Rechtssichere Prozesse und volle Audit-Transparenz: Wie Alzchem Dokumentation neu gedacht hat

Von papierbasierten Abläufen zu revisionssicheren Prozessen. © Freepik, snowing
In stark regulierten Branchen wie der Chemie entscheidet nicht nur die Qualität der Produkte über den Unternehmenserfolg, sondern vor allem die Qualität der Prozesse dahinter. Jede Abweichung, jede Lücke in der Dokumentation kann im Auditfall kritisch werden. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Compliance und Rechtssicherheit. Bei Alzchem war genau das lange eine Herausforderung: Papierbasierte Abläufe, manuelle Prüfungen und eine fragmentierte Dokumentationslandschaft erschwerten den Überblick und banden wertvolle Ressourcen. Ressourcen, die man inzwischen anders nutzt.
Der Anspruch war klar formuliert: Prozesse sollten nicht nur effizienter, sondern vor allem revisionssicher, transparent und dauerhaft belastbar werden. Die Lösung entwickelte sich schrittweise – beginnend mit einem einzelnen Anwendungsfall in der Versanddokumentation.
Von fehleranfällig zu auditfähig
Mit der Einführung digitaler Prozesse wurde bei Alzchem ein zentraler Hebel angesetzt: Die automatisierte, strukturierte Erfassung aller relevanten Prozessdaten. Über smapOne werden heute Metadaten wie Zeitstempel, Nutzerinformationen oder digitale Signaturen automatisch dokumentiert. Ab definierten Prozesspunkten werden Daten unveränderbar gespeichert, sodass Manipulationen ausgeschlossen sind. Ergänzt wird dies durch Pflichtfelder und intelligente Prüfregeln, die Eingabefehler weitgehend verhindern.
Aus einem zuvor teils fehleranfälligen, stark manuellen Ablauf entstand so ein verlässlicher, durchgängig auditfähiger Nachweis. Prüfungen lassen sich heute souverän bestehen, da jeder Prozessschritt lückenlos nachvollziehbar ist – ohne zusätzlichen Dokumentationsaufwand im Nachgang.
Skalierung mit Struktur statt Wildwuchs
Was als überschaubares Pilotprojekt begann, entwickelte sich rasch weiter. Heute sind bei Alzchem 85 sogenannte »smaps« in mehr als 30 Abteilungen im Einsatz. Entwickelt werden sie von 94 geschulten Creatoren, aktuell nutzen rund 600 Mitarbeitende die Anwendungen – mit dem klaren Ziel, perspektivisch etwa 1.000 Nutzer einzubinden.
Diese Entwicklung folgte keinem Zufall. Ein zentraler Erfolgsfaktor war das Zusammenspiel aus Eigeninitiative und klaren Leitplanken. Sven Zuschlag, CEO von smapOne, beschreibt diesen Balanceakt so:
»In erster Linie setzt Bottom-up enorme Energie frei. Wenn Menschen selbst loslegen dürfen, sprudeln Ideen, Dinge bewegen sich und es passiert richtig was. Gleichzeitig gilt aber auch: Ohne Leitplanken wird aus Aufbruch schnell Wildwuchs.«
Bei Alzchem treiben die Fachbereiche ihre Prozesse somit eigenständig voran. Gleichzeitig behalten IT und ein zentrales Digitalisierungsteam den Überblick, definieren Standards und sorgen für Governance. Zuschlag fasst zusammen:
»Bottom-up funktioniert nur dann, wenn Eigeninitiative auf klare Rollen, Transparenz und gemeinsame Standards trifft. Dann entsteht kein Chaos, sondern echte digitale Schlagkraft aus dem Unternehmen heraus.«
Vertrauen als Schlüssel zur Skalierung
Ob ein No-Code-Ansatz im Unternehmen dauerhaft trägt oder ein isolierter Einzelfall bleibt, entscheidet sich früh. Bei Alzchem wurde der erste Anwendungsfall bewusst einfach gehalten: Überschaubar, schnell umsetzbar und mit direktem Nutzen für die Beteiligten. Diese Entscheidung zahlte sich aus.
