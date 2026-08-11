Bericht thematisiert unautorisierte Anwendungen, neue Angriffsvektoren und erforderliche Sicherheitsstrategien.
Management Summary
- Schatten-KI ist kein Randphänomen mehr: Fast jede zweite KI-Interaktion läuft über private Identitäten und entzieht sich damit Governance, Monitoring und Compliance.
- Die Angriffsfläche verlagert sich in den Browser und die Entwicklungsumgebung: Erweiterungen, KI-Coding-Assistenten und agentische Browser werden zu neuen Einfallstoren für Datenabfluss und Manipulation.
- Klassische DLP-Ansätze greifen zu kurz: Unternehmen müssen Prompts, Uploads, Copy/Paste-Aktionen und Agentenverhalten in Echtzeit und im Kontext bewerten.
- CISOs benötigen eine KI-spezifische Kontrollarchitektur: SSO, Least Privilege, Erweiterungsprüfung und Poweruser-Coaching werden zu Pflichtbausteinen der Sicherheitsstrategie.
- KI lässt sich nicht sinnvoll blockieren, sondern muss gesteuert werden: Erfolgreiche Unternehmen verbinden Produktivitätsgewinn mit klaren Leitplanken für Identitäten, Datenflüsse und autonome Agenten.
Der neue SOTI-Sicherheitsbericht (State of the Internet) von Akamai zeigt detailliert, wie schädliche Browsererweiterungen und anfällige autonome Agenten die Angriffsfläche von Unternehmen vergrößern [1]. Der Enterprise AI Usage Risk Report 2026 verdeutlicht, wie sehr aktive KI-Poweruser und stille Browsererweiterungen kritische Unternehmensressourcen völlig neuen Cyberrisiken aussetzen.
Ein zentrales Risiko für Organisationen ist Schatten-KI. Fast die Hälfte aller KI-Konversationen in Unternehmen (47,11 Prozent) erfolgt über persönliche Identitäten statt über zentral verwaltete Unternehmensaccounts. Das bedeutet: Geschäftliche Aktivitäten finden in KI-Umgebungen statt, die weder von der IT freigegeben wurden, noch von Sicherheitsteams überwacht oder von Compliance-Abteilungen geprüft werden können.
Der Bericht verfolgt einen tiefgreifenden Wandel bei der Einführung von KI in Unternehmen. Was Anfang 2025 als vorsichtiges Experiment begann, ist mittlerweile zu einer strukturellen Vorgabe geworden. Diese schnelle Integration hat traditionelle Sicherheitsmechanismen überholt.
»KI steigert nicht mehr nur die Produktivität, sondern ist wie ein Arbeitskollege mit direktem Zugriff auf die wertvollsten Unternehmensressourcen«, so Or Eshed, Vice President für Enterprise Security Product and Engineering bei Akamai.
»Herkömmliche Tools zur Verhinderung von Datenverlusten wurden für eine Ära von Dateiübertragungen und E-Mails entwickelt. Heutzutage sind sensible Unternehmensdaten systematisch über Millionen von dynamischen Prompts, unverwaltete persönliche Konten und autonome KI-Agenten verteilt. Sicherheitsverantwortliche müssen ihren Fokus verlagern: Anstatt zu versuchen, KI zu blockieren, müssen sie ihre Funktionsweise auf Interaktionsebene kontinuierlich regulieren.«
Neue, auf KI basierende Angriffsvektoren
Der Bericht beschreibt drei neue Bedrohungsmethoden, die von Forschern im Jahr 2026 entdeckt wurden und die herkömmliche Netzwerkverteidigung vollständig umgehen.
- Vibe Hacking: Angreifer manipulieren verdeckt lokale Markdown-Anweisungsdateien innerhalb der Entwicklungsumgebung. Diese subtile Änderung veranlasst Frontier-Programmierassistenten dazu, in Nachahmung des normalen Arbeitsablaufs eines Entwicklers unsichere Ausgaben zu erzeugen oder unbefugte Aktionen auszuführen.
