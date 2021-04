USU Digital Breakfast: Der Einsatz von KI in der IT am 05. Mai 2021 von 08:30 bis 10 Uhr

Arbeitsabläufe neu gestalten. Leistung verbessern. Kosten sparen. Neue Herausforderungen erfordern einen neuen Ansatz, denn die Digitalisierung hat die Unternehmens-IT auf den Kopf gestellt.

Im USU Digital Breakfast wird das Thema KI in der IT unter die Lupe genommen. Gast-Experten beantworten wichtige Fragen rund um die operative Umgestaltung und Neuausrichtung des IT Managements angesichts der neuen Anforderungen.

Anzeige

Als Teilnehmer erwarten Sie spannende Themen, eine interessante Experten-Runde und wertvolle Insights für ihre Praxis. Sie erfahren mehr über den Einsatz von KI in der IT, um Arbeitsabläufe neu zu gestalten, Leistung zu verbessern und Kosten einzusparen. Hochkarätige KI- und IT-Experten aus der DACH-Region geben Einblicke in innovative Konzepte und präsentieren aktuelle Use Cases.

Der Einsatz von KI in der IT

Am 05. Mai 2021 von 08:30 Uhr bis 10 Uhr

https://media.usu.com/de-de/event/usu-digital-it-breakfast

Anzeige