»Ob ein Pilot skaliert, entscheidet nicht allein die Technologie, sondern vor allem das Vertrauen der Mitarbeitenden in den neuen Prozess«, erklärt Zuschlag. »Der schnelle, spürbare Mehrwert hat Lust auf mehr gemacht.«
Mit jedem weiteren erfolgreichen Anwendungsfall wuchs das Vertrauen und damit die Bereitschaft, selbst aktiv zu werden. Gleichzeitig wurden Mitarbeitende gezielt befähigt, eigene Lösungen zu entwickeln. Doch Befähigung allein reicht nicht aus:
»Skalierbar wird No Code dann, wenn drei Dinge zusammenspielen: Sichtbare Erfolge, befähigte Mitarbeitende und Strukturen, die das Ganze zusammenhalten: von Governance über Freigaben bis hin zur IT-Integration.«
Messbare Effekte im Alltag
Die Ergebnisse dieser Entwicklung sind klar messbar. Bei 404.318 Prozesswiederholungen konnten insgesamt 8.834 Arbeitsstunden eingespart werden. Rund 110.000 Seiten Papier wurden vermieden. Das monatliche Datenvolumen wächst dynamisch von anfänglich etwa 2.000 auf perspektivisch bis zu 10.000 Datensätze pro Monat.
Doch neben Zahlen zeigt sich der Nutzen vor allem im Arbeitsalltag. Teams werden entlastet, Prozesse sind klar strukturiert und Audits verlieren ihren Ausnahmecharakter. Dokumentation ist kein zusätzlicher Aufwand mehr, sondern integraler Bestandteil des Prozesses.
Nachhaltige Verbesserung statt Einzellösung
Das No-Code-Projekt mit smapOne und Alzchem zeigt, wie aus einer konkreten operativen Herausforderung eine unternehmensweite Lösung entstehen kann – vorausgesetzt, Technologie, Organisation und Kultur greifen ineinander. Rechtssichere Dokumentation und volle Audit-Transparenz sind dabei kein Nebenprodukt, sondern das Ergebnis bewusst gestalteter Prozesse.
Was bleibt, ist ein skalierbares Modell, das Effizienz, Compliance und Eigenverantwortung verbindet und damit eine solide Grundlage für die weitere digitale Entwicklung des Unternehmens schafft.
97 Artikel zu „revisionssichere Prozesse“
News | Business Process Management | Trends 2025 | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | New Work | Strategien | Whitepaper
Prozessexzellenz: Der zentrale Erfolgsfaktor für die KI-getriebene Welt von morgen
Nur jedes fünfte Unternehmen ist auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz wirklich vorbereitet [1]. Der größte Engpass für KI liegt nicht in der Technologie – sondern in den Prozessen. Digitalisierung und künstliche Intelligenz gelten heute als zentrale Hebel für Effizienz, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Doch aktuelle Studien zeigen: Der eigentliche Engpass liegt nicht in der…
News | Cloud Computing | ERP | Geschäftsprozesse
Digitalisierung von Procure-to-Pay-Prozessen
Der Einkauf steht laut aktuellen Untersuchungen des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) bei der Modernisierung seiner Arbeitsprozesse schon gut da: Bei rund zwei Drittel der Unternehmen laufen die operativen Einkaufsvorgänge mittlerweile zu weiten Teilen automatisiert ab. Von Procure-to-Pay (P2P) spricht man darüber hinaus, wenn noch die Rechnungsprüfungs- und Zahlungsprozesse hinzukommen. Damit ist die gewünschte Durchgängigkeit von der Erstellung einer Bedarfsmeldung bis zur revisionssicheren Rechnungsablage gegeben.
News | Digitalisierung | Geschäftsprozesse
So optimieren Unternehmen ihre Beschaffungsprozesse mit SAP und SharePoint
d.velop ermöglicht die professionelle Nutzung bereits vorhandener Systeme, um aus dem Purchase to Pay (P2P)-Prozess mehr herauszuholen.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Lösungen | Ausgabe 9-10-2018
Europ Assistance verschlankt Prozesse mit Lösung von Consol – Prozesse einfach und flexibel gestalten
Die Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen ist für jedes Unternehmen Pflicht. Der Versicherer Europ Assistance bewerkstelligt diese Aufgaben mit der Lösung Consol CM des Münchener IT-Full-Service-Providers Consol.
News | Geschäftsprozesse | Outsourcing | Services | Ausgabe 9-10-2018
So werden Sie Standardprozesse los – Mit Managed Services den SAP-Betrieb auslagern
SAP ist in vielen Unternehmen für die Ausführung der wesentlichen Geschäftsprozesse unabdingbar. Es zu managen wird jedoch immer komplexer. Viele Entscheider überlegen daher, den SAP-Betrieb an einen spezialisierten Dienstleister auszulagern. Das Ziel: Schneller und flexibler werden und Fachabteilungen sowie Kunden IT-seitig besser bedienen.
