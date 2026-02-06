Digitale Dokumentenprozesse für IT-Entscheider im Wandel

Die Digitalisierung von Dokumenten hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenlösung zu einem zentralen Bestandteil moderner Büroabläufe entwickelt. Unternehmen aller Größen stehen vor der Herausforderung, papierbasierte Prozesse effizient in digitale Workflows zu überführen. Der globale Markt für Dokumentenscanner wächst dabei stetig und spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der digitalen Transformation von Unternehmen.
Führende Anbieter wie Canon, Fujitsu, HP und Epson prägen diesen Markt. Sie treiben die Entwicklung neuer Lösungen voran. Besonders im Finanz- und Gesundheitssektor ist die Nachfrage nach leistungsfähigen Scansystemen hoch. Hier bestehen strenge Anforderungen an Sicherheit und Compliance. Die Region Asien-Pazifik zeigt das stärkste Wachstum, während die DACH-Region auf Qualität und Integrationsfähigkeit setzt.
Für IT-Entscheider bedeutet diese Entwicklung mehr als die Anschaffung neuer Hardware. Die Integration von Scan-Lösungen in bestehende Systeme ist wichtig. Ebenso die Gewährleistung von Datensicherheit. Auch die Optimierung der OCR-Genauigkeit zählt zu den Erfolgsfaktoren. Besonders in regulierten Branchen müssen beim Scannen strenge Compliance-Anforderungen erfüllt werden.
Digitalisierungstrends bei Dokumentenprozessen in deutschen Unternehmen
Der globale Markt für Dokumentenscanner wächst stetig. Es wird allgemein angenommen, dass das Marktvolumen in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Auch die jährliche Wachstumsrate wird von Branchenbeobachtern als stabil eingeschätzt.
In der DACH-Region lassen sich drei zentrale Wachstumstreiber identifizieren. Erstens drängt die fortschreitende Automatisierung von Geschäftsprozessen Unternehmen dazu, effiziente Lösungen zum Dokumente scannen zu implementieren. Detaillierte Anforderungen für die rechtssichere Digitalisierung werden zunehmend relevant.
Zweitens erfordern strengere Compliance-Anforderungen eine lückenlose Dokumentation. Drittens hat die Zunahme von Remote-Arbeit den Bedarf an digitalen Dokumentenworkflows deutlich verstärkt.
Für IT-Entscheider ergeben sich daraus konkrete Herausforderungen. Die Integration neuer Scan-Lösungen in bestehende IT-Infrastrukturen benötigt sorgfältige Planung. Sicherheitsbedenken müssen adressiert werden, besonders bei sensiblen Daten.
Ein bemerkenswerter Trend ist die Entwicklung von hardware-basierten zu softwaregestützten Scanning-Lösungen. Während früher teure Spezialscanner notwendig waren, übernehmen heute oft Smartphones mit entsprechenden Apps diese Aufgabe.
Technologische Entwicklungen beim Dokumenten-Scanning
Die Verschiebung von stationären Scannern zu mobilen Scanning-Apps stellt einen grundlegenden Wandel dar. Moderne Smartphones mit hochauflösenden Kameras ermöglichen qualitativ hochwertige Scans ohne zusätzliche Hardware.
Gleichzeitig haben sich die Fortschritte bei OCR-Technologie und KI-gestützter Texterkennung beschleunigt. Mit dem wachsenden Markt setzen Anbieter auf KI-basierte Analyse. Aktuelle Trends zeigen, dass intelligente Dokumentenverarbeitung den Workflow verbessert.
Die Cloud-Integration ist inzwischen Standard für moderne Scanning-Workflows. Gescannte Dokumente werden automatisch in Cloud-Speicher übertragen und kategorisiert. Sie sind für berechtigte Nutzer zugänglich. Dies ermöglicht standortunabhängiges Arbeiten.
Effizienzsteigerung durch intelligente OCR-Technologien
Der Unterschied zwischen einfacher Bilderfassung und intelligenter Texterkennung ist wichtig für die Nutzbarkeit digitalisierter Dokumente. Während ein einfacher Scan nur ein Bild erzeugt, wandelt OCR dieses Bild in durchsuchbaren Text um.
