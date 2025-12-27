Das kreative Potenzial ihres Podcasts »Digitacheles KI« führte zu einer genialen Idee: Zwei Münchner Wirtschaftsinformatiker entwickelten eine App für Menschen, die nicht mehr sprechen können. Und jetzt bekamen sie den Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2025.
Mit »Digitacheles KI« fing alles an. Ein Podcast über KI mit philosophischem Blickwinkel. In der Folge »Trump Style« interviewten Jochen Schwarzmann, Jens Wehrmann und Ekkehard Schmider 2024 den damals im Wahlkampf befindlichen US-Präsidenten – oder besser gesagt sein KI-generiertes Double. Die Moderatoren waren begeistert. Das war die Geburtsstunde der Initiative »KI meets ALS«: Man müsste eigentlich nur ein paar vorhandene Bausteine kombinieren, um ein neuartiges Kommunikationstool zu kreieren. Das wäre für Menschen, die muskulär bedingt nicht mehr sprechen können, ein fantastisches Geschenk: Sie könnten mit ihrer eigenen Stimme wieder an Gesprächen teilnehmen. Inzwischen ist die Applikation als »Sari App« im App Store und als Browserversion verfügbar, kostenlos.
Die anderen unterhalten sich weiter, während du dich bemühst, einen Satz zusammenzustellen. Menschen, die nach einem Schlaganfall, nach Langzeitbeatmung, bei Stimmbandlähmung oder Kehlkopfkrebs ihre Sprechfähigkeit verlieren, haben bisher die Möglichkeit, eine Computerstimme zu benutzen. Sie könnten aber auch mit ihrer eigenen Stimme sprechen. Mit den neuen Möglichkeiten der KI reichen schon wenige Sekunden Originalton aus, um die eigene Stimme zu generieren. Menschen mit der Diagnose ALS verlieren sukzessive die Fähigkeit, ihre Muskeln zu steuern. Beim sogenannten bulbären Verlauf sind vor allem die Sprech- und Schluckmuskulatur betroffen, häufig auch zu Beginn der Erkrankung. Manche Menschen verlieren also früh ihre Fähigkeit zu sprechen, können sich aber körperlich noch gut bewegen. Bei anderen ist es genau umgekehrt. Irgendwann leben sie auf dem Gipfel der Einsamkeit. Doch das könnte sich mit »KI meets ALS« ändern.
ALS – ja genau, Stephen Hawking. Sein ungewöhnliches Gesicht und eine Computerstimme brachten in den 1980er Jahren mit dem Universum auch die Erkrankung in das Bewusstsein der Menschen. Der 2018 verstorbene Astrophysiker wurde durch populärwissenschaftliche Bücher wie »Eine kurze Geschichte der Zeit« berühmt. Schon Hawking kommunizierte per Augensteuerung, als er nicht mehr sprechen konnte – was für heutige Patientinnen und Patienten erstens immer noch keine Selbstverständlichkeit und zweitens extrem ermüdend ist. Denn jeder einzelne Buchstabe muss per Augenkontakt angesteuert werden. »Eine normale Unterhaltung ist da gar nicht möglich. Das funktioniert gerade einmal für Pflegeanweisungen«, kommentiert Jochen Schwarzmann. »Die anderen unterhalten sich weiter, während du dich bemühst, einen Satz zusammenzustellen.« Die Einbindung von generativer KI zur prädiktiven Kommunikationsunterstützung ist einerseits revolutionär, weil die Möglichkeiten mit jeder Unterhaltung mitwachsen. Je besser die KI das Wesen des Sprechers erfasst, desto differenzierter können die Unterhaltungen werden. Die zweite Revolution ist die Wiedergeburt der eigenen Stimme. Wer den kompletten Verlust seines sozialen Austauschs nicht selbst erlebt, kann sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Mit der eigenen Tonfarbe, Intonation und dem persönlichen Sprechrhythmus an Gesprächen teilzunehmen hilft, ein Stück Identität zu erhalten.
