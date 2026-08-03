Zwischen Automatisierung und Autonomie: Die neue Rolle des MES

Management Summary

Die Dark Factory entwickelt sich durch KI und autonome Produktionsprozesse zu einem wichtigen Zukunftsbild der industriellen Fertigung.

Das MES bleibt dabei unverzichtbar, weil es Produktionsprozesse steuert, dokumentiert und den notwendigen Kontext für KI liefert.

KI kann nur dann belastbare Analysen und Empfehlungen geben, wenn sie Maschinen-, Material-, Prozess- und Qualitätsdaten im richtigen Zusammenhang auswertet.

Die Zukunft liegt im Zusammenspiel von MES, Analytics und KI – nicht im Ersatz klassischer Produktionssysteme durch künstliche Intelligenz.

Erfolgreiche KI-Projekte starten mit konkreten Entscheidungen und Anwendungsfällen, etwa Qualitätsanalyse, Rüstzeitoptimierung oder Produktionsassistenz.

Warum KI die Dark Factory vorantreibt – und das MES unverzichtbar macht

Die Vision der Dark Factory gewinnt durch den rasanten Fortschritt der künstlichen Intelligenz zunehmend an Dynamik. Autonome Produktionsprozesse, intelligente Assistenzsysteme und selbstlernende Algorithmen gelten als nächste Entwicklungsstufe der industriellen Fertigung. Doch mit dem wachsenden Fortschritt von KI stellt sich eine zentrale Frage: Welche Rolle spielt künftig das Manufacturing Execution System (MES/MOM)? Für die iTAC Software AG ist die Antwort eindeutig: Nicht KI ersetzt das MES – vielmehr wird das MES zur unverzichtbaren Grundlage für den intelligenten Einsatz von KI.

Immer häufiger wird die Dark Factory als Zielbild einer vollständig autonomen Produktion diskutiert. In diesem Zukunftsszenario treffen Maschinen, Anlagen und Softwaresysteme viele Entscheidungen eigenständig und steuern Produktionsprozesse weitgehend autonom.

»Dabei handelt es sich jedoch weniger um einen kurzfristig erreichbaren Endzustand, sondern um eine langfristige Reifegradentwicklung. In hochstandardisierten Fertigungsumgebungen werden autonome Abläufe zunehmend Realität. In vielen Industrieunternehmen bestimmen jedoch Variantenvielfalt, kleine Losgrößen und kurzfristige Änderungen weiterhin den Produktionsalltag. Dort geht es nicht um menschenleere Fabriken, sondern um eine intelligente Zusammenarbeit zwischen Mensch, Produktionssystemen und KI«, sagt Martin Heinz, CEO der iTAC Software AG.

Menschen übernehmen dabei immer mehr steuernde, überwachende und strategische Aufgaben, während KI sie bei Analysen, Ursachenforschung und Entscheidungen unterstützt.

KI braucht Produktionskontext

Damit KI jedoch Produktionsprozesse zuverlässig analysieren, Zusammenhänge erkennen und fundierte Handlungsempfehlungen ableiten kann, benötigt sie weit mehr als große Datenmengen. Entscheidend ist der Produktionskontext: Welche Maschine bearbeitet welches Produkt? Welche Materialien wurden eingesetzt? Welche Prozessparameter galten? Welche Qualitätsvorgaben sind einzuhalten? Erst dieser Kontext ermöglicht belastbare Analysen und fundierte Entscheidungen.

Genau hier übernimmt das Manufacturing Execution System heute und künftig eine zentrale Rolle. Es steuert und dokumentiert Produktionsabläufe, verknüpft Maschinen, Materialien, Mitarbeitende und Prozesse und schafft damit den Produktionskontext, den Analytics und KI für belastbare Auswertungen und fundierte Entscheidungen benötigen.

