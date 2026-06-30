KI-Bots: Jede fünfte Webanfrage erfolgt mittlerweile automatisiert

KI-Bots verändern die Vorstellungen von guter Cybersicherheit.
Bunny.net analysiert 42,5 Milliarden Anfragen und deckt auf, dass KI-Crawler mittlerweile mit Suchmaschinen konkurrieren und rekordverdächtige Angriffe auf Anwendungsebene verzeichnen.
Jede fünfte Anfrage, die bei Websites eingeht, ist mittlerweile automatisiert, da KI-gestützte Bots, KI-Crawler und API-gesteuerter Datenverkehr die Art und Weise, wie Unternehmen mit dem Internet interagieren und ihre Online-Anwendungen schützen, rasant verändern. Dies geht aus einer neuen Studie von bunny.net hervor [1].
Der erste »Edge Security Report 2026« des Unternehmens, der auf der Analyse von 42,5 Milliarden Anfragen basiert, die zwischen Januar und Mai 2026 über das globale Edge-Netzwerk von bunny.net verarbeitet wurden, zeigt, dass Automatisierung im Internet rasch zur neuen Normalität wird, was den Bedarf an einer einfachen, zugänglichen und auf den Schutz von Unternehmen jeder Größe ausgelegten Sicherheit unterstreicht.
Da KI immer mehr in die alltäglichen Internetaktivitäten eingebettet wird, wird die Unterscheidung zwischen hilfreicher Automatisierung und böswilligem Datenverkehr zu einer der größten Sicherheitsherausforderungen für moderne Anwendungen. Während des von bunny.net analysierten Zeitraums von fünf Monaten steigt der Gesamtdatenverkehr um 53 Prozent, während automatisierte Anfragen etwa 20 Prozent des gesamten Datenverkehrs ausmachen. Allein HTTP-Bibliotheken wie curl, Python requests und Go HTTP Client generieren 19 Prozent aller Anfragen und übersteigen damit das Volumen aller deklarierten Bot-Kategorien zusammen. Dieses Ausmaß an maschinengesteuerter Aktivität verändert die heutigen Anforderungen an gute Sicherheit, da Unternehmen jeder Größe einen Schutz benötigen, der in Echtzeit zwischen legitimer Automatisierung und böswilligen Aktivitäten unterscheiden kann, ohne die Komplexität zu erhöhen.
Der Bericht ergibt zudem, dass KI-Crawler mittlerweile mehr Datenverkehr generieren als herkömmliche Suchmaschinen-Bots. KI-Crawler machen im Berichtszeitraum 0,54 Prozent aller Anfragen aus, verglichen mit 0,50 Prozent bei Such-Bots, wobei Bytespider von ByteDance für fast die Hälfte des gesamten KI-Crawler-Traffics verantwortlich war, mehr als OpenAI, Anthropic und Google zusammen. Dies spiegelt die wachsende Rolle von KI-Systemen beim Zugriff auf und der Verarbeitung von Webinhalten in großem Maßstab wider.
»Automatisierter Datenverkehr ist längst keine Ausnahme mehr, sondern entwickelt sich zur Grundlage der Funktionsweise des Internets«, so Dejan Grofelnik Pelzel, Gründer und CEO von bunny.net. »Zum ersten Mal in der Geschichte übersteigt die von Bots gesteuerte Aktivität den menschlichen Datenverkehr, was die Hürde für Angreifer senkt und es einfacher denn je macht, Schwachstellen zu identifizieren und Anwendungen in großem Maßstab anzugreifen.«
Tatsächlich betreffen diese Bedrohungen nicht nur die weltweit größten Unternehmen, sondern jeden, der Online-Dienste aufbaut und betreibt. »Wir sind der Überzeugung, dass jedes Unternehmen eine Sicherheit verdient, die mit der Entwicklung des Internets Schritt hält, nicht nur diejenigen mit den größten Budgets oder Sicherheitsteams. Der Aufbau eines sichereren Internets beginnt damit, den Schutz einfach, skalierbar und erschwinglich zu gestalten, damit Unternehmen jeder Größe in Echtzeit auf Bedrohungen reagieren und vertrauensvoll online agieren können.«
Das wachsende Volumen an automatisiertem Datenverkehr geht mit immer aggressiveren Cyberangriffen einher. bunny.net verzeichnet im Berichtszeitraum den bislang größten Layer-7-DDoS Angriff, der einen Spitzenwert von 16,5 Millionen Anfragen pro Sekunde von mehr als 392.000 verteilten IP-Adressen erreichte. Der größte volumetrische Layer-3/4-Angriff erreichte 4,2 Tbit/s. Beide Angriffe werden am Netzwerkrand abgewehrt, ohne dass es zu einer Beeinträchtigung des Dienstes kam.
Unterdessen halten traditionelle Angriffe auf Webanwendungen weiterhin an. Injektionsangriffe, darunter SQL-Injection, Cross-Site-Scripting (XSS) und Remote-Code-Execution, machen 45,5 Prozent aller kategorisierten Blockierungen durch Web Application Firewalls (WAF) aus. Versuche der lokalen Dateieinbindung machen ein Viertel aller blockierten Angriffe aus, während Log4Shell – obwohl bereits vor mehr als vier Jahren offengelegt – im Berichtszeitraum immer noch mehr als 184.000 Sicherheitsereignisse auslöst.
Joe Connolly, Leiter des Bereichs Content Delivery & Security, fügt hinzu: »Die Studienergebnisse zeigen deutlich, dass isolierte, servereigene Sicherheitsmodelle angesichts moderner Datenverkehrsmuster nicht mehr zweckmäßig sind. Da ein großer Teil des Internetverkehrs automatisiert ist und Angriffe zunehmend verteilt und maschinengesteuert erfolgen, müssen wir die Sicherheit näher an den Ort verlagern, an dem der Datenverkehr generiert und verarbeitet wird, um Ressourcenerschöpfung, den Missbrauch von Anmeldedaten und Exploits auf Anwendungsebene zu verhindern, bevor bösartige Payloads die Backend-Infrastruktur erreichen. Unser Ziel ist es, dieses Schutzniveau standardmäßig bereitzustellen, damit sich Unternehmen auf die Schaffung großartiger Online-Erlebnisse konzentrieren können, anstatt sich gegen zunehmend automatisierte Angriffe verteidigen zu müssen.«
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