Und sie bekamen einen Preis! Am 21. Oktober 2025 sind wir gefühlt Lichtjahre weiter: Jochen Schwarzmann und Dr. Jens Wehrmann nehmen im 15. Stock des Münchner Highlight Towers den Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2025 entgegen. Die Sari App ist inzwischen im App Store sowie als Browser-Version verfügbar. Und das, obwohl der Prototyp nicht gut funktioniert hat. Die beiden Wirtschaftsinformatiker gaben aber nicht auf. Es gelang ihnen, mit Hilfe von den neuen Möglichkeiten der KI die App storereif zu machen, ohne nennenswertes Budget. »Die Technologie macht Erstaunliches möglich«, sagt Dr. Jens Wehrmann. »Aber die Technologie allein reicht nicht. Wir haben auf unserem Weg wunderbare Menschen getroffen, die uns unterstützt haben, weil sie unsere Werte teilen. Das Mindset ist der wahre Gamechanger.«
Wir haben nicht gesucht, wir haben einfach gefunden. »Wir haben an einem Punkt angesetzt, an dem prinzipiell jeder ansetzen könnte. Dafür braucht man kein Spezialwissen«, sagt Jochen Schwarzmann. »Augensteuerung, Stimmcloning, zuhören, Kontext verstehen, Vorhersagen treffen. Das gibt es alles schon. Und wenn man diese einzelnen Features in einem bestimmten Kontext zusammenführt, entsteht etwas völlig Neues. In neuer Zusammensetzung können vorhandene Technologien eine riesige Kraft entfalten und den Menschen großen Nutzen bringen«. Aus Begeisterung für KI und angetrieben von einer tiefen Freundschaft setzten die beiden mit Wehrmanns Team seines Münchner Unternehmens Mobile Software AG einen ersten Prototyp der Applikation um. Er besteht aus drei Modulen: Verstehen des Kontextes, Vorhersage und User Eingabe sowie Sprachausgabe mit individueller Stimme. Langfristig soll die Anwendung lokal lauffähig sein und über die Sprachunterstützung hinaus auch einfache Aufgaben im Alltag übernehmen, etwa die Steuerung von Heimelektronik oder Pflegerobotern.
»Der Möglichkeitenraum entwickelt sich schneller als wir die Technologie umsetzen können«, staunt Jens Wehrmann über das riesige kreative Potenzial von KI. »KI ist weit mehr als Algorithmen. Wir stoßen hier ein Tor zu unvorstellbaren Möglichkeiten auf, auch im sozialen und pflegerischen Bereich.« Im Dreijahresplan der Anwendung ist auch die Integration eines KI-Bots vorgesehen, der nicht nur als Agent die Umgebung steuern, sondern über alltägliche Themen hinaus Gespräche mit betroffenen Patientinnen und Patienten führen kann. Denn KI hört mitunter besser zu als Menschen.
Für die ALS-Ambulanzen klingt das, was wir gerade machen, wie Science Fiction. Seit dem Sommer 2024 schreiben Jens Wehrmann und Jochen Schwarzmann Forschungsanträge, sprechen mit Neurologen und Seelsorgern. Die beiden wollen Betroffenen und den Angehörigen helfen. »Für die ALS-Ambulanzen klingt das, was wir gerade machen, wie Science Fiction«, sagt Jens Wehrmann. Im Rahmen der Initiative »KI meets ALS« entstand der Prototyp der Anwendung mit Unterstützung der ALS-Hilfe Bayern, dem Lehr-Krankenhaus -Agatharied der LMU München. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit soll sicherstellen, dass die KI-unterstützte Sprachassistenz nicht nur technisch innovativ, sondern auch praktisch anwendbar und ethisch vertretbar ist.
Die Machbarkeit wurde gezeigt, doch da sind noch inhaltliche und bürokratische Baustellen. Gerade laufen erste Tests im Real-Life-Kontext. Die ersten Feedbacks sind vielversprechend. »Die Lösung wäre ein riesiger Schritt für alle Betroffenen zu einem selbstbestimmten Leben«, so lautet die Einschätzung von Gabi Engel, der ersten Testnutzerin im bulbären Stadium. Wehrmann ist es wichtig, die Einstiegsbarrieren gering zu halten, um schnell vom Feedback von Betroffenen und Angehörigen zu lernen. Deswegen ist die Sari App fürs iPad und als Webversion für Tablets frei zugänglich.
