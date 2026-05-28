Vom Papierbeleg zur strukturierten Information: Wie Steuerkanzleien die Belegerfassung strategisch neu denken können

Der Schuhkarton mit losen Quittungen zum Jahresende ist für viele Steuerberaterinnen und Steuerberater zum Symbol eines Problems geworden, das sich durch die Digitalisierung allein nicht lösen lässt. Denn auch wenn viele Kanzleien in Deutschland bereits papierlos arbeiten, bleibt die Schnittstelle zu Mandanten häufig analog, da Belege unsortiert eingereicht, manuell erfasst und nachträglich zugeordnet werden. Die Frage ist nicht mehr, ob Steuerkanzleien digitalisieren sollen, sondern wie sie den Belegeingang so gestalten können, dass Informationen sofort nutzbar sind.
Der Regulatorische Druck wächst
Der Digitalisierungsdruck der Buchhaltung in Deutschland entsteht aus einem Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Seit Januar 2025 müssen alle Unternehmen in Deutschland E-Rechnungen im B2B-Bereich empfangen können, wobei der verpflichtende Versand elektronischer Rechnungen stufenweise ab 2028 folgt. Gleichzeitig verschärfen die GoBD-Anforderungen die Erwartung an eine lückenlose digitale und revisionssichere Belegführung.
Hinzu kommt ein Faktor, der in der technischen Diskussion häufig unterschätzt wird: der Fachkräftemangel. Die repräsentative STAX-Erhebung 2024 der Bundessteuerberaterkammer zeigt, wie angespannt die Lage ist, da von den Einzelkanzleien, die in den vorausgegangenen zwei Jahren neue Mitarbeitende suchten, 43,4 Prozent keine einzige offene Stelle besetzen konnten und es nur 23,2 Prozent gelang, alle Vakanzen zu füllen. Wenn qualifizierte Mitarbeitende fehlen, kann jede manuelle Tätigkeit vom Sortieren über die Dateneingabe bis hin zur Ablage zum Engpass führen. Automatisierung ist unter diesen Bedingungen keine Option, sondern eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit.
Warum Scan to PDF nicht ausreicht
In vielen Kanzleien besteht der erste Digitalisierungsschritt darin, Papierbelege einzuscannen und als PDF abzulegen, womit zwar eine digitale Kopie entsteht, nicht jedoch eine strukturierte Information, da ein Bild allein noch keine automatisierte Weiterverarbeitung ermöglicht. Denn wenn Dokumente nicht bereits bei der Erfassung mit einheitlichen Metadaten versehen werden, müssen Mitarbeitende manuell Dateinamen vergeben, Schlagworte ergänzen und Ablageorte zuweisen. Jeder dieser Schritte birgt Risiken, da bei der manuellen Erfassung vertauschte Ziffern, fehlende Pflichtfelder oder falsch zugeordnete Umsatzsteuerbeträge genau die Fehler produzieren, die eine GoBD-konforme Belegführung verhindern können.
Eine automatisierte Erfassung mit zonaler Texterkennung kann dem entgegenwirken, indem vordefinierte Bereiche eines Dokuments wie etwa die Rechnungsnummer, der Betrag oder die Umsatzsteuer-ID gezielt analysiert und die relevanten Daten in strukturierter Form extrahiert werden. Das Ergebnis sind korrekte Daten beim ersten Durchlauf statt nachgelagerter Prüfschleifen.
Erfassung am Entstehungsort: Den Belegfluss umkehren
Statt Belege in der Kanzlei nachträglich zu erfassen, lässt sich der Prozess umkehren und die Digitalisierung sollte dort beginnen, wo der Beleg entsteht: beim Mandanten. Moderne Erfassungsgeräte können ohne PC-Anbindung arbeiten und sind so eingerichtet, dass der Mandant lediglich den Beleg einlegt und eine Taste drückt, wobei das Gerät den Rest übernimmt. Die Datei wird automatisch nach einem festgelegten Schema benannt und direkt an die Kanzlei übertragen, wo sie am richtigen Ort abgelegt wird.
Auf diese Weise verändert sich die Dynamik grundlegend. Weil Mandanten dort Belege digitalisieren, wo sie anfallen, erreichen die Informationen die Kanzlei unmittelbar, strukturiert und jederzeit einem bestimmten Mandanten zuordenbar. Der typische Jahresendstau, bei dem Ordner voller Quittungen auf einen Schlag abgearbeitet werden müssen, wird durch einen kontinuierlichen digitalen Belegstrom ersetzt, der sich gleichmäßig über das ganze Jahr verteilt.
Entscheidend ist hierbei, dass die Geräte beim Mandanten so konfiguriert sind, dass keine Fehlbedienung möglich ist. Gesicherte Profile stellen sicher, dass Belege per Tastendruck an den richtigen Zielort übertragen werden, ohne dass Nutzer Einstellungen verändern oder Dateien versehentlich löschen können. Dabei bleibt die technische Komplexität, die dahintersteckt, für den Anwender vollständig unsichtbar.
Operativ bringt das messbare Vorteile, wie ein kleines Rechenbeispiel eindrücklich zeigt. Wenn allein das manuelle Umbenennen einer gescannten Datei etwa 30 Sekunden dauert, summiert sich dieser Aufwand bei 1.000 Belegen auf über acht Arbeitsstunden, die durch automatisierte Namenskonventionen vollständig entfallen. Kanzleimitarbeitende können sich demnach auf andere Aufgaben wie die fachliche Prüfung und Beratung konzentrieren, statt Belege zu sortieren.
