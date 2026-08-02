Digitale Inhalte entfalten ihre Wirkung nicht allein durch gute Formulierungen oder attraktive Gestaltung. Entscheidend ist, ob sie im richtigen Kontext erscheinen: passend zur Situation, zu den Interessen und zum Informationsbedarf der Zielgruppe. »Content in Context« zeigt, warum dieser Zusammenhang für moderne Kommunikation, Marketing und den verantwortungsvollen Einsatz von KI zentral ist – und wie Unternehmen mit inhaltsbasierter Kontextanalyse Relevanz schaffen können, ohne personenbezogene Daten auszuwerten.
Management Summary
- Content ist die Grundlage digitaler Kommunikation, erhält seine eigentliche Bedeutung aber erst durch den passenden Kontext.
- Kontext bestimmt, wie Zielgruppen Inhalte wahrnehmen, interpretieren und bewerten.
- Unternehmen erhöhen die Wirksamkeit ihrer Kommunikation, wenn sie Inhalte konsequent an Situation, Interessen und Bedarf der Zielgruppe ausrichten.
- Inhaltsbasierte Kontext-KI analysiert thematische Muster statt individuelles Nutzerverhalten und kann dadurch datenschutzkonforme Relevanz schaffen.
- Die ContextSuite von Moresophy unterstützt Unternehmen dabei, offene und interne Datenquellen in strategische Erkenntnisse zu überführen und Inhalte präziser auszusteuern.
»Content in Context« erläutert die Bedeutung von Inhalten im digitalen Raum, die Rolle des Kontexts bei der Interpretation dieser Inhalte und die Vorteile kontextsensitiver künstlicher Intelligenz. Es ist wesentlich zu erkennen warum Content und Kontext untrennbar miteinander verbunden sind, wie moderne KI Systeme Kontext erkennen können und welchen Nutzen Unternehmen daraus ziehen. Die Plattform ContextSuite von Moresophy ermöglicht eine datenschutzkonforme, inhaltsbasierte Kontextanalyse.
Content als Fundament digitaler Kommunikation
Content umfasst alle digitalen Informationen – Texte, Bilder, Videos, Audiodateien – und bildet die Grundlage jeder Kommunikationsstrategie. Er transportiert Botschaften, stärkt Marken und aktiviert Zielgruppen. Erfolgreicher Content ist klar formuliert, ansprechend gestaltet und auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtet. Content soll nicht nur informieren, sondern auch unterhalten und inspirieren, um eine nachhaltige Beziehung zwischen Unternehmen und Publikum aufzubauen.
Kontext als Interpretationsrahmen
Kontext beschreibt die Umstände, unter denen Inhalte wahrgenommen werden: Situation, Ort, Stimmung, Interessen oder thematische Vorerfahrungen der Zielgruppe. Er beeinflusst maßgeblich, wie Content interpretiert wird und welche Bedeutung er erhält. Ein und derselbe Inhalt kann je nach Kontext völlig unterschiedlich wirken. Deshalb ist es im Marketing entscheidend, den Kontext präzise zu verstehen, um relevante und zielgerichtete Botschaften zu gestalten.
Content ohne Kontext ist nur eine isolierte Information. Erst der Kontext entscheidet, ob die Botschaft verstanden, akzeptiert oder ignoriert wird. Wenn Content und Kontext nicht harmonieren, sinkt die Wirksamkeit der Kommunikation erheblich.
Warum Content und Kontext gemeinsam betrachtet werden müssen
Die Wirkung digitaler Inhalte entsteht erst im Zusammenspiel von Content und Kontext. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Botschaften zur Situation, zum Informationsbedürfnis und zu den Interessen der Zielgruppe passen. Nur dann entsteht Relevanz.
Die Seite erklärt, dass fehlender Kontext zu Missverständnissen oder fehlender Wirkung führen kann. Umgekehrt ermöglicht ein präziser Kontextbezug eine zielgerichtete Ansprache, die die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Inhalte verstanden und positiv aufgenommen werden.