Jochen Schwarzmann weiß, dass vielen ALS-Patientinnen und -Patienten die Zeit davonläuft. Wie lange Menschen mit der Diagnose ALS ihre Sprechfähigkeit behalten, ist ungewiss. Die beiden Freunde versuchen Forschungsgelder zu aquirieren. Gerne würden sie für die Basistechnologien mit in Deutschland ansässigen Firmen zusammenarbeiten anstatt mit US-amerikanischen Unternehmen. Und auch Sponsoren sind herzlich willkommen. Kontakt kann man mit den experimentierfreudigen »Machern« über die Internetseite der Münchner Firma Mobile Software AG aufnehmen.
Mehr zur Preisverleihung: https://www.mobile-software.de/hertie/
Genauer ansehen und downloaden kann man die App auf der Homepage der Mobile Software AG unter https://www.mobile-software.de/als/
Bilder: © Paseven, Darya Petrenko, GenAI | Dreamstime.com; Dr. Jens Wehrmann
76 Artikel zu „KI Behinderung“
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI und Arbeitswelt: Überwiegend positiv
Die Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt sind noch wenig erforscht, besonders in Bezug auf spezifische Veränderungen für Unternehmen und Beschäftigte. Laut einer OECD-Umfrage unter 5.334 Beschäftigten und 2.053 Unternehmen in mehreren Ländern bewerten Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Finanzsektor und im verarbeitenden Gewerbe den Einfluss von KI auf Produktivität und Arbeitsbedingungen überwiegend positiv: 80 %…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
Wie viele Menschen profitieren von KI-Tools?
Rund ein Viertel der für die Statista Consumer Insights befragten Deutschen profitieren im Alltag von Tools, die auf künstlicher Intelligenz basieren (wie zum Beispiel ChatGPT). Damit liegt die Bundesrepublik im Ländervergleich im unteren Mittelfeld. In Indien hat jeder zweite Befragte angegeben, von KI-Tools zu profitieren, in China und Südkorea sind es immerhin noch mehr als…
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Vergessen Sie Ihre Privatsphäre: KI-Browser wollen alles wissen
Der neue Gemini im KI-Browser Chrome für Mobilgeräte sammelt die meisten Nutzerdaten unter den von Surfshark analysierten KI-Browsern. Er sammelt Daten wie Namen, präzise Standortdaten und den Browserverlauf der Nutzer. Ein Cybersicherheitsexperte weist auf eine noch wichtigere Tatsache hin: Wir könnten mit einer neuen Form der Überwachung konfrontiert werden, wenn KI-Browser alles sehen, nachverfolgen und…
Trends 2025 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Umgang mit KI-Risiken: Identity, Zugriff und Kontrolle
Datenschutz und Sicherheitsrisiken durch KI bereiten Führungskräften die größten Sorgen. Damit KI-Agenten die ihnen zugedachten Aufgaben erfüllen können, benötigen sie oft Zugriff auf die Daten, Systeme und Ressourcen des Unternehmens. Je mehr Zugriff sie dabei besitzen, desto mehr können sie leisten. Daher drängt es sich – vor allem in dieser »Wild-West-Phase« der Tests und Experimente…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Agenten im Visier: Die nächste Generation des Phishings bedroht autonome digitale Assistenten
Während Unternehmen und Privatpersonen ihre Abwehrmechanismen gegen traditionelle Phishing-Angriffe stetig verbessern, zeichnet sich am Horizont eine neue, möglicherweise noch gefährlichere Bedrohung ab: Die gezielte Manipulation und die Übernahme von KI-Agenten. Diese autonomen digitalen Assistenten, die im Namen ihrer Nutzer handeln und Zugriff auf sensible Konten und Systeme haben, könnten in naher Zukunft zur Achillesferse der…
News | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI in Produktbeschreibungen schreckt Käufer ab
Forscher der Washington State University ermittelten, dass Produkte mit dem Begriff »KI« in der Beschreibung seltener gekauft werden. Kunden resonieren mit Nachhaltigkeit, Fair Trade und Inklusivität, nicht »Buzzwords« wie KI. In einer Studie der Washington State University wurde ermittelt, dass Kundinnen und Kunden seltener Kaufentscheidungen bei Produkten treffen, die künstliche Intelligenz (KI) beinhalten. Die…
News | Business | New Work | Strategien
AfB schafft Potenziale für Menschen mit Behinderung
Inklusionspreis der deutschen Wirtschaft: Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen zählt zu den Top 20. Seit 20 Jahren engagiert sich AfB social & green IT für soziale Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt und wurde für dieses Engagement bereits mehrfach ausgezeichnet. Jetzt ist die gemeinnützige GmbH, die sich auf das Remarketing von IT-Geräten spezialisiert hat, beim Inklusionspreis der…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz: Vorsichtig optimistisch
Die Deutschen sind bezüglich künstlicher Intelligenz vorsichtig optimistisch. Das geht aus einer aktuellen Pulse-Umfrage der Statista Consumer Insights hervor [1]. Auf die Frage nach ihrer allgemeinen Einstellung gegenüber den Fortschritten im KI-Bereich gaben 47 Prozent der Befragten an, dass sie entweder mäßig (35 Prozent) oder sehr (12 Prozent) optimistisch sind, dass die Technologie für die…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Deepfake-Angriffe steigen um über 50 Prozent
KI verändert die Identitätskriminalität , da Betrüger von Massenangriffen zu gezielten Methoden wechseln. Sumsub, hat als Unternehmen für Verifikation und Betrugsprävention, seinen neuesten Identity Fraud Report 2025–2026 veröffentlicht. Diese Untersuchung globaler Daten analysiert Millionen von Verifikationsprüfungen und über 4.000.000 Betrugsversuche in den Jahren 2024 und 2025. Der Bericht verbindet internationale und regionale Entwicklungen mit…
News | Healthcare IT | Infrastruktur | IT-Security | Lösungen | Ausgabe 7-8-2025
Netzwerk-Monitoring als Frühwarnsystem in den DR. ERLER KLINIKEN – Vorbeugende Diagnose
Wie umfassendes Monitoring von IT und medizinischen Systemen Ausfälle verhindert und die Betriebssicherheit erhöht.
News | Trends 2024 | Business | Trends Security | IT-Security | Kommunikation
Kernthema statt Randnotiz: Cybersicherheit immer mehr Fokus der DAX-Unternehmen
Die Gesamtzahl der Cyberbegriffe ist in den Geschäftsberichten der DAX40-Unternehmen von 2015 auf 2024 um 1422 Prozent gestiegen. 2015 erwähnten nur 30 Prozent der Unternehmen entsprechende Begriffe – 2024 sind es 98 Prozent. Der Anteil der Unternehmen, die auf eine ISO-27001-Zertifizierung verweisen, ist von 5 Prozent auf 38 Prozent gestiegen. Während im Jahr 2015…
News | Trends Wirtschaft | Business | Favoriten der Redaktion | Trends 2023 | New Work
Arbeitsunfähigkeit: Das kostet Krankheit die Wirtschaft
Wenn Arbeitnehmer durch Krankheit ausfallen, sinkt die wirtschaftliche Leistung, weil weniger Güter und Dienstleistungen produziert werden. Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2023 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 42,6 Milliarden Euro. Das zeigt die Statista-Grafik mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) [1]. Dahinter folgten Krankheiten des Atmungssystems mit…
News | IT-Security | Tipps | Whitepaper
MXDR: Ist Ihre Tech-Infrastruktur wirklich sicher?
