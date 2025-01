Omnichannel-Lösungen für den stationären Handel live in Aktion

Komplexe Technologien lassen sich über visuelle Präsentationen und digitale Meetings nur begrenzt vermitteln, da sie oft nicht alle Funktionen und Vorteile abbilden können. Gerade für stationäre Händler ist es jedoch wichtig, sich ein persönliches Bild von dem optimierten Einkaufserlebnis zu machen, das innovative Omnichannel-Tools für die Kunden schaffen. REMIRA ermöglicht dies ab sofort mit einem neuen Showroom im Ambiente eines modernen Pop-up-Stores im Dortmunder Headquarter und präsentiert Interessenten vor Ort live ihre Lösungen zur Digitalisierung von Filialprozessen.

Der neue Showroom am Hauptsitz des Dortmunder Softwareanbieters REMIRA befindet sich inmitten des Phoenix-West-Areals. Die verkehrsgünstige Lage in der Nähe des Dortmunder Flughafens und die direkte Autobahnanbindung bieten eine optimale Erreichbarkeit für Kunden und Interessenten. Diese erwartet vor Ort ein Live-Setup mit verschiedenen Retail-Technologien, die sie gemeinsam mit den REMIRA-Experten in der Praxis testen können.

Interaktives Kundenerlebnis dank Omnichannel Digital-Signage

So ist u. a. die Digital-Signage-Lösung von REMIRA und ihrem Partner digimago zu sehen, die mittels interaktiver Touchpoints die Kundenansprache auf der Verkaufsfläche optimiert. Dazu zeigen große Touchscreens digitale Botschaften zu Produkten an, die sich automatisch an verschiedene situative Parameter wie das Wetter sowie den aktuellen Warenbestand anpassen. Hierfür stellt die REMIRA Retail Suite alle notwendigen Artikeldaten und Preise in Echtzeit zur Verfügung. Das Display bietet währenddessen verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, um mehr über die gezeigten Produkte zu erfahren, eine Modeberatung anzufordern oder den Kauf direkt abzuschließen: wahlweise per Checkout im Store oder indem der Warenkorb via QR-Code-Scan mit dem Smartphone in den Webshop des Händlers übertragen wird.

Vereinfachte Filialprozesse dank RFID

Zudem wird vor Ort der Einsatz von RFID-Technologien demonstriert: Denn die Display-Ständer verfügen über Sensoren, welche die RFID-Tags von Filialartikeln erkennen und die entsprechenden Daten aus der REMIRA WWS abrufen. Auf dem Touchscreen erscheinen dann automatisch die passenden Bilder sowie Produktinformationen und die Kunden können ebenfalls wählen, ob sie eine persönliche Beratung durch einen Store-Mitarbeitenden wünschen oder das Produkt direkt über die genannten Wege kaufen möchten. Die gleiche Technologie wird auch im Zusammenspiel mit der Kassensoftware REMIRA Checkout gezeigt: Dabei fungiert der Kassentisch als RFID-Lesepunkt, wodurch die Artikel nicht nur automatisch eingelesen und an die Kasse übertragen, sondern nach erfolgter Bezahlung auch aus der Warensicherung entfernt werden.

Personalisiertes Retargeting durch interaktive Belege und Mobile-Wallet-Pässe

Anknüpfend an die Lösungen im Kassenbereich zeigt REMIRA gemeinsam mit ihren Partnern warrify und anybill zudem, wie sich anonyme Laufkunden in wiederansprechbare Leads verwandeln lassen. Im Fokus steht dabei ein digitaler, interaktiver Beleg. So wird anstatt eines ausgedruckten Bons an der Kasse ein QR-Code angezeigt, den der Kunde mit seinem Smartphone scannen und so den Beleg im Browser aufrufen kann. In diesen kann der Händler neben Artikelpositionen und Zahlungsdaten zusätzliche Inhalte wie Rabattcoupons, Sonderangebote oder personalisierte Produktempfehlungen integrieren. Der Kunde hat dann die Wahl, ob er den Beleg per E-Mail erhalten oder in der mobilen Wallet speichern möchte, was – bei entsprechender Einwilligung – weitere Möglichkeiten der personalisierten Kundenansprache bietet. Dazu gehören auch Location Based Services über die mobile Wallet, indem die Lösung mit Zustimmung des Kunden eine anonyme Käufer-ID erstellt und ihm dann automatisch Push-Benachrichtigungen mit Angeboten oder Rabatten schickt, wenn er sich in der Nähe einer Filiale befindet.

Optimale Beratung – genau dann, wenn sie benötigt wird

Auch können Interessenten die Funktionen des REMIRA Mobile Store Managements im Showroom testen, welches sämtliche Abläufe im Store vereinfacht und in den genannten Fällen u. a. zum Einsatz kommt, wenn am Display eine Beratung gewünscht wird. Über die mobile Applikation erhalten die Mitarbeitenden dann eine Benachrichtigung, um welches Produkt es geht, und sind so bereits bei der Begrüßung des Kunden im Thema. Dieser bekommt wiederum genau dann Unterstützung, wenn er sie wünscht, ohne unnötig gestört zu werden oder bei Bedarf einen freien Mitarbeitenden suchen zu müssen. Darüber hinaus unterstützt das REMIRA Mobile Store Management weitere Omnichannel-Prozesse wie Click & Collect oder Click & Reserve, aber auch sonstige Filialprozesse wie den Wareneingang, Umlagerungen oder Endless Aisle. Ein weiteres Highlight stellt der mobile Checkout Prozess dar. Hier kann der Kunde direkt zum Abschluss des Beratungsgesprächs seine Ware bezahlen, ohne sich noch einmal auf den Weg zur stationären Kasse zu begeben. In Kombination mit der gemeinsamen Lösung von REMIRA und warrify kann dabei auch direkt der QR-Code für den interaktiven Beleg angezeigt werden, den der Kunde bequem mit seinem Smartphone scannen kann.

Insgesamt steht im REMIRA Showroom somit das nahtlose Zusammenspiel der verschiedenen Tools im Fokus, um eine durchgängige Customer Journey für die Kunden zu schaffen.

