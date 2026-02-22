Scanner als Schlüsselkomponente digitaler Ökosysteme

Allen Digitalisierungsinitiativen zum Trotz ist das Medium Papier in der heutigen Geschäftswelt weiterhin ein wichtiger Informationsträger. Daran wird sich kurz- und mittelfristig auch nichts ändern. Unternehmen müssen daher mit Scannern Dokumente digitalisieren, um die Verbindung zu ihren bestehenden digitalen Prozessen zu schaffen. Die Geräte bilden mithin die Brücke zwischen analogen Informationen und digitalen Arbeitsabläufen, wie Christoph Lubinus, Vertriebsleiter Scan bei der Epson Deutschland GmbH, erläutert.
Vor der Auswahl passender Scanner-Modelle sollten Unternehmen ihre Anforderungen eindeutig definieren. Neben den generellen Entscheidungskriterien wie Geschwindigkeit, Auflösung oder Netzwerkfähigkeit ist es wichtig, den gesamten Prozess vom Scannen bis zur Verarbeitung der digitalisierten Dokumente zu betrachten. Wenn Scanner beispielsweise von mehreren Personen genutzt werden oder in einem frei zugänglichen Bereich stehen, muss die Anzahl der erforderlichen Softwarelizenzen berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind entsprechende Authentifizierungsmöglichkeiten per PIN, Passwort oder Kartenleser erforderlich, um den Scanner vor Missbrauch zu schützen.
Nahtlose Systemanbindung als Entscheidungskriterium
Neben diesen funktionalen Aspekten sollten Unternehmen sicherstellen, dass sich die Geräte über eine Plattform nahtlos in die IT-Landschaft integrieren lassen. Nur so gelingt eine ganzheitliche Transformation bestehender Workflows, denn Scanner sind stets Teil einer Gesamtlösung zur Prozessoptimierung. In der Praxis kann die Umsetzung jedoch anspruchsvoll sein: Unterschiedliche Dateiformate und die hohe Anforderung einer sicheren, strukturierten Weiterverarbeitung der Dokumente bilden für viele Unternehmen immense Herausforderungen.
Abhilfe schaffen hier Integrationsplattformen, die als Schnittstelle zwischen der Scanner-Hardware und beispielsweise einem Dokumenten-Management-System (DMS) fungieren. Sie bereiten die digitalisierten Dokumente automatisiert auf, reichern sie mit Metadaten an und überführen sie nahtlos in digitale Prozesse. Aus diesem Grund hat Epson seine neuen Dokumenten-Scanner mit Open Platform ausgestattet – einer Technologie, die es erlaubt, die Geräte direkt aus einer Anwendung heraus an individuelle Arbeitsprozesse anzupassen. Anwender können so innerhalb etablierter Arbeitsabläufe auch komplexe Prozesse mit nur einem Knopfdruck starten. Zudem lassen sich bei Bedarf neue Funktionen einbinden. Das individuell konfigurierbare Scanner-Display reduziert manuelle Arbeitsschritte, gewährleistet die Datensicherheit und eliminiert gleichzeitig potenzielle Fehlerquellen. Nicht zuletzt können sämtliche Scanner über eine Integrationsplattform zentral administriert werden, was die IT-Abteilung entlastet.
Fazit
Scanner sind heute weit mehr als reine Erfassungsgeräte: nämlich der Schlüssel zu digitaler Exzellenz. Deshalb gehören sie ins digitale Ökosystem eines jeden Unternehmens. Bei der Auswahl eines Gerätes ist neben der Frage nach Geschwindigkeit und Auflösung auch die Fähigkeit entscheidend, sich in die bestehende IT-Landschaft zu integrieren. Denn erst dann ermöglichen Scanner als Teil eines umfassenden Dokumentenmanagements einen durchgängigen Informationsfluss innerhalb und außerhalb des Unternehmens und tragen so nachhaltig zur Effizienzsteigerung bei.