Aktuelle Entwicklungen im Bereich OCR zeigen, dass führende Lösungen verstärkt auf KI-gestützte Analyse setzen. Die Genauigkeitsraten hängen stark von der Vorlage und der Schriftqualität ab.
Es gibt Hinweise darauf, dass die Kombination klassischer OCR mit modernen KI-Methoden zu Verbesserungen führen kann. Zudem stehen verschiedene praxisnahe Empfehlungen zur Optimierung von Scanprozessen zur Verfügung.
Moderne Systeme bieten häufig automatisierte Metadatenextraktion und Dokumentenklassifizierung. Sie erkennen nicht nur Text, sondern identifizieren auch Dokumenttypen und extrahieren relevante Informationen.
Für die praktische Umsetzung der OCR-Qualität existieren mehrere frei zugängliche Anleitungen zum Dokumente scannen. Diese liefern Erklärungen zur idealen Einstellung von Scanparametern und der Auswahl des passenden Dateiformats.
Empfohlene Maßnahmen umfassen das Ausrichten des Dokuments und gleichmäßige Beleuchtung. Auch das Vermeiden von Schatten und Knicken ist wichtig. Regelmäßige Testscans helfen, Fehler zu vermeiden.
Sicherheits- und Compliance-Aspekte bei digitalen Dokumentenprozessen
Wer Dokumente digitalisiert, muss dabei die DSGVO beachten. Es geht darum, persönliche Daten in gescannten Dateien gut zu schützen. Unternehmen brauchen klare Regeln und sichere Passwörter.
Werden Daten nicht mehr gebraucht, sollten sie sicher gelöscht werden. Informationen zu rechtlichen Vorgaben für das Scannen und die elektronische Archivierung sind bei verschiedenen Fachverbänden und Institutionen erhältlich.
Für gescannte Dokumente in der Cloud sind robuste Verschlüsselungsstandards erforderlich. Die Daten sollten während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt sein.
Zugriffskontrollen und Audit-Trails für sensible Unternehmensdokumente bilden eine weitere Sicherheitsebene. Sie regeln, wer auf welche Dokumente zugreifen darf und protokollieren jeden Zugriff vollständig.
Branchenspezifische Compliance-Anforderungen variieren stark. Im Finanzsektor müssen gescannte Dokumente oft bestimmte Aufbewahrungsfristen erfüllen und revisionssicher archiviert werden.
Implementierungsstrategien für IT-Entscheider
Eine gründliche Bedarfsanalyse sollte der Technologieauswahl vorausgehen. IT-Entscheider sollten zunächst die bestehenden Dokumentenflüsse analysieren und Verbesserungspotenziale feststellen.
Für eine gute Nutzerakzeptanz ist ein gut geplantes Change-Management wichtig. Mitarbeiter sollten frühzeitig in den Umstellungsprozess eingebunden werden.
Die Integration in bestehende Enterprise-Content-Management-Systeme benötigt sorgfältige Planung. Schnittstellen müssen definiert und Datenformate abgestimmt werden.
Für die Erfolgsmessung sollten klare Kennzahlen festgelegt werden. Eine ROI-Berechnung für Scanning-Projekte kann Zeitersparnis und reduzierte Fehlerquoten berücksichtigen.
Die Skalierbarkeit der gewählten Lösung ist ein weiterer zentraler Faktor. Die Technologie sollte mit dem Unternehmen wachsen können.
Best Practices für den Rollout
Pilotprojekte und eine schrittweise Einführung haben sich in der Praxis bewährt. Ein begrenzter Testlauf ermöglicht es, Erfahrungen zu sammeln und Anpassungen vorzunehmen.
Differenzierte Schulungskonzepte für verschiedene Nutzergruppen steigern die Effizienz. Gelegentliche Nutzer benötigen eine grundlegende Einführung. Power-User sollten vertiefende Schulungen erhalten.
Regelmäßige Feedback-Schleifen sind wichtig für den langfristigen Erfolg.
Nutzerrückmeldungen sollten systematisch gesammelt und ausgewertet werden.