IT-Security-Mitarbeiter kommen einfach nicht zur Ruhe: Die Anzahl der Hackerattacken nimmt weiter zu. Experten für Managed Extended Detection and Response (MXDR) nennen die drei größten Gefahren für die Cybersicherheit in den nächsten Monaten und zeigt auf, wie Unternehmen sie in den Griff bekommen. In der schnelllebigen Welt der Cybersicherheit gibt es keinen Spielraum für…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Lösungen | Services
Warum OT-Monitoring nicht länger optional ist
In der Produktionshalle laufen alle Anlagen und Maschinen auf Hochtouren, plötzlich kommt es zu einem Ausfall. Die gesamte Produktion steht still, und es entsteht ein schwerer finanzieller Schaden; die Ursache kann zunächst aber nicht identifiziert werden. Heutzutage ist dies ein nicht seltenes Szenario. Die Vernetzung von IT-Systemen mit der OT hat industrielle Umgebungen grundlegend verändert…
News | IT-Security | Tipps
Sommerzeit ist Angriffszeit – warum Cybersicherheit in der Ferienzeit besonders wichtig ist
Kommentar von Harald Röder, Senior Solutions Engineer D-A-CH & Central Europe bei Censys Während viele Menschen ihren wohlverdienten Sommerurlaub genießen, herrscht in den IT-Systemen von Unternehmen keineswegs Ruhe. Ganz im Gegenteil: Für Cyberkriminelle beginnt jetzt die Hochsaison. Wenn IT-Teams urlaubsbedingt unterbesetzt sind, Reaktionszeiten steigen und sicherheitskritische Prozesse verlangsamt werden, entstehen gefährliche Lücken. Die Ferienzeit entwickelt…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Cybersicherheit: BMI und BSI wollen Deutschland robuster aufstellen
Die Cybersicherheitslage in Deutschland ist angespannt: Desinformation, Hacktivismus, Spionage und Sabotage waren und sind verstärkt zu beobachten. Sie bedrohen Sicherheit und Stabilität von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt besuchte daher das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. Er informierte sich bei BSI-Präsidentin Claudia Plattner über die Leistungsfähigkeit des BSI in…
News | Cloud Computing | IT-Security | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Attacken in der Cloud und On-Premises präventiv abwehren – One Single Source of Truth
Im Interview erläutert Lothar Geuenich, VP Central Europe bei Check Point Software Technologies, die Vorteile der Infinity-Plattform, den Einsatz von KI und die Anforderungen der Kunden. Durch den Hybrid-Mesh-Ansatz werden hybride Umgebungen sowohl in der Cloud als auch On-Premises abgedeckt.
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Services | IT-Security | Services
IT-Fachleute setzen bei IT-Sicherheitsvorfällen auf lokale und ISO-zertifizierte Dienstleister
Vertrauen und Reaktionsgeschwindigkeit sind die wichtigsten Auswahlkriterien. Erfolgreiche Cyberangriffe sind längst keine Seltenheit mehr in Unternehmen und schnell existenzgefährdend, wie jüngst der Fall eines bekannten Serviettenherstellers zeigt. Bei der Auswahl von Dienstleistern zur Bewältigung der IT-Sicherheitsvorfälle vertrauen die meisten IT-Entscheiderinnen und -Entscheider (53 Prozent) deutschen Anbietern. Weitere wichtige Faktoren sind eine ISO-Zertifizierung und ein…
News | IT-Security | Services | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
Cybersicherheit für Unternehmen jeder Größe – SOC-as-a-Service
Cyberangreifer machen vor keiner Unternehmensgröße halt – und auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) werden zur Zielscheibe. Während die Angriffstaktiken von Cyberkriminellen immer raffinierter werden, können KMU die zum Schutz nötigen modernen Sicherheitsstrategien kaum umsetzen.
News | Infrastruktur | IT-Security | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
NetDevOps: Flexible, hybride und anpassungsfähige Netze – So gelingt das Netzwerkmanagement in komplexen IT-Umgebungen
Die Gefahren durch Cyberangriffe wie Ransomware-, Phishing- oder DDoS-Attacken wachsen exponentiell. Netzwerkteams setzen sich daher unaufhörlich für die Sicherheit ihrer Infrastruktur ein. Doch hier enden die Herausforderungen noch lange nicht. Sie müssen auch sicherstellen, dass das Netzwerk dauerhaft leistungsfähig und verfügbar bleibt – und dass sensible Daten, besonders auf Netzebene, vor Bedrohungen geschützt sind.
