Umgang mit KI-Risiken: Identity, Zugriff und Kontrolle

Datenschutz und Sicherheitsrisiken durch KI bereiten Führungskräften die größten Sorgen.
Damit KI-Agenten die ihnen zugedachten Aufgaben erfüllen können, benötigen sie oft Zugriff auf die Daten, Systeme und Ressourcen des Unternehmens.
Je mehr Zugriff sie dabei besitzen, desto mehr können sie leisten. Daher drängt es sich – vor allem in dieser »Wild-West-Phase« der Tests und Experimente – geradezu auf, den KI-Agenten einen Generalschlüssel in die Hand zu drücken [1].
Der umfassendere Zugriff birgt jedoch erhebliche Risiken. So stellen unzureichend abgesicherte, fehlerhaft implementierte oder schlecht verwaltete KI-Agenten neue Angriffspunkte für Prompt, Account-Hacking und andere Taktiken dar. Selbst ohne böswillige Absichten kann unerwartetes Verhalten zu Data Breaches, Image-Schäden und Compliance-Verstößen führen.
Den Umfrageteilnehmern sind diese Risiken durchaus bewusst. Als größte Sorgen im Zusammenhang mit KI nannten sie Datenschutz und Sicherheitsrisiken an erster bzw. zweiter Stelle – und zwar sowohl nach Schweregrad (als größte Sorge) als auch nach Häufigkeit (häufigste Nennung).
»Angesichts der Daten, auf die KI-Agenten jetzt oder in Zukunft zugreifen können, sind für sie die gleichen Kontrollen wie bei menschlichen Mitarbeitern notwendig.« – Vorstandsmitglied, Technologieunternehmen, Großbritannien
85 % der Führungskräfte betrachten Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) als unverzichtbar für die erfolgreiche Einführung und Integration von KI.
Die Verwaltung der Identities von KI-Agenten unterscheidet sich von der bei menschlichen Identities, da es hier Unterschiede zwischen Definition, Lebenszyklus und Governance gibt.
KI-Agenten:
- Haben nicht die Verantwortlichkeit einer konkreten Person
- Haben kurze und dynamische Lebenszyklen, was schnelle Provisionierung und Deprovisionierung erfordert
- Nutzen verschiedene nicht-menschliche Authentifizierungsverfahren wie API-Token und kryptografische Zertifikate
- Benötigen sehr spezifische und detaillierte Berechtigungen für begrenzte Zeiträume und greifen häufig auf privilegierte Informationen zu, sodass starke Kontrollen notwendig sind, um langfristige Zugriffe zu verhindern
- Besitzen häufig keine nachprüfbare Kontrollinstanz sowie durchgängige Protokollierung, was Audits nach Data Breaches sowie Behebungsmaßnahmen erschwert
Dass den Führungskräften diese Eigenschaften bewusst sind, zeigt sich in ihren Antworten über die größten Sicherheitsprobleme von Unternehmen in Bezug auf nicht-menschliche Identities. Die Kontrolle von Zugriffen und Berechtigungen für nicht-menschliche Identities (von 78 % der Umfrageteilnehmer genannt) liegt auf Platz 1, doch auch Sorgen in Bezug auf die Lebenszyklusverwaltung (69 %), den unzureichenden Überblick (57 %) und die Behebung von riskanten Accounts für nicht-menschliche Identities (53 %) wurden von den meisten Umfrageteilnehmer genannt.
»Angesichts der Zugriffsmöglichkeiten und Ausführungsberechtigungen von KI-Agenten sind Governance und Zugriffskontrolle absolut unverzichtbar.« – Vorstandsmitglied, Bank- und Finanzinstitut, USA
[1] https://www.okta.com/newsroom/articles/understanding-the-ai-agent-identity-challenge/
So nutzen Unternehmen KI wirklich
Künstliche Intelligenz ist längst im Unternehmensalltag angekommen. Doch während 91 % aller Unternehmen weltweit KI-Agenten einsetzen, verfügen nur 10 % über eine gezielte Strategie beim Einsatz von Non-Human Identities (NHI), wie aus dem »AI at Work« Report von Okta hervorgeht [1].
Die Umfrageergebnisse liefern detaillierte Einblicke, wie Führungskräfte global mit den Chancen und Risiken von KI umgehen und diese in ihren Unternehmen einsetzen. Ein besonderer Fokus liegt auf den Themen Sicherheit, Identitätsmanagement und dem verantwortungsvollen Umgang mit NHI.
Die Studie zeigt: KI ist für viele Unternehmen ein Muss – aber der Umgang mit Aspekten der Sicherheit, Datenschutz und Governance bleibt eine echte Herausforderung, gerade in Europa.
