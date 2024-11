Noch nicht mal die Hälfte der digitalen Initiativen sind erfolgreich

2025 planen über 80 Prozent der CIOs in der EMEA-Region, ihre Investitionen in Cybersicherheit, KI/Generative KI, Business Intelligence und Datenanalyse zu erhöhen. Nur 14 Prozent der EMEA-CIOs werden 2025 den Aufbau einer unternehmensweiten Technikbelegschaft priorisieren.

Im Durchschnitt erreichen nur 48 Prozent der digitalen Initiativen ihre Zielvorgaben oder übertreffen diese, so die jährliche globale Umfrage von Gartner unter mehr als 3.100 CIOs und Technologie-Führungskräften sowie mehr als 1.100 Führungskräften außerhalb der IT (CxOs) [1]. Die digitalen Vorreiter haben dabei die höchste Erfolgsquote: 71 Prozent ihrer digitalen Initiativen erreichen oder übertreffen die Vorgaben.

»Diese digitalen Vorreiter unterscheiden sich vom Rest der CIOs und CxOs, weil sie die digitale Umsetzung gemeinsam angehen«, sagte Raf Gelders , VP Research bei Gartner. »CIOs und CxOs sind gleichermaßen verantwortlich und in die Umsetzung der digitalen Lösungen eingebunden, die ihre Unternehmen benötigen. Das ist ein radikaler Bruch mit dem traditionellen Paradigma der IT-Bereitstellung und der geschäftlichen Projektverantwortung, das in den meisten Unternehmen vorherrscht.«

»Hinter jedem digitalen Avantgarde-CxO steht ein digitaler Avantgarde-CIO, der die CxOs und ihre Teams anleitet und befähigt, die digitale Bereitstellung gemeinsam mit der IT zu leiten und zu gestalten«, so Daniel Sanchez-Reina, VP-Analyst bei Gartner. »Digital Vanguard CIOs fördern ihre Kollegen, damit sie zu Digital Vanguard CxOs werden. Diese CIOs machen es ihren CxOs leichter, gemeinsam mit ihnen die digitale Führung zu übernehmen, und den Mitarbeitern der Geschäftsbereiche, gemeinsam mit der IT digitale Lösungen zu entwickeln.«

»Der Erfolg der CIOs hängt jetzt vom Erfolg ihrer CxOs ab. Um in der nächsten Phase der digitalen Initiativen erfolgreich zu sein, müssen die CIOs mit ihren CxOs zusammenarbeiten und gemeinsam mit ihnen die Führung übernehmen. Ihre Schicksale sind also miteinander verwoben: der eine kann ohne den anderen nicht erfolgreich sein.«

CIOs suchen nach überzeugenden, einfach zu nutzenden Plattformen für alle Technologen

Mehr als 80 % der befragten CIOs der EMEA-Region gaben an, dass sie bis 2025 ihre Investitionen in Cybersicherheit, KI/GenAI, Business Intelligence und Datenanalyse erhöhen wollen (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Änderungen bei der Finanzierung unter CIOs in der EMEA-Region von 2024 bis 2025 (Prozentsatz der Befragten). Source: Gartner (November 2024)

»CIOs, die eine digitale Vorreiterrolle einnehmen, investieren nicht nur in diese Technologien, damit sie von ihren IT-Mitarbeitern genutzt werden können. Sie machen sie auch für potenzielle oder tatsächliche Technologen außerhalb der IT leicht nutzbar«, so Gelders. »Im Durchschnitt sind 26 % der Mitarbeiter in den Geschäfts- und Unternehmensbereichen außerhalb der IT mit der Entwicklung, Implementierung oder Verwaltung von Technologien beschäftigt. Viele dieser Technologien eignen sich dazu, die Arbeitslast im gesamten Unternehmen zu verringern, die Markteinführung und die Wertschöpfung zu beschleunigen und die Verantwortlichkeit der CxOs zu fördern.«

Am anderen Ende des Spektrums gaben 43 % der CIOs in der EMEA-Region an, dass sie ihre Investitionen in alte Infrastruktur- und Rechenzentrumstechnologien verringern wollen. Dies ist ein Trend, der in den letzten Jahren immer häufiger zu beobachten war, vor allem aufgrund der Migration zu Cloud-basierten Lösungen. Im Vergleich dazu gaben 33 % an, dass sie eine Steigerung erwarten, was zum Teil auf jene Unternehmen zurückzuführen ist, die eine On-Premises-Infrastruktur erworben haben, um mit GenAI-Lösungen zu experimentieren und sie zu entwickeln.

CIOs in der EMEA-Region räumen der Entwicklung von technischen und digitalen Führungskompetenzen im gesamten Unternehmen keine Priorität ein

Nur 14 % der befragten CIOs in der EMEA-Region räumen dem Aufbau einer unternehmensweiten technologischen Belegschaft (über ihre eigenen IT-Abteilungen hinaus) im Jahr 2025 Priorität ein. Dies wird die Fähigkeit der Unternehmen einschränken, das Beste aus ihren digitalen Investitionen herauszuholen. Das führt dazu, dass sich die geringe Anzahl (48 %) digitaler Initiativen, die ihre Geschäftsziele erreichen oder übertreffen, nicht steigern wird.

Darüber hinaus gaben nur 19 % der CIOs in der EMEA-Region an, dass sie der gemeinsamen Nutzung der Technologieführerschaft mit anderen Geschäftsbereichen Vorrang einräumen werden, was für den Ausbau der digitalen Vorhut ein absolutes Muss ist (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Schwerpunktbereiche der CIOs in der EMEA-Region für 2025 (Prozentsatz der Befragten). Source: Gartner (November 2024)

»Um eine digitale Vorreiterrolle einzunehmen, müssen CIOs in EMEA vier Bereiche priorisieren – digitale Plattformen für die Mitarbeiter einfach zu machen, um digitale Lösungen zu entwickeln; ihnen die Interdependenzen zwischen Technologie und Geschäft beizubringen; Geschäftsführern dabei zu helfen, Innovationsführer im digitalen Bereich zu werden; und digitale Fähigkeiten über die IT-Abteilung hinaus zu erweitern«, sagte Sanchez-Reina.

Gartner-Analysten präsentierten die Umfrageergebnisse während des Gartner IT Symposium/Xpo , das noch bis Donnerstag stattfindet. Die Umfrage basiert auf Daten von 3.186 CIOs und Technologie-Führungskräften (darunter 1.376 CIOs in der EMEA-Region) in 88 Ländern und allen wichtigen Branchen. Sie wurde durch Erkenntnisse von 1.126 Führungskräften außerhalb der IT ergänzt.

Das aktuelle Zahlenmaterial von Gartner finden Sie unter diesem Link.