64 Artikel zu „Echtzeitkommunikation „
Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Kommunikation | New Work
Asynchrone Zusammenarbeit als Lösung gegen Info-Dauerstress
Zu viele Benachrichtigungen, zu wenig Konzentration – Echtzeitkommunikation stresst deutsche Büroangestellte. Mehr als die Hälfte der deutschen Büroangestellten empfindet ständige Erreichbarkeit und Echtzeitkommunikation als belastend. Asynchrone Zusammenarbeit kann mehr als 2 Stunden pro Woche einsparen. Wer asynchron arbeitet, fühlt sich im Schnitt produktiver, zufriedener und weniger gestresst Druck und Überforderung auf der Arbeit sind…
Trends 2025 | News | Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Infrastruktur | Kommunikation | Whitepaper
Modernisierungsbedarf bei Netzwerk-Infrastrukturen
Veraltete Technologien und mangelndes Monitoring in standortübergreifenden Netzwerken erschweren die digitale Souveränität deutscher Unternehmen. Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor die Herausforderung, ihre Netzwerk-Infrastrukturen an steigende Anforderungen hinsichtlich Performance, Sicherheit und Flexibilität anzupassen. Wie groß der Modernisierungsbedarf bei WAN-Architekturen ist, zeigt die Studie »Zukunftssichere Netzwerke für das Business« von techconsult in Kooperation mit 1&1 Versatel…
News | Business Process Management | Effizienz | Kommunikation | Services
Warum das Onboarding über den Erfolg Ihrer Plattform entscheidet
Bei der Arbeit mit Plattformentwicklungteams begegnet einem immer wieder eine zentrale Herausforderung: das Onboarding neuer Anwenderinnen und Anwender. Egal ob ein wachsendes Start-up mit begrenztem Budget oder ein Großunternehmen mit umfangreichen Ressourcen, der erste Kontakt der Nutzenden mit der Plattform wird häufig unterschätzt. Und genau das kann die Akzeptanz spürbar mindern. Laut der Diffusion-of-Innovations-Theorie…
News | Business Process Management | Effizienz | Kommunikation | Services
Einen Kommunikationsrahmen für die Plattformentwicklung schaffen
Es kommt vor, dass Plattformentwicklungsteams monatelang an einer internen Lösung arbeiten, die Softwarebereitstellungszyklen verkürzen und Konfigurationsfehler vermeiden soll. Doch drei Monate nach dem Rollout bleibt die Akzeptanz dieser Plattform gering. In solchen Fällen gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute: Es liegt nicht an technischen Unzulänglichkeiten. Die Schlechte: Höchstwahrscheinlich ist eine wenig…
News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
The Road to Resilience – Resilienz ist kein Zustand, sondern ein Prozess
Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen, politische Instabilität, gestörte Lieferketten, Extremwetterlagen – die Risikolandkarte für Unternehmen verändert sich rasant. Was gestern noch undenkbar schien, ist heute Realität: In diesem Umfeld zählt nicht nur die Fähigkeit, kurzfristig zu reagieren. Es geht um langfristige Widerstandskraft, um Resilienz im besten Sinne. Doch was genau bedeutet Resilienz für Unternehmen? Wie lässt sich diese strategisch aufbauen, und welche Rolle spielen digitale Lösungen dabei?
News | Business | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Services | Strategien
The Road to Resilience oder: Warum Resilienz kein Zustand ist, sondern ein Prozess
Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen, politische Instabilität, gestörte Lieferketten, Extremwetterlagen – die Risikolandkarte für Unternehmen verändert sich rasant. Was gestern noch undenkbar schien, ist heute Realität: In diesem Umfeld zählt nicht nur die Fähigkeit, kurzfristig zu reagieren. Es geht um langfristige Widerstandskraft, um Resilienz im besten Sinne. Doch was genau bedeutet Resilienz für Unternehmen? Wie lässt…
Trends 2025 | News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Technische Schulden gefährden die Einführung von KI
Veraltete Legacy-Technologien sind für Unternehmen eine teure Hürde. Sie kosten Zeit, Geld, Innovationsfähigkeit und am Ende womöglich auch Kunden. Auf der PegaWorld in Las Vegas stellte Pegasystems eine gemeinsam mit dem Forschungsunternehmen Savanta durchgeführte Studie vor [1]. Aus ihr geht hervor, dass technische Schulden und eine nach wie vor starke Abhängigkeit von veralteten…
Trends 2025 | News
Spannende IT-Trends im Jahr 2025 und darüber hinaus
