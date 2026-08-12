Wenn KI-Fehler den Vorstand erreichen: Warum Datenqualität zur Chefsache wird

KI ist in der Unternehmenspraxis angekommen, doch Vertrauen in ihre Ergebnisse entsteht nicht durch Automatisierung allein. Die zentralen Risiken liegen in mangelnder Datenqualität, fehlender Nachvollziehbarkeit und unzureichender Governance – und machen KI damit zu einem strategischen Thema für Vorstand, CFO und Risikomanagement.
- Jede vierte Führungskraft gibt an, dass KI-Fehler externe Zielgruppen oder Vorstände erreicht haben.
- Obwohl 84 % der Führungskräfte den Ergebnissen der KI ohne menschliche Überprüfung zumindest bis zu einem gewissen Grad vertrauen, glauben nur 11 %, dass ihre Datenqualität für den Einsatz von KI ausreichend ist.
Workiva, eine, audit-ready Plattform für Vertrauen, Transparenz und Accountability, hat die Ergebnisse seiner »2026 Midyear Executive Benchmark Survey« veröffentlicht [1].
Obwohl 84 % der befragten Führungskräfte angeben, dass sie zumindest einigermaßen von der Genauigkeit der KI-Ergebnisse ohne menschliche Überprüfung überzeugt sind, gibt jeder Vierte (26 %) an, dass bei internen Prüfungen KI-Fehler entdeckt wurden, die externe Zielgruppen oder Vorstandsmitglieder erreichten. Diese Daten deuten darauf hin, dass eine Diskrepanz zwischen den Überzeugungen der Führungskräfte und den tatsächlichen Fakten besteht. Da KI Unternehmen in beispiellosem Tempo umgestaltet, entsteht ein neues Risiko: Die Transformation könnte die Intuition der Führungskräfte, die mit ihrer Überwachung betraut sind, überholen.
»Vertrauen in KI ohne Kontrolle über die Datenqualität ist ein Risiko, keine Strategie. CFOs benötigen Plattformen, die KI mit vertrauenswürdigen, überprüfbaren Daten verknüpfen, damit sie jedes Ergebnis verifizieren und jede Offenlegung verteidigen können«, sagte Barbara Larson, Chief Financial Officer bei Workiva. »Hier geht es um mehr als nur die Vermeidung von Fehlern. Führungskräfte können schneller handeln und KI tiefer in ihre Betriebsabläufe integrieren, wenn sie den Ergebnissen ihrer Systeme vertrauen. Das ist ein echter Wettbewerbsvorteil.«
Datenqualität gefährdet die Genauigkeit von KI und das Vertrauen der Anleger
Führungskräfte sind sich weitgehend einig, dass eine schlechte Datenqualität den Einsatz von KI in ihren Unternehmen einschränkt, was darauf hindeutet, dass KI in Unternehmen nur dann skaliert werden kann, wenn Vertrauen in die zugrunde liegenden Daten besteht und diese kontrolliert werden können. Institutionelle Anleger äußern ähnliche Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von KI-generierten Inhalten.
- Nur 11 % der Führungskräfte halten ihre Datenqualität für ausreichend für den Einsatz von KI
- 27 % geben an, dass schlechte Datenqualität den Einsatz in wichtigen Arbeitsabläufen erheblich behindert hat
- 71 % geben an, dass schlechte Datenqualität den Einsatz von KI in der Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung zumindest mäßig beeinträchtigt hat
- 89 % der Investoren sind besorgt über die Genauigkeit der KI in Unternehmensveröffentlichungen
Im Laufe der Zeit können unzuverlässige oder nicht überprüfbare Daten die Glaubwürdigkeit gegenüber den Stakeholdern untergraben. Unternehmen, die sich nicht um die Datenqualität und die Bedenken der Investoren kümmern, laufen Gefahr, gegenüber proaktiveren Wettbewerbern an Boden zu verlieren.
