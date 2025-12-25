Next Generation Document Exchange: Dokumente sicher und rechtsgültig versenden – Telko-Innovationen inklusive sicherem Dokumentenaustausch

2026 wird im Zeichen der Verbreitung von 5G und ersten Investitionen in 6G, der Integration von künstlicher Intelligenz (KI), massiven Investitionen in Glasfasernetze und neuen Geschäftsmodellen durch Cloud und Edge Computing stehen. Diese Entwicklungen werden die Branche nachhaltig verändern und sorgen für höhere Effizienz und verbesserte Konnektivität. Unbenommen davon muss der sichere Dokumentenaustausch bei allen technischen Möglichkeiten gewährleistet bleiben.
KI wird den Betrieb der Telekommunikationsinfrastruktur und die Anwendung von Telekommunikationslösungen entscheidend verändern. KI optimiert Netzbetrieb, verringert Ausfallzeiten, verbessert das Bandbreitenmanagement und automatisiert Kundenservice mit Chatbots und digitalen Assistenten. Personalisierte und automatisierte Kundenerfahrungen prägen die Servicequalität und Kundenbindung. Generative KI wird in Smartphones und Serviceprozessen integriert; mehr als 30 Prozent der ausgelieferten Geräte werden bis Ende 2025 GenAI-fähig sein.
KI-basierte Security-Lösungen unterstützen die Abwehr von Cyberbedrohungen durch schnelle intelligente Analyse und Betrugserkennung. Die Adaption all dieser KI-basierten Technologien und Lösungen wird vermutlich sogar noch schneller ablaufen als bis vor kurzem vorstellbar.
Schnelles Internet immer und überall. Bis 2030 wird 5G global zum Kommunikationsstandard und ermöglicht neue Anwendungen wie autonomes Fahren, Smart Cities und industrielle IoT-Lösungen. Die Vorbereitungen für die nächste Mobilfunkgeneration 6G laufen bereits, mit einer Markteinführung kann ab Anfang der 2030er Jahre gerechnet werden.
Der Ausbau von Glasfasernetzen ist das zentrale Infrastrukturprojekt in Europa und speziell in Deutschland; das Ziel ist, bis 2030 über 90 Prozent der Haushalte mit Glasfaser zu versorgen, was die Basis für Hochleistungsinternet und neue Dienste schafft.
Dank all dieser absehbaren Innovationen ist der Austausch großer Dateien und das schnelle Versenden von Dokumenten für Anwender kein Problem mehr. Komplizierte File-Sharing-Tools oder die umständliche Benutzung von Datenaustauschplattformen werden überflüssig, wenn große Dateien und komplexe Dokumente einfach per Mausklick und Mail oder Messenger verschickt werden können. Doch sicher, vertraulich und gerichtsfest sind diese Versandwege trotz höherer Geschwindigkeit und neuer Funktionen noch lange nicht.
Dokumente sicher und rechtsgültig versenden. Mit der OfficeMaster Suite von Ferrari electronic lässt sich der Dokumentenaustausch über alle Kommunikationskanäle hinweg rechtssicher und manipulationsgeschützt abwickeln. Die Software integriert sich nahtlos in bestehende Groupware- und Unified-Communication-Lösungen. Dadurch können Nutzer in ihrer vertrauten Arbeitsumgebung agieren, während im Hintergrund zusätzliche Kommunikationskanäle wie NGDX (Next Generation Document Exchange), Fax oder SMS/RCS zur Verfügung stehen. Mit Konnektoren für Microsoft und SAP kann auch aus branchenspezifischen Programmen wie Krankenhausinformationssystemen, Logistiklösungen oder CRM-Anwendungen eine sichere und rechtsgültige Kommunikation hergestellt werden.
Herzstück der Lösung ist der von Ferrari electronic entwickelte Standard NGDX. Dieser ermöglicht einen manipulations- und rechtssicheren Dokumentenaustausch in IP-Umgebungen. Dokumente werden dabei End-to-End verschlüsselt und revisionssicher als PDF inklusive Metadaten übertragen. Ein qualifizierter Sendebericht bestätigt den erfolgreichen Transfer. Verstöße gegen Compliance-Regeln und Vertraulichkeitspflichten, auch durch sogenannte Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträger, wie Ärztinnen und Ärzte und Anwaltspersonen, werden damit verhindert.
Sicherheit und Automation inklusive. Um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten, setzt NGDX auf eine Kombination aus symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung. Sowohl die Dokumente als auch der Transportweg werden dabei kodiert. Integrierte Hashes stellen sicher, dass die Dokumente auf dem Übertragungsweg nicht manipuliert werden können.
Dokumente, die nicht via NGDX eingehen, lassen sich mittels Optical Character Recognition, OCR, mit einem Textlayer versehen, sodass Inhalte automatisch ausgelesen und weiterverarbeitet werden können. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration in nachgelagerte Systeme und Workflows.
Mit der OfficeMaster Suite erhalten Unternehmen eine zukunftsfähige Lösung, die den sicheren, digitalen Dokumentenaustausch in verteilten Umgebungen gewährleistet und ihre Prozesse bestmöglich automatisiert.
Souverän ist, wer Wahlfreiheit hat – nicht, wer alles selbst baut. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Globale Innovationen nutzen, aber lokal kontrollieren, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer DACH bei Dell Technologies. Kaum ein Begriff taucht derzeit so häufig in europäischen Strategiepapieren auf wie »souveräne KI«. Doch je öfter er fällt, desto wichtiger wird es,…