Wie groß ist der Markt für Cybersecurity

Künstliche Intelligenz erschließt Wachstumspotenziale für Unternehmen, bringt aber auch neue Sicherheitsrisiken mit sich. Daher geben Sicherheitsverantwortliche geben KI-Themen bei der Budgetvergabe oberste Priorität. Wie groß dieses Wachstum ausfällt, zeigt auch das neue Statista Whitepaper Putting Agentic AI To Work[1]. Demnach belief sich der Umsatz mit Cyber Serurity im vergangenen Jahr auf 183 Milliarden Euro – davon wurden sieben Milliarden Euro in Deutschland erwirtschaftet und 80 Milliarden Euro in den USA. Bis 2030 könnte der Markt auf 249 Milliarden Euro anwachsen. Cyber Security ist aber nur ein Aspekt, den das Whitepaper behandelt. In weiteren Kapiteln werden die Themen Workflow automation tools, Customer experience sowie Workforce productivity behandelt. Mathias Brandt
https://de.statista.com/infografik/36097/geschaetzter-weltweiter-umsatz-mit-cyber-security/?lid=z68qpougg9ls[1] https://www.statista.com/business/whitepaper/ai-investment-priorities/
3162 Artikel zu „Cybersecurity“
Ausgabe 3-4-2026 | Security Spezial 3-4-2026 | News | IT-Security | Services
Automatisierung und Managed Security Services in der Cybersecurity – Kostenoptimierung bedeutet nicht Verzicht
Noch nie war die Bedrohungslage durch Cyberangriffe so hoch. Trotzdem setzen viele Unternehmen weiter auf bereits überholte Security-Ansätze oder kürzen Budgets an den falschen Stellen. Wer IT-Sicherheit heute wirksam und gleichzeitig wirtschaftlich gestalten will, muss umdenken. Die Kombination aus KI-gestützter Automatisierung und der Auslagerung von Security-Prozessen ist dabei der Schlüssel, um budgetäre Effizienz und den Schutz der eigenen Systeme in Einklang zu bringen.
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien | Tipps
KI entdeckt jahrzehntealte Sicherheitslücken. Der Wendepunkt für Cybersecurity
Kommentar von Heather Ceylan, CISO at Box Mit Claude Mythos hat Anthropic ein KI-Modell vorgestellt, das in der Lage ist, tief in Codebasen einzutauchen und selbst hochkomplexe, bislang unentdeckte Schwachstellen aufzuspüren. Zwischen 16 und 27 Jahre alte Bugs und Schwachstellen, die in zentraler Infrastruktur existierten und weder durch menschliche Experten noch durch bestehende Tools…
News | IT-Security | Services | Tipps
Unternehmen brauchen Cybersecurity-Nachhilfe. Dringend.
Auch im Jahr 2026 blicken viele Unternehmen beim Thema Cybersecurity nach wie vor nicht durch. Die Folge: Potenziell gefährliche Fehlannahmen halten sich hartnäckig. Man sollte meinen, dass die zahlreichen Medienberichte über Cyberattacken das Gespür der Unternehmen für die IT-Sicherheit geschärft haben. Dennoch spuken längst widerlegte Annahmen noch immer in den Köpfen vieler Entscheidungsträger…
Trends 2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Cybersecurity: Die nächste Angrifsswelle ist intelligent
Künstliche Intelligenz treibt Effizienz und Innovation voran – doch sie öffnet zugleich neue, oft unterschätzte Einfallstore für Cyberangriffe. Sicherheitsunternehmen warnen: Die größte Bedrohung entsteht nicht durch externe Hacker, sondern durch unkontrollierte KI‑Nutzung innerhalb der Unternehmen. Warum klassische IT‑Sicherheitskonzepte versagen und das Top‑Management jetzt handeln muss, zeigt diese Analyse. Holger Könnecke, Geschäftsführer von Maconia: »Die…
News | IT-Security | Strategien | Tipps | Whitepaper
Wenn Komplexität zum größten Risikofaktor für die Cybersecurity wird
Die digitale Bedrohungslage erreicht eine neue Dimension. Der Global Cybersecurity Outlook 2026 des Weltwirtschaftsforums (WEF) dokumentiert eine Welt, in der geopolitische Spannungen, künstliche Intelligenz (KI) und fragile Lieferketten die Sicherheitslandschaft grundlegend verändern. Für Entscheider in Unternehmen wird klar: Klassische Abwehrstrategien reichen nicht mehr aus, Resilienz wird zur entscheidenden Fähigkeit. Die Zahlen des WEF-Reports sind…