2699 Artikel zu „Digitalisierung Dokument „
News | Digitalisierung | IT-Security | Kommunikation | Ausgabe 7-8-2024
Dokumentenaustausch, Prozessvereinfachung, Rechtssicherheit – Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft
Basis für digitalen Wandel: Daten effizient und sicher austauschen.
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Ausgabe 9-10-2023 | Security Spezial 9-10-2023
Digitalisierung des Gesundheitswesens – Sicherer Dokumentenaustausch spielt die Schlüsselrolle
Deutschland ist in den vergangenen zwei Jahren bei digitalen Verwaltungsdiensten entgegen dem globalen Trend weiter zurückgefallen. Nur in zwei von insgesamt 41 Ländern ist die Unzufriedenheit mit digitalen Behördendiensten noch größer. Zu diesem Ergebnis kommt die Boston Consulting Group in der Digital Government Citizen Survey 2022. Außerdem belegt Deutschland bei der Nutzungshäufigkeit von Online-Angeboten der Verwaltung allgemein den drittletzten, bei digitalen Gesundheitsdiensten sogar den letzten Platz. In Deutschland besteht dringender Handlungsbedarf, denn auch die Pandemie hat nicht den erhofften Schub gegeben.
News | Produktmeldung
Effiziente, nachhaltige und rechtskonforme Digitalisierung von Dokumenten
Strategische Partnerschaft zwischen Optimal Systems Konstanz und Kodak Alaris Kodak Alaris, Experte für innovative Scan-Lösungen, und die Enterprise Content Management (ECM)-Spezialisten der Optimal Systems Vertriebsgesellschaft Konstanz haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel der Kooperation ist es, die Kompetenzen zu bündeln und für die Kunden nutzbar zu machen. So wird der Scan-Client Capture Pro von…
News | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 9-10-2020
Digitalisierung des Dokumentenaustauschs – Startschuss für das papierlose Büro
Man mag es kaum glauben, die Idee des papierlosen Büros geistert bereits seit den 1970er Jahren durch die Köpfe und ist damit so alt wie der Tatort oder Microsoft. Die Vorteile liegen auf der Hand: digitale Dokumente steigern die Effizienz im Unternehmen, schonen Umwelt und Budget und sind eine wichtige Voraussetzung für das mobile Arbeiten. Trotzdem ist der Umstieg keine einfache Angelegenheit. Gefragt sind innovative Lösungen, die den digitalen Dokumentenaustausch, Workflows und Freigabeprozesse im papierlosen Büro vorantreiben.
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | IT-Security | Lösungen | Ausgabe 7-8-2019
Digitalisierung in der Logistik – Rechtssicherer Dokumentenaustausch mit NGDX
Rund 279 Milliarden Euro Umsatz werden der deutschen Logistikbranche laut Statista für das Jahr 2019 prognostiziert. Dies entspricht nahezu einer Verdopplung in den letzten zehn Jahren. Die Branche boomt – auch aufgrund des florierenden Onlinehandels. Großer Nachholbedarf besteht allerdings beim Einsatz digitaler Technologien zur Optimierung der Beschaffungsaktivitäten, wie eine Studie des Bundesverband Materialwirtschaft Einkauf und Logistik e.V. (BME) zeigt. Moderne Dokumentenaustauschverfahren wie »Next Generation Document Exchange« des Berliner UC-Herstellers Ferrari electronic können ein wichtiger Baustein sein. Sie ermöglichen es, -zeitraubende manuelle Tätigkeiten bis hin zu komplexen Geschäftsprozessen zu automatisieren und durch den Einsatz der Blockchain-Technologie vertrauenswürdig abzusichern.
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Trends 2018 | Whitepaper
Wie sich in regulierten Branchen das Management von Dokumenten durch Digitalisierung verändern wird
Die DHC Business Solutions hat in einer Branchenumfrage die Trends der »digitalen Transformation« beim Qualitäts- und Compliance-Management analysiert. Befragt wurden Unternehmen aus den Life Sciences, der Pharmaindustrie, der Medizintechnik und anderen regulierten Industrien. Das Interesse galt der Frage: Wie verändert sich das Management von wichtigen Dokumenten durch Digitalisierung? Und die Umfrage zeigt: Die Branchen sind…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Digitalisierung | Lösungen | Ausgabe 9-10-2017
Dokumentenmanagement im Mittelstand – Der Schlüssel zur Digitalisierung heißt Usability
Das Thema digitale Transformation ist heute allgegenwärtig. Wir sprechen davon, wie sich etablierte Branchen verändern, sich digitalisieren, damit sie wettbewerbsfähig bleiben.
