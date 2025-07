Budgetplanung für 2026 in wirtschaftlicher Unsicherheit

Angesichts der anhaltenden Volatilität kann die Einführung von Szenarioplanung dabei helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen.

Laut den Forrester-Leitfäden zur Budgetplanung für 2026 bremst die Volatilität den Optimismus hinsichtlich der Budgets für 2026 [1]. Zölle, Handelskriege, Cyberbedrohungen und wirtschaftliche Unsicherheit führen zu einer Neujustierung der Budgeterwartungen und signalisieren eine Verlagerung hin zu einer vorsichtigeren Wachstumsplanung.

Angesichts anhaltender Volatilität müssen Führungskräfte auf Szenarioplanung setzen und sich sowohl auf tiefere Budgetkürzungen als auch auf unerwartete Investitionsmöglichkeiten vorbereiten. Dazu gehört, Investitionen zu schützen und zu priorisieren, die Kundennutzen schaffen, Ausgaben für ineffiziente Komplexität einzustellen und kontinuierliche, kostengünstige Experimente durchzuführen, um ihren Vorsprung zu halten.

Es ist zwar keine Überraschung, dass Führungskräfte im Vergleich zum Vorjahr weniger optimistisch sind, doch nicht alles ist schwarzmalerisch. Trotz der Unsicherheit erwarten 86 % der Technologieführer aller Branchen höhere Budgets als im Vorjahr. Darüber hinaus erwarten Technologieführer im Finanzdienstleistungs- und Gesundheitssektor zweistellige Budgeterhöhungen, die durch Investitionen in generative KI (genAI), Analytik und Bedrohungsinformationen getrieben werden.

Die Forrester-Leitfäden zur Budgetplanung bieten datengestützte Benchmarks für Ausgabenabsichten und konkrete Empfehlungen für Technologie und Sicherheit, B2B- und B2C-Marketing, Kundenerfahrung (CX), digitale Strategie und Vertriebs- und Umsatzabläufe, damit Führungskräfte das kommende Jahr sicher budgetieren und planen können. Die Leitfäden liefern umsetzbare Erkenntnisse für Bereiche, in denen Investitionen vertieft, Budgetzuweisungen reduziert und Experimente durchgeführt werden sollten, um neue Chancen zu erschließen.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus den Budgetplanungsleitfäden von Forrester für 2026 gehören:

Bereiche, in denen 2026 mehr investiert werden sollte

Datenkompetenz und Programme zur Vorbereitung der Mitarbeiter auf KI.

Daten- und KI-Verantwortliche müssen in kontinuierliche, personenbezogene Programme zur Förderung der Daten- und KI-Kompetenz investieren und alle Mitarbeiter im verantwortungsvollen Umgang mit KI sowie in der Interpretation von Daten und KI-gestützten Erkenntnissen schulen.

Kundeninformationen und Datenmanagement.

Führungskräfte, die ihre Kunden in unsicheren Zeiten besser verstehen, können proaktiver agieren und sollten die Entwicklung einer rigorosen Strategie zur Datenerfassung in Betracht ziehen.

Bereiche, in denen 2026 weniger investiert werden sollte

Cloud-First-Strategie.

Neue Vorschriften zu Souveränität und Resilienz, zunehmende geopolitische Spannungen, der Druck der Führungsetagen, Kosten zu senken, und die wachsende Zahl produktionsreifer Anwendungsfälle für generative KI haben die Diskussion um die Public Cloud von »Cloud-First« zu »Cloud-as-necessary« verschoben.

Veraltete Technologieinfrastruktur.

Es ist Zeit für einen radikaleren Ansatz zur Beseitigung von Technologie-Schulden. Erklären Sie Ihre Technologie-Schulden für insolvent und lagern Sie veraltete Technologien aus, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Mittel für den Aufbau eines modernen, anpassungsfähigen und KI-gestützten Ökosystems freizusetzen, das Innovationen vorantreibt.

Bereiche für Experimente 2026

Agentische KI für die Automatisierung von Aufgaben, zunächst innerhalb einer einzelnen App und dann über Geschäftsanwendungen hinweg.

Erkunden Sie das disruptive Potenzial von agententischer KI, indem Sie mit autonomen KI-Agenten experimentieren, die Aufgaben selbstständig ausführen und Entscheidungen treffen können. Beginnen Sie mit der Priorisierung von schreibgeschützten/analytischen Apps, um das Risiko von Verstößen gegen Dateneingabe- oder Datenqualitätsregeln zu vermeiden.

Branchenspezifische Edge-Intelligenz.

