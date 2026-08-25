Scanner als Enabler des Smart Workplace: Wie intelligente Erfassung die Workflow-Automatisierung vorantreibt

Der Smart Workplace steht für eine digital vernetzte Arbeitsumgebung, in der Informationen und Geschäftsprozesse unabhängig von Ort, Endgerät oder Medium jederzeit verfügbar sind. Mitarbeitende greifen auf Dokumente zu, bearbeiten Vorgänge digital und arbeiten standortübergreifend zusammen. So weit die Theorie. Die Realität in vielen Unternehmen sieht jedoch anders aus: Verträge, Rechnungen, Personalunterlagen oder Lieferscheine treffen nach wie vor in Papierform ein und müssen zunächst in digitale Prozesse überführt werden. Genau an dieser Stelle kommen Dokumentenscanner ins Spiel. Sie schließen den Medienbruch zwischen analogen und digitalen Informationen und bilden die Schnittstelle zu automatisierten Geschäftsprozessen.

Dadurch verändern sich die Anforderungen an moderne Scanlösungen. Gefragt sind heute nicht mehr allein hohe Scangeschwindigkeiten oder eine exzellente Bildqualität. Vielmehr ist entscheidend, dass Dokumente nahtlos in digitale Geschäftsprozesse integriert werden können und der gesamte Dokumentenfluss effizient unterstützt wird.

Workflow-Automatisierung beginnt bereits beim Scannen

Besonders deutlich wird dies bei der Workflow-Automatisierung. In vielen Unternehmen beginnt die Verarbeitung papierbasierter Dokumente noch immer mit manuellen Tätigkeiten. Die Dokumente werden zunächst eingescannt, dann per E-Mail verschickt und schließlich in verschiedenen Anwendungen gespeichert. Oftmals übernehmen die Mitarbeitenden noch die Klassifizierung und Indexierung. Solche Abläufe kosten Zeit, erhöhen die Fehleranfälligkeit und verzögern die weitere Bearbeitung.

Der Mehrwert moderner Scanner besteht an diesem Punkt nicht nur in der Digitalisierung von Papierdokumenten, sondern vor allem darin, diese direkt in automatisierte Geschäftsprozesse zu überführen. Die Voraussetzung hierfür bildet eine nahtlose Integration der Geräte in die bestehende Systemlandschaft. Deshalb hat Epson seine WorkForce-Modelle DS-900WN, DS-800WN und DS-71000WN mit Open Platform ausgestattet. Mit dieser Technologie können diese Scanner direkt mit Dokumentenmanagementsystemen, Archivlösungen oder Workflow-Plattformen verbunden und definierte Prozesse bereits während des Scanvorgangs angestoßen werden. Dabei lassen sich die Scanner flexibel an die individuellen Unternehmensprozesse anpassen. Konfigurierbare Benutzeroberflächen ermöglichen es, häufig genutzte Workflows direkt auf dem Display bereitzustellen. Die Mitarbeitenden wählen lediglich den passenden Prozess aus, etwa »Vertrag«, »Personalakte« oder »Antrag«.

Damit die digitalisierten Dokumente anschließend automatisiert weiterverarbeitet werden können, müssen ihre Inhalte maschinell lesbar vorliegen. Hierfür kommen OCR-Verfahren (Optical Character Recognition) zum Einsatz, die Bildinformationen gescannter Dokumente in durchsuchbaren und digital verwertbaren Text umwandeln. Erst dadurch können Dokumente automatisiert klassifiziert, indexiert und den jeweiligen Geschäftsprozessen oder elektronischen Akten zugeordnet werden. Ebenso wichtig ist eine benutzerbezogene Anmeldung. Über PIN, Passwort oder integrierte Kartenleser authentifizieren sich Mitarbeitende am Scanner und erhalten automatisch Zugriff auf ihre individuelle Benutzeroberfläche mit den für ihre Aufgaben vorgesehenen Workflows. Gleichzeitig erhöht dieses Verfahren die Sicherheit, da nur berechtigte Personen auf definierte Funktionen und Zielsysteme zugreifen können.

Vernetzte Scanner als zentraler Baustein des Smart Workplace

Neben der Prozessintegration spielen Cloud-Anbindungen eine immer größere Rolle. Moderne Scanner sollten Dokumente ohne Umweg über einen Arbeitsplatzrechner direkt an Cloud-Speicher oder Kollaborationsplattformen übertragen können. So stehen die Informationen allen berechtigten Mitarbeitenden unmittelbar zur Verfügung – unabhängig davon, ob sie im Büro, im Homeoffice oder unterwegs arbeiten. Gerade in hybriden Arbeitsmodellen trägt dies wesentlich zu einer schnellen und standortunabhängigen Zusammenarbeit bei.

Zusammenfassend liegt das Potenzial moderner Scanner für den Smart Workplace darin, papiergebundene Informationen ohne Medienbruch in digitale End-to-End-Prozesse zu überführen. Erst die Kombination aus intelligenter Dokumentenerfassung, nahtloser Systemintegration und automatisierter Workflow-Steuerung macht den Scanner zu einem zentralen Baustein moderner Arbeitswelten und schafft die Grundlage für effizientere, schnellere und durchgängig digitale Geschäftsprozesse.

Christoph Lubinus, Vertriebsleiter Scan bei der Epson Deutschland GmbH

Scanner als Schlüsselkomponente digitaler Ökosysteme

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