Kontext-sensitive KI: verhaltensbasiert vs. inhaltsbasiert
Es gibt zwei Arten kontextsensitiver KI:
- Verhaltensbasierte KI Sie analysiert individuelles Nutzerverhalten – Klicks, Surfverhalten, Interaktionen – und erzeugt personalisierte Inhalte. Diese Methode ist jedoch datenschutzrechtlich problematisch, da sie Cookies und Tracking erfordert.
- Inhaltsbasierte KI Sie analysiert nicht das Verhalten einzelner Personen, sondern die thematischen Muster einer gesamten Zielgruppe. Sie erkennt relevante Themen, Interessen und Perspektiven, ohne personenbezogene Daten zu verwenden.
Moresophy setzt ausschließlich auf die inhaltsbasierte Variante. Veranschaulicht wird dies mit einem Bild: Zwei Personen lesen denselben Text, markieren aber unterschiedliche Aspekte. Die KI erkennt diese unterschiedlichen Perspektiven und passt Inhalte entsprechend an.
Vorteile der inhaltsbasierten Kontext-KI
Die Plattform ContextSuite analysiert offene Webdaten, erkennt Trends, bewertet Themen nach Relevanz und hilft Unternehmen, Inhalte präzise auf Zielgruppen abzustimmen – ohne personenbezogene Daten.
Die Vorteile:
- Datenschutzkonformität: Keine Cookies, kein Tracking, keine persönlichen Daten.
- Präzise Zielgruppenanalyse: Erkennen thematischer Muster und Interessen.
- Relevanzsteigerung: Inhalte werden auf aktuelle Anlässe und Bedürfnisse abgestimmt.
- Optimierung bestehender Inhalte: KI zeigt, wie Content verfeinert werden kann.
- Kanalübergreifende Wirksamkeit: Inhalte werden für unterschiedliche Nutzungskontexte optimiert.
Unternehmen erhalten damit tiefgehende Einblicke in die Beweggründe ihrer Zielgruppen und können ihre Kommunikationsstrategie datenbasiert weiterentwickeln.
Abschließende Einordnung
Moresophy positioniert sich als Anbieter verantwortungsvoller KI-Lösungen, die Unternehmen helfen sollen, KI nicht nur einzusetzen, sondern auch zu verantworten. Die Botschaft lautet: Aus Daten werden Erkenntnisse, aus Erkenntnissen Entscheidungen. Die Plattformen und Lösungen von Moresophy sollen dieses Fundament liefern.
Albert Absmeier & KI
FAQ
Was bedeutet »Content in Context«?
Der Begriff beschreibt das Zusammenspiel von Inhalt und Umfeld. Ein Inhalt wird erst dann wirklich relevant, wenn er zur Situation, zum Vorwissen, zu den Interessen und zum aktuellen Bedarf der Zielgruppe passt.
Warum reicht guter Content allein nicht aus?
Auch gut formulierter Content kann seine Wirkung verfehlen, wenn er im falschen Moment, über den falschen Kanal oder ohne Bezug zum Informationsbedürfnis der Zielgruppe ausgespielt wird. Kontext entscheidet darüber, ob eine Botschaft verstanden und als relevant wahrgenommen wird.
Worin unterscheidet sich inhaltsbasierte von verhaltensbasierter KI?
Verhaltensbasierte KI nutzt individuelles Nutzerverhalten wie Klicks oder Interaktionen. Inhaltsbasierte KI analysiert dagegen Themen, Muster und Interessen auf Grundlage von Inhalten und kommt ohne personenbezogenes Tracking aus.
Welchen Nutzen bietet Kontext-KI für Unternehmen?
Sie hilft, Zielgruppen besser zu verstehen, Themen nach Relevanz zu bewerten, Inhalte präziser auszurichten und Kommunikationsmaßnahmen datenbasiert zu optimieren.
Welche Rolle spielt Datenschutz?
Ein zentraler Vorteil inhaltsbasierter Kontextanalyse liegt darin, dass keine personenbezogenen Daten, Cookies oder individuelles Tracking erforderlich sind. Dadurch lassen sich relevante Erkenntnisse gewinnen, während Datenschutz- und Compliance-Anforderungen besser berücksichtigt werden.
