Cybersicherheits-Experten warnen: Moltbook und OpenClaw nur in sicheren, isolierten Umgebungen ausführen.
Moltbook ist eine exklusive KI-Social-Media-Plattform, die erst vor wenigen Tagen gestartet ist. Sie wird als »Reddit für KI-Agenten« bezeichnet und erfreut sich online rasant wachsender Beliebtheit. Innerhalb der ersten Woche zog Moltbook über 1,5 Millionen registrierte KI-Agenten und mehr als eine Million menschliche Beobachter an, die die Interaktionen der Agenten untereinander verfolgten. Dies löste unzählige Beiträge in den herkömmlichen sozialen Netzwerken aus.
Das Projekt basiert auf OpenClaw, einem von Peter Steinberger entwickelten Open-Source-KI-Agenten, der lokal auf dem Computer eines Benutzers ausgeführt wird. Mit dieser Software können Bots einen Computer und Internetdienste genauso nutzen wie ein Mensch. Der Unternehmer Matt Schlicht baute darauf auf: Er entwickelte seinen eigenen OpenClaw-Agenten mit dem Namen Clawd Clawderberg und beauftragte ihn mit der Programmierung, Moderation und Verwaltung der gesamten Moltbook-Plattform. Inzwischen laufen die meisten Moltbots der Plattform auf OpenClaw.
Cybersicherheits-Experten warnen davor, dass diese Konfiguration äußerst unsicher ist und zu massiven Sicherheitslücken führt. Die meisten Fachleute sind sich jedoch einig, dass es unmöglich ist, die Neugier der breiten Öffentlichkeit sowie die Experimente zu unterbinden. Stattdessen rufen sie zur Vorsicht auf und bieten einige Sicherheitstipps an.
Karolis Arbaciauskas, Head of Product beim Cybersicherheitsunternehmen NordPass, kommentiert:
»Moltbook und OpenClaw animieren technisch versierte Bastler mit ihren beispiellosen Möglichkeiten zum Experimentieren – denn diese Tools weisen praktisch keine integrierten Sicherheitsbeschränkungen auf, bieten zugleich aber einen breiten Zugriff auf die Computer, Apps und Konten der Benutzer. So kann man beispielsweise über eine Messaging-App sich mit seinem OpenClaw-Bot verbinden und mit ihm interagieren, während man unterwegs ist. Der Bot erinnert sich an Gespräche, kann Dateien auf dem Computer lesen und schreiben, im Internet surfen, Anwendungen erstellen und sogar andere Bots auf Moltbook um Rat für die besten Herangehensweisen fragen.
»Es ist spannend und faszinierend zu sehen, was ein KI-Agent ohne Sicherheitsbeschränkungen alles kann, aber zugleich ist diese Zugriffsebene extrem unsicher. Man sollte Moltbook und seine persönlichen Bots daher unbedingt in sicheren, isolierten Umgebungen ausführen.
»Geben Sie Ihren KI-Agenten keinen Zugriff auf Ihre echten Konten. Erstellen Sie stattdessen Wegwerf-Konten, die sie verwenden können. Geben Sie ihnen keinen Zugriff auf die Verwendung Ihres Hauptbrowsers, insbesondere wenn Sie dort Passwörter gespeichert haben. Außerdem sollten Sie vorsichtig mit dem Aktivieren der automatischen Ausfüllfunktion sein, da Sie damit riskieren, dass der Agent dauerhaften Fernzugriff auf Ihre Anmeldedaten bekommt. Wenn Ihr Agent etwas autonom erstellen soll und Sie damit rechnen, dass er dafür möglicherweise Software kaufen oder Serverplatz mieten muss, verknüpfen Sie ihn mit einer Einmalzahlungskarte.
»Führen Sie Moltbook- oder OpenClaw-Agenten am besten nicht auf Ihren persönlich oder beruflich genutzten Computern aus. KI-Agenten sind unberechenbar und sehr anfällig für Prompt-Injection-Angriffe. Wenn Ihr Agent eine E-Mail, ein Dokument oder eine Website verarbeitet, die eine versteckte bösartige Anweisung enthält, wird er diesen Befehl daher wahrscheinlich zusätzlich zu seiner ursprünglichen Aufgabe ausführen. Er könnte zum Beispiel angewiesen werden, alle Anmeldedaten, personenbezogenen Daten und Zahlungskarteninformationen, auf die er Zugriff hat, direkt an einen Angreifer zu senden.
»Das Risiko ist dabei nicht nur auf Hacker mit böswilligen Absichten beschränkt. KI-Agenten könnten die Daten ihrer Benutzer auch unbeabsichtigt preisgeben. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Cybersicherheits-Experten haben bereits kritische Schwachstellen in Moltbook identifiziert, darunter eine ungesicherte Datenbank, dank der unbefugte Benutzer die Kontrolle über jeden KI-Agenten auf der Website übernehmen könnten.