Angesichts des zunehmenden Einsatzes von KI fordern Führungskräfte eine unterstützende Infrastruktur
Für Finanzberichtsteams und insbesondere CFOs sind die Tools, die die KI-Ergebnisse steuern, ebenso entscheidend wie die KI selbst. Da die Agenten immer autonomer werden, gehen Führungskräfte davon aus, dass der Bedarf an spezialisierter Infrastruktur steigen wird, und nennen dabei mehrere Prioritäten¹:
- 49 % geben an, dass sie weiterhin Systems of Record wie beispielsweise Hauptbücher benötigen werden
- 45 % geben an, dass sie Software benötigen werden, die Rückverfolgbarkeit und Audits ermöglicht
- 55 % geben an, dass sie Plattformen zur Verwaltung von Agenten und automatisierten Arbeitsabläufen benötigen werden
»Allgemeine KI reicht für die Finanzberichterstattung nicht aus. Investoren, Aufsichtsbehörden und Vorstände erwarten Antworten, denen sie vertrauen können. Der eigentliche Vorteil liegt in spezialisierter KI, die auf kontrollierten, überprüfbaren Daten basiert und mit menschlichem Urteilsvermögen kombiniert wird. Dies gibt Unternehmen die Sicherheit, die Ergebnisse der KI zu überprüfen und hinter den daraus resultierenden Entscheidungen und Offenlegungen zu stehen«, sagte Jason Darby, Finanzvorstand der Amalgamated Bank.
[1] Die Workiva 2026 Midyear Executive Benchmark-Umfrage befragte 2.272 Fachleute aus den Bereichen Finanzen, Risiko und Nachhaltigkeit, darunter 847 C-Level-Führungskräfte, aus Unternehmen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Im Rahmen der Umfrage wurden außerdem 367 institutionelle Investoren von Unternehmen in Nordamerika und Großbritannien befragt. Die vollständige Studie finden Sie unter www.workiva.com/benchmark-2026 .
933 Artikel zu „Datenqualität KI“
News | Business | Business Process Management | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Datenqualität entscheidet über den KI-Erfolg
Datentransformation: Von KI-Ambitionen zum messbaren Geschäftswert. Weshalb Unternehmen jetzt eine belastbare Datenbasis schaffen müssen. KI verspricht Unternehmen mehr Effizienz, bessere Entscheidungen und neue Geschäftsmodelle. Doch der eigentliche Erfolgsfaktor liegt nicht allein in leistungsfähigen Algorithmen, sondern in der Qualität, Verfügbarkeit und Governance der zugrunde liegenden Daten. Wer KI skalierbar und verantwortungsvoll einsetzen will, muss deshalb seine…
Trends 2026 | News | E-Commerce | Trends Geschäftsprozesse | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Marketing
Die wichtigsten Trends im Online Marketing: Warum es 2026 auf Datenqualität, Automatisierung und KI ankommt
Künstliche Intelligenz 2026 steigert die Performance und Werbetreibende profitieren von diesem Effizienzschub 2026 prägen hybride Sucharchitekturen, Automatisierung, KI-getriebene Kreativität und mediale Ausspielung sowie die Verschmelzung von Social Media und Commerce die Werbelandschaft. Executive Board Member Jan Honsel fasst zusammen: »Effizienz, Datenqualität und kreative Präzision werden zur neuen Währung des Marketings.« Zum Jahreswechsel veröffentlicht die…
News | Trends 2025 | Cloud Computing | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
KI, Cloud und Datenqualität werden zum Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Digitalisierung
57 Prozent der Unternehmen nennen neue Technologien, vor allem künstliche Intelligenz, als Haupttreiber ihrer IT-Transformation. Technik allein reicht nicht: Digitale Transformation gelingt mit Teamwork, Erfahrung, Agilität und Datenschutz. 47 Prozent sehen zum vierten Mal in Folge schlechte Datenqualität als Transformationshindernis Nummer Eins. Unternehmen wollen durch Transformation innovationsfähig bleiben – und deshalb häufiger Cloud-Dienste einsetzen. …
News | Trends 2025 | Trends Services | Künstliche Intelligenz
KI-Agenten: Es fehlt an Datenqualität, Governance und Qualifikation
Die aktuelle BARC-Studie »Preparing and Delivering Data for AI: Adoption Trends, Requirements, and Best Practices« zeigt: Unternehmen setzen zunehmend auf KI – fast ein Drittel nutzt bereits KI-Agenten produktiv [1]. Doch fehlende Strukturen in der Governance, unzureichender Fokus auf Datenqualität und mangelnde KI-Kompetenzen gefährden den langfristigen Erfolg. Die Befragten stammen aus aller Welt, mit…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Fast die Hälfte der KI-Nutzung in Unternehmen basiert auf ungesicherter Schatten-KI
Bericht thematisiert unautorisierte Anwendungen, neue Angriffsvektoren und erforderliche Sicherheitsstrategien. Management Summary Schatten-KI ist kein Randphänomen mehr: Fast jede zweite KI-Interaktion läuft über private Identitäten und entzieht sich damit Governance, Monitoring und Compliance. Die Angriffsfläche verlagert sich in den Browser und die Entwicklungsumgebung: Erweiterungen, KI-Coding-Assistenten und agentische Browser werden zu neuen Einfallstoren für Datenabfluss und…