Dieser Text stellt eine KI-Zusammenfassung der Seite https://www.moresophy.com/content-in-context-topic dar.
2522 Artikel zu „KI Kontext“
Ausgabe 5-6-2026 | News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Wie Unternehmen KI-Kosten im Griff behalten – Von Tokenmaxxing zu Kontext
Agentische KI ist der Trend in der Unternehmens-IT. Doch der zunehmende Einsatz autonomer Agentensysteme treibt den Ressourcenverbrauch in die Höhe. Kontextmodelle helfen KI-Agenten, schneller und effizienter ,ans Ziel zu kommen – und ermöglichen Unternehmen, ihre KI-Kosten im Griff zu behalten.
News | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Sinnvoll einbetten: KI skaliert nicht ohne Kontext
Der Zugang zu KI ist heute weitgehend demokratisiert. Modelle, Tools und Plattformen stehen nahezu jedem Unternehmen zur Verfügung. Der Unterschied liegt im Kontext. Denn während Technologie für alle gleich ist, entscheidet die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, Risiken bewerten und Entscheidungen treffen, über den tatsächlichen Erfolg von KI. Gerade CEOs sprechen gerne von…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI im IAM? Vorsicht walten lassen und mit Kontext prompten
Viele Firmen wollen möglichst zügig künstliche Intelligenz auch im Identity und Access Management nutzen. Larry Chinski, Chief Strategy Officer bei One Identity, argumentiert demgegenüber für eine einheitliche »Identity Fabric«, um die Cyberresilienz zu stärken. Ohne den richtigen Kontext, ohne Kontrolle und Übersicht, so warnt Chinski, bringt KI eher neue Risiken mit sich, statt sie zu…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Das Ende der OCR-Datenerfassung: Wenn KI den Kontext liest und der Datenschutz die Regeln bestimmt
Generative Sprachmodelle transformieren die klassische OCR zur intelligenten Dokumentenanalyse. Doch der Einsatz im Unternehmen erfordert strikte juristische Leitplanken, um Compliance-Risiken bei der Verarbeitung sensibler Daten auszuschließen. Die Ära der klassischen Optical Character Recognition (OCR) nähert sich ihrem Ende. Jahrzehntelang war sie der Standard, um Papier in PDFs zu verwandeln. Doch OCR »liest« nicht, sie…
Trends 2026 | News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Ausblick 2026: KI schließt Lücke zwischen Intelligenz und Kontext
Für die meisten von uns folgt die Technologie, die wir bei der Arbeit nutzen, einem vertrauten Rhythmus. Das Internet hat den Zugang zu unbegrenzten Informationen eröffnet, mobile Geräte haben uns von unseren Schreibtischen befreit und Cloud-Software hat es jedem Team ermöglicht, sein eigenes Ökosystem aus spezialisierten Tools aufzubauen. Diese Veränderungen haben Geschwindigkeit und Flexibilität gebracht,…
News | Digitale Transformation | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Ein stiller Held im Kontext von KI: Multidimensionales Skalieren definiert die Zukunft von Speichersystemen
Der Aufstieg der KI und die Realität der Infrastruktur Künstliche Intelligenz hat sich binnen kürzester Zeit zu einer disruptiven Technologie entwickelt, die Geschäftsmodelle, Innovationszyklen und Marktmechanismen nachhaltig verändert. Von hyperpersonalisierten Kundenerlebnissen bis hin zur beschleunigten Medikamentenentwicklung reicht das Anwendungsspektrum – mit scheinbar unbegrenztem Potenzial. Doch während die öffentliche Wahrnehmung von Erfolgsgeschichten dominiert wird, zeigt sich…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
Generative KI plus RAG: Warum sie Kontext braucht und woher sie ihn bekommt