Die wichtigsten Zahlen im Überblick:
- Weltweiter Fokus auf KI:
66 % der globalen Führungskräfte sehen KI als sehr wichtig für ihre Geschäftsstrategie. Während 23 % den Einsatz als »absolut essenziell« bezeichnen, sind die in Deutschland hingegen nur 17 %.
- Effizienz, Automatisierung, Sicherheit:
Die Top-Gründe für den KI-Einsatz sind Effizienzsteigerung (70 %), Automatisierung (62 %) und Verbesserung der Sicherheit (62 %). In EMEA zählt aber vor allem »Speed to Market« – Sicherheit rangiert überraschend weit hinten.
- KI für Sicherheit:
Weltweit setzen 65 % KI für Sicherheitszwecke ein – in Deutschland sind es nur 57 %. Besonders hoch ist der Wert in Großbritannien (70 %). 41 % der globalen Führungskräfte stimmen darin überein, dass KI »die beste Verteidigung gegen KI ist.« In Deutschland stimmen dem ganze 67 % zu.
- Datenschutz bleibt Top-Sorge:
60 % der Führungskräfte nennen Datenschutz als größte Herausforderung beim KI-Einsatz, gefolgt von Sicherheitsrisiken (37 %) und ethischen Bedenken (29 %).
- Identität im Fokus:
52 % der Entscheider halten Identity & Access Management für sehr wichtig beim KI-Einsatz – Hauptgründe sind Datenschutz (92 %), Compliance (78 %) und Governance (68 %).
- Non-Human Identities im Aufwind:
Über 40 % der Unternehmen nutzen KI-Agenten und digitale Identitäten (APIs, Service Accounts) bereits in großem Umfang – die größten Bedenken bleiben hier jedoch eine effektive Zugriffskontrolle (78 %) und das unkontrollierte Informationswachstum solcher Identitäten (57 %).
»Der Aufstieg von KI-Agenten und Non-Human Identities (NHI) macht deutlich, wie dringend neue Sicherheits- und Governance-Konzepte gebraucht werden. KI ist mehr als nur ein Technologie-Upgrade – um echten Mehrwert zu schaffen, müssen Unternehmen klare Anwendungsfälle definieren und von Anfang an solide Grundlagen aufbauen«, erklärt Stephen McDermid, EMEA CSO bei Okta. »Ob im Kundenservice, Vertrieb oder zur Verbesserung der Sicherheit: Identitätsmanagement ist der Schlüssel, um das Potenzial von KI voll zu entfalten und gleichzeitig sensible Daten zu schützen.«
[1] Für den »AI at Work« Report hat Okta 260 C-Level-Führungskräfte aus neun Ländern befragt, darunter Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Indien, Japan, Niederlande, Großbritannien und den USA.
https://www.okta.com/de-de/newsroom/articles/ai-at-work-2025–securing-the-ai-powered-workforce/
399 Artikel zu „KI-Agenten Sicherheit“
News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik
Wenn Maschinen mitdenken: Wie KI-Agenten das Lager resilient und schneller machen
Die Digitalisierung verändert die Logistik zunehmend. Eine treibende Kraft ist dabei die künstliche Intelligenz (KI). Sie automatisiert Abläufe, sorgt für mehr Transparenz und steigert die Leistungsfähigkeit in der Lieferkette. Doch was genau kann KI im Lager leisten – und welchen Unterschied machen spezialisierte KI-Agenten? Die Anforderungen an Lieferketten steigen kontinuierlich: Kunden fordern schnellere Zustellungen,…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-Einsatz im Blindflug: Unternehmen bringen sich durch fehlende Sicherheitsmaßnahmen in Gefahr
Viele Unternehmen verzichten auf Maßnahmen zur sicheren Anwendung von KI. Das zeigt die repräsentative Umfrage von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins: Nur zwei von fünf Firmen schulen ihre Mitarbeitenden oder haben unternehmensweite KI-Guidelines etabliert [1]. Zwar ergreifen viele Verantwortliche bereits vereinzelt Maßnahmen, jedoch noch zu wenig und ohne Strategie. Die Risiken sind groß,…
News | IT-Security
Wer steuert hier eigentlich wen? Fünf Gründe, warum Maschinenidentitäten zur Sicherheitsfalle werden
Automatisierung ist überall. Sie beschleunigt Prozesse, verbindet Systeme, spart Zeit und läuft meist so leise im Hintergrund, dass sie kaum jemand bemerkt. Bots, APIs, Cloud-Workloads oder RPA-Tools übernehmen heute Aufgaben, die früher menschlichen Mitarbeitenden vorbehalten waren. Doch zu denken, dass diese digitalen Helfer sich selbst verwalten, ist ein Irrtum. Denn auch Maschinen brauchen Identitäten –…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
KI-Agenten im Visier: Die nächste Generation des Phishings bedroht autonome digitale Assistenten