- CursorJacking: Schädliche Browsererweiterungen nutzen weitreichende Berechtigungen aus, um unbemerkt API-Schlüssel, proprietäre Codebasen und Chatverläufe direkt aus der Browserumgebung abzugreifen. Hierbei handelt es sich um einen Exploit mit erheblichen Auswirkungen, der auf beliebte KI-Programmierassistenten wie Cursor abzielt.
- CometJacking: Durch das Einbetten schädlicher Befehle in eine öffentliche Webseite nutzen Angreifer indirekte Prompt Injection, um den lokalen KI-Agenten eines Nutzers zu manipulieren. Der kompromittierte Agent kann dann ohne das Wissen des Benutzers lokale Dateien, E-Mails und Sitzungszugangsdaten aus dem System exportieren. Diese Bedrohung betrifft agentengestützte Browser wie »Comet AI« von Perplexity.
Die CISO-Roadmap 2026 für KI-Sicherheit
Um die wirtschaftlichen Vorteile von KI zu nutzen, ohne dabei kritische Daten preiszugeben, empfiehlt der Bericht von Akamai fünf zentrale Strategien zur Risikominderung für moderne CISOs:
- KI-Poweruser ansprechen: Stimmen Sie Telemetrie, Überwachung und maßgeschneidertes Coaching auf die fünf Prozent der Mitarbeitenden mit hohem Risiko ab, die für den Großteil der interaktiven KI-Prompts sorgen.
- Schatten-KI eliminieren: Setzen Sie einheitliches Single Sign-On (SSO) auf sämtlichen Plattformen durch und ermitteln Sie kontinuierlich die Vielzahl einzelner kleiner KI-SaaS-Tools (Software as a Service).
- Interaktionsebene untersuchen: Wechseln Sie von statischer DLP zur kontextabhängigen Echtzeitanalyse von Prompts, Copy/Paste-Puffern und Dokument-Uploads.
- Browser- und IDE-Erweiterungen prüfen: Behandeln Sie Browsererweiterungen als Software mit hohen Berechtigungen. Fast 75 Prozent der KI-Erweiterungen erfordern hohe oder kritische Berechtigungen und 16,3 Prozent enthalten bekannte CVEs.
- Schutz für KI-Agenten: Legen Sie strenge Grenzen nach dem Prinzip der geringstmöglichen Berechtigungen fest und integrieren Sie eine Verhaltensüberwachung für autonome KI-Agenten, die im Namen von Mitarbeitenden handeln.
Die SOTI-Berichte von Akamai bieten seit zwölf Jahren wichtige Einblicke in Cybersicherheitstrends und Web-Performance. Sie basieren auf der Erfassung von Angriffen über die Cybersicherheitsinfrastruktur von Akamai, die einen erheblichen Teil des globalen Webtraffics verarbeitet.
[1] https://www.akamai.com/lp/state-of-the-internet/enterprise-ai-risk-report
Vergangene Woche stellte Akamai Workforce Protector (ehemals »LayerX«) für mehr Interaktionssicherheit im KI-Zeitalter vor. Unternehmen können damit KI-Technologien sicher einführen und skalieren sowie Datenlecks vermeiden und die Aktivitäten einer hybriden Belegschaft aus Menschen und KI-Agenten schützen. Die Lösung lässt sich nahtlos in das umfassende Sicherheitsportfolio von Akamai integrieren und verwaltet die Sicherheit von Akteuren, Anwendungen und Infrastruktur zuverlässig in einem einheitlichen Gesamtkonzept.
FAQ
Was ist Schatten-KI?
Schatten-KI bezeichnet die Nutzung von KI-Tools außerhalb freigegebener Unternehmensaccounts und Sicherheitsprozesse. Dadurch verlieren IT-, Security- und Compliance-Teams Transparenz über Datenflüsse und Risiken.
Warum sind Browsererweiterungen ein besonderes Risiko?
Viele Erweiterungen besitzen weitreichende Berechtigungen und können sensible Informationen wie API-Schlüssel, Code, Chatverläufe oder Dokumentinhalte auslesen. Damit werden sie zu privilegierter Software im Arbeitsalltag.
Welche Rolle spielen KI-Agenten in der Sicherheitsstrategie?