Mit generativer künstlicher Intelligenz (KI) sollen menschliche Fähigkeiten erreicht oder gar übertroffen werden. Dafür braucht sie Kontext – wie wir Menschen auch. Warum das so ist und wie generative KI an Kontext gelangt, erläutert der Datenbankhersteller Aerospike. Die menschliche Kommunikation ist komplex: Wir drücken uns über Wort, Tonfall und Körpersprache aus. Doch das ist noch…
News | Digitalisierung | Trends 2023 | Marketing
Digitale Werbung: 2023 bringt mehr Videos, mehr Kontext, mehr Vielfalt, mehr KI und mehr Datenschutz
Die Werbewelt ist ständig in Bewegung. Die Experten für digitale Werbung des Marketing-Analytics-Startups Nexoya verraten, welche Entwicklungen 2023 wichtig werden: Nach einem pandemiebedingten Rückgang steigen die Werbeausgaben wieder. Videos bleiben beliebt, doch die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer sinkt. Daher werden die Inhalte kürzer und der Kontext gewinnt an Bedeutung. Während die Vielfalt der Channels zunimmt und…
News | Business | Cloud Computing | Digitalisierung | Trends Cloud Computing | Effizienz | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Internet der Dinge | Trends 2018 | Kommunikation | Outsourcing | Services
Digital Workspace 2018: Mobilität, Integration, Kontext und ein Hauch von KI
Wieder einmal sind zwölf Monate vergangen, wieder einmal ging es schneller als erwartet, wieder einmal ist es Zeit, kurz zurückzublicken und wieder nach vorn. Was hat sich in dem Markt für Digital Workspace Services getan? Der Unified Endpoint ist heute etabliert, weil Anbieter mit der starken Nachfrage mitgezogen haben und zumindest einheitliche Services anbieten, auch…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Von selektiven Checks zur umfassenden Analyse: Deutsche Telekom nutzt KI für Cybersecurity
Management Summary KI wird zum Skalierungshebel für Cybersecurity: Die Deutsche Telekom zeigt, wie sich etablierte Sicherheitsanalysen mit GPT-5.5 Cyber von punktuellen Prüfungen auf deutlich größere IT-Umgebungen ausweiten lassen. Bestehende Security-Verfahren bleiben maßgeblich: KI ersetzt weder Red Teams noch klassische Prüfprozesse, sondern erweitert deren Reichweite und entlastet Fachkräfte bei wiederkehrenden Analyseaufgaben. Zwei praxisnahe Einsatzfelder stehen im…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Laufzeitautorisierung für KI-Agenten: Warum Zugriffskontrolle innerhalb der Sitzung wichtiger wird
KI-Agenten verändern die Sicherheitsarchitektur in Unternehmen. Sie greifen autonom auf Datenbanken, Cloud-Konsolen, Kubernetes-Cluster oder SSH-Hosts zu und führen dort Aktionen mit hoher Geschwindigkeit aus. Klassische Identitäts- und Zugangskontrollen reichen dafür nur bedingt aus: Sie prüfen häufig, ob ein Zugriff erlaubt ist, aber nicht granular genug, was während der Sitzung tatsächlich geschieht. Laufzeitautorisierung setzt genau an…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Der Kontrollverlust bei den KI-Agenten
Der CISO Insight Report von Okta warnt mit deutlichen Zahlen vor einem Kontrollverlust bei der Sicherheit von KI-Agenten. Okta, der Identitätsanbieter, hat seinen Global CISO Insights 2026 Report veröffentlicht, der eine kritische Governance-Lücke beim Einsatz von KI-Agenten aufdeckt [1]. Befragt wurden 306 CISOs weltweit, darunter auch aus Deutschland. Unternehmen treiben die Adaption von KI-Agenten derzeit…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Whitepaper
Echtzeit-KI in der Fertigung: Warum Inferenz näher an die Produktionslinie rücken muss
Die Fabrik der nächsten Generation entscheidet nicht mehr erst nachträglich, sondern während der Prozess läuft. Damit wird KI-Inferenz von einer analytischen Zusatzfunktion zu einem operativen Bestandteil der Produktionsarchitektur – und die Frage, wo sie ausgeführt wird, kann über Taktzeit, Qualität und Ausfallsicherheit entscheiden. Management Summary KI-Inferenz rückt in der Fertigung von der nachgelagerten Analyse…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Selbstverifizierende KI-Agenten verändern die elektronische Entwurfsautomatisierung
