Agentenbasierte KI mit einem Höchstmaß an Vertrauen und Sicherheit

Kyndryl nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich IT-Infrastrukturen, um ein leistungsfähiges unternehmensweites Framework bereitzustellen: Es basiert auf intelligenten KI-Agenten, die lernen, sich anpassen und weiterentwickeln und so Daten in konkretes Handeln übersetzen.

Das »Kyndryl Agentic AI Framework« organisiert sich selbst, skaliert flexibel und führt Aufgaben sicher über unterschiedliche IT-Landschaften und komplexe Workflows hinweg aus, um Effizienz und Innovationskraft messbar zu steigern.

Kyndryl, IT-Dienstleister für unternehmenskritische Systeme, hat das »Kyndryl Agentic AI Framework« vorgestellt. Der neue Ansatz zur Einführung agentischer KI unterstützt menschliche Teams ganz gezielt: Das Framework ist unternehmensweit einsetzbar und steuert ein Portfolio spezialisierter, autonom agierender und lernfähiger KI-Agenten. Diese reagieren flexibel auf sich verändernde Bedingungen und lassen zugleich jederzeit menschliche Kontrolle zu.

Das Kyndryl Agentic AI Framework wurde entwickelt, um agentenbasierte KI-Lösungen unternehmensweit einzuführen, auszurollen und zu skalieren – ob lokal, in der Cloud oder in hybriden IT-Umgebungen. Ziel ist es, Geschäftsprozesse grundlegend zu verbessern und weiterzuentwickeln. Bei der Implementierung greift Kyndryl auf seine Erfahrung aus Tausenden Infrastrukturprojekten sowie auf monatlich mehr als 12 Millionen KI-basierte Analysen über die Plattform Kyndryl Bridge zurück. So entsteht eine leistungsfähige Kombination aus fortgeschrittenen Algorithmen, selbstlernenden Mechanismen, Optimierungstechniken und von Grund auf sicher konzipierten KI-Agenten, die komplexe Daten in verständliche Erkenntnisse übersetzen.

»Unternehmen auf der ganzen Welt setzen zunehmend auf agentenbasierte KI, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Damit weitet sich auch die Infrastrukturlandschaft aus und schließt immer mehr Bestandteile des Technologie-Stacks ein – von Anwendungen bis hin zu Geschäftsprozessen. Kyndryl bringt hier eine besondere Perspektive ein. Wir denken Infrastruktur ganzheitlich und von Beginn an und schaffen damit die Voraussetzungen, um KI skalierbar und sicher in geschäftskritischen Systemen zu verankern«, so Lukas Winklmann, Vice President und Kyndryl Consult Leader bei Kyndryl Deutschland. »Dank der Einblicke aus Kyndryl Bridge, unserem eigenen Agentic-AI-Framework und unserer Erfahrung im Betrieb einiger der weltweit größten IT-Landschaften unterstützen wir Unternehmen dabei, agentenbasierte KI-Lösungen im großen Maßstab zu entwickeln, auszurollen und produktiv zu nutzen – abgestimmt auf ihre konkreten Ziele bei Produktivität und Innovation.«

Kunden aus verschiedenen Branchen arbeiten bereits mit Kyndryl zusammen, um auszuloten, wie sie die Möglichkeiten des Agentic Frameworks für sich nutzen können, darunter:

Eine staatliche Behörde prüft den Einsatz des Kyndryl Agentic AI Frameworks für eine großflächige Einführung in ihrer komplexen IT-Landschaft. Ziel ist es, das Bürgererlebnis zu verbessern, den öffentlichen Dienst effizienter zu gestalten, regulatorische Risiken zu minimieren und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu sichern. Dabei setzt die Regierung auf Kyndryls Expertise im Bereich transparenter und verantwortungsvoller KI. Das Framework soll Behördenvertreter dabei unterstützen, politische Maßnahmen an bewährten Verfahren auszurichten und die Verwaltung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger leistungsfähiger zu machen. Beispielsweise erhalten Behördenmitarbeitende aktuelle, kontextbezogene Einblicke in Kennzahlen wie Verkehrsaufkommen, Krankenhausbetten-Auslastung oder Schulbesuchsquoten.

Im Rahmen eines laufenden Modernisierungsprogramms arbeitet ein führendes Finanzinstitut mit Kyndryl Consult zusammen, um den Einsatz des Agentic AI Frameworks zu prüfen. Ziel ist es, KI-Agenten einzuführen, um Compliance-Prozesse zu automatisieren, die IT zu optimieren und die Servicebereitstellung zu beschleunigen. Durch die Nutzung dieser Lösung will das Institut agiler werden, seine Cyberresilienz stärken, regulatorische Vorgaben zuverlässig erfüllen und Innovation sowie operative Effizienz langfristig vorantreiben.

Das neue Framework kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Führungskräfte in Unternehmen. Laut dem kürzlich veröffentlichten People Readiness Report 2025 von Kyndryl sehen viele von ihnen bislang kaum konkrete Vorteile durch potenziell richtungsweisende KI-Anwendungen [1]. Tatsächlich geben nur 4 von 10 Führungskräften an, KI-gestützte Analysen zur besseren Entscheidungsfindung oder für neues Geschäftswachstum zu nutzen. Und lediglich ein Fünftel sieht den zentralen KI-Einsatzbereich ihres Unternehmens in der Entwicklung neuer Produkte und Services für Kunden.

Das Kyndryl Agentic AI Framework bietet Unternehmen einen verlässlichen Weg, KI mit einem Höchstmaß an Vertrauen und Sicherheit einzuführen. Es wurde auf Basis etablierter Verschlüsselungsstandards, Privacy-by-Design-Prinzipien und einer Zero-Trust-Architektur entwickelt. So schafft es die Voraussetzungen für nachvollziehbare, erklärbare und fortlaufend optimierte KI-Prozesse – stets unter menschlicher Aufsicht. Zudem lässt sich das Framework flexibel an die Anforderungen einzelner Unternehmen und Branchen anpassen. Dank selbstgesteuertem Lernen können unterschiedlichste Anwendungsfälle und Projekte schnell und sicher realisiert werden.

Die Experten von Kyndryl Consult arbeiten eng mit Kunden zusammen, um das Framework individuell zu bewerten, zu gestalten, technisch auszuarbeiten und dessen Implementierung gezielt zu planen – abgestimmt auf die jeweiligen geschäftlichen Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.kyndryl.com/us/en/artificial-intelligence