Die Zukunft der Produktion liegt daher nicht im Ersatz des MES durch KI, sondern im intelligenten Zusammenspiel beider Welten. Während das MES Produktionsprozesse steuert und absichert, analysieren Analytics-Lösungen Produktions- und Maschinendaten nahezu in Echtzeit und identifizieren Optimierungspotenziale. KI nutzt diese Erkenntnisse, um Ursachenanalysen, Handlungsempfehlungen und Assistenzfunktionen bereitzustellen. Gemeinsam schaffen MES, Analytics und KI die Voraussetzungen für eine zunehmend autonome Produktion.

Mit konkreten Anwendungsfällen beginnen

Viele Unternehmen starten ihre KI-Initiativen noch immer technologiegetrieben. Erfolgreicher ist dagegen ein anderer Ansatz, wie Martin Heinz erläutert: »Nicht die Frage ›Wo können wir KI einsetzen?‹ sollte am Anfang stehen, sondern ›Welche Entscheidung möchten wir verbessern?‹. Typische Anwendungsfälle sind beispielsweise die Ursachenanalyse bei Qualitätsproblemen, die Optimierung von Rüstzeiten oder die Unterstützung von Mitarbeitenden beim schnellen Zugriff auf Produktionswissen.«

Unternehmen, die bereits über eine moderne MOM- oder MES-Lösung verfügen, können solche Anwendungen deutlich schneller produktiv einsetzen, weil die erforderlichen Prozess- und Produktionsdaten bereits verfügbar sind.

Mit Lösungen wie dem Fertigungsmanagementsystem iTAC.MOM.Suite sowie der KI-Plattform iTAC.CATi verfolgt iTAC genau diesen Ansatz. Ziel ist es, Produktionswissen, Echtzeitdaten und Künstliche Intelligenz in einem gemeinsamen Kontext zusammenzuführen. So entstehen intelligente Assistenzsysteme, die Mitarbeitende unterstützen und gleichzeitig den Weg zu einer zunehmend autonomen Produktion ebnen. Die Dark Factory kann damit zur konsequenten Weiterentwicklung einer digital vernetzten Produktion werden.

FAQ

Was ist mit Dark Factory gemeint?

Die Dark Factory beschreibt das Zielbild einer weitgehend autonomen Produktion, in der Maschinen, Anlagen und Softwaresysteme viele Entscheidungen eigenständig treffen. Im Text wird sie jedoch weniger als kurzfristig erreichbarer Endzustand verstanden, sondern als langfristige Reifegradentwicklung.

Warum ersetzt KI das MES nicht?

KI benötigt belastbare Produktionsdaten und deren Zusammenhang. Das MES liefert genau diesen Kontext, indem es Prozesse steuert, dokumentiert und Maschinen, Materialien, Mitarbeitende sowie Qualitätsdaten miteinander verknüpft.

Welche Rolle spielt der Produktionskontext?

Produktionskontext macht Daten interpretierbar. Erst wenn bekannt ist, welche Maschine welches Produkt unter welchen Parametern bearbeitet hat, können Analytics und KI zuverlässige Ursachenanalysen, Bewertungen und Empfehlungen ableiten.

Wo sollten Unternehmen mit KI in der Produktion beginnen?

Der Text empfiehlt, nicht technologiegetrieben zu starten, sondern von konkreten Entscheidungen auszugehen: Welche Entscheidung soll verbessert werden? Geeignete Anwendungsfälle sind zum Beispiel Qualitätsanalyse, Rüstzeitoptimierung oder Assistenz beim Zugriff auf Produktionswissen.

Wie unterstützen iTAC.MOM.Suite und iTAC.CATi diesen Ansatz?

Die Lösungen führen Produktionswissen, Echtzeitdaten und künstliche Intelligenz in einem gemeinsamen Kontext zusammen. Dadurch können Assistenzsysteme entstehen, die Mitarbeitende unterstützen und den Weg zu einer stärker autonomen Produktion ebnen.

Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt

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