News | Veranstaltungen
FTAPI vereint Cybersecurity-Elite und gesellschaftlichen Diskurs in der Allianz Arena
Unter der Federführung des Münchner Software-Unternehmens FTAPI ging die CPT 2026 (Connect. Protect. Transform.) erfolgreich zu Ende. Knapp 500 Top-Entscheider, CISOs und Geschäftsführer aus verschiedenen Branchen nutzten die exklusive Atmosphäre in der Allianz Arena München, um die Weichen für die digitale Zukunft Europas zu stellen. Die Konferenz unterstrich eindrucksvoll, dass Cybersicherheit heute für Unternehmen und…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
Cybersecurity 2026: Trends und Predictions
2026 wird ein Jahr, in dem sich Angriffsflächen weiter ausdehnen, Automatisierung die Geschwindigkeit von Angriffen erhöht und künstliche Intelligenz Vorteile sowohl für Angreifer als auch für Sicherheitsteams bietet. Die folgenden Cybersecurity-Trends zeigen, welche Bedrohungen besonders relevant werden könnten und welche Entwicklungen Sicherheitsverantwortliche kennen sollten. KI-gestützte Angriffe KI bietet große Vorteile, sowohl für die Stärkung…
Trends 2026 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security
Cybersecurity muss im Jahr 2026 neu gedacht werden
2026 markiert einen radikalen Wendepunkt in der Cybersecurity: Cyberphysische Systeme werden zur Achillesferse moderner Unternehmen und verlangen von CISOs eine völlig neue Sicherheitsstrategie. Während hybride Cyberkriegsführung zur Dauerbedrohung avanciert, zwingen neue EU-Regulierungen wie NIS2 und der Cyber Resilience Act Unternehmen und Hersteller zu nie dagewesener Verantwortung und Transparenz. Wer jetzt nicht proaktiv handelt, riskiert nicht…
News | Business | IT-Security | Services | Tipps
Haftungsfalle Cybersecurity: NIS2-Schulungspflicht setzt Geschäftsleiter unter Zugzwang
Cyberangriffe treffen Unternehmen immer häufiger und entwickeln sich zum zentralen Geschäftsrisiko. Aktuell schärfen die NIS2-Richtlinie und der Entwurf eines neuen BSI-Gesetzes die Verantwortung der Chefetagen und verpflichten Geschäftsleiter zu regelmäßigen Schulungen im Cyberrisikomanagement. »Die neue Schulungspflicht macht Cybersecurity zur Kernaufgabe der Geschäftsleitung und rückt die persönliche Verantwortung in den Mittelpunkt«, weiß Rechtsanwalt André Schenk,…
News | Trends 2025 | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation
Cybersecurity Report zeigt: Malware-Angriffe sind 2025 um 131 % gestiegen
Malware-Angriffe per E-Mail nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 131 % zu, begleitet von einem Anstieg von Betrugsversuchen (+ 35 %) und Phishing (+ 21 %). 77 % der CISOs identifizieren KI-generiertes Phishing als ernsthafte und zunehmende Bedrohung. 68 % der Unternehmen investierten 2025 in KI-gestützte Schutzmaßnahmen. Der jährliche Cybersecurity Report von Hornetsecurity zeigt:…
News | Business | Trends 2025 | Trends Security | Industrie 4.0 | Internet der Dinge | IT-Security
Cybersecurity: Klare Verantwortlichkeiten gefordert
IoT & OT Cybersecurity Report 2025: Der Cyber Resilience Act (CRA) stellt Unternehmen mit seiner abteilungs- und funktionsübergreifenden Wirkung vor Herausforderungen, wenn es um die Verantwortlichkeiten geht. Der EU Cyber Resilience Act (CRA) verlangt von der Industrie ab diesem Jahr umfangreiche Maßnahmen bei der Entwicklung und Überwachung von sicheren Produkten zur Abwehr von Hackerangriffen.…
News | Digitalisierung | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, bevor man KI-Agenten in der Cybersecurity einsetzt?
