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Cloud Computing | Künstliche Intelligenz
Trends bei Warehouse-Management-Systemen (WMS)
Ein Drittel der Warehouse-Management-Systeme (WMS) nutzt künstliche Intelligenz (KI). Das zeigt der neue »WMS Marktreport Kompakt 2024« des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik IML [1]. Der Marktreport berichtet alle zwei Jahre über aktuelle Trends und Entwicklungen rund um den WMS-Markt. In diesem Jahr lag der Fokus der Befragung auf Künstlicher Intelligenz. Die Forschenden des Fraunhofer…
News | Lösungen | Services | Ausgabe 1-2-2021
Rile setzt auf ERP-System mit Mehrwerkesteuerung – Chief Digital Officer legt Wert auf gute Usability
Immer häufiger ist er in den Führungsetagen großer Unternehmen zu finden: Der Chief Digital Officer (CDO). Auch bei der Rile Group treibt er inzwischen alle digitalen Themen. Zum Beispiel, wenn es um das ERP-System geht. Denn das spielt auch für die künftige, strategische Ausrichtung der IT eine Hauptrolle.
News | Industrie 4.0
Digitale Fabrik: Wie die Öffnung von geschlossenen IT-Systemen zu flexiblen Ökosystemen gelingt
Eine leistungsstarke IIoT-Plattform integriert ERP-, MES- und Drittsysteme. Ein gutes Beispie ist der Automotive-Zulieferer KOSTAL. Die heilige Dreifaltigkeit digitaler Fabrik-IT: Konnektivität, Produktivität, Flexibilität. Neue Ära, alte Maschinen: Rund um den Globus suchen Fertigungsunternehmen und Maschinenbauer nach Rezepten, ihre Maschinen und Anlagen fit für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) zu machen. In vielen Fabriken arbeiten…
News | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Trends 2018
Trends im Manufacturing 2018
In der industriellen Fertigung lassen sich die Anforderungen hinsichtlich Qualität und Flexibilität ohne entsprechende Softwaresysteme nicht erfüllen. Was sind die Trends in der Produktion? Die Digitalisierung schreitet auch in der industriellen Produktion zügig voran. Die DiIT AG, Hersteller von integrierten Softwarelösungen für Engineering und Manufacturing Execution Systems (MES) in der Kabelsatzfertigung hat die wichtigsten…
Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Top-Thema | Ausgabe 7-8-2016
Industrie 4.0 und ERP – Digitalisierung braucht moderne ERP-Systeme
Damit die digitale Vernetzung von Produkten und Maschinen tatsächlich einen Mehrwert bietet, braucht es einen zentralen Taktgeber, der sämtliche Prozesse und Anwendungen steuert und integriert. Dirk Bingler, Sprecher der Geschäftsführung bei der GUS Deutschland, erklärt, warum sich das Potenzial von Industrie 4.0 ohne ein modernes ERP-System im Hintergrund nicht ausschöpfen lässt.
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur | New Work | Services
Humanoide Roboter: Deutschland hat die Technik – aber verliert das Rennen ums Gehirn
Humanoide Roboter sind bereits in Pilotprojekten angekommen; Europas Stärke liegt aktuell vor allem in Mechanik, Sensorik und Präzisionstechnik. Die eigentliche Wettbewerbsentscheidung fällt im „Brain“: KI-Foundation-Models und Trainingsdaten machen Roboter adaptiv und wirklich intelligent. Europa/Deutschland droht hier abhängig zu werden, weil US- und chinesische Anbieter Foundation Models dominieren und Europas eigene Systeme kaum vorhanden sind. Zentrales…
News | Business | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Infrastruktur | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Whitepaper
Missing ROI: »Big-Bang«-Plattformmigrationen belasten Budgets und bremsen Innovationen
Während die Global-2000-Unternehmen um die Modernisierung ihrer Tech-Stacks wetteifern, enthüllt eine neue Umfrage von CloudBees ein »Trugbild der Plattformmigration«: Unternehmen verlieren durchschnittlich 315.000 US-Dollar pro Projekt durch Kostenüberschreitungen, Tool-Wildwuchs, Burnout und Sicherheitslücken. CloudBees, eine Plattform für Softwareentwicklung, hat seinen ersten DevOps-Migrationsindex veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen eine wachsende Kluft zwischen Modernisierungsambitionen und der geschäftlichen Realität.…
News | Trends 2025 | Trends Security | Internet der Dinge | IT-Security | Whitepaper
Vernetzte Haushalte sind leichte Beute für Cyberkriminelle
Der Durchschnittshaushalt wird 29-mal am Tag über das Internet der Dinge angegriffen. Die Anzahl der vernetzten Geräte pro Haushalt steigt auf 22. Smart-TVs, Streaming-Boxen, Router und Kameras – das Internet-of-Things-Ökosystem (IoT) in Haushalten wächst. Mit ihm nimmt auch die Gefahr dramatisch zu, dass Verbraucher Opfer von Cyberangriffen werden. Angreifer nutzen verstärkt Automatisierung, unsichere Firmware…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Produktmeldung
Controlware optimiert IIoT-Infrastrukturen
Die digitale Transformation leitete in den letzten Jahren eine Revolution in der industriellen Landschaft ein. Das Industrial Internet of Things (IIoT) spielt eine zentrale Rolle, um Betriebsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Oft bremsen spezifische Anforderungen sowie physische und cyberbezogene Bedrohungen die Transformation allerdings aus. Controlware steht Unternehmen mit maßgeschneiderter Architekturberatung und der…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Lösungen | Rechenzentrum