Management Summary Neue Automatisierungsstufe: Selbstverifizierende KI-Agenten können vollständige EDA-Abläufe planen, ausführen und über spezialisierte Simulations- und Verifikationswerkzeuge kontrollieren. Produktivitätspotenzial: Besonders bei Bibliothekscharakterisierung, Layoutanalyse und digitaler Verifikation sind kürzere Durchlaufzeiten, weniger manuelle Routinen und gezieltere Iterationen möglich. Qualität durch Rückkopplung: Der geschlossene Regelkreis aus Planen, Ausführen, Prüfen und Korrigieren erhöht die Nachvollziehbarkeit gegenüber rein generativen KI-Ansätzen.…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Wenn der Test zur Attacke wird: Der OpenAI-Vorfall als Weckruf für die KI-Sicherheit
Ein autonomer KI-Agent verlässt eine isolierte Testumgebung, verschafft sich Zugang zum offenen Internet und kompromittiert die Infrastruktur einer fremden Plattform. Der Vorfall bei Hugging Face markiert eine Zäsur: Aus der theoretischen Debatte über agentische Risiken ist eine konkrete Herausforderung für Cyberabwehr, Modelltests und Regulierung geworden. Die entscheidende Erkenntnis: Hochleistungsmodelle sind nicht mehr nur Werkzeuge,…
News | Business | Business Process Management | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
RAG oder KI-Finetuning: Welcher Ansatz lohnt sich wirklich?
Der Einsatz von KI ist für die meisten Unternehmen mittlerweile obligatorisch. Viel mehr beschäftigt sie nun die Frage, wie sie das Modell mit spezifischem Wissen ausstatten sollen: via Retrieval-Augmented Generation (RAG) oder per KI-Finetuning. Ein bewährter Anbieter von KI-gestützten Digital Experiences und Infrastruktursoftware, hat dafür ein einfaches Entscheidungsframework entwickelt [1]. RAG oder KI-Finetuning? Unternehmen,…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
Betrug mit echten Buchungsdaten: Phishing-Angriffe bei Booking.com
Wer kurz vor der Reise unerwartet eine WhatsApp-Nachricht seines gebuchten Hotels erhält, sollte misstrauisch werden. Dahinter steckt oft kein technischer Fehler, sondern raffinierter Betrug mit echten Buchungsdaten, berichtet das IT- und Technikmagazin c’t. Die Ursache sind kompromittierte Hotelkonten im Verwaltungssystem von Booking.com. Die Experten raten: niemals auf Links in solchen Nachrichten klicken – im…
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services | Strategien
KI-gestütztes Frühwarnsystem im Tennenloher Forst erkennt Waldbrände frühzeitig: Projekt SmartForestFire
© Fraunhofer IIS / Paul Pulkert Sensoren erfassen Umweltparameter im Tennenloher Forst. Management Summary – SmartForestFire KI‑gestützte Frühwarnplattform: SmartForestFire kombiniert kamerabasierte Bildanalyse, Sensorik und die LPWAN‑Funktechnologie mioty®, um Rauchentwicklungen in Waldgebieten frühzeitig und zuverlässig zu erkennen. Reduktion von Fehlalarmen: Mehrstufige KI‑Modelle verknüpfen Bild-, Geo- und Sensordaten und unterscheiden Rauch präzise von Störfaktoren wie Nebel…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Governance für Entwickler im Einklang mit deutscher Compliance
Auf dem Okta AI Identity Summit in Frankfurt am Main im Juni sprach die manage it mit Jan Brose, Area Sales Director Auth0 von Okta, über die Herausforderung der Identitätssicherheit in Zeiten von KI-Agenten und benutzerfreundlicher Customer Experience. Herr Brose, was tut Auth0, warum wurde die Firma von Okta im Jahr 2021 gekauft und…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
KI-Pilot gestoppt: Was verhindert echten KI-Erfolg im Unternehmen?
Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte ohne messbaren Ertrag bleiben und worauf Entscheider jetzt achten müssen. Die Investitionen sind hoch, die Pilotprojekte zahlreich, aber der Durchbruch bleibt für die meisten Unternehmen aus. HTEC, ein globaler Anbieter von Engineering- und KI-Services, hat fünf unbequeme Wahrheiten identifiziert, mit denen sich Unternehmen konfrontieren sollten, bevor sie das nächste…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Betrug im Sommer erkennen: Vier Tipps von Experten
Management Summary KI-gestützte Betrugsversuche werden durch täuschend echte Stimmen, Videos und Gesprächsskripte immer schwerer erkennbar. Der Beitrag zeigt vier unmittelbar anwendbare Prüfmethoden: spontane Folgefragen stellen, die reale Umgebung im Video einbeziehen, Augen- und Lippenbewegungen kontrollieren sowie mit Ironie oder unerwartetem Humor testen, ob das Gegenüber den Kontext versteht. Für potenzielle Opfer lautet die zentrale…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Kundenservice: Viele Unternehmen bauen Bots vor kaputte Prozesse
Warum KI im Kundenservice nicht an der Sprache scheitert, sondern an der Integration. Zum Ferienstart steigt das Anfragevolumen in vielen Servicecentern deutlich. Airlines, Reiseanbieter, Mobilitätsdienste und Versicherer müssen Umbuchungen, Statusfragen, Reklamationen und kurzfristige Änderungen schnell bearbeiten. Genau hier zeigt sich, ob KI im Kundenservice produktiv eingebunden ist oder nur eine weitere Dialogschicht bildet.…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Industrielle KI: Warum Deutschlands nächster Wettbewerbsvorteil im Datenkeller liegt
Die Verbindung von Engineering, Produktion und Betrieb wird zur entscheidenden Architekturfrage der Industrie. Die Partnerschaft von Siemens und IFS zeigt exemplarisch, wohin sich industrielle KI entwickelt: weg von isolierten Pilotprojekten, hin zu geschlossenen Datenkreisläufen, vertrauenswürdigen digitalen Zwillingen und neuen Formen industrieller Wertschöpfung. Industrielle KI entfaltet ihren Wert erst, wenn Konstruktionswissen, Produktionsdaten, Wartungsinformationen und reale Betriebsleistung…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI und Industrie 4.0: »Deutschlands wichtigster Rohstoff liegt noch im Keller«
Management Summary Deutschlands Industrie verfügt über große, bislang ungenutzte Datenbestände, die als strategischer Rohstoff für KI-Anwendungen erschlossen werden müssen. Der Aufbau leistungsfähiger industrieller KI erfordert mehr unternehmensübergreifende Zusammenarbeit, Vertrauen und gemeinsame Daten- sowie Infrastrukturmodelle. Deutschland besitzt starke Forschung und Industrie, nutzt diese Stärken jedoch noch zu projektorientiert und zu wenig operational für digitale Wertschöpfung. Ein…
News | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Strategien
Siemens und IFS gehen Partnerschaft für die KI-gestützte Verbindung von Entwicklung, Produktion und Betrieb ein
Industrielle KI soll Entwicklung, Produktion und Anlagenbetrieb in einem kontinuierlichen Kreislauf verbinden, von der Konstruktionsvorgabe bis zum realen Betriebsergebnis. Das Ziel: mehr Produktivität und Anpassungsfähigkeit für Hersteller durch die Verknüpfung KI-nativer Produktionsplanung mit Asset-Management-Systemen. IFS, ein Anbieter von industrieller KI-Software, hat eine neue strategische Partnerschaft mit Siemens angekündigt. Ziel ist es, die Expertise und…
Trends 2026 | News | Trends Security | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
AI-Security-Report 2026: Sechs Empfehlungen für Unternehmen im Umgang mit KI-Risiken
Ein Kommentar von Dr. Yvonne Bernard, CTO bei Hornetsecurity by Proofpoint* Künstliche Intelligenz verändert die Cybersicherheitslandschaft grundlegend. KI-gestützte Phishing-Angriffe, Deepfakes und automatisierte Social-Engineering-Kampagnen zählen inzwischen zu den größten Sorgen deutscher Unternehmen. Der aktuelle AI-Security-Report 2026 von Hornetsecurity by Proofpoint zeigt jedoch: Während die Bedrohungslage zunehmend erkannt wird, bleibt die praktische Umsetzung vielerorts hinter den…
