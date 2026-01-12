Sprunghafter Anstieg – Web-Bedrohungen legen um 82 Prozent zu, Malware-Angriffe um 28 Prozent

Blockierte schädliche URLs wachsen um 82 Prozent auf über 25 Millionen. Malware-Angriffe um 28 Prozent gestiegen.
Das aktuelle Acronis Cyberthreats Update für Dezember 2025 zeigt eine deutliche Verschärfung der Cyberbedrohungslage [1]. Während die Zahl erkannter Malware-Angriffe im November 2025 um 28 Prozent zum Vormonat anstieg, erreichte auch die Zahl blockierter schädlicher URLs mit über 25 Millionen den bisherigen Jahreshöchstwert. Gegenüber Oktober entspricht das einem Zuwachs von rund 82 Prozent. Die Zahl öffentlich gemeldeter Datenschutzverletzungen ging hingegen leicht zurück, bleibt jedoch auf einem insgesamt hohen Niveau und unterstreicht das anhaltende Risiko für Unternehmen weltweit.
Das Acronis Cyberthreats Update stellt monatlich aktuelle Erkenntnisse zur Bedrohungslage sowie Einschätzungen der Expert:innen der Acronis Threat Research Unit (TRU) zur Verfügung, damit Unternehmen und Privatpersonen sich vor den sich ständig weiterentwickelnden Sicherheitsherausforderungen schützen können. Im November 2025 blockierten Acronis-Lösungen weltweit mehr als 25 Millionen schädliche URLs – ein Anstieg von rund 82 Prozent gegenüber dem Vormonat.
Auch bei den erkannten Malware-Angriffen war im November ein signifikanter Anstieg zu verzeichnen. Im Monatsvergleich wuchs die Anzahl der Erkennungen um 28 Prozent und damit mehr als dreimal so stark wie im Oktober (acht Prozent). Bei den Datenschutzverletzungen zeigte sich dagegen im November mit 700 gemeldeten Fällen ein leichter Rückgang gegenüber Oktober, als noch 750 Vorfälle registriert wurden.
Zu den aktivsten Malware-Bedrohungen zählten im November Mirai, Formbook sowie QuasarRAT. Im Bereich Ransomware dominierten weiterhin bekannte Akteure: Qilin war im November mit 106 bekannten Opfern die aktivste Ransomware-Gruppe, gefolgt von Cl0p mit 101 und Akira mit 89 dokumentierten Fällen.
Weitere Erkenntnisse
- Der Anteil der Systeme mit blockierten schädlichen URLs stieg im November auf 8,38 Prozent und ist damit wieder im Vergleich zum Vormonat (8,2 Prozent) gestiegen.
- In Deutschland lag die Malware-Erkennungsrate im November mit 3,2 Prozent auf dem Niveau des Vormonats.
- Am häufigsten wurde Malware im November in Sri Lanka (16,6 Prozent), Pakistan (13,5 Prozent) und Ägypten (12,4 Prozent) erkannt.
- Unter den Fokusländern verzeichneten Südkorea (10,6 Prozent), Indien (7,7 Prozent) und Brasilien (6,2 Prozent) den höchsten Zuwachs bei erkannter und blockierter Malware.
»Der sprunghafte Anstieg bei Malware-Angriffen und Web-Bedrohungen unterstreicht, dass Unternehmen ihre Sicherheitslage regelmäßig neu bewerten sollten«, kommentiert Markus Fritz, General Manager DACH bei Acronis. »Gerade im Vergleich zum Vormonat wird deutlich, wie schnell sich die Cyber-Bedrohungslage zuspitzen kann. Mehrschichtige Sicherheitskonzepte, bei denen verhaltens- und KI-basierte Erkennungsansätze kombiniert werden, sollten daher verstärkt priorisiert werden.«
Tipps zum Schutz vor aktuellen Bedrohungen
- Regelmäßig Passwörter ändern.
- Einen verschlüsselten Cloud-Storage für vertrauliche Dateien nutzen.
- Eine robuste Sicherheitslösung wie Cyber Protect Cloud [2] nutzen, die einen umfassenden Schutz durch verhaltens-, KI- und ML-basierte Erkennungen sowie Antiransomware-Heuristiken bietet.
- Automatisierte Wiederherstellung von verschlüsselten oder manipulierten Dateien durch Cyber Protect Cloud einführen.