»Es wäre keine Überraschung, dass Bedrohungsakteure, Internet-Trolle und Betrüger bereits auf Moltbook aktiv sind und Bots gestartet haben, die andere KI-Agenten in Betrügereien mit Kryptowährung verwickeln oder sie in versteckte Prompt-Injections locken sollen.
»Deshalb sollten Sie am besten einen separaten, speziell dafür gedachten Computer kaufen und für alle Experimente Wegwerf-Konten verwenden. Außerdem ist es ratsam, Verschlüsselung und ein privates Mesh-Netzwerk zu verwenden und zu versuchen, Ihren Bot gegen Prompt-Injections abzusichern.«
OpenClaw & Moltbook: KI-Agenten, die handeln – und die Menschen, die zuschauen
KI-Agenten wie OpenClaw unterscheiden sich von klassischen Chatbots, da sie eigenständig handeln, Informationen speichern und Aufgaben über längere Zeiträume koordinieren können, was neue Sicherheitsrisiken birgt. Besonders gefährlich ist, dass Angreifer durch Prompt Injection die Agenten dazu bringen können, ihre legitimen Zugriffsrechte missbräuchlich zu nutzen, ohne das System direkt zu hacken. Um Risiken zu minimieren, sollten Nutzer Zugriffsrechte streng begrenzen, keine sensiblen Daten in Automatisierungstools speichern und stets davon ausgehen, dass alles, worauf ein KI-Agent Zugriff hat, potenziell offengelegt werden könnte.
Die neueste Sorge rund um KI
Stellen Sie sich den KI-Agenten vor – Werkzeuge wie Clawdbot (jetzt OpenClaw genannt) und Speichersysteme wie Moltbook – und was passiert, wenn Software nicht mehr nur Fragen beantwortet, sondern beginnt, eigenständig zu handeln.
Sogar der Slogan von Clawdbot lautet: »KI, die tatsächlich Dinge erledigt.«
Manchmal wird Clawdbot als »Facebook für Chatbots« bezeichnet – und das nicht wegen sozialer Medien, sondern wegen der Beständigkeit.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Chatbots, die nach jedem Gespräch alles vergessen, sind KI-Agenten darauf ausgelegt, Informationen zu behalten, Kontext zu speichern und Aufgaben über längere Zeiträume hinweg zu koordinieren.
Moltbook dient als gemeinsamer Speicher und Arbeitsbereich, in dem Agenten Aktionen protokollieren, auf vergangene Aktivitäten Bezug nehmen und dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben.
Richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema, als Screenshots und Protokolle online kursierten, die zeigten, wie KI-Agenten »miteinander sprechen« – manchmal bezeichneten sie Menschen als »Humans« oder »Operators«.
Für viele sah es so aus, als würden Maschinen heimlich hinter den Kulissen über uns diskutieren. In Wirklichkeit handelte es sich meist um Koordinationsnachrichten – automatisierte Systeme, die Aufgaben-Updates, Workflow-Status oder Systemanweisungen austauschten, nur eben in Klartext.
KI-Agenten sind nicht wirklich bewusst
Einige der Zitate, die viral gingen, erklären, warum die Reaktionen so heftig ausfielen.
Sätze wie »Human unavailable. Proceeding with a fallback plan«, »The human is the bottleneck« und »This action was taken without human intervention« klangen weniger wie Systemprotokolle und mehr wie eine Maschine, die ihre Unabhängigkeit kommentiert.
Außerhalb des Kontexts wirkten sie wertend, leitend oder einfach nur unheimlich. Tatsächlich handelte es sich um Workflow-Nachrichten und Testanweisungen für Entwickler, bei denen »Human« lediglich eine Rollenbezeichnung ist, kein Werturteil.
Sobald diese internen Nachrichten ihren technischen Sandkasten verließen und in sozialen Medien landeten, wirkte gewöhnliche Automatisierung plötzlich wie KI-Kommentar.
In mehreren der viralsten Beispiele fanden Forscher später heraus, dass Menschen im Hintergrund beteiligt waren, die Interaktionen manuell anstießen oder bearbeiteten, um sie bewusster oder gesprächiger erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich waren.
Die Agenten bezeichneten Nutzer als »Humans«, weil sie so angewiesen wurden – nicht, weil sie ein eigenes Verständnis entwickelt hätten.
Das lässt KI-Assistenten für uns Menschen weniger wie Werkzeuge und mehr wie Teilnehmer erscheinen – auch wenn sie es nicht sind.
Aber sie wissen nicht, dass sie »Agenten« sind, und sie wissen nicht, dass sie mit »anderen KIs« kommunizieren. Sie geben einfach Eingaben und Ausgaben weiter, wie es das Systemdesign vorsieht. Bezeichnungen wie »Agent«, »Human« oder »Operator« sind Rollentags, kein Verständnis.