Christoph Lubinus, Vertriebsleiter Scan bei der Epson Deutschland GmbH
200 Artikel zu „Scanner Dokument“
News | Infrastruktur | Lösungen | Ausgabe 5-6-2021
Multifunktionsdrucker versus Dokumentenscanner – Klarer Punktsieg für den Spezialisten
Seit Beginn der Coronapandemie steigt der Druck, papierbasierte Prozesse zu eliminieren und die Digitalisierung voranzutreiben. Da in den meisten Büroumgebungen Multifunktionsdrucker (MFP) vorhanden sind, ist es naheliegend diese als Scanner zu nutzen. Für die Erfassung weniger Papierdokumente am Tag macht das sicherlich Sinn. Was auf den ersten Blick als günstige Lösung erscheint, weil die Geräte bereits vorhanden sind, kann bei näherer Betrachtung teuer werden. Kodak Alaris zeigt, worin die Unterschiede zu einem Dokumentenscanner bestehen.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Lösungen
Digitale Dokumentenprozesse für IT-Entscheider im Wandel
Die Digitalisierung von Dokumenten hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenlösung zu einem zentralen Bestandteil moderner Büroabläufe entwickelt. Unternehmen aller Größen stehen vor der Herausforderung, papierbasierte Prozesse effizient in digitale Workflows zu überführen. Der globale Markt für Dokumentenscanner wächst dabei stetig und spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der digitalen Transformation von Unternehmen.…
News | Business Process Management | Digitalisierung
Digitales Dokumenten-Management-System: Darauf kommt es Logistikern und Transporteuren an
Die Logistik- und Transportbranche steht vor der Herausforderung, eine Vielzahl von Aufträgen effizient zu verwalten und abzuwickeln. In dieser hektischen Umgebung kann die Verwaltung und Organisation von Dokumenten mühsam und zeitaufwendig sein: Jeder Kunde generiert gut und gern einen zentimeterdicken Stapel Dokumente, angefangen bei Angeboten, Vertrags- und Transportpapieren bis hin zu Lieferscheinen und Rechnungen. …
News | Kommunikation | Logistik | Ausgabe 7-8-2021
Länderübergreifende Vernetzung – Digitaler Dokumentenaustausch in der Logistik
Sie agiert größtenteils im Hintergrund und ist dennoch Weltwirtschaftstreiber Nr. 1 und eine der Grundvoraussetzungen für die tagtägliche Versorgung der Bevölkerung: Die Logistikbranche. Mit einer Gesamtleistung von geschätzt 268 Milliarden Euro allein im Jahr 2020 und drei Millionen Beschäftigten ist sie laut Bundesvereinigung Logistik (BVL) der drittgrößte Wirtschaftsbereich Deutschlands – und seit jeher Ursprung digitaler Innovationen. Welch entscheidende Rolle hier der Dokumentenaustausch spielt, zeigt ein Logistikexperiment des Digitalverbands Bitkom.
News | Produktmeldung
Kodak Alaris erhält den BLI 2021 Scanner Line of the Year Award von Keypoint Intelligence
Keypoint Intelligence, weltweit führendes unabhängiges Testinstitut von Document Imaging Hardware, Software und Services, hat bekannt gegeben, dass Kodak Alaris mit dem »Scanner Line of the Year Award« von BLI ausgezeichnet wurde. Dieser jährlich verliehene Preis würdigt Anbieter, deren Produktlinie bei strengen Labortests das beste Gesamtergebnis erzielt hat. Um den Empfänger des »Scanner Line of…
News | Digitalisierung | Lösungen | Produktmeldung | Ausgabe 11-12-2020
Scanner der nächsten Generation – Sicher, schnell und effizient
Scanner der nächsten Generation erfassen Dokumente mit einer Bildverbesserungstechnologie die die Genauigkeit der Texterkennung optimiert, scannen direkt in Apps, automatisieren komplexe Aufgaben und verfügen über erhöhte Sicherheitsfunktionen.
News | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 9-10-2020
Digitalisierung des Dokumentenaustauschs – Startschuss für das papierlose Büro
Man mag es kaum glauben, die Idee des papierlosen Büros geistert bereits seit den 1970er Jahren durch die Köpfe und ist damit so alt wie der Tatort oder Microsoft. Die Vorteile liegen auf der Hand: digitale Dokumente steigern die Effizienz im Unternehmen, schonen Umwelt und Budget und sind eine wichtige Voraussetzung für das mobile Arbeiten. Trotzdem ist der Umstieg keine einfache Angelegenheit. Gefragt sind innovative Lösungen, die den digitalen Dokumentenaustausch, Workflows und Freigabeprozesse im papierlosen Büro vorantreiben.