Cloud Computing | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Ausgabe 5-6-2017
Remote Access – Revisionssicheres IT-Outsourcing mit externen Administratoren
Vollständiges Controlling von administrativen und privilegierten Zugriffen auf Netzwerk- und Server-RZ-Technik.
News | Digitalisierung | ERP
Mit automatisierter Rechnungsbearbeitung fit für E-Invoicing
Eingangsrechnungen verarbeiten, das hieß früher: Rechnungsdaten manuell im ERP-System erfassen, validieren, ggf. mit einer Bestellung abgleichen, freigeben und bezahlen. Viele Unternehmen nutzen hierfür inzwischen digitale Workflow-Lösungen zur Rechnungsbearbeitung. Die xSuite Group aus Ahrensburg ist ein weltweit führender Hersteller in diesem Bereich. Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen für die Eingangsrechnungsverarbeitung innerhalb von SAP für den Mittelstand, Konzerne und öffentliche Auftraggeber. Ergänzt wird das Portfolio durch Anwendungen für Einkaufs- und Auftragsprozesse sowie Archivierung.
News | Business | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2025
Sieben Schritte zur E-Rechnung – Vom Pflichtprojekt zur Chance
Die E-Rechnung ist kein Zukunftsprojekt mehr, sondern in Deutschland seit dem 1. Januar 2025 Realität. Immer mehr europäische Länder führen eine gesetzliche Verpflichtung dazu ein. Unternehmen, die jetzt nicht handeln, riskieren nicht nur Bußgelder, sondern auch Wettbewerbsnachteile. Die Umstellung bietet enorme Chancen: mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Transparenz.
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Effizienz | Trends Services | Infrastruktur
Fünf Archivierungstrends, die Systemlandschaften 2026 prägen werden
Das Jahr 2026 wird in vielen Unternehmen eine Neuordnung der Datenlandschaft mit sich bringen. Während bei den einen der Wechsel auf SAP S/4HANA entscheidende Veränderungen nach sich ziehen wird, wächst auch bei den anderen Unternehmen der Druck, die Datenhaltung und Archivierung strategisch neu auszurichten. Treiber sind dabei nicht nur technische Migrationsprojekte, sondern auch…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Services
Effizientes Auditmanagement: mehr Transparenz, weniger Aufwand
Modernes Auditmanagement kann durch Digitalisierung und Standardisierung die Effizienz und Transparenz von Audits erhöhen. Unternehmen können durch den Einsatz softwarebasierter Lösungen und zentraler Datenhaltung den Aufwand reduzieren und die Qualität der Audits verbessern. Ein systematisches Auditmanagement ermöglicht es, Risiken proaktiv zu managen und Audits als strategisches Instrument zur Organisationsentwicklung zu nutzen. Ob interne Kontrollen,…
News | Blockchain | IT-Security | Kommunikation | Strategien
Dynamische Datensperren – Wie KI und Blockchain Governance neu definieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/abstrakt-technologie-forschung-digital-17485707/ Die klassische Welt der Datenhaltung kennt zentrale Datenbanken, Sperr- oder Negativlisten und manuelle Prozesse für Widerruf oder Löschung. Doch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Blockchain- bzw. Distributed-Ledger-Technologien verändert sich das Fundament von Speicherung, Nutzung und Kontrolle personenbezogener Daten grundlegend. Statt rein zentral gesteuerter Sperrmechanismen entstehen Architekturen aus dezentraler, kryptografisch gestützter Zugriffskontrolle, ergänzt durch…
News | Business | Digitalisierung | E-Commerce | ERP | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
E-Invoicing mit Pleo – Unterstützung auf dem Weg zu Compliance und Wachstum
Seit Januar 2025 müssen Unternehmen in Deutschland elektronische Rechnungen empfangen können. Viele haben die Umstellung verschoben, doch jetzt wird es ernst. Wer nicht nur regulatorische Pflichten erfüllen, sondern auch interne Abläufe effizienter gestalten will, sollte jetzt handeln. Das Fintech Pleo zeigt, wie E-Invoicing hierbei zum Digitalisierungstreiber wird.
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services | Strategien | Tipps
Die permanente Datenflut auf die richtige Bahn lenken
Fünf praxiserprobte Schritte für eine effiziente und nachhaltige SAP-Datenarchivierung. SAP-Systeme haben sich längst als zentrale Instrumente zur effizienten Steuerung und Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse etabliert und steigern Effizienz und Transparenz im gesamten Unternehmen erheblich. Allerdings produzieren sie permanent enorme Datenmengen, und diese Datenflut muss bewältigt werden. Strukturierte Archivierungsprozesse sorgen dafür, dass diese Herausforderung gemeistert wird. Tag…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Resilienz und Datensouveränität: DORA – per Exit zur Souveränität?