Während Unternehmen und Privatpersonen ihre Abwehrmechanismen gegen traditionelle Phishing-Angriffe stetig verbessern, zeichnet sich am Horizont eine neue, möglicherweise noch gefährlichere Bedrohung ab: Die gezielte Manipulation und die Übernahme von KI-Agenten. Diese autonomen digitalen Assistenten, die im Namen ihrer Nutzer handeln und Zugriff auf sensible Konten und Systeme haben, könnten in naher Zukunft zur Achillesferse der…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
DORA: Fünf Chancen, um Cybersicherheit und Resilienz zu erhöhen
Wie der Finanzsektor und dessen IT-Dienstleister ihre DORA-Hausaufgaben jetzt erledigen können. Der Digital Operational Resilience Act (DORA), welcher am 17. Januar 2025 in Kraft getreten ist, betrifft nicht nur Anbieter von Finanzdiensten, sondern auch deren IT-Dienstleister: Dazu gehören sowohl Partner und Distributoren, aber auch indirekte IT-Dienstanbieter, wie die Anbieter von IT-Sicherheitsplattformen. Der Kreis der…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Strategien
Budgetplanung für 2026 in wirtschaftlicher Unsicherheit
Angesichts der anhaltenden Volatilität kann die Einführung von Szenarioplanung dabei helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Laut den Forrester-Leitfäden zur Budgetplanung für 2026 bremst die Volatilität den Optimismus hinsichtlich der Budgets für 2026 [1]. Zölle, Handelskriege, Cyberbedrohungen und wirtschaftliche Unsicherheit führen zu einer Neujustierung der Budgeterwartungen und signalisieren eine Verlagerung hin zu einer vorsichtigeren Wachstumsplanung. Angesichts anhaltender…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Strategien
Agentenbasierte KI mit einem Höchstmaß an Vertrauen und Sicherheit
Kyndryl nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich IT-Infrastrukturen, um ein leistungsfähiges unternehmensweites Framework bereitzustellen: Es basiert auf intelligenten KI-Agenten, die lernen, sich anpassen und weiterentwickeln und so Daten in konkretes Handeln übersetzen. Das »Kyndryl Agentic AI Framework« organisiert sich selbst, skaliert flexibel und führt Aufgaben sicher über unterschiedliche IT-Landschaften und komplexe Workflows hinweg aus,…
News | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends Services | Effizienz | Künstliche Intelligenz
Unternehmen betrachten KI-Agenten mittlerweile als unverzichtbar
Die befragten Führungskräfte berichten von einem erwarteten Anstieg der KI-gestützten Arbeitsabläufe um das 8-fache bis 2025, wobei KI-Agenten die Prozesseffizienz verbessern, Kosten senken und Arbeitsabläufe verändern. Die Befragten gaben an, dass 64 % der KI-Budgets inzwischen für den zentralen Geschäftsbereich ausgegeben werden. Mehr als zwei Drittel (69 %) der befragten Führungskräfte geben an, dass »verbesserte…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Sicherheitsprobleme bei Grok: Unkontrollierte KI vergrößert die Angriffsfläche
Das neueste Grok-Debakel liest sich wie eine Fallstudie darüber, wie man keinen AI-Chatbot auf den Markt bringt. Elon Musks xAI, frisch aus dem Hype-Zyklus für Grok 4.0, befand sich im Schadensbegrenzungsmodus, nachdem der Bot antisemitische Klischees verbreitet, Hitler gelobt und mit einer Art von »Wahrheitssuche«-Rhetorik nachgelegt hatte, die zu einem Dog-Whistle für »alles ist erlaubt«…
News | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Cybersicherheit: BMI und BSI wollen Deutschland robuster aufstellen
Die Cybersicherheitslage in Deutschland ist angespannt: Desinformation, Hacktivismus, Spionage und Sabotage waren und sind verstärkt zu beobachten. Sie bedrohen Sicherheit und Stabilität von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt besuchte daher das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. Er informierte sich bei BSI-Präsidentin Claudia Plattner über die Leistungsfähigkeit des BSI in…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Agenten im Job: Das denken Angestellte in Deutschland
Angestellte ohne Führungsverantwortung blicken mit einer Mischung aus Skepsis und Neugier auf eine Zukunft, in der ihnen KI-Agenten im Beruf zur Seite stehen werden. Ob positive oder negative Gefühle überwiegen, hängt ganz davon ab, wen man fragt: Frauen freuen sich beispielsweise eher auf die agentische Zukunft (38 Prozent vergaben positive Attribute, 37 negative) als Männer…
Trends 2025 | News | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Services
Fast alle Unternehmen bauen den Einsatz von KI-Agenten aus