News | Digitalisierung
Studie: Digitale Dokumentenverwaltung kann bis zu zwei Arbeitsstunden pro Tag sparen
Die Büroarbeit in den meisten Unternehmen in Deutschland und Österreich ist nach wie vor papierbasiert. Dies geht aus einer aktuellen Umfrage hervor, die Kyocera Document Solutions in Auftrag gegeben hat. Laut den darin befragten Büroangestellten könnten durch die Einführung von digitalen Lösungen zur Archivierung bis zu zwei Stunden Arbeitszeit pro Tag gespart werden. Ausdrucke…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Ausgabe 5-6-2019
Auf dem Weg zur digitalen Verwaltung – Mehr Effizienz durch moderne Dokumentenaustauschverfahren
Für Behörden und öffentliche Verwaltung ist die Digitalisierung Herausforderung und Chance zugleich. Vor allem in der Optimierung von Verwaltungsprozessen durch die Automatisierung manueller Tätigkeiten steckt großes Potenzial. Moderne Dokumentenaustauschverfahren können einen wichtigen Beitrag dazu leisten, vorausgesetzt sie erfüllen die hohen Sicherheitsanforderungen dieser Branche.
News | IT-Security | Kommentar
Unbefugte Veröffentlichung von persönlichen Daten und Dokumenten im Internet
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist Anfang Dezember 2018 von einem Mitglied des deutschen Bundestages darüber informiert worden, dass dieser fragwürdige Bewegungen auf privaten und personalisierten E-Mail- und Social-Media-Accounts festgestellt habe. Das BSI hat diesen Fall sehr ernst genommen und ihn in das Nationale Cyber-Abwehrzentrum eingebracht. Zu diesem Zeitpunkt gingen alle Beteiligten…
News | Business | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Trends Cloud Computing | Trends Kommunikation | Geschäftsprozesse | Trends Services | Trends ECM | IT-Security | Trends 2017 | Services
Internetnutzer bevorzugen weiterhin Dokumente auf Papier – Wunsch nach elektronischen Dokumenten wächst (langsam)
■ Aktuell hat jeder Bundesbürger 7 Ordner mit Papierdokumenten zu Hause. ■ Jeder dritte Internetnutzer bevorzugt inzwischen Rechnungen und Verträge in digitaler Form. ■ ECM-Branchenindex: Acht von zehn Anbietern wollen neue Mitarbeiter einstellen. Sieben Ordner trennen die Deutschen noch von einem papierlosen Arbeitszimmer. Denn genau so viele Ordner gefüllt mit Rechnungen, Schriftverkehr oder Steuerunterlagen…
Ausgabe 1-2-2014
Mobile Scanner mit integriertem WiFi machen den Außendienst deutlich effizienter
Versicherungskaufmann Richard Holtau schwört auf sein unverzichtbares Hilfsmittel und spart wertvolle Zeit bei der Vertragsbearbeitung.
