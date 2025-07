Beauty-Städte: Deutschlands beste Städte zum Wohlfühlen

Baden-Baden landet auf dem ersten Platz mit hohem Interesse in Spas und den meisten Kosmetikstudios auf 10.000 Einwohner (14,38).

Bayerns Städte liegen vorn: Insgesamt schaffen es elf davon unter die besten 20, unter anderem Regensburg, Passau und Schweinfurt.

In Deutschland gaben private Haushalte im letzten Jahr rund 63,8 Milliarden Euro für Kosmetik und Körperpflege aus1. Das Interesse ist also groß, was sich auch in den Suchanfragen nach »Beautysalon in der Nähe« widerspiegelt, welche in den letzten 12 Monaten um fast die Hälfte gestiegen sind2. Doch welche Städte bieten die besten Kosmetiksalons und andere Wohlfühlorte, wie Spas, Nagelstudios und mehr?

Der Zahlungsanbieter SumUp hat sich genauer angeschaut, wo man sich in Deutschland am besten verwöhnen lässt und dafür die attraktivsten Beauty-Städte ermittelt. Im Mittelpunkt der Analyse standen sogenannte Hybrid-Businessmodelle, also Geschäftsformen, die klassische Dienstleistungen vor Ort mit digitalen Komponenten wie Online-Terminbuchung oder dem Verkauf ergänzender Produkte kombinieren.

Gerade für Betreiberinnen und Betreiber von Salons und Studios spielen digitale Tools dabei eine immer größere Rolle. Moderne Kassensysteme sind heute weit mehr als nur Bezahlgeräte: Sie helfen dabei, Termine effizient zu verwalten, Produkte direkt zu verkaufen und Abläufe zu automatisieren – von der Umsatzübersicht bis zur Lagerhaltung. Tipps zur Auswahl des passenden Kassensystems sowie Erfahrungsberichte aus dem Salonalltag finden Sie im begleitenden Blogartikel.

In solchen zukunftsorientierten Geschäftsmodellen spielt innovative Technologie sowie moderne POS-Systeme eine entscheidende Rolle, da sie digitale und physische Prozesse nahtlos miteinander verbinden und so den Geschäftsalltag effizienter gestalten und ein noch besseres Kundenerlebnis bieten. In die Auswertung flossen Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagestudios, Nagelstudios und Spas ein.

Bewertet wurden dabei Faktoren wie die Anzahl selbstständiger Salons pro 10.000 Einwohner, deren durchschnittliche Online-Bewertungen sowie das lokale Suchinteresse. Im deutschlandweiten Ranking sichert sich Baden-Baden in Baden-Württemberg den ersten Platz, gefolgt von Forchheim in Bayern. Im Vergleich unter den Bundesländern holen bayerische Städte im Durchschnitt die meisten Punkte. Ganze elf bayerische Städte sichern sich Plätze unter den besten 20 Städten.

Folgende Tabelle zeigt Deutschlands 20 besten Wohlfühloasen:

Stadt Friseursalons auf 10.000 Kosmetikstudios auf 10.000 Massagesalon auf 10.000 Nagelstudio auf 10.000 Spas auf 10.000 Bewertungen Friseursalons Bewertungen Kosmetikstudios Bewertungen Massagesalon Bewertungen Massagesalon Bewertungen Spas Friseursalons Suchvolumen pro 10.000 Kosmetikstudios Suchvolumen auf 10.000 Massagesalon Suchvolumen pro 10.000 Nagelstudio Suchvolumen auf 10.000 Spas Suchvolumen auf 10.000 Gesamtpunktzahl (max. 100) Baden-Baden 10,32 14,38 3,13 3,69 1,29 4,78 4,72 4,76 4,41 4,49 1130,18 64,53 814,91 315,27 497,80 60,42 Forchheim 8,87 6,90 3,61 4,27 6,57 4,64 4,85 4,84 4,42 4,47 1287,69 42,70 528,87 220,09 177,39 58,05 Ravensburg 10,45 6,76 1,64 3,28 4,10 4,72 4,85 4,84 4,47 4,56 1661,03 86,02 415,77 247,82 208,91 57,21 Frankfurt am Main 3,29 2,34 0,08 1,35 0,25 4,69 4,73 4,75 4,41 4,52 4805,92 104,26 2897,42 805,88 903,67 56,93 Passau 7,71 4,94 2,18 3,76 3,96 4,70 4,85 4,77 4,48 4,48 1536,79 92,96 431,17 324,37 229,43 55,70 Schweinfurt 9,26 5,92 3,33 3,89 0,37 4,71 4,86 4,71 4,5 4,85 1208,99 35,18 448,05 216,62 157,37 52,74 Regensburg 7,43 4,10 1,24 2,71 0,77 4,75 4,91 4,66 4,58 4,67 2655,81 68,14 810,68 338,36 299,65 52,57 Bamberg 8,71 4,71 3,14 3,14 0,57 4,66 4,76 4,86 4,36 4,88 1767,38 45,68 518,22 311,22 201,29 51,08 Fulda 8,78 6,59 2,98 2,67 3,14 4,66 4,9 4,72 4,52 4,37 1204,52 39,21 417,19 218,01 161,54 49,71 Coburg 7,64 2,86 1,43 3,34 0,95 4,69 4,68 4,95 4,78 4,68 1219,54 54,89 651,54 224,34 159,90 48,72 Bayreuth 7,99 4,80 1,33 2,93 0,53 4,78 4,81 4,72 4,55 4,85 1334,91 41,30 407,67 269,11 155,87 48,18 Konstanz 8,12 4,80 2,58 3,32 1,35 4,68 4,77 4,68 4,37 4,47 2042,45 56,60 439,25 290,37 241,16 47,91 Ulm 4,48 4,73 2,32 2,24 1,25 4,87 4,79 4,74 4,35 4,69 1706,92 52,30 588,62 240,76 195,93 47,88 Hanau 7,33 9,02 2,37 2,93 0,34 4,64 4,7 4,75 4,24 4,83 1205,89 68,81 709,55 327,14 196,28 47,63 Kempten (Allgäu) 5,71 5,85 1,71 3,43 1,43 4,63 4,9 4,87 4,41 4,69 1384,61 52,81 428,23 212,69 171,29 47,60 Lüneburg 6,77 4,69 2,08 2,34 0,39 4,68 4,82 4,91 4,48 4,83 1466,74 44,25 417,77 264,20 177,00 47,42 München 2,02 1,46 0,71 1,09 0,18 4,71 4,81 4,67 4,4 4,52 4117,37 70,14 1852,60 636,31 518,41 47,22 Würzburg 8,36 4,45 2,03 2,73 1,09 4,65 4,81 4,8 4,3 4,65 1972,66 47,66 518,75 329,69 213,28 47,13 Kaufbeuren 5,65 6,35 1,88 2,82 0,71 4,67 4,85 4,84 4,27 4,85 917,54 70,58 291,73 190,57 124,69 45,65 Trier 5,89 4,49 2,60 3,50 1,30 4,71 4,84 4,36 4,51 4,61 1265,37 32,96 524,32 325,58 269,65 45,01

Baden-Baden ist #1 Wohlfühloase Deutschlands

Den ersten Platz unter den Wohlfühlstädten sichert sich Baden-Baden in Baden-Württemberg. Bekannt als Kur- und Bäderstadt wird nach Spas in Baden-Baden fast 500-mal pro 10.000 Einwohner gesucht. Auch im Hinblick auf Friseursalons hat die Stadt einiges zu bieten: 10,32 selbstständige Salons kommen auf 10.000 Einwohner, welche eine durchschnittliche Bewertung von 4,78-Sternen haben.

Forchheim in Bayern folgt auf dem zweiten Platz mit der höchsten Anzahl an sowohl Massagestudios (3,61 auf 10.000 Einwohner), als auch Nagelstudios (4,27 auf 10.000 Einwohner) und Spas (6,57 auf 10.000 Einwohner). Auf dem dritten Platz landet Ravensburg mit hohen durchschnittlichen Bewertungen für die dort ansässigen Kosmetikstudios (4,85 Sterne) und Massagestudios (4,84 Sterne).