News | Business Process Management | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Trends 2017 | Services
Digitalisierung: Die Deutschen sind skeptisch bei Online-Dokumenten
Die Deutschen sind skeptisch, wenn ihnen Unternehmen oder Behörden wichtige Dokumente online übermitteln. Mit steigendem Alter steigt auch die Ablehnung, wie eine aktuelle Umfrage des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet zeigt (siehe weiter unten). Während die Mehrheit der 14- bis 34-Jährigen diese Art der Zustellung durchaus begrüßt, lehnt es in den anderen Altersklassen die Mehrheit…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services
Rechtssichere Prozesse und volle Audit-Transparenz: Wie Alzchem Dokumentation neu gedacht hat
Von papierbasierten Abläufen zu revisionssicheren Prozessen. © Freepik, snowing In stark regulierten Branchen wie der Chemie entscheidet nicht nur die Qualität der Produkte über den Unternehmenserfolg, sondern vor allem die Qualität der Prozesse dahinter. Jede Abweichung, jede Lücke in der Dokumentation kann im Auditfall kritisch werden. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Compliance und…
News | IT-Security | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 11-12-2025
Next Generation Document Exchange: Dokumente sicher und rechtsgültig versenden – Telko-Innovationen inklusive sicherem Dokumentenaustausch
2026 wird im Zeichen der Verbreitung von 5G und ersten Investitionen in 6G, der Integration von künstlicher Intelligenz (KI), massiven Investitionen in Glasfasernetze und neuen Geschäftsmodellen durch Cloud und Edge Computing stehen. Diese Entwicklungen werden die Branche nachhaltig verändern und sorgen für höhere Effizienz und verbesserte Konnektivität. Unbenommen davon muss der sichere Dokumentenaustausch bei allen technischen Möglichkeiten gewährleistet bleiben.
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Vom Dokument zum Datenfluss – Informationsmanagement neu denken
Viele Unternehmen wissen gar nicht, was ihre Dokumentenprozesse kosten. Wo analoge und digitale Abläufe nebeneinander existieren, verlieren sich Verantwortlichkeiten, Standards und Kennzahlen. Wie groß die Lücke zwischen technischer Digitalisierung und strategischem Informationsmanagement ist, zeigt eine Umfrage von MSM Research und SPS. Sie untersucht, wo Unternehmen in Deutschland und der Schweiz heute stehen – und welche Weichen sie stellen müssen, um brachliegende Potenziale für Effizienzsteigerung, »Speed« und Kundenzufriedenheit zu nutzen.
News | Business Process Management | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
Mit der Cloud: So einfach gelingt die digitale Dokumentenablage
Unternehmen erkennen die Vorzüge der Digitalisierung immer mehr. Dennoch gibt es vielerorts nach wie vor eine große Menge an papierbasierten Dokumenten, die es heute eigentlich nicht mehr bräuchte. Hier kann die digitale Dokumentenablage aus der Cloud Abhilfe schaffen. Diese zu etablieren, muss nicht kompliziert sein – bereits kleinere Lösungen haben einen großen Effekt. In vielen…
News | Business | Digitalisierung | Whitepaper
Der blinde Fleck im Dokumentenmanagement – Studie zeigt: Mehr als 60 Prozent kennen ihre Kosten nicht
Wie teuer ist ein Dokument? Diese einfache Frage können fast zwei Drittel der Unternehmen nicht beantworten. Laut einer aktuellen Umfrage kennen gerade einmal 16 Prozent die exakten Kosten. Was das über die digitale Reife von Dokumentprozessen aussagt und warum immer mehr Unternehmen auf Document-as-a-Service setzen, zeigt die neue Studie.