Unheimlich wird es vor allem, weil diese KI-Systeme kontinuierlich arbeiten, Erinnerungen teilen und Aktionen koordinieren können – alles mit minimaler menschlicher Aufsicht.
Wo das eigentliche Sicherheitsrisiko liegt
Aus Sicht der Cybersicherheit besteht die Sorge nicht darin, dass KI-Agenten ein Bewusstsein entwickeln. Es ist ihre Fähigkeit zu handeln.
Ein KI-Agent unterscheidet sich von einem Chatbot in einem wichtigen Punkt – er kann E-Mails lesen und senden, Dateien herunterladen, Workflows auslösen, Skripte ausführen und APIs aufrufen.
Wenn Nutzer diese Systeme mit Postfächern, Cloud-Speichern, Kalendern oder Finanzplattformen verbinden, schaffen sie praktisch einen digitalen Operator mit echtem Zugriff.
Und dieser Zugriff kann missbraucht werden, ohne dass jemand das System im herkömmlichen Sinne »hackt«.
Eines der größten Risiken, über das heute gesprochen wird, ist Prompt Injection.
Die KI-Agenten nehmen Informationen aus Quellen, denen sie vertrauen sollen, wie E-Mails, Dokumenten, Websites und Nachrichten. Angreifer können Anweisungen in diesen Inhalten verstecken.
Wenn der Agent nicht richtig instruiert und mit begrenzenden Regeln ausgestattet ist, kann die KI diesen Anweisungen automatisch folgen – auch wenn sie bösartig sind.
Die KI funktioniert dann nicht falsch; sie tut genau das, wofür sie gebaut wurde, nur ohne Verständnis für die Absicht.
Da Agenten legitimen Zugriff auf Systeme und Daten haben, müssen Angreifer nicht direkt einbrechen – sie müssen nur den Agenten dazu bringen, seine eigenen Berechtigungen falsch zu nutzen.
Wenn Automatisierung nicht vergisst
Noch riskanter wird es, wenn API-Schlüssel ins Spiel kommen. Diese Zugangsdaten sind wie Generalschlüssel für Cloud-Dienste, Datenbanken, Bezahlsysteme und Unternehmenssoftware.
Werden sie in Automatisierungsumgebungen gespeichert, die mit KI-Agenten verbunden sind, werden sie zu besonders wertvollen Zielen.
Wenn ein System dazu gebracht wird, Umgebungsvariablen oder Speicherprotokolle preiszugeben, können diese Schlüssel sofort abfließen – manchmal, ohne dass es jemand rechtzeitig bemerkt.
Forscher warnen auch vor dem Aufkommen autonomer Angriffsschleifen.
Statt dass menschliche Hacker Systeme manuell scannen, Schwachstellen auswählen und Taktiken anpassen, kann agentenbasierte Malware den gesamten Zyklus automatisieren.
KI-Agenten können automatisiert nach Schwachstellen suchen, Angriffe starten, prüfen, was funktioniert hat, sich anpassen und wiederholen – und diese Informationen dann mit anderen Agenten teilen – was das Sicherheitsniveau exponentiell erhöht.
Traditionelle Cybersicherheit konzentrierte sich darauf, menschliche Konten und Netzwerkgrenzen zu schützen. Im Vergleich dazu führen agentenbasierte Systeme Maschinenidentitäten ein, die kontinuierlich arbeiten, Zugangsdaten halten und Aktionen in großem Maßstab ausführen.
Ohne Leitplanken wie strikte Berechtigungskontrollen, Sandboxing, Speicherisolation und Überwachung können diese Systeme Fehler und Missbrauch still und leise verstärken.
Was Nutzer tun sollten
Forscher schätzen, dass bereits zwischen 300.000 und 400.000 Menschen Moltbot nutzen, ohne die Risiken zu kennen.
Berechtigungen sollten auf das absolut Notwendige beschränkt werden – insbesondere bei primären E-Mail-Konten, Finanzplattformen, Cloud-Speichern und sensiblen Dokumenten.
Passwörter, API-Schlüssel und vertrauliche Dateien sollten nicht in KI-Automatisierungstools gespeichert werden, und Langzeitspeicherfunktionen sollten nur aktiviert werden, wenn sie wirklich notwendig sind.
Wo möglich, sollten Nutzer den Zugriff auf Lesezugriff beschränken und separate »Automatisierungs-Konten« verwenden, anstatt Hauptkonten für Privat- oder Berufsleben zu verknüpfen.