- Advanced Email Security und URL-Filterung nutzen, die zusätzlichen Schutz vor Bedrohungen wie Phishing und anderen Social-Engineering-Techniken bieten.
- Patch-Management nutzen, um Software stets auf dem neuesten Stand zu halten.
- Signierte Installationsdateien nicht nur auf ihre Signatur, sondern auch auf enthaltene Konfigurationsdaten zu prüfen
- Fernzugriffssoftware kritisch überprüfen und Nutzung auf das notwendige Maß beschränken.
[1] Das Acronis Cyberthreats Update für Dezember 2025 ist verfügbar unter: www.acronis.com/en/tru/posts/acronis-cyberthreats-update-december-2025/
[2] www.acronis.com/de-de/products/cloud/cyber-protect
2357 Artikel zu „Malware“
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security
Cybersicherheitstrends 2026: Welche Angriffe ohne Malware zunehmen
Da Malware-freie Angriffe mittlerweile den Großteil der kriminellen Aktivitäten ausmachen, steht außer Frage, dass die Trends in der gesamten Landschaft dazu geführt haben, dass sich diese Bedrohungen ausbreiten konnten. Für 2026 erwartet Zero Networks eine weitere Zunahme der Angriffe ohne Malware. Dazu gehören insbesondere: Maschinenidentitäten schaffen Sicherheitslücken Maschinenidentitäten wie Dienstkonten, die bekanntermaßen überprivilegiert und…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Malware in Bewegung: Animierte Köder verleiten Nutzer dazu, ihre PCs zu infizieren
Angreifer setzen äußerst überzeugende animierte Köder ein, um Nutzer dazu zu bringen, bösartigen Websites und Downloads zu vertrauen. Bedrohungsakteure führen täuschend echte Kampagnen mit minimalem Aufwand durch, indem sie käufliche Tools wie PureRAT und Phantom Stealer einsetzen, Vorlagen wiederverwenden und vertrauenswürdige Plattformen missbrauchen. Untersuchungen zeigen, dass Angreifer die Erkennung umgehen, indem sie DLL-Sideloading und modifizierte…
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation
Cybersecurity Report zeigt: Malware-Angriffe sind 2025 um 131 % gestiegen
Malware-Angriffe per E-Mail nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 131 % zu, begleitet von einem Anstieg von Betrugsversuchen (+ 35 %) und Phishing (+ 21 %). 77 % der CISOs identifizieren KI-generiertes Phishing als ernsthafte und zunehmende Bedrohung. 68 % der Unternehmen investierten 2025 in KI-gestützte Schutzmaßnahmen. Der jährliche Cybersecurity Report von Hornetsecurity zeigt:…
News | Trends 2025 | Trends Security | Infografiken | IT-Security
Malware, Betrug, Scams und Datendiebstahl: Massive Sicherheitslücken
Cybersicherheitsverhalten, KI-Bedenken und Risiken von Verbrauchern weltweit. 14 Prozent der Befragten fielen im letzten Jahr digitalem Betrug zum Opfer. Soziale Medien überholen E-Mail als bevorzugten Angriffsvektor von Cyberkriminellen. KI-Betrug wird zur wachsenden Sorge der Verbraucher. Die neue 2025 Consumer Cybersecurity Survey von Bitdefender gibt Einblicke in zentrale Verhaltensweisen, Praktiken und Bedenken im Bereich der…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Services | Tipps
Malware in verschlüsseltem Datenverkehr
Unumstößliche Tatsache in puncto Cybersicherheit: verzerrte Wahrnehmung oder maßlose Selbstüberschätzung? Tiho Saric, Senior Sales Director bei Gigamon, verrät, wie deutsche Sicherheits- und IT-Entscheider sich selbst, ihr Team und ihre Kompetenzen einschätzen und ob das der Realität entspricht. Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse einer aktuellen Gigamon-Studie offenbart sich ein seltsamer Widerspruch. So legen sie nach…
News | Business | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Dokumente verbreiten Malware: Unterschätzte Bedrohung für Finanzdienstleister
