Wenn KI-Fehler den Vorstand erreichen: Warum Datenqualität zur Chefsache wird

KI ist in der Unternehmenspraxis angekommen, doch Vertrauen in ihre Ergebnisse entsteht nicht durch Automatisierung allein. Die zentralen Risiken liegen in mangelnder Datenqualität, fehlender Nachvollziehbarkeit und unzureichender Governance – und machen KI damit zu einem strategischen Thema für Vorstand, CFO und Risikomanagement.

Jede vierte Führungskraft gibt an, dass KI-Fehler externe Zielgruppen oder Vorstände erreicht haben.

Obwohl 84 % der Führungskräfte den Ergebnissen der KI ohne menschliche Überprüfung zumindest bis zu einem gewissen Grad vertrauen, glauben nur 11 %, dass ihre Datenqualität für den Einsatz von KI ausreichend ist.

Workiva, eine, audit-ready Plattform für Vertrauen, Transparenz und Accountability, hat die Ergebnisse seiner »2026 Midyear Executive Benchmark Survey« veröffentlicht [1].

Obwohl 84 % der befragten Führungskräfte angeben, dass sie zumindest einigermaßen von der Genauigkeit der KI-Ergebnisse ohne menschliche Überprüfung überzeugt sind, gibt jeder Vierte (26 %) an, dass bei internen Prüfungen KI-Fehler entdeckt wurden, die externe Zielgruppen oder Vorstandsmitglieder erreichten. Diese Daten deuten darauf hin, dass eine Diskrepanz zwischen den Überzeugungen der Führungskräfte und den tatsächlichen Fakten besteht. Da KI Unternehmen in beispiellosem Tempo umgestaltet, entsteht ein neues Risiko: Die Transformation könnte die Intuition der Führungskräfte, die mit ihrer Überwachung betraut sind, überholen.

»Vertrauen in KI ohne Kontrolle über die Datenqualität ist ein Risiko, keine Strategie. CFOs benötigen Plattformen, die KI mit vertrauenswürdigen, überprüfbaren Daten verknüpfen, damit sie jedes Ergebnis verifizieren und jede Offenlegung verteidigen können«, sagte Barbara Larson, Chief Financial Officer bei Workiva. »Hier geht es um mehr als nur die Vermeidung von Fehlern. Führungskräfte können schneller handeln und KI tiefer in ihre Betriebsabläufe integrieren, wenn sie den Ergebnissen ihrer Systeme vertrauen. Das ist ein echter Wettbewerbsvorteil.«

Datenqualität gefährdet die Genauigkeit von KI und das Vertrauen der Anleger

Führungskräfte sind sich weitgehend einig, dass eine schlechte Datenqualität den Einsatz von KI in ihren Unternehmen einschränkt, was darauf hindeutet, dass KI in Unternehmen nur dann skaliert werden kann, wenn Vertrauen in die zugrunde liegenden Daten besteht und diese kontrolliert werden können. Institutionelle Anleger äußern ähnliche Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von KI-generierten Inhalten.

Nur 11 % der Führungskräfte halten ihre Datenqualität für ausreichend für den Einsatz von KI

27 % geben an, dass schlechte Datenqualität den Einsatz in wichtigen Arbeitsabläufen erheblich behindert hat

71 % geben an, dass schlechte Datenqualität den Einsatz von KI in der Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung zumindest mäßig beeinträchtigt hat

89 % der Investoren sind besorgt über die Genauigkeit der KI in Unternehmensveröffentlichungen

Im Laufe der Zeit können unzuverlässige oder nicht überprüfbare Daten die Glaubwürdigkeit gegenüber den Stakeholdern untergraben. Unternehmen, die sich nicht um die Datenqualität und die Bedenken der Investoren kümmern, laufen Gefahr, gegenüber proaktiveren Wettbewerbern an Boden zu verlieren.

Angesichts des zunehmenden Einsatzes von KI fordern Führungskräfte eine unterstützende Infrastruktur

Für Finanzberichtsteams und insbesondere CFOs sind die Tools, die die KI-Ergebnisse steuern, ebenso entscheidend wie die KI selbst. Da die Agenten immer autonomer werden, gehen Führungskräfte davon aus, dass der Bedarf an spezialisierter Infrastruktur steigen wird, und nennen dabei mehrere Prioritäten¹:

49 % geben an, dass sie weiterhin Systems of Record wie beispielsweise Hauptbücher benötigen werden

45 % geben an, dass sie Software benötigen werden, die Rückverfolgbarkeit und Audits ermöglicht

55 % geben an, dass sie Plattformen zur Verwaltung von Agenten und automatisierten Arbeitsabläufen benötigen werden

»Allgemeine KI reicht für die Finanzberichterstattung nicht aus. Investoren, Aufsichtsbehörden und Vorstände erwarten Antworten, denen sie vertrauen können. Der eigentliche Vorteil liegt in spezialisierter KI, die auf kontrollierten, überprüfbaren Daten basiert und mit menschlichem Urteilsvermögen kombiniert wird. Dies gibt Unternehmen die Sicherheit, die Ergebnisse der KI zu überprüfen und hinter den daraus resultierenden Entscheidungen und Offenlegungen zu stehen«, sagte Jason Darby, Finanzvorstand der Amalgamated Bank.

[1] Die Workiva 2026 Midyear Executive Benchmark-Umfrage befragte 2.272 Fachleute aus den Bereichen Finanzen, Risiko und Nachhaltigkeit, darunter 847 C-Level-Führungskräfte, aus Unternehmen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Im Rahmen der Umfrage wurden außerdem 367 institutionelle Investoren von Unternehmen in Nordamerika und Großbritannien befragt. Die vollständige Studie finden Sie unter www.workiva.com/benchmark-2026 .

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