MXDR: Ist Ihre Tech-Infrastruktur wirklich sicher?

IT-Security-Mitarbeiter kommen einfach nicht zur Ruhe: Die Anzahl der Hackerattacken nimmt weiter zu. Experten für Managed Extended Detection and Response (MXDR) nennen die drei größten Gefahren für die Cybersicherheit in den nächsten Monaten und zeigt auf, wie Unternehmen sie in den Griff bekommen.

In der schnelllebigen Welt der Cybersicherheit gibt es keinen Spielraum für Fehler aufgrund mangelnder Informationen – und erst recht keine Zeit zu verlieren. Aus diesem Grund veröffentlicht Ontinue alle sechs Monate seinen Threat Intelligence Report mit aktuellen Trends und Entwicklungen im Cyberspace [1]. Für die kommenden Monate antizipiert das ATO (Advanced Threat Operations)-Team von Ontinue folgende drei Gefahren. Doch keine Sorge: Die Experten nennen auch Mittel und Wege, wie sie sich schützen können.

Gefahr #1: Der Dauerbrenner Ransomware

Ransomware betrifft sämtliche Branchen und Unternehmensbereiche, sodass diese Gefahr allgegenwärtig ist und bleibt. Insbesondere die Fertigungsindustrie steht im Fokus von Cyberkriminellen – noch vor Wirtschaftssektoren wie dem Gesundheitswesen, der Pharmaindustrie oder der Telekommunikationsbranche. Laut dem Threat Intelligence Report ist die Anzahl an Ransomware-Attacken auf Manufacturing-Unternehmen sogar doppelt so hoch wie die auf Regierungseinrichtungen. Fertigungsbetriebe sind oft nicht so extrem gesichert, wie das bei Unternehmen aus dem öffentlichen Sektor oder der Finanzbranche der Fall ist – gleichzeitig sind die Kosten für einen Produktionsausfall enorm und befallene Systeme lassen sich kaum zeitnah ersetzen. Diese Umstände sorgen dafür, dass Manufacturing-Unternehmen eher bereit sind, das Lösegeld für ihre Daten und Systeme zu zahlen.

Was tun?

Da die Mehrheit erfolgreicher Ransomware-Attacken bekannte Sicherheitslücken ausnutzen, ist regelmäßiges Patchen von IT- oder OT-Systemen Pflicht. Auch der Einsatz von Multi-Faktor-Authentifizierung und Passkeys können das Risiko deutlich verringern, da diese Maßnahmen den Log-in rein über kompromittierte Zugangsdaten verhindern. Unternehmen müssen zudem ihre Mitarbeitenden in die Pflicht nehmen und sie für Phishing sensibilisieren, denn viele Ransomware-Attacken beginnen mit einer Phishing-Mail.

Gefahr #2: Zero-Day-Exploits

Das Advanced-Threat-Operations-Team hat festgestellt, dass ein massiver Anstieg aktiv ausgenutzter Zero-Day-Schwachstellen in verschiedenen Network-Security-Produkten zu verzeichnen ist. Sicherheitsforscher und Bedrohungsanalysten warnen regelmäßig davor, dass insbesondere Netzwerkkomponenten, die am Edge eingesetzt werden, in den Fokus von Cyberkriminellen geraten – insbesondere von solchen, die im Staatsdienst tätig sind. Einmal entdeckt, bieten Zero-Day-Schwachstellen einen hohen potenziellen Wirkungsgrad. Insbesondere bei Angriffen auf Regierungsbehörden oder auf lukrative Ziele wie die Fertigungsindustrie können sie drastische Folgen haben.

Was tun?

Für Cybersecurity-Teams ist der Aufbau robuster Prozesse für das Notfall-Patching essenziell – gerade für Geräte des Edge-Bereichs und Dienste, die zum öffentlichen Internet hin exponiert sind. Abhängig vom Geschäfts- oder Betriebsrisiko sollte der Patch-Zyklus idealerweise im Bereich von wenigen Stunden liegen und keinesfalls Wochen dauern, wie es leider im Manufacturing-Bereich oft der Fall ist.

Gefahr #3: IoT- und OT-Attacken

Da Fertigungsbetriebe zunehmend Ziel von Hackerangriffen werden, rückt die Sicherheit von IoT- und OT-Systemen verstärkt in den Vordergrund. Viele dieser Geräte – von Überwachungskameras bis hin zu Industrieanlagen – verfügen über keine oder nur eingeschränkte Sicherheitsfunktionen. Angreifer nutzen diese Schwachstellen gezielt aus, um Netzwerke zu infiltrieren, Schadsoftware zu verbreiten oder sensible Systeme zu manipulieren. Beliebte Angriffsszenarien sind Manipulationen über unsichere IoT-Gateways, die Industrieanlagen mit der IT-Infrastruktur verbinden, und DDoS-Angriffe, um Systeme mit Anfragen zu fluten, bis sie zusammenbrechen.

Was tun?

Unternehmen müssen IoT- und OT-Sicherheit als integralen Bestandteil ihrer Cybersecurity-Strategie betrachten. Dazu gehört auch, vollständige Transparenz über alle IoT- und OT-Systeme hinweg herzustellen. Nur so lässt sich Schatten-IoT und -OT vermeiden, die als Einfallstor dienen können. Der Einsatz von Netzwerkanalyse-Tools ist ebenfalls sinnvoll, um Anomalien im IoT- oder OT-Netzwerk-Traffic aufzudecken. Eine Segmentierung der Netzwerke verhindert, dass Hacker sich frei im gesamten Unternehmensnetz bewegen können, sollten sie sich einmal Zugriff verschafft haben. Dieses Vorgehen erleichtert zudem das Management des Netzwerks.

»Die Sicherheitslage im Cyberspace ist und bleibt auch 2025 prekär«, betont Balazs Greksza, Director Threat Response bei Ontinue. »Unternehmen sollten daher nicht nur auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen, sondern sich einen erfahrenen Dienstleister für Managed Extended Detection and Response suchen, der Bedrohungen frühzeitig erkennt und Spezialisten für die Abwehr bereitstellt.«

4053 Artikel zu „Cybersicherheit“

News | Blockchain | IT-Security | Strategien | Tipps Drei zentrale Cybersicherheitsrisiken von Quantencomputing Heute verschlüsselte Daten, die künftig entschlüsselt werden könnten. Manipulation der Blockchain. Quantenresistente Ransomware. Es ist eines der drängendsten technologischen Themen der kommenden Dekade: die zunehmende Relevanz von Quantencomputern und deren mögliche Auswirkungen auf die digitale Sicherheit. Als Cybersicherheitsrisiken gelten verschlüsselte Daten, die künftig entschlüsselt werden könnten, Manipulation der Blockchain und quantenresistente Ransomware. Klassische Computer stoßen… Weiterlesen →