Bosch migriert Lösung zur Produktionsplanung auf eine resiliente und effiziente Anwendungsplattform
Bosch hat seine Softwarelösung ProCon für die Produktionsplanung, die von 90 Werken genutzt wird, erfolgreich auf die Bosch Private Cloud migriert, die auf der Technologie von Red Hat basiert. Die Umstellung erfolgte nahtlos in einem einjährigen Migrationsprojekt und führte zu einer gesteigerten betrieblichen Effizienz sowie zu erheblichen Verbesserungen bei der Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit. Zudem wurden…
News | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Internet der Dinge | Lösungen | Services
Industrie 4.0: Smart Factory smart umgesetzt
Die Digitalisierung in der Produktion ‒ oft als Smart Factory oder Industrie 4.0 tituliert ‒ ist für Unternehmen zwar schon lange ein Thema, die Umsetzung aber alles andere als trivial. Studien zeigen, dass fast 80 Prozent aller Initiativen, die Produktion zu modernisieren, scheitern. Ein Ansatz, typische Hürden und Herausforderungen zu meistern, ist der Smart Factory…
News | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Internet der Dinge | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit
Schlüsseltrends der IoT-Evolution
Das IoT entwickelt sich kontinuierlich weiter. Dabei zeichnen sich mehrere Trends ab: die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), Edge Computing und Blockchain, Standardisierungen zur effizienteren Verwaltung von IoT-Geräten sowie die Nutzung von IoT zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen. Die Zahl der IoT-Geräte wächst rasant und IoT-Anwendungen finden sich zunehmend in verschiedensten Bereichen wie Transport und…
News | Digitalisierung | Effizienz | Ausgabe 7-8-2024
Agile Daten-Engine: Data Warehouses automatisieren – warum und mit welchen Mitteln?
Die Automatisierung eines Data Warehouses resultiert in einer geringeren Fehlerquote, höheren Effizienz in der Datenverwaltung und konsistenten Datenqualität. Low-Code-Ansätze bringen Business und IT näher zusammen, da beide in derselben Sprache kommunizieren können. Intuitive DWA-Tools mit Selbstbedienungsfunktionen gestatten es auch technisch weniger Versierten, datenbezogene Aufgaben auszuführen.
News | Digitale Transformation | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 5-6-2024
Möglichkeiten und Risiken der digitalen Transformation durch Industrial IoT – Mehr Chancen als Risiken
Die digitale Transformation hat in den letzten Jahren eine Revolution in der industriellen Landschaft eingeleitet. Das Industrial Internet of Things, oder auch IIoT genannt, spielt dabei eine zentrale Rolle.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Industrie 4.0 | Lösungen
Ein Fall für die Integrationsplattform: Mehrere MES im Einsatz? So funktioniert’s!
Ob große Industriekonzerne oder auch kleinere Unternehmen: Viele verwenden gleichzeitig mehrere Manufacturing Execution Systeme (MES), um ihre Produktion zu überwachen und zu steuern. Doch warum ist das so? Welche Herausforderungen sind damit verbunden – und wie lassen sich diese meistern? Fragen, vor denen etwa Digitalisierungsbeauftragte oder Chief Digital Officers (CDO) immer wieder stehen. Wie ihnen…
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Internet der Dinge
MES vs. IIoT: verdrängen oder ergänzen? Bestandsaufnahme und Ausblick
Entweder – Oder: Das ist eine beliebte Methode, um zwei Themen gegenüberzustellen bzw. gegeneinander auszuspielen. Aber gibt es nicht auch einen Mittelweg? Muss es wirklich immer einen Sieger und einen Verlierer geben? In der Smart Factory gilt das Manufacturing Execution System (MES) schon lange als etablierter Baustein. In letzter Zeit scheint jedoch das Industrial Internet…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Energiemanagement und CO2-Tracking: Mehr Nachhaltigkeit und bessere Krisenbewältigung durch ERP-Integration
Wie mittelständische Unternehmen Energiemanagement und CO2-Tracking effizient umsetzen können. Die Weltwirtschaft befindet sich derzeit an der Schwelle eines neuen Zeitalters: Die Corona-Pandemie, Klimawandel sowie der Ukraine-Krieg wirken sich auf Lieferketten, Energieversorgung und Digitalisierungsinitiativen aus. Auch der deutsche Mittelstand bleibt von diesen Veränderungen nicht verschont und bekommt bereits erste Konsequenzen zu spüren. Mittelständler sollten sich…
News | Business | Lösungen | Ausgabe 5-6-2021
ERP-Suite für die digitale Fertigung – Ein Mittelständler zeigt, wie es geht
Der globalen Konkurrenz ist die GEMÜ Group durch den Einsatz eines agilen ERP-Systems einen digitalen Schritt voraus.
News | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2020
Remote-ERP-Einführung während Corona-Lockdown – SkyCell wappnet sich für Eigenproduktion
Kaum ein Fertigungsunternehmen kommt heute mehr ohne ein ERP-System aus. Auch SkyCell, ein Schweizer Anbieter für temperaturgesteuerte Luftfrachtlösungen, entschied sich in Vorbereitung auf die eigene Herstellung innovativer Luftfrachtcontainer für die Einführung einer ERP-Lösung – wegen des Corona-Lockdowns sogar remote. Eine digitale Erfolgsgeschichte.