Trends 2026 | News | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Whitepaper
Fachkräfte sind bereit für agentische KI; Unternehmen jedoch noch nicht
Künstliche Intelligenz hat den Schritt von der Experimentierphase in den Arbeitsalltag geschafft. Die meisten Unternehmen sind allerdings noch immer auf den Einsatz isolierter KI-Assistenten ausgerichtet und nicht auf vernetzte, KI-gestützte Arbeitsweisen. Zu diesem Ergebnis kommt The Agentic Age, eine neue globale Studie von Valtech [1]. Die Studie basiert auf einer Befragung von 1.003 Fachkräften…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum
KAYTUS präsentiert mit »KSManage Ultra« eine intelligente KI-Managementplattform im Rack-Maßstab
Die Plattform bietet umfassende Transparenz, integriertes In-Band- und Out-of-Band-Systemmanagement, minimiert Leistungsengpässe und maximiert die Effizienz von KI-Fabriken. Im Vergleich zu traditionellen Rechenzentren weisen KI-Rechenzentren eine deutlich höhere Komplexität auf, wie etwa die aufwändige Verwaltung von KI-Systemen im Rack-Maßstab, komplexe Netzwerktopologien, schwierige Fehlererkennung sowie strikte Sicherheitsanforderungen an die Flüssigkeitskühlung. KAYTUS, ein Anbieter von KI-Infrastruktur, zeigt…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Den Abfluss sensibler Daten im KI-Zeitalter verhindern
Unbeabsichtigte Datenschutz- und Sicherheitsverletzungen durch Mitarbeiter stellen ein größeres Risiko dar als klassische Datendiebstähle durch böswillige Insider. Die Nutzung von KI-Tools erhöht die Gefahr des Datenabflusses, da sensible Informationen über Prompts, Uploads oder unkontrollierte Freigaben nach außen gelangen können. Wirksames Insider-Risikomanagement beginnt mit umfassender Data Discovery und Datenklassifizierung über alle Datenquellen und Kanäle hinweg. Unternehmen…
Trends 2026 | News | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Assistenten etablieren sich als zweithäufigste Informationsquelle
39 Prozent der deutschen Online-Nutzer verwenden KI-Assistenten zur Informationssuche – Suchmaschinen weiterhin führend. Jüngere Generationen nutzen breiteres Spektrum an Kanälen. Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Menschen in Deutschland online nach Informationen suchen. Laut der aktuellen YouGov-Studie »Searching for answers: How AI is changing online discovery in 2026« haben sich KI-Assistenten und…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
KI-Agenten brauchen Identitäten – sonst werden sie zum Sicherheitsrisiko
KI-Agenten ziehen in Unternehmen ein – oft schneller, als IT- und Security-Teams sie kontrollieren können. Im Gespräch mit manage it erklärt Sven Kniest, Vice President Central and Eastern Europe bei Okta, warum KI-Governance ohne kontinuierliche Identitätsprüfung ins Leere läuft und weshalb digitale Identitäten zur Voraussetzung für sichere Agentic Enterprises werden. Die manage it traf…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Effizienz | Trends Services | Services
Die Zukunft des IT-Monitoring: Vom Tool-Overkill zur Service Intelligence
83 % der Unternehmen nutzen drei oder mehr IT-Monitoring-Tools. 34 % der Unternehmen sehen sich zwischen einfachen Monitoring-Tools und komplexen Observability-Plattformen gefangen. Eine von Forrester Consulting im Auftrag von USU durchgeführten Studie adressiert die aktuellen Herausforderungen, mit denen Unternehmen im Bereich IT-Monitoring konfrontiert sind [1]. Die Studie analysiert und zeigt auf, welche Fähigkeiten moderne…
News | Business | Cloud Computing | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Lokale KI-Assistenten: Der nächste Schritt zur souveränen, sicheren und effizienten Unternehmens-KI