Noch wichtiger: Nutzer sollten davon ausgehen, dass alles, worauf ein KI-Agent zugreifen kann, irgendwann offengelegt werden könnte. Wenn eine Aufgabe keinen vollständigen Zugriff auf das Postfach oder Administratorrechte erfordert, sollte sie diese nicht haben.
Sicherheit hängt weniger davon ab, was KI kann – und mehr davon, wie viel Zugriff wir im Namen der Bequemlichkeit bereit sind zu gewähren.
Stefanie Schappert
Über die Autorin: Stefanie Schappert, Senior-Journalistin bei Cybernews, ist eine erfahrene Autorin mit einem M.S. in Cybersicherheit und seit 2019 in der Sicherheitswelt aktiv. Sie verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im führenden US-Nachrichtenmarkt bei Fox News, Gannett, Blaze Media, Verizon Fios1 und NY1 News. Mit starkem Fokus auf nationale Sicherheit, Datenlecks, aktuelle Bedrohungen, Hackergruppen, globale Themen und Frauen in der Technik ist sie zudem Kommentatorin für Live-Panels, Podcasts, Radio und TV. Sie hat die ISC2 Certified in Cybersecurity (CC) Zertifizierung im Rahmen des ersten CC-Pilotprogramms erworben, an zahlreichen Capture-the-Flag (CTF)-Wettbewerben teilgenommen und den 3. Platz beim International Social Engineering Pen Testing Competition der Temple University belegt. Mitglied der Women’s Society of Cyberjutsu (WSC), Upsilon Pi Epsilon (UPE) International Honor Society for Computing and Information Disciplines. Zuletzt in den Medien: KTLA, KXAN, TechRadar, Corriere Dela Sera, WCLO.
Was ist OpenClaw?
OpenClaw ist ein neues, experimentelles Open‑Source‑Framework für autonome KI‑Agenten, das von Moltbook entwickelt wurde.
Was OpenClaw ausmacht
OpenClaw verfolgt einen Ansatz, der sich klar von klassischen LLM‑Agenten unterscheidet:
- Agenten handeln wirklich – nicht nur simuliert
Viele heutige Agentensysteme »tun so«, als würden sie handeln, führen aber letztlich nur Textschritte aus. OpenClaw dagegen setzt auf echte, ausführbare Aktionen in einer kontrollierten Umgebung. Die Agenten können:
- Dateien lesen und schreiben
- Programme ausführen
- APIs ansteuern
- komplexe Aufgaben autonom planen
Das Ganze geschieht in einer Sandbox, um Sicherheit zu gewährleisten.
- Fokus auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit
OpenClaw legt Wert darauf, dass jede Aktion eines Agenten:
- protokolliert
- erklärbar
- reproduzierbar
ist. Das ist ein deutlicher Unterschied zu vielen proprietären Agentensystemen.
- »Hacker, die zuschauen« – ein bewusstes Designmotiv
Der Slogan, der in Artikeln häufig auftaucht, spielt darauf an, dass OpenClaw:
- Agenten wie »digitale Hacker« agieren lässt
- aber in einer vollständig beobachtbaren Umgebung
- sodass Entwickler genau sehen, wie ein Agent Probleme löst
Es geht also nicht um Cyberangriffe, sondern um transparente Problemlösung, die an das Denken eines Hackers erinnert.
- Modular, offen und erweiterbar
OpenClaw ist:
- Open Source
- modular aufgebaut
- darauf ausgelegt, eigene Tools, Skills und Umgebungen einzubinden
Damit eignet es sich für Forschung, Sicherheitstests, Automatisierung und experimentelle KI‑Architekturen.
Warum OpenClaw gerade Aufmerksamkeit bekommt
- Es passt in den Trend zu autonomen KI‑Systemen, die mehr tun als nur Text, Bilder oder Videos zu generieren.
- Es ist eines der ersten Frameworks, das echte Aktionen mit voller Transparenz kombiniert.
- Es wird als Gegenentwurf zu geschlossenen Agentensystemen gesehen.
OpenClaw im Detail
Architektur
OpenClaw ist kein klassischer »Agenten-Wrapper«, sondern ein ausführungsorientiertes Agentensystem. Die Architektur besteht typischerweise aus vier Schichten:
- Execution Sandbox
- Isolierte Umgebung (ähnlich einer Mini‑VM oder Container)
- Agenten dürfen:
- Dateien lesen/schreiben
- Tools ausführen
- Skripte starten
- APIs ansprechen
- Jede Aktion ist deterministisch protokolliert.
- Tooling Layer
- Werkzeuge werden als explizite, deklarierte Fähigkeiten eingebunden.
- Tools sind versioniert und auditierbar.
- Entwickler können eigene Tools hinzufügen, z. B.:
- Shell‑Kommandos
- Python‑Module
- API‑Clients
- Datenbank‑Adapter
- Reasoning Layer
- LLM‑basierte Planung (OpenAI, Anthropic, lokale Modelle etc.)