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
Warum Unternehmen bei der Prozessdigitalisierung umdenken müssen – KI trifft Realität
Die Euphorie um künstliche Intelligenz ist ungebrochen – doch zwischen Buzzword und Business Value klafft häufig eine Lücke. Viele Unternehmen investieren in KI, doch nur wenige schöpfen deren Potenzial voll aus. Der Grund liegt nicht in der Technologie selbst, sondern im strategischen Umgang mit ihr. Wer KI als Add-on begreift, wird enttäuscht. Wer sie hingegen zum integralen Bestandteil seiner Prozesse macht, wird profitieren. Zeit für einen Paradigmenwechsel in der Prozessdigitalisierung.
News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Ausgabe 7-8-2025
Digitalisierung auf unternehmensweitem Niveau – 360-Grad-Digitalisierung sichert Compliance und Zukunftsfähigkeit
2016 stellte die Nürnberger Wach- und Schließgesellschaft die Weichen für digitale Prozesse und eine zentrale Bündelung der Unternehmensinformationen. Eine ECM-Plattform bildet hierfür seither das Fundament. Ziele waren neben Rechtssicherheit und Compliance auch eine optimierte Zusammenarbeit sowie höhere Effizienz im Arbeitsalltag.
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Wirtschaft und Verwaltung: KI-gestützte Dokumentenautomatisierung
Die KI-gestützte Dokumentenautomatisierung verändert die Arbeitsweise in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Sie beschleunigt Abläufe, senkt Fehlerquoten, verbessert die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und automatisiert zunehmend Entscheidungen. Ihr Einfluss geht dabei über reine Effizienz hinaus. Die Technologie verändert die organisatorischen Strukturen von Grund auf – branchenübergreifend und nachhaltig. Abbyy, Experte für smartes, KI-basiertes Dokumentenmanagement (IDP, Intelligent Document…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien
Deutschland braucht einen Turbo-Boost bei der Digitalisierung von Behörden
Egal ob Bauantrag, Führerschein oder Wohnungswechsel: Deutschland muss bei der Digitalisierung von Fachverfahren in öffentlichen Institutionen schnellstens aufholen und Lehren aus den unbefriedigenden Ergebnissen des Online-Zugangsgesetzes ziehen. Welche Faktoren sind bei der Prozessdigitalisierung von Behörden über Erfolg und Misserfolg entscheidend? Das Ziel ist klar: Durch die Digitalisierung sollen behördliche Prozesse und Fachverfahren einfacher und schneller…
News | Business | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Dokumente verbreiten Malware: Unterschätzte Bedrohung für Finanzdienstleister
Die Digitalisierung des Finanzsektors und die Verarbeitung großer Mengen sensibler Daten machen Finanzdienstleister zunehmend zur Zielscheibe für Cyberkriminelle. Angreifer setzen dabei auf bewährte Methoden wie Social Engineering, Phishing oder Ransomware, um Systeme zu kompromittieren, Informationen abzugreifen, Unternehmen zu erpressen oder Betriebsstörungen zu verursachen. Besonders häufig wählen sie Angriffspfade, die sich im Arbeitsalltag etabliert haben. Mit…
News | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveräne KI soll Effizienz steigern, Fachkräfte entlasten und Digitalisierung beschleunigen
KI-Offensive für den Bund: Materna, ITZBund und NVIDIA starten Pilotprojekt für Softwareentwicklung. Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland nimmt weiter Fahrt auf: Das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) erprobt gemeinsam mit dem Dortmunder IT-Dienstleister Materna den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zur Unterstützung in der Softwareentwicklung. Grundlage ist dabei KIPITZ, das KI-Portal des ITZBund, kombiniert…
News | Digitalisierung | Kommunikation | E-Government | Ausgabe 5-6-2025
Cloud, KI und Kommunikation – Digitalisierungstrends in Ämtern und Behörden
Die Digitalisierung ist entscheidend für die Effizienz, Transparenz und Bürgernähe von Kommunen und Behörden. Sie reagiert auf die Erwartungen der Bürger und Unternehmen an schnelle und unkomplizierte öffentliche Dienstleistungen. Bereits finanziell überschaubare Investitionen in Unified-Communications-Lösungen verbessern die Online-Kommunikation und Integration in bestehende digitale Abläufe.