Unternehmen können relevante Inputs von Mobilgeräten, dem Internet der Dinge und anderen Edge-Geräten sammeln, um Kunden zeitnahe, anwendungsbezogene Erkenntnisse zu liefern. In den nächsten zwei bis vier Jahren wird eine breite Einführung von Edge-Intelligence-Lösungen erwartet, da sich die Funktionen von Chipsätzen, Formfaktoren, 5G-Netzwerken und leistungsstarken On-Device- und On-Chip-Modellen für maschinelles Lernen weiterentwickeln.

»Konservative Budgeterwartungen sind zwar ein guter Ausgangspunkt für 2026, aber jetzt ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen«, so Sharyn Leaver, Chief Research Officer bei Forrester. »Da ein Ende der aktuellen Volatilität nicht in Sicht ist, sollten Führungskräfte sowohl auf aggressivere Kürzungen als auch auf unerwartete Investitionsmöglichkeiten vorbereitet sein. Dies können sie durch kontinuierliche, kostengünstige Experimente erreichen und sich so einen Vorsprung verschaffen, um im richtigen Moment an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Die Budgetplanungsleitfäden von Forrester sollen Führungskräften helfen, kluge Investitionen zu tätigen, bei Bedarf zu kürzen und kontinuierlich zu experimentieren, um in Zeiten des Wandels erfolgreich zu sein.«

Entdecken Sie den Hub für Leitfäden für die Budgetplanung. https://www.forrester.com/bold/planning-guides/

Lesen Sie mehr über die Schlüsselbereiche, auf die sich Führungskräfte aus den Bereichen Technologie, Marketing, Kundenerfahrung und anderen Bereichen 2025 konzentrieren sollten, um Kundennutzen und Geschäftsergebnisse zu erzielen. https://www.forrester.com/blogs/budget-planning-guides-2026/

Wo im Jahr 2026 investieren, desinvestieren und experimentieren?

Die Volatilität dämpft den Optimismus im Hinblick auf die Budgets für 2026 [1]. Während einige Führungskräfte zweistellige Zuwächse bei Investitionen in KI und Sicherheit erwarten, sehen sich andere mit Budgetbeschränkungen konfrontiert. Um erfolgreich zu bleiben, müssen sie Szenarioplanung betreiben, kundenzentrierte Investitionen priorisieren, technische Schulden abbauen und mit neuen Technologien wie synthetischen Daten und Edge Intelligence experimentieren.

Forrester hat seine Budget Planning Guides 2026 für Technologieentscheider, Führungskräfte im Bereich Technology Architecture & Delivery (TAD), Security & Risk sowie Data, AI & Analytics veröffentlicht [2]. Die Leitfäden bieten datenbasierte Empfehlungen, mit denen Technologieverantwortliche fundierte Planungs- und Budgetentscheidungen für das kommende Jahr treffen können. Sie enthalten außerdem Hinweise darauf, in welchen Bereichen sich Investitionen lohnen, wo Budget gekürzt werden sollte und wo sich gezielte Experimente auszahlen könnten.

Empfehlungen für Tech Executives finden Sie im Blog » Where Technology Executives Will Be Investing In 2026« [3], für Security & Risk-Verantwortliche in diesem Blog » Security Planning 2026: Budget To Manage Volatility, Seize Opportunities, And Avoid Threats » [4]. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den Reports hier kurz zusammengefasst.

Für die Budgetplanung 2026 empfiehlt Forrester, dass Tech Executives, TAD-Leader, Security & Risk-Verantwortliche sowie Data-, KI- und Analytics-Führungskräfte:

Mindestens 10 % der Belegschaft mithilfe von KI umschichten (Tech Executives).

Der Einsatz von KI zur Automatisierung und Inhaltserstellung ist nur dann sinnvoll, wenn er tatsächlich Kosten senkt. Um zu vermeiden, dass KI nur zusätzliche Ausgaben verursacht, sollten Unternehmen gezielt Aufgaben mit geringer Priorität automatisieren – auch auf Management-Ebene – und entsprechende Rollen umverteilen.

Mit KI-Agenten-Orchestrierung experimentieren – nicht auf Marktreife warten (Tech Executives).

Zurückhaltende Einführung von KI-Chips (TAD) [5].

Vorbereitung auf Post-Quantum-Sicherheit (Security & Risk).

Deepfake-Erkennung einführen (Security & Risk).

Mit agentenbasierter KI zur Aufgabenautomatisierung experimentieren (Data, AI & Analytics).

Den vollständigen Budget Planning Guides 2026 für Technologie und Sicherheit von Forrester gibt es nach Registrierung hier [6].