Bayerische Städte schneiden besonders gut ab

Neben Forchheim auf dem dritten Platz sichern sich 10 weitere bayerische Städte hohe Punktzahlen in dem Ranking. Darunter Passau (Platz fünf), Schweinfurt (Platz sechs) und Regensburg auf Platz sieben; hier sind besonders die selbstständigen Kosmetikstudios hoch bewertet, mit durchschnittlich 4,91 Sterne von möglichen fünf Sternen. München liegt auf dem 17. Platz. Im Schnitt sind in der Landeshauptstadt weniger selbstständige Salons zu finden, beispielsweise gibt es lediglich 2,02 Friseursalons auf 10.000, dennoch ist das Interesse groß, mit einer der höchsten Anzahl an Suchanfragen zu Friseur:innen (rund 4.117 Suchanfragen im Jahr auf 10.000 Einwohner).

Großstädte bilden Schlusslichter

Lediglich zwei der fünf größten Städte im Ranking befinden sich unter den besten 20, nämlich Frankfurt am Main (Platz drei) und München. Köln landet auf dem 51. Platz, Berlin dahinter auf Platz 58 und Hamburg ist eines der Schlusslichter auf Platz 77.

Corin Camenisch, Product Marketing Lead GTM bei SumUp kommentiert die Recherche: »Ein wichtiger Trend, den wir branchenweit bei selbstständigen Friseur-, Massage- oder Nagelstudios beobachten, sind die sogenannten Hybrid-Geschäftsmodelle. Viele Salons beschränken sich dabei heute nicht mehr nur auf ihre reine Dienstleistung. Sie verkaufen zusätzlich auch passende Produkte, etwa spezielle Shampoos, hochwertige Öle oder Nagellacke und nutzen zusätzliche Verkaufskanäle und -formate.

So kann zunächst die Umsatzsteigerung pro Kunde erhöht werden, möglicherweise, ohne dass dafür unbedingt mehr Termine vergeben werden müssen. Gleichzeitig stärkt es die Kundenbindung, denn die Kunden bekommen so eine Rundum-Lösung für ihre Beauty- und Wellness-Bedürfnisse direkt von ihrer vertrauten Anlaufstelle. Nicht zuletzt bietet ein solches Hybrid-Modell in einem umkämpften Markt einen klaren Wettbewerbsvorteil, da es einen Mehrwert schafft und den Salon klar von Konkurrenz hervorhebt.«

Methodik

Für diese Analyse wurden 106 deutsche Städte untersucht, um ihre Eignung für unabhängige Beauty- und Wellnessunternehmen zu bewerten. Die Daten wurden über Google Maps erhoben.

Dabei konzentrierten wir uns auf vier Kategorien:

Barbershops und Friseursalons

Kosmetikstudios

Massagesalons

Spas

Für jede Stadt und Kategorie sammelten wir die Anzahl der Anbieter, deren durchschnittliche Google-Bewertung, die Gesamtzahl der Rezensionen sowie das jährliche Suchvolumen (als Nachfrageindikator). Um den Fokus auf unabhängige Unternehmen zu legen, berücksichtigten wir nur Betriebe mit weniger als drei Standorten.

Die Anzahl der Salons und das Suchvolumen wurden pro 10.000 Einwohner umgerechnet. Anschließend wurden alle Faktoren normalisiert, um jedem Faktor eine Punktzahl zwischen 0 und 1 zuzuweisen. Bei allen Werten ergeben höhere Punktzahlen einen besseren Wert. Diese Werte wurden dann addiert, um für jede Stadt eine Gesamtpunktzahl von maximal 100 zu erhalten. Die Städte wurden dann nach ihrer Gesamtpunktzahl gerankt.

Alle Daten entsprechen dem Stand vom Mai 2025. Diese Analyse ist eine Zusammenstellung aus mehreren Datenquellen, mögliche Änderungen werden vorbehalten. Alle Daten sind im Hinblick auf die angegebenen Quellen korrekt.

Um mehr über die Recherche zu erfahren und wie SumUp Kassensysteme zukunftsträchtige Hybridgeschäfte unterstützen können, besuchen Sie bitte: https://www.sumup.com/de-de/kassensystem-uebersicht/deutschlands-beauty-ranking/