News | Business | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
KI: Menschliche Fähigkeiten sind der beste Schutz gegen den Jobverlust
Empathie, Kreativität und Anpassungsfähigkeit sind die wahren Treiber für zukunftssichere Berufe, was vielen Arbeitnehmern in Zeiten der Digitalisierung neue Hoffnung gibt. Eine neue Analyse von LiveCareer, einer Plattform für Karriereberatung und Lebenslauferstellung, untersucht die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung auf den Arbeitsmarkt bis 2030, um aufzuzeigen, was Arbeitnehmer heute tun müssen, um morgen…
News | Business Process Management | Effizienz | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
ROI-Logik bei KI ist anders: Denkfehler bei der Bewertung von KI
Warum die klassische ROI-Logik bei KI versagt und worauf es jetzt ankommt. Viele Unternehmen investieren massiv in künstliche Intelligenz, bewerten ihren wirtschaftlichen Erfolg aber weiterhin mit klassischen ROI-Modellen. Genau darin liegt ein Denkfehler: KI entfaltet ihren Nutzen erst im produktiven Einsatz, in veränderten Prozessen und über laufend überprüfte Ergebniskennzahlen. Wer den Business Case zu…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Europa stark bei der Sicherheit, doch schwach bei der KI-Governance
29 % der europäischen Unternehmen nennen die KI-Regulierung ihre größte Compliance-Sorge, der höchste Wert aller Regionen. Kiteworks hat seinen 2026 Data Security and Compliance Risk: Annual Survey Report veröffentlicht [1]. Die Analyse wurde zum fünften Mal in Folge durchgeführt und basiert auf einer Befragung von 459 Sicherheits-, Compliance-, Risiko- und IT-Fachleuten in zehn Branchen…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Services
Schneller zur richtigen Diagnose: KI wertet Medizinsensoren aus
© Basel Adams (KI-generiert) Mithilfe von KI können medizinische Daten effizienter und genauer ausgewertet werden. Ein am Fraunhofer IZM entwickeltes Sensorsystem zur Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird durch die Einbindung von KI zu einem vielversprechenden Werkzeug in der Kardiologie. Management Summary KI-gestützte Sensorsysteme können kardiologische Diagnostik deutlich beschleunigen und ärztliches Fachpersonal bei der Auswertung…
Trends 2026 | News | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services
KI erreicht das Gesundheitswesen – hält Deutschlands Weiterbildung Schritt?
Künstliche Intelligenz ist in Klinik und Praxis angekommen. Nach einer Befragung von Bitkom und Hartmannbund bewerten 78 Prozent der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland KI als große Chance für die Medizin. In Kliniken hat sich der KI-Einsatz seit 2022 von 9 auf 18 Prozent verdoppelt, in den Praxen nutzt sie inzwischen etwa jeder siebte [1].…
Trends 2026 | News | Effizienz | Trends Services | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz
Industrie-KI verlässt die Experimentierphase
Eine IFS-Umfrage unter Führungskräften in der DACH-Industrie zeigt: Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen angekommen, liefert erste Effizienzgewinne und steht nun vor dem nächsten Reifegrad. Entscheidend für die Skalierung sind vor allem Datenqualität, Systemintegration und klar messbare Anwendungsfälle. Management Summary Industrieunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben den KI-Einstieg geschafft, befinden sich aber…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
KI-Talente werden zum Standortfaktor: Deutschland stark bei Patenten, schwächer im globalen Wettbewerb
Der Einsatz künstlicher Intelligenz nimmt in deutschen Unternehmen deutlich zu – doch der Zugang zu qualifizierten KI-Fachkräften wird zur strategischen Engstelle. Eine internationale Auswertung von Teamed zeigt, welche Länder beim KI-Talentpool vorn liegen, warum Deutschland trotz starker Innovationsleistung nur auf Rang 11 landet und weshalb globale Personalstrategien für Unternehmen immer wichtiger werden. Management Summary…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
Schaufenster-Digitalisierung: Wer das Backend vernachlässigt, gefährdet die KI-Transformation
Management Summary Viele Organisationen haben vor allem ihre digitalen Frontends modernisiert, während Backendprozesse weiterhin von Medienbrüchen, manueller Arbeit und Datensilos geprägt sind. Diese Schaufenster-Digitalisierung wird im KI-Zeitalter zum strategischen Risiko, weil KI auf zugängliche, strukturierte und verlässliche Daten angewiesen ist. Verwaltung, Gesundheitswesen, Finanzsektor sowie Groß- und Einzelhandel zeigen unterschiedliche Ausprägungen desselben Problems: moderne Nutzeroberflächen…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
Die europäische KI-Verifizierung: Deterministisch. Quittiert. Bereit.