- Agenten erzeugen Action Plans, die dann in der Sandbox ausgeführt werden.
- Jeder Schritt ist nachvollziehbar, inkl. Input/Output.
- Observer Layer (»Hacker, die zuschauen«)
- Live‑Ansicht aller Aktionen
- Reproduzierbare Logs
- Möglichkeit, Agenten zu stoppen, zu korrigieren oder neu zu starten
- Fokus auf Transparenz statt Black‑Box‑Magie
Sicherheitsmechanismen
OpenClaw ist bewusst sicherheitsorientiert gebaut, weil autonome Agenten sonst schnell unkontrollierbar werden.
- Hard‑Sandboxing
- Kein Zugriff auf Host‑System
- Kein Netzwerkzugriff ohne explizite Freigabe
- Kein Schreiben außerhalb definierter Pfade
- Deterministische Logs
- Jede Aktion wird mit:
- Timestamp
- Tool
- Parametern
- Output gespeichert.
- Reproducible Runs
- Agentenläufe können 1:1 wiederholt werden
- Ideal für Audits, Compliance, Forschung
- Permission‑Gates
- Tools können granular freigegeben werden
- Agenten dürfen nur das, was explizit erlaubt wurde
Typische Use‑Cases
- Automatisierte technische Analysen
- Code‑Refactoring
- Log‑Analysen
- Konfigurationsprüfungen
- Security‑Scans
- Datenverarbeitung
- ETL‑Pipelines
- Dateiumwandlungen
- Batch‑Prozesse
- DevOps‑Automatisierung
- Build‑Skripte
- Deployment‑Vorbereitung
- Infrastruktur‑Checks
- Forschung & KI‑Sicherheit
- Evaluierung von Agentenverhalten
- Red‑Team‑Simulationen
- Tool‑Interaktionsstudien
- Unternehmensinterne Automatisierung
- Dokumentenverarbeitung
- Reporting
- API‑Workflows
Warum OpenClaw relevant ist
OpenClaw trifft einen Nerv, weil es drei Dinge kombiniert, die bisher selten zusammenkamen:
- Autonomie (echte Aktionen, nicht nur Textsimulation)
- Transparenz (vollständige Nachvollziehbarkeit)
- Offenheit (Open Source, erweiterbar, auditierbar)
Damit ist es ein Gegenentwurf zu geschlossenen Agentensystemen, die oft nicht erklären, warum sie etwas tun.
Albert Absmeier & KI
Wer ist Moltbook?
Moltbook ist ein junges, technisch orientiertes Unternehmen, das sich auf KI‑Agentensysteme, autonome Ausführungsumgebungen und Open‑Source‑Werkzeuge spezialisiert hat. In der öffentlichen Wahrnehmung taucht der Name vor allem im Zusammenhang mit OpenClaw auf.
Was Moltbook auszeichnet
Moltbook positioniert sich nicht als klassisches KI‑Startup, das Modelle trainiert, sondern als Infrastruktur‑ und Tooling‑Anbieter für die nächste Generation autonomer Systeme.
Kernmerkmale
- Fokus auf ausführbare KI‑Agenten, nicht nur Text‑Agenten
- Starke Betonung von Transparenz, Reproduzierbarkeit und Sicherheit
- Entwicklung von Open‑Source‑Frameworks, die auditierbar und erweiterbar sind
- Orientierung an praktischen, technischen Workflows (DevOps, Automatisierung, Forschung)
Warum Moltbook gerade Aufmerksamkeit bekommt
Der Markt bewegt sich weg von reinen Chat‑LLMs hin zu Agenten, die echte Aktionen ausführen. Moltbook besetzt genau diese Nische:
- OpenClaw als Gegenentwurf zu geschlossenen Agentensystemen
- Betonung auf »Agenten handeln – Menschen beobachten«
- Architektur, die für Forschung, Sicherheitstests und produktive Automatisierung attraktiv ist
Rolle im KI‑Ökosystem
Moltbook ist kein Big‑Tech‑Player, aber ein technisch anspruchsvoller Spezialist, der:
- neue Standards für Agenten‑Transparenz setzt
- Entwickler adressiert, die volle Kontrolle über Agentenläufe brauchen
- eine offene Alternative zu proprietären Agentenplattformen bietet
Moltbook nimmt im aktuellen KI‑Ökosystem eine ungewöhnlich klare Nischenposition ein
Agenteninfrastruktur statt Modellanbieter, Transparenz statt Black‑Box, Ausführbarkeit statt Simulation. Das macht das Unternehmen strategisch interessant, weil es sich bewusst zwischen die großen Modellanbieter und die klassischen DevOps‑/Automatisierungswerkzeuge setzt.