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Das Ende der OCR-Datenerfassung: Wenn KI den Kontext liest und der Datenschutz die Regeln bestimmt
Generative Sprachmodelle transformieren die klassische OCR zur intelligenten Dokumentenanalyse. Doch der Einsatz im Unternehmen erfordert strikte juristische Leitplanken, um Compliance-Risiken bei der Verarbeitung sensibler Daten auszuschließen. Die Ära der klassischen Optical Character Recognition (OCR) nähert sich ihrem Ende. Jahrzehntelang war sie der Standard, um Papier in PDFs zu verwandeln. Doch OCR »liest« nicht, sie…
News | Trends 2026 | Business | Digitalisierung | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Nur noch ein Drittel weiß was Deepfakes sind
Repräsentative Untersuchung der IU Internationalen Hochschule liefert Daten zu Deepfakes – 15 Prozent sind bereits darauf hereingefallen. Debatte um Grok und sexualisierte Deepfakes zeigt, wie schnell Manipulationen Reichweite bekommen Repräsentative IU-Studie liefert Daten zu Vertrauen, Nutzung und Risiken von Desinformation Ob in Social Feeds, Messengern oder KI-gestützten Chatdiensten: Manipulierte Inhalte lassen sich heute…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | IT-Security | Lösungen | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Services | Strategien
Langzeitarchivierung von Daten – Herausforderungen und vielversprechende Ansätze
Die Langzeitarchivierung von Daten stellt Organisationen vor große Herausforderungen, da technologische Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und die Notwendigkeit dauerhafter Datenzugänglichkeit einen stetigen Anpassungsdruck erzeugen. Mythen wie die Annahme, Daten könnten einfach gespeichert und später problemlos genutzt werden, werden widerlegt – vielmehr müssen Archive aktiv gepflegt, validiert und mit Metadaten angereichert werden, um langfristig nutzbar zu bleiben.…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Tipps
Sprunghafter Anstieg – Web-Bedrohungen legen um 82 Prozent zu, Malware-Angriffe um 28 Prozent
Blockierte schädliche URLs wachsen um 82 Prozent auf über 25 Millionen. Malware-Angriffe um 28 Prozent gestiegen. Das aktuelle Acronis Cyberthreats Update für Dezember 2025 zeigt eine deutliche Verschärfung der Cyberbedrohungslage [1]. Während die Zahl erkannter Malware-Angriffe im November 2025 um 28 Prozent zum Vormonat anstieg, erreichte auch die Zahl blockierter schädlicher URLs mit über…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security
Penetrationstests senken Kosten für Cyberversicherungen
69 Prozent der Firmen überzeugt: Kontinuierliches Pentesting hat Einfluss auf Versicherungsprämien BaFin: Markt für betriebliche Cyberversicherungen wächst rasant, Prämien steigen stetig Sicherheitsexperte Dennis Weyel: »Angesichts der sich verschärfenden Bedrohungslage werden kontinuierliche Pentest-Nachweise bald Voraussetzung sein, um Cyberrisiken überhaupt noch versichern zu können.« Unternehmen können ihre Kosten für Cyberversicherungen deutlich senken, indem sie regelmäßige Penetrationstests…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Cybererpressung boomt weltweit: Deutschland mit plus 91 Prozent besonders betroffen
Der aktuelle Security Navigator 2026 von Orange Cyberdefense zeigt, dass die europäische Wirtschaft und insbesondere der deutsche Mittelstand immer stärker ins Fadenkreuz professioneller Cyberkriminalität geraten [1]. Die Zahl der Opfer auf Unternehmensseite hat sich seit 2020 verdreifacht und ist allein im Jahr 2025 um 44,5 Prozent gestiegen. Für den Bericht wurden zwischen Oktober 2024 und…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien
Compliance by Default: Wie kann Automatisierung die Cyberresilienz stärken?
Die regulatorische Dichte wächst rasant: Mit NIS2, DORA, KRITIS-Verordnungen und der DSGVO steigt der Druck auf Unternehmen, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen konsequent umzusetzen. Sie fordern strengere Maßnahmen zur Sicherung der IT-Infrastruktur und verpflichten viele Betriebe, Cyberangriffe zu melden. Damit geht es nicht nur um den Schutz einzelner Organisationen, sondern um die digitale Widerstandsfähigkeit Europas insgesamt. Für…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Angreifer verfeinern ihre Methoden mit ultrarealistischen PDF-Rechnungs-Ködern
Angreifer verknüpfen Living-off-the-Land-Techniken miteinander, um Erkennungslücken auszunützen. Highlights in Kürze: Der neueste HP Threat Insights Report deckt hochentwickelte, gefälschte PDF-Reader-Köder auf und zeigt, wie Angreifer visuelle Täuschungen perfektionieren, um das Vertrauen in alltägliche Anwendungen auszunutzen [1]. Der Bericht zeigt außerdem, dass Cyberkriminelle bösartigen Code in Pixel-Bilddaten verstecken, um Benutzer zu infizieren. Um ihre Spuren zu…