In der heutigen digitalen Welt sind KI-Agenten zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Cybersecurity geworden. Doch bevor man diese mächtigen Helfer einsetzt, ist es entscheidend, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Sicherheit und Effektivität zu gewährleisten. Von der Sicherung ihrer Identitäten bis hin zur Integration menschlicher Freigaben für kritische Aktionen – jeder Schritt zählt.…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Strategien
Cybersecurity für KMU: Es fehlt die kohärente Strategie
Fast ein Viertel der Führungskräfte in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) in Deutschland versteht die geschäftliche Relevanz von Cybersicherheit nicht vollständig, was zu Verzögerungen bei Entscheidungen und Investitionen führt. Die Überwachung und Abwehr von Cyberbedrohungen stellt für viele IT-Führungskräfte eine Vollzeitaufgabe dar, wobei ein erheblicher Teil der Zeit für das Troubleshooting von Sicherheitstools aufgewendet wird.…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI als Fluch und Segen für die Cybersecurity-Landschaft
Wer profitiert eigentlich mehr von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz – die Security-Verantwortlichen oder die Kriminellen? Was wiegt schwerer: das Risiko, Opfer von KI-getriebenen Angriffen zu werden – oder die Gefahr, sich zu sehr auf KI-Schutzsysteme zu verlassen? Ein aktuelles Stimmungsbild. KI ist in der Cybersecurity zugleich Hoffnungsträger und Risikoquelle. Laut einer TÜV-Studie vermuten…
News | IT-Security | Kommunikation | Tipps
Cybersecurity beginnt im Posteingang – warum E-Mail-Sicherheit mehr ist als nur Verschlüsselung
Kommentar von Günter Esch, Geschäftsführer SEPPmail – Deutschland GmbH Der Oktober steht ganz im Zeichen der Cybersicherheit. Der Cybersecurity Month soll nicht nur an die steigende Zahl digitaler Bedrohungen erinnern, sondern vor allem Bewusstsein dafür schaffen, dass IT-Sicherheit längst zur Grundvoraussetzung moderner Kommunikation geworden ist. Oft bestimmen hier Themen wie Ransomware-Angriffe, Datenlecks oder kompromittierte Cloud-Zugänge…
News | IT-Security | Strategien
Cybersecurity-Spezialisten gründen Red & Blue Alliance
Drei führende Unternehmen aus den Bereichen Defensive Cybersecurity, Offensive Cybersecurity und Cybersecurity-Training haben die Red & Blue Alliance gegründet. Ziel ist es, Fachkräfte praxisnah auszubilden, zertifizierte Kompetenzen zu vermitteln und den Austausch zwischen Red und Blue Teams auf ein neues Niveau zu heben. Mitglieder dieser Allianz sind die SECUINFRA GmbH, ein Cyberdefense-Spezialist mit Sitz in…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security | Kommentar
Cybersecurity: Sind Schulungen im Zeitalter von KI noch sinnvoll?
Ein Kommentar von Richard Werner, Security Advisor bei Trend Micro Wir müssen aufhören, die Schuld abzuschieben. Auch wenn es unpopulär ist: der Schutz des Unternehmens bleibt Aufgabe der IT-Sicherheitsabteilung. Andere Mitarbeitende können lediglich eine unterstützende Funktion einnehmen, indem sie gefährliche Mails rechtzeitig erkennen. Das ist nicht selbstverständlich und wird in Zukunft immer seltener passieren –…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Emerging Tech: Zwei Seiten der Cybersecurity-Medaille
Seit Kurzem steht DeepSeek in Europa auf der Abschussliste: Experten und Gesetzgeber sehen in dem chinesischen KI-Chatbot ein eindeutiges Risiko und rufen dazu auf, die Anwendung von digitalen App-Marktplätzen zu entfernen [1]. Dies unterstreicht, dass Systeme, die auf neuen Technologien aufbauen, immer mit Vorsicht zu genießen sind. Tiho Saric, Senior Sales Director von Gigamon, rät:…
News | Effizienz | Industrie 4.0 | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Tipps
Mit Netzwerkerkennung Cybersecurity-Risiken bewerten und minimieren
60 % der Cybersicherheitsvorfälle betreffen Netzwerkgeräte, die nicht von der IT-Abteilung bemerkt wurden. Solche unsichtbaren Bestandteile von Netzwerkinfrastrukturen sind daher die größte Schwachstelle – schließlich kann man nichts schützen, von dem man nicht weiß, dass es überhaupt existiert. Netzwerkerkennung – auch Network Discovery – sollte daher der Grundstein für die Sicherheit von Netzwerken sein, um…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Cybersecurity-Experten benennen Top-Bedrohungen, Sorgen und Herausforderungen
Mehr als die Hälfte der Befragten wird unter Druck gesetzt, über Sicherheitsverletzungen zu schweigen. Die Verringerung der Angriffsfläche und KI-Bedrohungen stehen an erster Stelle. Die Trennung zwischen Führung und Mitarbeitern bleibt bestehen. Bitdefender hat den Cybersecurity Assessment Report 2025 vorgestellt [1]. Der jährliche Bericht basiert auf einer unabhängigen Umfrage von mehr als 1.200 IT-…