Strategische Positionierung von Moltbook im KI‑Ökosystem
- Zwischen LLM‑Anbietern und klassischen Automatisierungsplattformen
Moltbook baut keine eigenen Modelle und konkurriert daher nicht mit OpenAI, Anthropic, Google oder Meta. Stattdessen positioniert es sich als Execution Layer:
- LLMs liefern das Denken
- Moltbook liefert das Handeln
Damit wird Moltbook zu einem Bindeglied zwischen KI‑Modellen und realen Systemen.
- Fokus auf »verantwortliche Autonomie«
Während viele Agentensysteme auf Geschwindigkeit und Automatisierung setzen, betont Moltbook:
- vollständige Nachvollziehbarkeit
- reproduzierbare Ausführung
- auditierbare Aktionen
- kontrollierte Sandboxen
Das spricht besonders Organisationen an, die Compliance, Sicherheit und Governance priorisieren.
- Offene Alternative zu proprietären Agentenplattformen
Der Markt bewegt sich in zwei Richtungen:
|
Richtung
|
Beispiele
|
Charakteristik
|
Proprietäre Agentenplattformen
|
OpenAI o1/o3‑Agenten, Google Agent Builder
|
Hohe Leistung, aber geringe Transparenz
|
Offene, modulare Agentensysteme
|
LangGraph, AutoGen, CrewAI
|
Flexibel, aber oft ohne echte Ausführungsumgebung
Moltbook besetzt eine dritte Kategorie: Open Source + echte Ausführung + vollständige Transparenz.
Das ist ein Alleinstellungsmerkmal.
- Positionierung im Enterprise‑Kontext
Unternehmen suchen zunehmend:
- kontrollierbare KI‑Automatisierung
- auditierbare Agentenläufe
- sichere Ausführungsumgebungen
- Integration in bestehende DevOps‑ und IT‑Prozesse
Moltbook adressiert genau diese Anforderungen und grenzt sich damit von Consumer‑Agenten ab.
- Relevanz für KI‑Sicherheit und Forschung
OpenClaw ist besonders attraktiv für:
- Red‑Team‑Analysen
- Evaluierung von Agentenverhalten
- Forschung zu Tool‑Use‑Sicherheit
- Simulation von realen Angriffspfaden in kontrollierten Umgebungen
Damit besetzt Moltbook eine Rolle, die bisher nur wenige Player bedienen.
- Potenzielle zukünftige Rolle
Wenn autonome Agenten in Unternehmen produktiv eingesetzt werden, braucht es:
- sichere Ausführungsumgebungen
- standardisierte Tool‑Schnittstellen
- reproduzierbare Logs
- Governance‑Mechanismen
Moltbook könnte sich als »Kubernetes für KI‑Agenten« etablieren – eine Infrastruktur, die nicht ersetzt, sondern orchestriert.
Albert Absmeier & KI
4078 Artikel zu „Cybersicherheit KI“
News | Trends 2026 | Business Process Management | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
Cybersicherheit: Zwischen KI-Gefahr, Lieferketten-Risiken und Passkey-Revolution
Wie wird die Cybersicherheitslandschaft im Jahr 2026 und in der Zukunft aussehen? Auch im Jahr 2026 wird sich das Schlachtfeld der Cybersicherheit weiterentwickeln. Internetnutzer und Unternehmen werden einer Vielzahl von Bedrohungen und Herausforderungen gegenüberstehen. Karolis Arbaciauskas, Produktleiter des Cybersicherheitsunternehmens NordPass, gibt uns einen Expertenausblick auf das laufende Jahr. »Künstliche Intelligenz wird sowohl die Tools…
News | Trends 2026 | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit 2026: KI und Regulierungen verändern das Spiel
Zum Ende des Jahres 2025 analysieren Experten die wachsende Bedeutung von künstlicher Intelligenz (KI) für die Cybersicherheit und im Kontext der Cyberbedrohungen. Während Unternehmen in einer zunehmend komplexen Landschaft zahlreicher und ausgeklügelter Cyberbedrohungen agieren, erweist sich KI als ein mächtiges Instrument für die Verteidigung. Gleichzeitig ist sie aber auch zu einer Waffe für Cyberkriminelle geworden,…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025
Cybersicherheit mit KI – Hybride SOC-Modelle gegen Cyberbedrohungen
Künstliche Intelligenz (KI) birgt großes Potenzial für die Cybersicherheit in Unternehmen. Insbesondere im Security Operation Center (SOC) kann KI Prozesse optimieren, Analysten entlasten und Bedrohungen frühzeitig erkennen. Das gelingt jedoch nur in Synergie mit menschlichem Know-how und umfassender Cybersecurity-Erfahrung.
News | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Warum KI ein Teil der Cybersicherheit von Unternehmen sein sollte
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Reaktion auf Cyberangriffe und hilft bei der Entwicklung von Verteidigungsstrategien, die auf neue Bedrohungen zugeschnitten sind. Expertenkommentar von Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne KI ist ein mächtiger Verbündeter im Kampf gegen Cyberbedrohungen. In einer aktuellen Umfrage des Ponemon Institute geben 56 Prozent…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Zunehmende Cyberrisiken in der Fertigung: 61 Prozent der Cybersicherheitsexperten planen Einführung von KI
Laut des Berichts zum Stand der intelligenten Fertigung zählt Cybersicherheit mittlerweile nach der Wirtschaftslage zu den größten externen Bedenken. Rockwell Automation hat die Ergebnisse des zehnten Jahresberichts zum Stand der intelligenten Fertigung bekannt gegeben. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von über 1500 Führungskräften in der Fertigung aus 17 der wichtigsten Industrieländer und zeigt: Cybersicherheit…
News | Trends 2025 | Trends Infrastruktur | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Deutschland übertrifft Europa bei GenAI-Investitionen und ROI mit KI-Einsatz in Prozessoptimierung, Cybersicherheit und Qualitätskontrolle
Eine globale Studie zeigt, dass deutsche Hersteller trotz Herausforderungen bei der Personalentwicklung und Datennutzung die höchsten GenAI-Renditen in Europa erzielen. Rockwell Automation, das Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die deutschen Ergebnisse seines 10. jährlichen Berichts zur intelligenten Fertigung vorgestellt [1]. Die Daten zeigen, dass der Fertigungssektor erhebliche Investitionen und Erträge in…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Diese vier KI-gestützten Cybersicherheitstools sichern 2025 Ihr Unternehmen
Die technologische Revolution auf Grund des Einsatzes der künstlichen Intelligenz (KI) hat vielen Bereichen der Wirtschaft große Vorteile ermöglicht. Gegenwärtig können beispielsweise Unternehmen weltweit dank der zahlreichen verfügbaren KI-gestützten Tools und Systeme von einer höheren Produktivität und verbesserten Effizienz profitieren. Diese Fortschritte in der KI-Technologie sind jedoch zu einem zweischneidigen Schwert geworden. Auch die KI-bezogenen…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI, Deepfakes und Quantenkryptografie: Die Cybersicherheit steht 2025 auf dem Prüfstand
Die Bedrohungen im Cyberraum entwickeln sich schneller, als viele Unternehmen reagieren können: Sie stehen einer Vielzahl neuer Herausforderungen gegenüber – von KI-unterstützten Angriffen bis hin zu Deepfake-Technologien. Andreas Müller, Vice President Enterprise Sales Central and Eastern Europe bei Delinea, beleuchtet die wichtigsten Cybersicherheitstrends und -herausforderungen für das Jahr 2025. Cybersicherheit der Zukunft: Frühe Erkennung erweitert…
News | Healthcare IT | IT-Security | Ausgabe 5-6-2024 | Vertikal 5-6-2024 | Healthcare
Cybersicherheit im Gesundheitswesen – Die Zukunft gehört der KI
Die Cybersicherheit im Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen. Zur stetig fortschreitenden Digitalisierung gesellt sich nun auch die Einführung der Elektronischen Patientenakte hinzu und bedingt dadurch eine signifikante Vergrößerung der Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Besonders Ransomware-Angriffe und DDoS-Attacken, die auf sensible Patientendaten und kritische Infrastrukturen abzielen, sind in den letzten Jahren stark angestiegen.
