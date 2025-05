CSPM und DSPM: Schlüsseltechnologien für die Cybersicherheit

Unternehmen müssen neue Sicherheitsstrategien entwickeln und umzusetzen. Dies ist nicht zuletzt eine Folge der Komplexität moderner IT-Infrastrukturen, gepaart mit dynamischen Anforderungen an Datenschutz und Compliance. Zwei Strategien erweisen sich als besonders relevant: Cloud Security Posture Management (CSPM) und Data Security Posture Management (DSPM).

Beide Ansätze zielen darauf ab, die Sicherheit in Cloud-Umgebungen zu verbessern, unterscheiden sich aber in ihrem Fokus und ihrer Methodik. In ihrer Kombination bieten sie einen ganzheitlichen Ansatz zur Absicherung von Unternehmensdaten und -infrastrukturen.

CSPM: Schutzschild für die Cloud-Infrastruktur

CSPM konzentriert sich auf die Absicherung der Cloud-Infrastruktur selbst. In einer typischen Cloud-Umgebung, die aus virtuellen Maschinen, Speicherdiensten, Netzwerken und anderen Komponenten besteht, muss sichergestellt werden, dass diese Elemente korrekt konfiguriert sind und keine Schwachstellen aufweisen. CSPM-Lösungen übernehmen diese Aufgabe, indem sie den Sicherheitsstatus der Infrastruktur kontinuierlich überwachen, Konfigurationsfehler identifizieren und beheben sowie die Einhaltung von Sicherheitsstandards gewährleisten. Eine zentrale Rolle spielen dabei das Identitätsmanagement und die Zugriffskontrolle, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf sensible Ressourcen erhalten.

DSPM: Wächter über sensible Daten

Im Gegensatz dazu setzt das DSPM direkt bei den Daten an – unabhängig davon, wo sie gespeichert sind. Ob auf lokalen Systemen, Cloud-Plattformen oder SaaS-Anwendungen – DSPM-Lösungen verschaffen einen umfassenden Überblick über die gespeicherten Daten, klassifizieren sie nach ihrer Vertraulichkeit und analysieren mögliche Risiken. Dabei geht es nicht nur um den Schutz der Daten, sondern auch um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie der DSGVO. DSPM bietet darüber hinaus detaillierte Einblicke in Zugriffsbeziehungen und ermöglicht Unternehmen die Umsetzung des Least-Privilege-Prinzips, bei dem jeder Nutzer nur minimale, notwendige Rechte erhält.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Die Unterschiede zwischen CSPM und DSPM lassen sich am besten anhand ihrer jeweiligen Schwerpunkte und Einsatzgebiete verdeutlichen. CSPM ist in erster Linie darauf ausgelegt, die Sicherheit der Infrastruktur zu gewährleisten. Dazu gehört beispielsweise die Überprüfung der Sicherheitskonfigurationen virtueller Maschinen oder der Schutz von Netzwerken vor unberechtigten Zugriffen. CSPM bleibt auf die Ebene der Infrastruktur beschränkt und berücksichtigt nicht den Kontext der in dieser Infrastruktur gespeicherten Daten.

DSPM geht einen Schritt weiter und stellt die Daten selbst in den Mittelpunkt. So können Unternehmen gezielte Maßnahmen zum Schutz ihrer sensibelsten Daten ergreifen. DSPM bietet auch eine Priorisierung von Warnmeldungen auf der Grundlage der Relevanz und des Risikos der betroffenen Daten, was Sicherheitsteams dabei hilft, sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und nicht durch eine Flut irrelevanter Meldungen überlastet zu werden.

