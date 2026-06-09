Wie groß ist der Markt für Cybersecurity

Künstliche Intelligenz erschließt Wachstumspotenziale für Unternehmen, bringt aber auch neue Sicherheitsrisiken mit sich. Daher geben Sicherheitsverantwortliche geben KI-Themen bei der Budgetvergabe oberste Priorität. Wie groß dieses Wachstum ausfällt, zeigt auch das neue Statista Whitepaper Putting Agentic AI To Work[1]. Demnach belief sich der Umsatz mit Cyber Serurity im vergangenen Jahr auf 183 Milliarden Euro – davon wurden sieben Milliarden Euro in Deutschland erwirtschaftet und 80 Milliarden Euro in den USA. Bis 2030 könnte der Markt auf 249 Milliarden Euro anwachsen. Cyber Security ist aber nur ein Aspekt, den das Whitepaper behandelt. In weiteren Kapiteln werden die Themen Workflow automation tools, Customer experience sowie Workforce productivity behandelt. Mathias Brandt

https://de.statista.com/infografik/36097/geschaetzter-weltweiter-umsatz-mit-cyber-security/?lid=z68qpougg9ls

3162 Artikel zu „Cybersecurity“

News | IT-Security | Services | Tipps Unternehmen brauchen Cybersecurity-Nachhilfe. Dringend. ​ Auch im Jahr 2026 blicken viele Unternehmen beim Thema Cybersecurity nach wie vor nicht durch. Die Folge: Potenziell gefährliche Fehlannahmen halten sich hartnäckig. ​ Man sollte meinen, dass die zahlreichen Medienberichte über Cyberattacken das Gespür der Unternehmen für die IT-Sicherheit geschärft haben. Dennoch spuken längst widerlegte Annahmen noch immer in den Köpfen vieler Entscheidungsträger… Weiterlesen →

News | Veranstaltungen FTAPI vereint Cybersecurity-Elite und gesellschaftlichen Diskurs in der Allianz Arena Unter der Federführung des Münchner Software-Unternehmens FTAPI ging die CPT 2026 (Connect. Protect. Transform.) erfolgreich zu Ende. Knapp 500 Top-Entscheider, CISOs und Geschäftsführer aus verschiedenen Branchen nutzten die exklusive Atmosphäre in der Allianz Arena München, um die Weichen für die digitale Zukunft Europas zu stellen. Die Konferenz unterstrich eindrucksvoll, dass Cybersicherheit heute für Unternehmen und… Weiterlesen →