Die Digitalisierung setzt sich auch in Deutschland weiter durch – langsam, manchmal stockend, aber unaufhaltsam. Mit ihr steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Verwundbarkeit. Allein 2024 zählte das Bundeskriminalamt über 130.000 Fälle von Cybercrime. Für Banken und Versicherungen kann ein erfolgreicher Angriff binnen Stunden Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Der Finanzsektor gilt deshalb als…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2025 | Security Spezial 7-8-2025
PROSOZ Herten setzt IT-Grundschutz und Informationssicherheit systematisch um – Digitale Verwaltung sicher gestalten
Ob digitale Bauanträge, Sozialleistungen oder Jugendhilfeverfahren – kommunale Verwaltungen arbeiten zunehmend datenbasiert. Gerade aus diesem Grund wächst der Druck, sensible Informationen zuverlässig zu schützen und IT-Sicherheitsanforderungen strukturiert umzusetzen. Für viele Organisationen bedeutet das: Der Aufbau eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) wird zur unverzichtbaren Grundlage, um gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden und die eigene IT-Landschaft langfristig auditfähig aufzustellen.
News | Business | IT-Security | Services | Strategien
Operative Resilienz nach DORA: ITSM-Strategien im Finanzsektor
Die wachsende Abhängigkeit des Finanzsektors von IT-Infrastruktur bringt nicht nur Effizienz, sondern macht ihn auch anfälliger für Systemausfälle und Cyberangriffe. Am 17. Januar 2025 tritt in der Europäischen Union das Gesetz über die digitale operationale Resilienz (DORA) in Kraft. Das Gesetz betrifft nicht nur Banken, Versicherungen und Wertpapierhäuser, sondern schließt auch wichtige IT-Dienstleister mit ein.…
News | Infrastruktur | IT-Security | Logistik
KRITIS in der Logistik: Anforderungen und Chancen für nachhaltige Sicherheitsstrategien
Kaum eine Branche ist so systemrelevant – und zugleich so verwundbar – wie die Logistik. Ob Lebensmittelversorgung, medizinische Lieferketten oder Ersatzteillogistik: Die Transport- und Umschlagprozesse im Hintergrund müssen selbst unter widrigsten Umständen zuverlässig funktionieren. Mit dem neuen KRITIS-Dachgesetz (KRITIS-DachG) rückt dieser Sektor erstmals explizit in den Fokus regulatorischer Anforderungen. Ziel ist es, kritische Dienste…
News | Business | IT-Security | Produktmeldung
Sitzungsmanagement in Führungsgremien: Vertraulichkeit braucht Struktur
Wer in Führungsgremien sitzt, trifft Entscheidungen mit Tragweite – für Unternehmen, öffentliche Institutionen oder ganze Gesellschaftsbereiche. Die dazugehörigen Protokolle, Sitzungsunterlagen und Beschlussvorlagen enthalten oftmals vertrauliche und haftungsrelevante Informationen. Dennoch fehlt es in der Praxis häufig an klar geregelten, sicheren Abläufen: Dokumente kursieren per E-Mail, Versionen werden verwechselt, Zugriffsrechte sind unklar. Das birgt nicht nur enorme…
News | Business Process Management | Services
Maintenance, Repair & Operations : So stellt MRO-Beschaffung die Produktionsfähigkeit sicher
In produzierenden Unternehmen ist die Trennung zwischen direktem und indirektem Einkauf klar definiert: Direkte Bedarfe – etwa Rohstoffe, Halbfabrikate oder Verpackungen – fließen unmittelbar in das Endprodukt ein. Alles andere fällt unter indirekten Einkauf. Doch diese Unterscheidung greift zu kurz, wenn man die Rolle der sogenannten MRO-Bedarfe betrachtet. Sie zählen formell zum indirekten Einkauf, sind…
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Tipps
E-Rechnung: Ja, aber nicht am User vorbei
Die Verarbeitung von E-Rechnungen steht aktuell in vielen Unternehmen ganz oben auf der Tagesordnung. Wichtig ist dabei, dass die Bedienfreundlichkeit bei der Einführung der E-Rechnung nicht vergessen wird. Ein einheitlicher Sichtbeleg baut eine Brücke zu den Menschen im Prozess. Auch wenn der Fokus bei der E-Rechnung auf der Automatisierung von Prozessen liegt, bleibt es…