Die Kanzlei als Multiplikator
Besonders wirkungsvoll wird dieser Ansatz, wenn man den Skalierungseffekt über den gesamten Mandantenstamm betrachtet. Die Belegerfassung liegt heutzutage in der Verantwortung der Mandanten, doch ohne klare Vorgaben und einfache Werkzeuge geschieht sie oft uneinheitlich, verspätet oder lückenhaft, was in der Kanzlei genau die manuellen Nacharbeiten nach sich bringt, die bei knappem Personal kaum stemmbar sind.
Doch sobald dieses Problem einmal durch einen standardisierten digitalen Erfassungsprozess gelöst worden ist, lässt sich dieses Modell auf den gesamten Mandantenstamm übertragen. So muss eine Kanzlei mit beispielsweise 200 Mandanten nicht 200 individuelle Probleme lösen, sondern kann eine Lösung implementieren, deren Wirkung vervielfacht wird, da jede einzelne Geräteinstallation beim Mandanten zum Ausgangspunkt für einen durchgängigen strukturierten Belegaustausch werden kann.
Belegerfassung als Dienstleistungsmodell
Die dezentrale Erfassung beim Mandanten kann nicht nur den Workflow verbessern, sondern auch ein neues Dienstleistungsmodell eröffnen. Anstatt dass die Kanzlei die Belegerfassung intern übernimmt und dafür knappe Personalressourcen bindet, können Kanzleien ihren Mandanten ein konfiguriertes und gesichertes Erfassungsgerät als festen Bestandteil des laufenden Betreuungsvertrages bereitstellen.
Dabei erhält der Mandant ein einsatzbereites Gerät, das ohne technisches Wissen bedienbar ist, während die Kanzlei im Gegenzug einen kontinuierlichen Strom strukturierter Daten bekommt. Auf diese Weise wird aus dem, was bisher ein reaktiver Prozess mit Höhepunkt rund um den Jahresabschluss war, ein laufender und planbarer Arbeitsfluss. Wenn die zugehörige Software über eine feste Jahreslizenz bereitgestellt wird, entsteht ein kalkulierbares Modell, das sich mit jedem weiteren Mandanten skalieren lässt, ohne dass variable Kosten oder Überraschungen bei höherem Belegvolumen anfallen. Damit wird die Einhaltung regulatorischer Vorgaben für die Kanzlei nicht länger zum Aufwandsposten, sondern zu einem festen und planbaren Teil ihres Leistungsangebots an den Mandanten.
Der durchgängige Workflow: Erfassen, Extrahieren, Übertragen
Betrachtet man den Gesamtprozess, wird die Logik dieser Arbeitsweise sichtbar. Zunächst werden gemischte Belegstapel von kleinen Kassenbelegen bis hin zu A4-Rechnungen zuverlässig und ohne Stau erfasst, bevor im nächsten Schritt automatische Texterkennung die relevanten Metadaten extrahiert und die Daten anschließend über Schnittstellen in die Buchhaltungssoftware oder das Kanzleisystem einfließen.
Was vorher manuelle Datenerfassung war, wird so zu einem automatisierten Datenfluss. Für Kanzleien, die ohnehin mit knappen Personalressourcen arbeiten, bedeutet das eine spürbare Entlastung bei genau den repetitiven Tätigkeiten, die qualifizierte Mitarbeitende von der eigentlichen Beratungsarbeit abhalten.
Fazit: Nicht das Scannen macht den Unterschied, sondern was danach passiert
Wer die Digitalisierung der Belegerfassung nur als technische Randaufgabe betrachtet, unterschätzt, wie grundlegend sich die Rahmenbedingungen für Steuerkanzleien derzeit verschieben. Die E-Rechnungspflicht, GoBD-Anforderungen und der Fachkräftemangel treffen gleichzeitig auf eine Branche, in der viele Prozesse an der Schnittstelle zum Mandanten noch immer analog ablaufen.
Dieser Veränderungsdruck lässt sich nicht durch einzelne Maßnahmen auffangen, sondern nur durch ein grundsätzliches Umdenken in der Art, wie Belege erfasst, verarbeitet und in den Kanzleiworkflow integriert werden. Denn ein durchgängig digitaler Erfassungsprozess schafft die Voraussetzungen, um den wachsenden Anforderungen aus E-Rechnungspflicht und GoBD dauerhaft gerecht zu werden, ohne dafür zusätzliche Kapazitäten aufbauen zu müssen. Kanzleien, die diesen Schritt konsequent gehen, gewinnen dabei nicht nur an Effizienz bei der täglichen Arbeit, sondern schaffen sich auch den Freiraum, der notwendig ist, um sich auf das zu konzentrieren, wofür Mandanten sie eigentlich beauftragen: die fachliche Beratung.
Roland Kastner
roland.kastner@pfu-emea.ricoh.com
ist Regional Sales Manager bei PFU (EMEA) Limited – A RICOH Company mit Sitz in München. Seit fast acht Jahren ist er Teil des Unternehmens und bringt insgesamt über 16 Jahre Erfahrung im Bereich Dokumentenscanner und Imaging-Lösungen mit. Durch seine langjährige Expertise und sein tiefes Marktverständnis trägt er maßgeblich zum Ausbau der Kundenbeziehungen und zum Wachstum des Geschäfts in der Region bei.
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