Die aktuelle Umfrage unter IT-Führungskräften weltweit ergibt, dass der Großteil KI-Agenten befürwortet, aber Sorgen in Bezug auf Datenschutz, Integration und Datenqualität bestehen. Cloudera , die hybride Plattform für Daten, Analysen und KI, hat die Ergebnisse seiner jüngsten Studie »The Future of Enterprise AI Agents« veröffentlicht [1]. Im Rahmen der Umfrage wurden im Januar und…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security
Cybersicherheitsreport 2025: Angriffe nehmen weiter zu
Sicherheitsexperte Dennis Weyel: »Viele Unternehmen segeln durch den Cyberspace wie ein Schiff bei Dunkelheit durch den Nebel. Sie wissen, dass Gefahren lauern und haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, aber sie wissen nicht, ob ihr Schiff einem Angriff standhalten würde.« Die Cyberattacken auf die heimische Wirtschaft werden immer heftiger – diese Entwicklung lässt sich dem »Cyber Security…
News | Effizienz | Infrastruktur | IT-Security | Logistik | Services | Tipps
Cybersicherheit ist zentral für die erfolgreiche Nutzung gewerblicher Elektrofahrzeuge
So können Betreiber unterschiedlichster Fuhrparks von gestiegenem Kundenvertrauen sowie verbesserter Effizienz und Monetarisierung ihrer EV-Fahrzeuge profitieren. Der globale Lasten- und Personentransport befindet sich inmitten eines großen Wandels, da die Politik den Übergang zu Elektrofahrzeugen (EVs) beschleunigt. In der EU und Ländern wie den USA oder Taiwan werden die Emissionsstandards immer strenger, teilweise sollen städtische…
Trends 2025 | News | Trends Security | Healthcare IT | IT-Security
Zunehmende Risiken für Gesundheitsorganisationen – Cybersicherheitsresilienz rückt in den Fokus
Nur 29 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen glauben auf KI-gestützte Bedrohungen vorbereitet zu sein. LevelBlue, ein Anbieter von Managed Security Services, strategischer Beratung und Threat Intelligence, hat seinen 2025 Spotlight Report: Cyber Resilience and Business Impact in Healthcare veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Gesundheitsbranche gegen zunehmend zahlreichere und ausgefeiltere Angriffe schützt. …
News | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Cybersicherheit im Gesundheitswesen: Zwischen regulatorischem Aufbruch und technischer Stagnation
Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen sind aufgrund sensibler Patientendaten, wertvoller Forschungsergebnisse und ihrer kritischen Dienstleistungen ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle. Jüngste Analysen zur Cybersicherheitslage im Gesundheitswesen, etwa die Studie des Hasso-Plattner-Instituts »Alarmsignal Cybersicherheit«, zeichnen ein Bild einer sich zuspitzenden Bedrohungslage. Zwar befindet sich das Gesundheitswesen hinsichtlich seiner Gefährdungslage in »guter Gesellschaft« – man denke an die vielfach…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Services | Tipps
Barrierefreiheit trifft Cybersicherheit: Warum Unternehmen 2025 beides denken müssen
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist mehr als nur eine Pflicht – es ist ein Hebel für digitale Resilienz und strategische Sicherheit. Ab dem 28. Juni 2025 gilt: Digitale Produkte und Dienstleistungen müssen auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich sein. Mit dem Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) beginnt eine neue Ära der digitalen Verantwortung. Was als Compliance-Thema beginnt,…
Trends 2025 | News | Trends Security | Cloud Computing | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI zwingt Abstriche in Sachen Hybrid-Cloud-Sicherheit zu machen
KI verursacht größeres Netzwerkdatenvolumen und -komplexität und folglich auch das Risiko. Zudem gefährden Kompromisse die Sicherheit der hybriden Cloud-Infrastruktur, weshalb deutsche Sicherheits- und IT-Entscheider ihre Strategie überdenken und sich zunehmend von der Public Cloud entfernen. Gleichzeitig gewinnt die Netzwerksichtbarkeit weiter an Bedeutung. 63 Prozent der deutschen Sicherheits- und IT-Entscheider berichten, dass sie im Laufe…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security
Immer mehr Entwicklerteams sind für Anwendungssicherheit verantwortlich
Obwohl der DevSecOps-Reifegrad weiterhin im Fokus steht, basieren laut CISOs nur 39 Prozent der Geschäftsprozesse auf sicheren Anwendungen. Checkmarx, Anbieter im Bereich Cloud-native Application Security, hat seine jährliche Studie »A CISO’s Guide to Steering AppSec in the Age of DevSecOps« vorgestellt [1]. Aufsetzend auf eine Umfrage unter 200 Chief Information Security Officers (CISOs) aus…