Der technologische Fortschritt schreitet in einem atemberaubenden Tempo voran, und das Jahr 2025 verspricht schon jetzt, einige der faszinierendsten Entwicklungen in der IT-Welt hervorzubringen. Von weiteren Durchbrüchen in der künstlichen Intelligenz bis hin zu spannenden Innovationen in der Kommunikationstechnologie – die folgenden Trends werden die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, grundlegend verändern.…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Trends Mobile | Trends Services | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Logistik | Services
Von KI bis IoT: Technologische Innovationen revolutionieren die Logistik 2025
Dank der rasanten Entwicklung moderner Softwaresysteme wird Software dieses Jahr ein zentraler Treiber der Automatisierung. Durch intelligente Lösungen werden Prozesse nicht nur einfacher steuerbar, sondern auch effizienter und anpassungsfähiger. Sie bilden die Grundlage für intelligente Automatisierung und Business Process Management (BPM), die künftig maßgeblich zur Effizienzsteigerung in der Logistik beitragen. Dabei spielt vor allem künstliche…
News | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Lösungen | Services
Omnichannel-Lösungen für den stationären Handel live in Aktion
Komplexe Technologien lassen sich über visuelle Präsentationen und digitale Meetings nur begrenzt vermitteln, da sie oft nicht alle Funktionen und Vorteile abbilden können. Gerade für stationäre Händler ist es jedoch wichtig, sich ein persönliches Bild von dem optimierten Einkaufserlebnis zu machen, das innovative Omnichannel-Tools für die Kunden schaffen. REMIRA ermöglicht dies ab sofort mit…
News | Digitalisierung | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 3-4-2024 | Vertikal 5-6-2024 | Healthcare
Integration von Unified Communications – Digitalisierung im Krankenhaus unterstützen
Die Digitalisierung in Krankenhäusern und Kliniken spielt eine wichtige Rolle, um eine effiziente und schnelle Patientenversorgung zu gewährleisten. In diesem Kontext erweist sich die Integration von Unified Communications (UC) als eine wertvolle Unterstützung für Krankenhausinformationssysteme (KIS).
News | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation
Worauf es im Katastrophenfall ankommt: ultramobile Kommunikation
Diese vier Herausforderungen muss ultramobile Kommunikation für Einsatzkräfte bewältigen. Tritt der Ernstfall ein, sind Einsatzkräfte auf reibungslose Abläufe und sichere, funktionierende Technik angewiesen – insbesondere bei der Kommunikation. Ultramobile Lösungen können eine effektive Koordination realisieren, müssen dafür aber grundlegende Hürden überwinden. Welche das sind und wie mögliche Lösungen aussehen, erklärt der Kommunikations- und IT-Security-Experte Materna…
News | Infrastruktur | Kommunikation
Campusvernetzung: Digitaler Vorsprung durch private 5G-Netze
Netzwerke auf Basis der 5G-Technologie erlauben hohe Datenraten und eine sehr hohe Endgerätedichte. Gleichzeitig punkten sie mit Flexibilität bei Quality of Service, mit Verfügbarkeit und hoher Sicherheit. Unternehmen, welche die Leistungsfähigkeit der fünften Mobilfunkgeneration voll ausschöpfen möchten, können sich in Deutschland vergleichsweise einfach ein eigenes lokales Netz aufbauen. Dieser Artikel illustriert die wichtigsten Vorteile von…
News | Infrastruktur | Kommunikation
Top 5 der Einsatzszenarien: 5G führt Unternehmen in ein neues Zeitalter
Die Verbreitung des ultraschnellen Mobilfunkstandards und parallel dazu die Einführung von firmeneigenen 5G-Netzen, sogenannten Campus-Netzen, stehen noch ganz am Anfang. Nun mag 5G nicht für alle Wirtschaftszweige relevant sein – zahlreiche Branchen allerdings brauchen die Technologie, wenn sie weiterhin Wachstum generieren wollen. NTT Ltd., ein IT-Dienstleistungsunternehmen, listet die Top 5 der Einsatzszenarien auf. Wenn…
News | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 11-12-2021
Autonome Hochwasserüberwachungstechnologie und der Kampf gegen den Klimawandel – Die Zukunft des Notfallmanagements
Über zwei Milliarden Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Wasser – Kinder unter fünf Jahren sind davon am stärksten betroffen. Zudem sind fast eineinhalb Milliarden Menschen weltweit von Überschwemmungen bedroht. Beide Probleme werden durch den Klimawandel noch verschärft.