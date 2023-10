Digitalisierung des Gesundheitswesens – Sicherer Dokumentenaustausch spielt die Schlüsselrolle

Deutschland ist in den vergangenen zwei Jahren bei digitalen Verwaltungsdiensten entgegen dem globalen Trend weiter zurückgefallen. Nur in zwei von insgesamt 41 Ländern ist die Unzufriedenheit mit digitalen Behördendiensten noch größer. Zu diesem Ergebnis kommt die Boston Consulting Group in der Digital Government Citizen Survey 2022. Außerdem belegt Deutschland bei der Nutzungshäufigkeit von Online-Angeboten der Verwaltung allgemein den drittletzten, bei digitalen Gesundheitsdiensten sogar den letzten Platz. In Deutschland besteht dringender Handlungsbedarf, denn auch die Pandemie hat nicht den erhofften Schub gegeben.

Um die Digitalisierung im Gesundheitswesen zu beschleunigen, hat das Bundeskabinett Ende August den Entwurf für das Digitalgesetz beschlossen. Das sieht unter anderem vor, dass ab Januar 2025 für alle gesetzlich Versicherten die elektronische Patientenakte (ePA) einzurichten ist, um Befunde, Diagnosen, Behandlungsberichte und Informationen zur aktuellen Medikation digital verfügbar zu machen und so die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern. Das außerdem geplante Gesundheitsdatennutzungsgesetz soll die Forschung auf Basis von Gesundheitsdaten erleichtern, indem es den Zugang zu pseudonymisierten Daten aus verschiedenen Quellen ermöglicht.

Herausforderungen im Datenschutz. Datenschutzfragen müssen im Zuge der Digitalisierung des Gesundheitswesens sehr sorgfältig angegangen werden, denn die Sicherheit und der Schutz der hoch sensiblen Gesundheitsdaten haben oberste Priorität. Ein Schlüsselaspekt ist hier der sichere Dokumentenaustausch.

Manipulationssicherer Dokumentenaustausch. Für dieses Einsatzszenario gibt es die OfficeMaster Suite des Berliner Unternehmens Ferrari electronic. Die softwarebasierte Lösung gewährleistet einen manipulationssicheren und datenschutzkonformen Dokumententransfer in IP-Umgebungen und vernetzt verschiedene Kommunikationskanäle, wie Next Generation Document Exchange (NGDX), Fax, Voicemail oder SMS auf einer Plattform. Der Austausch der Dokumente wird über den Standard Next Generation Document Exchange (NGDX) realisiert. Damit gehen sie als Original-PDFs mit Metadaten und Verschlagwortung im E-Mail-Postfach des Empfängers ein, was eine nahtlose und automatisierte Weiterbearbeitung in nachgelagerten ERP-Systemen und KIS ermöglicht.

Zur Sicherheit der Daten wird sowohl das Dokument als auch der Transportweg verschlüsselt. Zusätzlich dienen Hashes zur Überprüfung der Dokumentenintegrität, um Manipulation am Dokument auszuschließen. Aktive Inhalte wie Hyperlinks oder Applikationen, die potenziell Schadsoftware enthalten könnten, werden von der Übertragung ausgeschlossen.

Formatierungen und Auflösungen bleiben beim Datentransfer jedoch erhalten, was einen verlustfreien Austausch von Patientendaten, Arztbriefen und Laborergebnissen ermöglicht. Dabei ist auch die Übertragung umfangreicher Patientenakten kein Problem. Ein qualifizierter Sendebericht bestätigt den erfolgreichen Transfer.

Automatisierte Datenverarbeitung. Für eine vollständige Digitalisierung der Prozesse ist es entscheidend, dass Dokumente nicht nur digitalisiert, sondern auch automatisch ausgelesen und verarbeitet werden. Die OfficeMaster Suite bietet Optical Character Recognition (OCR), um Texte in Dokumenten zu erkennen und für die digitale Verarbeitung vorzubereiten, wenn der Versand nicht über NGDX erfolgt. Damit können Informationen aus Texten extrahiert und in elektronische Patientenakten übertragen werden, ohne dass Ärzte diese Informationen manuell eingeben müssen.

Fazit. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland ist dringend erforderlich und hat das Potenzial, die Versorgung der Patienten wesentlich zu verbessern. Der Schutz und die Sicherheit der Gesundheitsdaten haben dabei jedoch höchste Priorität. Ein sicherer Dokumentenaustausch, wie ihn die OfficeMaster Suite ermöglicht, spielt eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung einer erfolgreichen Digitalisierung. Manipulationssichere, datenschutzkonforme und effiziente Lösungen tragen dazu bei, dass die Herausforderungen bewältigt und die Vorteile der Digitalisierung voll ausgeschöpft werden können.