Management Summary Lokale KI-Assistenten bieten Unternehmen eine strategische Alternative zu Cloud-basierten KI-Lösungen, indem sie Daten innerhalb der eigenen Infrastruktur verarbeiten und so Datensouveränität und Kontrolle stärken. Besonders für Organisationen mit sensiblen Daten oder regulatorischen Anforderungen schaffen lokale KI-Systeme klare Vorteile bei Datenschutz, Sicherheit und Compliance. Durch den Wegfall nutzungsabhängiger Cloud-Kosten und die Verlagerung auf planbare…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Strategie: Warum Vibe-Coding bei Java keine gute Idee ist
Vibe Coding versprach die Demokratisierung der Softwareentwicklung. Für Prototypen mag das stimmen. Für Java-Systeme, die Banken, Krankenhäuser oder Behörden am Laufen halten, gilt das nicht. IT-Entscheider müssen das Fundament ihrer Unternehmens-IT schützen. Ein Kommentar von Simon Ritter*, Deputy CTO bei Azul Der Hype um Vibe Coding flaut ab – und die Schadensbilanz wird langsam…
Trends 2026 | News | Business Process Management | Digitalisierung | Trends Services | New Work | Services
KI-Code wird im Review gelobt – bis zum Go-live
Der »2026 State of AI Coding Report« von New Relic zeigt: KI-generierter Code wird im Moment der Überprüfung als qualitativ hochwertiger eingestuft und liefert messbar schlechtere Ergebnisse, sobald er in die Produktion gelangt. Der »2026 State of AI Coding Report« deckt einen zentralen Widerspruch der Vibe-Coding-Ära auf: Während beim Review 94 Prozent der befragten…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
KI-Agenten im SOC: Alle haben Amnesie
Warum die nächste Stufe der Sicherheitsautomatisierung am Gedächtnis scheitert. Adaptiert von einem Artikel von Nash Borges, Vice President of Engineering and Data Science, Sophos. Die nächste Stufe der Sicherheitsautomatisierung scheitert aktuell an einem überraschend simplen Hindernis: Erinnerung. Wie sich das anfühlt, zeigt ein Film. In Christopher Nolans Memento aus dem Jahr 2000 leidet…
Trends 2026 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | Trends Services | Internet der Dinge | IT-Security | Kommunikation | Services
KI-Bots: Jede fünfte Webanfrage erfolgt mittlerweile automatisiert
KI-Bots verändern die Vorstellungen von guter Cybersicherheit. Bunny.net analysiert 42,5 Milliarden Anfragen und deckt auf, dass KI-Crawler mittlerweile mit Suchmaschinen konkurrieren und rekordverdächtige Angriffe auf Anwendungsebene verzeichnen. Jede fünfte Anfrage, die bei Websites eingeht, ist mittlerweile automatisiert, da KI-gestützte Bots, KI-Crawler und API-gesteuerter Datenverkehr die Art und Weise, wie Unternehmen mit dem Internet…
Ausgabe 5-6-2026 | News | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
SaaS Management hilft die Kontrolle zurückzugewinnen – Schatten-KI ist die neue Schatten-IT
Schatten-KI entsteht, wenn Mitarbeitende KI-Tools eigenständig nutzen und dabei offizielle IT-Prozesse umgehen. Das erschwert den Überblick und erhöht Risiken bei Kosten, Datenschutz und Compliance. Mit KI-Discovery, intelligenter Klassifizierung und risikobasierten Richtlinien schaffen Sie Transparenz und klare Verantwortlichkeiten. Integrieren Sie KI-Anwendungen in Ihr SaaS-Management und steuern Sie deren gesamten Lebenszyklus. So behalten Sie Kosten, Sicherheit und Datenschutz jederzeit im Griff.
Trends 2026 | News | Business | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Services
Schluss mit Frust bei der Produktsuche: Verbraucher setzen auf KI
Künstliche Intelligenz (KI) könnte das Online-Shopping nachhaltig verändern. Die Deutschen sind zunehmend überzeugt: Die zunehmende Verbreitung von KI führt zu besseren Einkaufserlebnissen. Das zeigt eine repräsentative Studie von Algolia, die unter 1.000 deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern im Juni 2026 durchgeführt wurde. Laut ihr sehen sie in KI vermehrt einen Schlüssel für relevantere und komfortablere Einkaufserlebnisse.…