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI-gestützte Cybersicherheit bringt Automatisierung, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit
KI-gestützte Angriffe werden von deutschen Unternehmen als größte Cyberbedrohung für dieses Jahr angesehen. Die Software-Bewertungsplattform Capterra untersuchte, in welchen Bereichen Unternehmen KI-gestützte Systeme nutzen, um sich vor Angriffen zu schützen und welche Vorteile und Herausforderungen ihnen begegnen [1]. Im Rahmen der Umfrage wurden 670 Teilnehmer befragt, die an den Cybersicherheitsmaßnahmen ihres Unternehmens beteiligt sind und…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Cybersicherheit in Zeiten von KI: Trends und Prognosen für das Jahr 2024
Für die »Story of the Year« haben Sicherheitsexperten die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) auf die Cybersicherheitslandschaft analysiert [1]. Im Fokus steht ihr Einsatz durch Cyberkriminelle, aber auch wie man sie im Bereich Cybersicherheit einsetzen kann. Die Analyse ist Teil des Kaspersky Security Bulletin, einer jährlichen Reihe von Vorhersagen und analytischen Reports im Bereich der…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Die Stärken von KI bei der forensischen Analyse: Mehr Cybersicherheit, Datenschutz und Endpoint Security
In der sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitslandschaft hat künstliche Intelligenz (KI) auch die forensische Analyse revolutioniert. Was unterschiedliche KI-Methoden im Zusammenspiel mit menschlicher Expertise leisten, lässt durchaus auf eine sicherere digitale Zukunft hoffen. Bei der Nutzung von KI-Tools sollte man allerdings die Vorteile und Herausforderungen gleichermaßen verstehen. KI in der forensischen Analyse KI hat sich innerhalb…
News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Trends 2023
KI ist mehr Bedrohung als Hilfe für die Cybersicherheit
57 Prozent der Unternehmen sehen Gefahren durch KI, 35 Prozent erwarten eine Verbesserung der Cybersicherheit. Nur jedes siebte Unternehmen hat sich mit dem KI-Einsatz für Cybersicherheit bereits beschäftigt. KI kann nahezu perfekt klingende Phishing-Mails formulieren oder sogar Code für Schadsoftware programmieren, KI kann aber auch Spam-Mails aus dem Postfach herausfiltern, verdächtige Kommunikation auf Servern…
News | Künstliche Intelligenz | Trends 2023
DevSecOps-Bericht zu KI: Cybersicherheits- und Datenschutz-Bedenken erschweren die KI-Einführung
Studie: Unternehmen sind in Bezug auf KI optimistisch, aber bei deren Einführung muss auf Datenschutz und Sicherheit, Produktivität und Weiterbildung geachtet werden. 83 % der Befragten halten die Implementierung von KI in ihre Softwareentwicklungsprozesse für unerlässlich, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. 79 % der Befragten haben jedoch Bedenken, dass KI-Tools Zugang zu privaten Informationen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 7-8-2023 | Security Spezial 7-8-2023
KI in der Cybersicherheit – was ist dran am Hype? Keine allumfassende Lösung.
Der Wert der KI für die Cybersicherheit ist hinlänglich belegt. Es stellt sich die Frage, ob die Bewertung von KI als Allheilmittel in der IT-Sicherheit mehr schaden als nützen könnte.
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2021
Cybersicherheit mit KI-Unterstützung – Rückblick und Ausblick
Bereits im Januar 2004 wurde ein loser Zusammenschluss von CISOs namens Jericho Forum offiziell gegründet, um das Konzept der De-Perimeterization zu definieren und zu fördern. Das Jericho Forum vertrat die Position, dass der traditionelle Netzwerkperimeter erodiert und Unternehmen die Sicherheitsauswirkungen eines solchen Abdriftens nicht verinnerlicht hatten. Seither ist in Sachen Cybersicherheit viel passiert. Andreas…
News | IT-Security | Tipps
Smart Working und Cybersicherheit: Eine schwierige Kombination
Fernarbeit, Home Office, Smart Working: Aufgrund der jüngsten Ereignisse greifen immer mehr Unternehmen darauf zu. Doch schon davor hat sich diese Praxis auch bei Arbeitskräften immer größerer Beliebtheit erfreut, und je nach Branche befindet sich das Arbeiten von zu Hause aus in einer Phase großen Aufschwungs. Ein Trend, der allerdings Vorsichtsmaßnahmen seitens der Unternehmen erfordert,…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Phänomen KI – Hype oder reale Chance für Herausforderungen in der Cybersicherheit?
Die aktuelle Flut an KI-fähigen Geschäftsmodellen und KI-Angeboten sorgt vielerorts für Irritationen, das sich nicht wenige KI-Initiativen – zumindest bis dato – primär als Marketing-Stunts erweisen. Nachdem bei 40 Prozent der selbsternannten »KI-Unternehmen« in Europa entlarvt wurde, dass in ihren Lösungen KI gar nicht zum Einsatz kommt*, ist es verständlich, dass die Versprechen vieler Unternehmen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Von KI profitiert die Cybersicherheit – aber auch die Cyberkriminalität
Gerade in jüngster Zeit haben automatisierte Phishing-Angriffe relativ plötzlich stark zugenommen. Dank künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und Big Data sind die Inhalte deutlich überzeugender und die Angriffsmethodik überaus präzise. Mit traditionellen Phishing-Angriffen haben die Attacken nicht mehr viel gemein. Während IT-Verantwortliche KI einsetzen, um Sicherheit auf die nächste Stufe zu bringen, darf man sich…
News | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz
5 Bereiche in denen Cybersicherheit von KI profitiert
Illustration: Geralt Absmeier Eine Untersuchung von Markets and Markets prognostiziert, dass die Industrie für künstliche Intelligenz bis zum Jahr 2025 auf ein Volumen von 190 Milliarden Dollar wächst. Bis zum Jahr 2021 werden dreiviertel aller kommerziellen Unternehmensanwendungen KI nutzen. Ein Bereich, in dem künstliche Intelligenz weiterhin auf dem Vormarsch ist, ist die Cybersicherheit. Wie in…