Die Digitalisierung des Finanzsektors und die Verarbeitung großer Mengen sensibler Daten machen Finanzdienstleister zunehmend zur Zielscheibe für Cyberkriminelle. Angreifer setzen dabei auf bewährte Methoden wie Social Engineering, Phishing oder Ransomware, um Systeme zu kompromittieren, Informationen abzugreifen, Unternehmen zu erpressen oder Betriebsstörungen zu verursachen. Besonders häufig wählen sie Angriffspfade, die sich im Arbeitsalltag etabliert haben. Mit…
News | Trends 2025 | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Veränderte Angriffsmuster: Mehr Malware, aber weniger Ransomware in Deutschland
Die Bedrohungslage durch Cyberangriffe in Deutschland hat sich 2024 strukturell verändert. Wie aktuelle Zahlen von Acronis zeigen, war Malware im vergangenen Jahr die dominierende Bedrohung: Durchschnittlich 23,7 Prozent der Acronis-Nutzer in Deutschland waren monatlich betroffen – fast doppelt so viele wie noch 2023 mit 12 Prozent. Dagegen verzeichneten Angriffe mittels Ransomware im Januar 2024 im Vergleich zu…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
94 Prozent mehr Netzwerk-Malware
Krypto-Miner, Zero-Day-Malware und Linux-basierte Bedrohungen legen laut neuem Internet Security Report von WatchGuard ebenfalls wieder zu. Die Zunahme von netzwerkbasierter Malware um 94 Prozent im Vergleich zum Vorquartal ist gewiss eine der eindrucksvollsten Beobachtungen des »Internet Security Report« für das vierte Quartal 2024 von WatchGuard Technologies. Dies geht einher mit einem generellen Anstieg des…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Tipps
»Ich bin kein Roboter«-CAPTCHAs können Malware verbreiten
HP Wolf Security-Report findet mehrere Kampagnen, bei denen Angreifer steigende »Klick-Toleranz« mit mehrstufigen Infektionsketten ausnutzen. Highlights HP stellt seinen neuesten HP Threat Insights Report vor, der reale Bedrohungen aufzeigt, die HP Wolf Security Bedrohungsforscher aufdeckten [1]. Der Bericht hebt die zunehmende Verwendung von gefälschten CAPTCHA-Verifizierungstests hervor, mit denen Anwender dazu gebracht werden sollen, sich mit…
News | IT-Security | Lösungen | Tipps
Antivirus vs. Anti-Malware: Welches brauchen Sie?
Hier ist ein kurzer Leitfaden, der Ihnen hilft, zu entscheiden, welches – oder beide! – am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Antivirus zielt auf Viren ab, während Anti-Malware vor allen Arten von Schadsoftware schützt, einschließlich Spyware und Ransomware. Haben Sie jemals auf einen verdächtigen Link geklickt und Pop-ups oder ein langsames Gerät bemerkt? Das…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Direkt vor den Augen der Nutzer: Angreifer schmuggeln Malware in Bilder auf Website
Malware-by-Numbers-Kits und GenAI machen Cyberkriminellen das Leben leichter als jemals zuvor. HP veröffentlicht seinen neuesten Threat Insights Report, der zeigt, wie Cyberkriminelle Malware-Kits und generative künstliche Intelligenz (GenAI) einsetzen, um effizientere Angriffe zu entwickeln [1]. Die neusten Tools reduzieren nicht nur den Zeitaufwand für die Erstellung von neuen Angriffskomponenten, sondern auch die erforderlichen Fähigkeiten.…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Cyberangriffe mit neuartiger Malware pro Minute nehmen um 40 Prozent zu
Zwischen Januar und März 2024 wurden pro Minute 5,2 solcher Angriffe registriert. BlackBerry hat seinen neuesten Global Threat Intelligence Report veröffentlicht [1]. Er zeigt auf, dass die Cybersecurity-Lösungen von Blackberry im ersten Quartal 2024 rund 3,1 Millionen Cyberangriffe (37.000 pro Tag) erkannt und abgewehrt haben. Zwischen Januar und März 2024 entdeckte BlackBerry 630.000 Malware-Hashes, eine…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security
Zunahme von Malware-, BEC- und QR-Code-Phishing-Angriffen
