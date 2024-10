Erster KI-gestützter Trendreport fördert innovatives Storytelling

Einsatz generativer KI-Fähigkeiten von Infosys Topaz vereinfacht der breiten Öffentlichkeit den Zugang und die Nutzung komplexer globaler Wirtschafts- und Finanzberichte.

Infosys, Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und das Handelsblatt Research Institute (HRI), ein unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut unter dem Dach der Handelsblatt Media Group in Deutschland, veröffentlichen ihren ersten gemeinsamen Trendreport. Der Bericht mit dem Titel »KI-Trendreport: Wie KI Branchen verändert« nutzt Infosys Topaz, ein KI-First-Angebot mit generativen KI-Technologien. Der Report bietet eine detaillierte Analyse möglicher Anwendungsszenarien von künstlicher Intelligenz (KI) in ausgewählten Branchen. Die generative KI-Lösung, auf deren Basis der Report aufbaut, ermöglicht es den Lesern, mit den Inhalten zu interagieren und ihn sie Anforderungen entsprechend anzupassen.

Der Trendbericht beleuchtet KI aus zwei Perspektiven: zum einen aus der Sicht der allgemeinen wirtschaftlichen Auswirkungen, zum anderen aus der Perspektive spezifischer Anwendungen in Branchen wie Einzelhandel, Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Logistik. Darüber hinaus analysiert er die potenzielle Rolle von künstlicher Intelligenz in der Fertigung. Anstelle herkömmlicher, nicht editierbarer PDFs sind Anwender in der Lage, die KI-gestützte Online-Ausgabe des Berichts mit einer Vielzahl von Optionen anpassen. Dazu gehören unter anderem interaktive Grafiken, inhaltliche Zusammenfassungen, Text-Kürzungen basierend auf einer gewünschten Lesezeit, die Umwandlung in Audio oder Übersetzung ins Englische. Nutzer können über ein individuelles Dashboard auf diese Optionen zugreifen.

Dies ist der erste Bericht, der aus der strategischen Zusammenarbeit zwischen Infosys und HRI hervorgegangen ist. Er kombiniert die Design- und Projektmanagement-Expertise von Wongdoody, Infosys‘ Human-Experience-Agentur, sowie die technische Expertise des Infosys AI & Analytics-Teams.

HRI hat in den letzten Jahren das digitale Storytelling seiner Berichte konsequent neu definiert. Durch die Zusammenarbeit mit Infosys verschiebt HRI nun die Grenzen der digitalen Informationsverbreitung weiter und gewährleistet, dass der HRI-Trendbericht auf eine ansprechende und zugängliche Weise präsentiert wird. Die Berichte sind für ihre intelligenten und zuverlässigen wissenschaftlichen Analysen bekannt und dienen als Quelle für Wirtschafts- und Finanzinformationen.

Dr. Jan Kleibrink, Managing Director, Handelsblatt Research Institute: »Bei unseren Publikationen geht es darum, komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge und die Ergebnisse wissenschaftlicher Analysen einer breiten Leserschaft zu präsentieren. Die Zusammenarbeit mit Infosys als unserem KI- und digitalen Innovationspartner ermöglicht es uns, diesen Ansatz konsequent in den digitalen Raum zu übertragen. KI-basierte Funktionen wie Text-to-Speech oder die Zusammenfassung von Schlüsselthemen heben unsere digitalen Storytelling-Fähigkeiten auf ein neues Niveau.«

Ashiss Kumar Dash, EVP & Global Head – Sustainability, Services, Utilities, Resources and Energy, Infosys, erläutert: »Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt Research Institute. Gemeinsam läuten wir eine neue Ära ein, indem wir komplexe Wirtschafts- und Finanzberichte zugänglicher und einfacher zu konsumieren machen. Durch den Einsatz unserer generativen KI-Fähigkeiten via Infosys Topaz eröffnet diese Zusammenarbeit einzigartige Möglichkeiten, um Inhalte zu erstellen und zu vermarkten. Gleichzeitig sind hochwertige und personalisierte Inhalte möglich, auf deren Basis Lesern Recherchen auf neuartige Weise anzupassen, zusammenzufassen und mit ihnen zu interagieren. Sie unterstreicht unser Engagement, innovatives digitales Storytelling voranzutreiben, das informiert und inspiriert.«

Die pdf-Version des KI-Trendreport: Wie KI Branchen verändert kann hier eingesehen werden.

Hier geht es zum Video: Handelsblatt KI Trendreport Launch

