KI-Wachstum stockt: Der Grund dafür ist die fehlende Infrastruktur

Das größte Hindernis für die Skalierung von KI sind nicht fehlende Investitionen, sondern Defizite der für den Betrieb nötigen Infrastruktur.
In vielen Unternehmen fehlen die nötigen Echtzeitdaten für den weiteren Ausbau von KI. Das bestätigen 70 % der deutschen IT-Führungskräfte im neuen Data Streaming Report 2026 von Confluent [1].
Für den Bericht wurden weltweit 4.625 IT-Führungskräfte befragt. Die Studie untersucht die Herausforderungen, denen Unternehmen bei der Skalierung von KI gegenüberstehen. Zudem analysiert sie, warum viele Unternehmen stärker in die Modernisierung ihrer Infrastruktur investieren sollten, anstatt nur ihre KI-Ausgaben zu erhöhen. Der Studie zufolge sind 70 % der IT-Führungskräfte in Deutschland beim Skalieren von KI-Initiativen auf mindestens drei Herausforderungen gestoßen. Am häufigsten nennen die Befragten eine unzureichende Infrastruktur für die Verarbeitung von Echtzeitdaten (70 %), Unsicherheiten hinsichtlich Datenherkunft, Aktualität und Qualität (61 %) sowie fragmentierte Zuständigkeiten für Daten (65 %).
Diese infrastrukturellen Herausforderungen verlangsamen die Einführung von Agentic AI. 62 % der deutschen IT-Führungskräfte nennen Probleme bei Dateninfrastruktur und Datenqualität als Hindernisse für die Einführung Agentic AI. Gleichzeitig berichten nur 30 %, dass Agentic AI bereits produktiv eingesetzt wird, während die Mehrheit Verzögerungen erlebt.
KI in Echtzeit erschließen
Während Unternehmen daran arbeiten, KI von Pilotprojekten in den produktiven Einsatz zu überführen, richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Daten, auf denen diese Systeme basieren. 78 % der IT-Führungskräfte aus Deutschland geben an, dass die Nutzung von Unternehmensdaten eine zentrale Priorität zur Unterstützung KI-basierter Systeme ist. Darum wird es immer wichtiger, in Echtzeit auf vertrauenswürdige Informationen zuzugreifen.
Die Ergebnisse legen nahe, dass viele lokale Unternehmen Daten-Streaming als einen wesentlichen Teil der Lösung betrachten.
84 % der Befragten aus Deutschland sagen, dass Daten-Streaming-Plattformen den Fortschritt bei Agentic AI beschleunigen, da sie Daten besser einordnen, zuverlässiger nutzen und leichter finden lassen. Gleichzeitig geben 90 % an, dass Daten-Streaming die Wirkung ihrer KI-Investitionen steigert oder voraussichtlich steigern wird. 88 % sagen zudem, dass es den Weg zur Einführung von KI erleichtert.
Investitionen in Daten-Streaming vor KI-Investitionen
Der Bericht zeigt außerdem, dass mit steigenden Investitionen in KI auch die Investitionen in Daten-Streaming zunehmen. In Deutschland stufen 80 % der IT-Führungskräfte Daten-Streaming als zentrale Priorität ein, während 74 % dies für KI- und Machine-Learning-Technologien tun.
Die Ergebnisse zeigen, dass deutsche IT-Führungskräfte den Zugriff auf vertrauenswürdige Echtzeitdaten zunehmend als Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von KI betrachten. Je stärker Unternehmen KI produktiv einsetzen, desto wichtiger wird die zugrunde liegende Infrastruktur. Denn KI kann ihr Potenzial nur entfalten, wenn aktuelle und verlässliche Daten jederzeit verfügbar sind.
Shaun Clowes, Chief Product Officer bei Confluent, kommentiert die Ergebnisse wie folgt:
»Für die meisten Unternehmen liegt die Herausforderung nicht in mangelnden Investitionen in KI, sondern in der Verfügbarkeit und Qualität ihrer Daten. KI-Systeme sind auf aktuelle, präzise und kontextbezogene Informationen angewiesen. Doch zu viele Unternehmen stützen sich noch immer auf fragmentierte Datenbestände, Batch-Prozesse und Infrastrukturen, die nicht für Echtzeit-Intelligenz entwickelt wurden. Sobald Unternehmen die Experimentierphase hinter sich lassen und KI in geschäftskritischen Prozessen einsetzen, treten diese Defizite immer deutlicher zutage. KI-Modelle müssen kontinuierlich auf aktuelle Informationen aus den relevanten Geschäftsprozessen zugreifen können, die den aktuellen Zustand des Unternehmens abbilden. Vorreiter bei der KI-Transformation investieren nicht nur in neue Modelle, sondern vor allem in die Dateninfrastruktur, die deren Einsatz ermöglicht. Diese Grundlage entscheidet darüber, welche Unternehmen ihre KI-Investitionen erfolgreich skalieren und daraus echten Geschäftswert generieren.«
[1] Der vollständige Data Streaming Report 2026 ist nach Registrierung hier zum Download verfügbar. https://www.confluent.io/resources/report/2026-data-streaming-report/
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