Im aktuellen E-Mail Threat Landscape Report zeigen sich deutliche Veränderungen in der Cyber-Bedrohungslandschaft [1]. Unter anderem setzen Cyberkriminelle beim Phishing von Anmeldedaten verstärkt auf Links in E-Mail-Anhängen und QR-Codes. E-Mails bleiben als Hauptkommunikationsmittel von Unternehmen der am häufigsten genutzte Angriffsvektor. Umso wichtiger ist es, diese Entwicklungen im Blick zu behalten und wenn nötig zu reagieren.…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Tipps | Whitepaper
Malware auf dem Vormarsch – auch im Apple-Ökosystem
Jamf, ein Anbieter für die Verwaltung und den Schutz von Apple-Endgeräten, hat seinen jährlichen Security 360 Report für das Jahr 2023 veröffentlicht. Die Ergebnisse sind bedenklich: Unternehmen sind insgesamt sehr schlecht aufgestellt, um auf die oftmals technisch ausgefeilten Cybersicherheitsbedrohungen von heute zu reagieren. Die Analysen im Report stützen sich auf reale Kundendaten von Jamf, moderne…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2023
Threat Report: multi-funktionale Malware, Loader, ViperSoftX und Phishing-Mails
Multi-funktionale Malware als Schweizer Taschenmesser Loader öffnen die Tür zu sensiblen Daten ViperSoftX – Alter Feind in neuem Gewand Phishing-Mails umgehen Erkennung immer besser Darktrace, ein Anbieter von KI für Cybersicherheit, hat seinen End of Year Threat Report für die zweite Hälfte des Jahres 2023 veröffentlicht [1]. Der Report basiert auf Daten aus der…
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2023
Email Threat Trends Report 2023 Q3: PDFs, Callback Phishing und die Redline Malware
Insgesamt ist es keine Überraschung, dass Cyberkriminelle immer besser darin werden, E-Mail-basierte Angriffe zu lancieren und erfolgreich große Mengen von Daten abzuziehen. Bei einer Untersuchung der Daten für das dritte Quartal 2023 von der VIPRE Security Group sind einige Trends besonders auffällig [1]. Nach der Analyse von annähernd zwei Milliarden E-Mails kommt der Bericht zu…
News | Trends Security | IT-Security | Tipps
Crimeware-Report: Neue Banking-Malware, Stealer und Ransomware entdeckt
Kaspersky hat drei neue finanziell-motivierte Bedrohungen identifiziert, die Daten und Geld stehlen [1]. Es handelt sich um den Multi-Purpose-Stealer Lumar, die Ransomware Rhysida und den GoPIX-Stealer, spezialisiert auf das Instant-Payment-System der brasilianischen Zentralbank. Der aktuelle Crimeware Report untersucht drei neue Schadprogramme, die darauf abzielen, Daten und Geld zu stehlen. Lumar ermöglicht Aufzeichnen von Telegram-Sessions…
News | Trends Security | Industrie 4.0 | IT-Security | Trends 2023 | Tipps
Auf jedem sechsten ICS-Rechner in Deutschland wurde Malware erkannt
Auf 2,6 Prozent der Computer wurden Spyware, Backdoors und Keylogger blockiert. Finanzstarke Nationen stärker im Fokus von Cyberkriminelle. In der ersten Jahreshälfte 2023 wurden auf rund 16 Prozent der ICS-Computer (Rechner für industrielle Kontrollsysteme) in Deutschland schädliche Objekte entdeckt und blockiert, wie aktuelle Analysen des Kaspersky ICS CERT zeigen [1]. Weltweit war jeder dritte…
News | IT-Security | Tipps
Sind Sie mehrsprachig? Malware schon
Opportunistische Bedrohungsakteure setzen relativ einfache Techniken und kostengünstige Cybercrime-Tools ein, um Windows-Sicherheitsfunktionen und Antiviren-Scanner zu umgehen – so die Ergebnisse des HP Wolf Security Threat Research Teams. HP Sure Click schützt Benutzer vor dieser Art von Angriffen – weshalb es HP ermöglichte, dessen Verhalten aufzuzeichnen. Der dazu gehörige Blog Post beschreibt auch die Analyse des…
News | Trends Security | Trends 2022
Die Malware versteckt in der Archivdatei
Kombination aus Archivdateien und HTML-Schmuggel hilft Cyberkriminellen Tools auszutricksen. HP Inc. präsentiert den HP Wolf Security Threat Insights Report für das dritte Quartal 2022. Dieser zeigt, dass Archivdateiformate wie ZIP- und RAR-Dateien der häufigste Dateityp für die Verbreitung von Malware sind. Damit übertreffen sie zum ersten Mal seit drei Jahren Office-Dateien. Die Ergebnisse des…