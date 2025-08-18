Arbeitsunfähigkeit: Das kostet Krankheit die Wirtschaft

Wenn Arbeitnehmer durch Krankheit ausfallen, sinkt die wirtschaftliche Leistung, weil weniger Güter und Dienstleistungen produziert werden. Die höchsten Ausfälle an Bruttowertschöpfung verursachten im Jahr 2023 Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes mit 42,6 Milliarden Euro. Das zeigt die Statista-Grafik mit Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (PDF-Download) [1]. Dahinter folgten Krankheiten des Atmungssystems mit 40,6 Milliarden Euro sowie psychische und Verhaltensstörungen mit 35,4 Milliarden Euro. Die übrigen Krankheiten machten mit 64,1 Milliarden Euro zwar den größten Einzelwert aus, bilden jedoch eine sehr heterogene Sammelkategorie und lassen sich keiner spezifischen Diagnosegruppe zuordnen.

Deutlich geringere Ausfälle entstehen durch Verletzungen, Vergiftungen und Unfälle mit 20,4 Milliarden Euro auf. Krankheiten des Kreislaufsystems verursachten 9,1 Milliarden Euro Ausfall an Bruttowertschöpfung, und am niedrigsten fielen die Werte bei Erkrankungen des Verdauungssystems mit 8,7 Milliarden Euro aus. Insgesamt summierte sich der Ausfall über alle Diagnosegruppen hinweg auf 220,9 Milliarden Euro. Wertschöpfung bezeichnet dabei den Wert aller produzierten Waren und Dienstleistungen minus der Kosten für alle Vorleistungen. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/34990/ausfall-an-bruttowertschoepfung-aufgrund-von-krankheit-in-deutschland/?lid=68d94z474dn3

[1] file:///C:/Users/Absme/Downloads/Suga-2023%20(1).pdf

Chronisch krank: Welche Krankheiten sind in Deutschland am weitesten verbreitet?

https://de.statista.com/infografik/33272/umfrage-zu-physischen-einschraenkungen-und-chronischen-erkrankungen-in-deutschland/ Weniger als ein Drittel der für die Statista Consumer Insights befragten Menschen geben an, mit keinerlei physischen Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen zu leben. Daraus lässt sich im Umkehrschluss folgern, dass die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands von der einen oder anderen Einschränkung betroffen ist. Am weitesten verbreitet sind psychische Erkrankungen wie Burnout oder Depressionen unter denen 22 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und Umfrageteilnehmern leiden. An zweiter Stelle folgen mit 16 Prozent Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dahinter folgen Erkrankungen der Atemwege, die laut DAK im vergangen Jahr auch für die meisten Fehltag verantwortlich waren. Ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich liegen außerdem, chronische Hautkrankheiten, Diabetes und Erkrankungen des Bewegungsapparats (z. B. Osteoporose). Mathias Brandt Woher kommt die Zunahme der chronischen Erkrankungen? Die Zunahme chronischer Erkrankungen in Deutschland und anderen Industrieländern lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen: Alterung der Bevölkerung: Mit der steigenden Lebenserwartung wächst auch die Zahl älterer Menschen, die anfälliger für chronische Krankheiten sind.

Lebensstilveränderungen: Ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel und Rauchen tragen zur Verbreitung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs bei.

Umweltfaktoren: Umweltverschmutzung und andere Umweltbelastungen können die Gesundheit negativ beeinflussen und das Risiko für chronische Erkrankungen erhöhen.

Psychische Belastungen: Stress und psychische Belastungen können ebenfalls zur Entwicklung chronischer Krankheiten beitragen. Diese Faktoren zusammen führen zu einer höheren Prävalenz von chronischen Erkrankungen und stellen eine große Herausforderung für das Gesundheitssystem dar. Was kann man gegen die Zunahme der chronischen Erkrankungen unternehmen? Um die Zunahme chronischer Erkrankungen zu bekämpfen, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden: Gesunde Ernährung: Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und wenig Zucker und Fett kann das Risiko für viele chronische Krankheiten senken. Regelmäßige Bewegung: Körperliche Aktivität hilft, das Herz-Kreislauf-System zu stärken, das Gewicht zu kontrollieren und das Risiko für Diabetes und andere chronische Erkrankungen zu reduzieren. Stressbewältigung: Techniken wie Meditation, Yoga und Achtsamkeit können helfen, Stress abzubauen und das Risiko für psychische Erkrankungen zu verringern. Raucherentwöhnung: Das Aufhören mit dem Rauchen kann das Risiko für viele chronische Krankheiten, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, erheblich reduzieren. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen: Früherkennung und Prävention sind entscheidend, um chronische Krankheiten frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Bildung und Aufklärung: Aufklärungskampagnen können das Bewusstsein für die Bedeutung eines gesunden Lebensstils und die Risiken chronischer Krankheiten schärfen. Diese Maßnahmen können dazu beitragen, die Prävalenz chronischer Erkrankungen zu reduzieren und die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Genki Absmeier

480 Artikel zu „Krankheit“

News | Digitalisierung | Lösungen Digitale Gesundheitsplattformen unterstützen beim Management chronischer Krankheiten Chronische Krankheiten sind Berichten zufolge die Ursache für fast 90 Prozent aller Todesfälle und führen zu einem Verlust von etwa 87 Prozent der gesunden Lebensjahre in der Europäischen Union. Auch in Deutschland ist in den letzten Jahren ein exponentieller Anstieg chronischer Krankheiten zu verzeichnen. Herzinfarkt, Bluthochdruck, Arthrose sowie die ambulante Behandlung von Krebs- und chronischen… Weiterlesen →

News | Kommunikation Was hoher Krankenstand und viel Verkehr gemeinsam haben … … und welche Rolle Blickkontakt in Videokonferenzen dabei spielt. In den ersten zwei Dritteln des Jahres hat die Krankheitswelle in Deutschland den Höchstwert aus 2023 bereits erreicht. Auf 100 Versicherte kamen in den Monaten Januar bis August 225 Ausfälle – die erwartbar hohen Zahlen im letzten Jahresdrittel nicht miteinbezogen.[1] »Beim genauen Blick auf die… Weiterlesen →

News | Business | Services Abwesenheits- und Urlaubsverwaltung: Tipps für Unternehmen Mitarbeiter machen Urlaub, absolvieren Sabbaticals, werden krank, nehmen sich Elternzeit oder arbeiten von zuhause aus. All die genannten Aspekte führen dazu, dass der Angestellte nicht vor Ort zur Verfügung steht. Verfolgt der Betrieb ein effektives Abwesenheitsmanagement, werden Personalengpässe und eine Störung der Prozesse von vornherein vermieden. Das Urlaubs- und Abwesenheitsmanagement gehört dabei zu den… Weiterlesen →