Ein entscheidender Vorteil von DSPM gegenüber CSPM ist die Fähigkeit, den Kontext der Daten zu verstehen. Während CSPM allgemeine Sicherheitsmaßnahmen ergreift, ohne die spezifische Vertraulichkeit der Daten zu berücksichtigen, bietet DSPM eine tiefere Analyse und priorisiert Sicherheitsmaßnahmen basierend auf der Sensibilität der Daten. Diese Kontextualisierung ist in Zeiten zunehmender Cyberangriffe besonders wichtig, weil Angreifer gezielt nach wertvollen Daten suchen. Durch die Kombination von Datenerkennung, Klassifizierung und Risikobewertung ermöglicht DSPM einen präziseren und effektiveren Schutz von Unternehmensdaten.

Die perfekte Kombination

CSPM und DSPM ergänzen sich ideal innerhalb einer umfassenden Sicherheitsstrategie. Die Kombination beider Technologien ermöglicht es Unternehmen, sowohl ihre Infrastruktur als auch die darin gespeicherten Daten effektiv zu schützen. CSPM sorgt dafür, dass die Cloud-Umgebung sicher konfiguriert ist und keine Schwachstellen aufweist, während DSPM sicherstellt, dass die sensiblen Daten innerhalb dieser Umgebung zuverlässig geschützt sind.

Ein Beispiel für diese Synergie ist die Sicherung eines Cloud-Datenspeichers wie Snowflake, der in einem S3-Bucket auf AWS gehostet wird. CSPM kann sicherstellen, dass der S3-Bucket korrekt konfiguriert ist und keine Schwachstellen aufweist. DSPM wiederum bietet detaillierte Einblicke in die Snowflake-Instanz, analysiert die darin gespeicherten Daten und verwaltet die Zugriffsrechte. Durch die Kombination beider Technologien entsteht ein mehrschichtiger Schutz, der sowohl die Infrastruktur als auch die Daten umfasst.

Darüber hinaus trägt die Integration von CSPM und DSPM zur Verbesserung der Bedrohungserkennung bei. Während CSPM die Infrastruktur überwacht und potenzielle Schwachstellen identifiziert, analysiert DSPM die Angriffspfade zu den Daten. Dadurch haben Unternehmen die Möglichkeit, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und gezielt Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Herausforderungen und Chancen

Die Umsetzung von CSPM und DSPM bietet auch Herausforderungen. Eine der größten ist die Integration beider Technologien in bestehende Sicherheitsstrategien. Viele Unternehmen verfügen bereits über umfangreiche Sicherheitslösungen, die möglicherweise nicht vollständig mit CSPM und DSPM kompatibel sind. Darüber hinaus erfordert die Implementierung dieser Technologien sorgfältige Planung und Fachwissen, um sicherzustellen, dass sie effektiv eingesetzt werden.

Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden muss, ist die Skalierbarkeit. Mit der zunehmenden Nutzung von Cloud-Diensten steigt auch die Menge an Daten und Infrastrukturkomponenten, die gesichert werden müssen. CSPM und DSPM müssen in der Lage sein, mit diesen Anforderungen Schritt zu halten und ihre Funktionen entsprechend anzupassen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass diese Technologien kontinuierlich weiterentwickelt werden, um neuen Bedrohungen und Anforderungen gerecht zu werden.

Kombinierter Schutz für maximale Sicherheit

Durch die Integration von CSPM und DSPM können Unternehmen nicht nur ihre Sicherheit verbessern, sondern auch gesetzliche Vorschriften besser einhalten und das Risiko von Bußgeldern bei Verstößen minimieren. Angesichts der zunehmenden Komplexität moderner IT-Umgebungen und der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe ist die Implementierung dieser Technologien ein unverzichtbarer Schritt, um die Cybersicherheit zu erhöhen und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Für Unternehmen, die ihre Sicherheitsstrategie optimieren wollen, lohnt es sich, tiefer in die Möglichkeiten von CSPM und DSPM einzutauchen und deren Potenzial voll auszuschöpfen. Die digitale Transformation bringt viele Chancen, aber auch Risiken mit sich – und mit den richtigen Sicherheitslösungen können Unternehmen sicherstellen, dass sie diese Herausforderungen erfolgreich meistern.

Itir Clarke, Manager, Information and Cloud Security Product Marketing bei Proofpoint