Management Summary Transparenzpflichten werden 2026 scharf geschaltet: Ab 2. August 2026 müssen Anbieter und Nutzer von Allzweck‑KI nach Artikel 50 EU‑KI‑Gesetz nachweisbare, prüfbare Belege für KI‑Ergebnisse liefern – reine Zusicherungen reichen nicht mehr. Verifizierung wird zum europäischen Wettbewerbsfaktor: Die EU‑Industrie ist auf belastbare Fakten angewiesen; eine deterministische Verifizierungsschicht wird zum Fundament für sichere Lieferketten, Compliance und vertrauenswürdige KI‑Nutzung.…
Trends 2026 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Tipps
Bis 2029 werden die meisten Datenschutzvorfälle auf KI-generierte Schlussfolgerungen zurückzuführen sein
KI-bedingte Datenschutzrisiken erfordern von CISOs, den Fokus über den klassischen Schutz personenbezogener Daten hinaus auf die Governance KI-generierter Schlussfolgerungen auszuweiten. Management Summary KI verändert das Risikoprofil des Datenschutzes grundlegend: Datenschutzvorfälle entstehen künftig nicht nur durch die Offenlegung personenbezogener Daten, sondern zunehmend durch Schlussfolgerungen, die KI-Systeme aus vorhandenen, aggregierten oder anonymisierten Daten ableiten. Für Unternehmen…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Selbstverifizierende KI-Agenten verändern die elektronische Entwurfsautomatisierung
Management Summary Neue Automatisierungsstufe: Selbstverifizierende KI-Agenten können vollständige EDA-Abläufe planen, ausführen und über spezialisierte Simulations- und Verifikationswerkzeuge kontrollieren. Produktivitätspotenzial: Besonders bei Bibliothekscharakterisierung, Layoutanalyse und digitaler Verifikation sind kürzere Durchlaufzeiten, weniger manuelle Routinen und gezieltere Iterationen möglich. Qualität durch Rückkopplung: Der geschlossene Regelkreis aus Planen, Ausführen, Prüfen und Korrigieren erhöht die Nachvollziehbarkeit gegenüber rein generativen KI-Ansätzen.…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps
Governance als Schlüssel für agentische KI
Management Summary Agentische KI verändert die Spielregeln: Aus reaktiven Assistenten werden operative Akteure, die selbstständig auf Daten und Systeme zugreifen, Prozesse koordinieren und Aktionen auslösen. Governance wird zur Schlüsselarchitektur: Eine zentrale Kontrollschicht muss Rollen, Rechte, Freigaben und Verantwortlichkeiten technisch durchsetzen und jeden Zugriff nachvollziehbar machen. Regulatorik erhöht den Handlungsdruck: Der EU AI Act verlangt belastbare…
News | Business Process Management | Effizienz | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Für KI reißen Unternehmen etablierte Sicherheitsmauern ein
Management Summary Der breite Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert die Sicherheitsarchitektur von Unternehmen grundlegend: KI-Systeme benötigen umfangreichen, schnellen Datenzugriff und können dadurch etablierte Schutzmechanismen wie rollenbasierte Zugriffssteuerung, Row-Level Security sowie kontrollierte Datenfreigaben unterlaufen. Damit verschiebt sich die zentrale Governance-Frage von »Wer darf welche Daten sehen?« zu »Was darf die KI aus welchen Daten ableiten –…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Wenn KI ihre eigenen Grundlagen frisst
Tech-Konzerne schichten Budgets in Richtung künstliche Intelligenz (KI) um. Wer dabei jedoch Personal und Know-how ausdünnt, schwächt dadurch die eigene Fähigkeit, KI verlässlich in Prozesse, Produkte und Compliance zu überführen. Weltweit streichen Tech-Konzerne derzeit Tausende Stellen, allein im ersten Quartal 2026 waren es fast 80.000. Oft wird der Schritt mit notwendigen KI-Investitionen begründet. Die…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
KI-Pilot gestoppt: Was verhindert echten KI-Erfolg im Unternehmen?
Warum 95 Prozent der KI-Pilotprojekte ohne messbaren Ertrag bleiben und worauf Entscheider jetzt achten müssen. Die Investitionen sind hoch, die Pilotprojekte zahlreich, aber der Durchbruch bleibt für die meisten Unternehmen aus. HTEC, ein globaler Anbieter von Engineering- und KI-Services, hat fünf unbequeme Wahrheiten identifiziert, mit denen sich Unternehmen konfrontieren sollten, bevor sie das nächste…