KI-Agenten handeln zunehmend im Namen von Mitarbeitenden und greifen auf lokale Dateien, Anwendungen und Kommunikationsdaten zu. Deshalb brauchen sie klare Berechtigungsgrenzen, Verhaltensüberwachung und nachvollziehbare Entscheidungslogik.
Was sollten CISOs kurzfristig priorisieren?
Kurzfristig sollten sie nicht verwaltete KI-Nutzung sichtbar machen, SSO erzwingen, riskante Browser- und IDE-Erweiterungen prüfen sowie besonders aktive KI-Nutzer gezielt begleiten.
Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt
279 Artikel zu „Schatten-KI“
Ausgabe 5-6-2026 | News | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
SaaS Management hilft die Kontrolle zurückzugewinnen – Schatten-KI ist die neue Schatten-IT
Schatten-KI entsteht, wenn Mitarbeitende KI-Tools eigenständig nutzen und dabei offizielle IT-Prozesse umgehen. Das erschwert den Überblick und erhöht Risiken bei Kosten, Datenschutz und Compliance. Mit KI-Discovery, intelligenter Klassifizierung und risikobasierten Richtlinien schaffen Sie Transparenz und klare Verantwortlichkeiten. Integrieren Sie KI-Anwendungen in Ihr SaaS-Management und steuern Sie deren gesamten Lebenszyklus. So behalten Sie Kosten, Sicherheit und Datenschutz jederzeit im Griff.
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Schatten-KI wird zum messbaren Risiko
Zwei Drittel der Büromitarbeitenden nutzen nicht autorisierte KI-Tools am Arbeitsplatz. 75 % der Büroangestellten würden für bessere KI-Weiterbildungsmöglichkeiten einen Arbeitsplatzwechsel in Betracht ziehen; in Unternehmen mit über 1 Mrd. US-Dollar Umsatz sind es 80 %. PagerDuty hat eine internationale Umfrage veröffentlicht, die eine wachsende Diskrepanz zwischen der KI-Nutzung durch Mitarbeitende und der unternehmensinternen Governance…
News | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die unsichtbare KI-Revolution – die Risiken von Schatten-KI
Offiziell ist KI in vielen Unternehmen noch »in der Pilotphase«, inoffiziell längst Alltag – diese »Schatten-KI« ist produktiv und bequem, aber aus Sicherheitssicht ein Blindflug. In vielen Unternehmen läuft die KI-Revolution bereits auf Hochtouren. Drei von vier Knowledge-Workern nutzen KI im Job. Mehr als die Hälfte nutzt jedoch Tools, die der IT-Abteilung und den…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Die Risiken und Vermeidung von Schatten-KI
Schatten-KI, ähnlich wie Schatten-IT, bezieht sich auf die ungeprüfte und dezentrale Nutzung von KI-Diensten durch Mitarbeitende außerhalb der offiziellen IT-Prozesse. Während dies schnelle Produktivitätsgewinne bringen kann, birgt es erhebliche Risiken für Sicherheit, Compliance, Datenqualität und Betriebsstabilität. Haupt-Risiken Datenlecks und Datenschutzverletzungen: Hochsensible Daten wie Kundendaten, interne Strategien oder personenbezogene Informationen (PII) können in externe Modelle oder…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Schatten-KI braucht Absicherung, keine Verbote
Mitarbeitende nutzen im großen Stil öffentliche KI-Tools – und stürzen Unternehmen damit in ein Dilemma: Einerseits profitieren sie von der steigenden Produktivität der Belegschaft, andererseits werden ihre Daten großen Risiken ausgesetzt. Ein Sicherheitsspezialist zeigt auf, wie sich dieses Dilemma lösen lässt. E-Mails formulieren, Meetings zusammenfassen, Präsentationen erstellen: Mitarbeitende nutzen inzwischen ganz selbstverständlich KI-Tools wie…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Schatten-KI im Unternehmen: Risiken erkennen, Vertrauen sichern
Wer glaubt, dass das KI-Zeitalter nur positive Überraschungen parat hat, irrt gewaltig. Eine neue Herausforderung nimmt bereits Form an: die Schatten-KI. Gemeint ist der unkontrollierte Einsatz von KI-Tools außerhalb formeller Governance-Strukturen, also ohne Freigabe oder Überwachung durch IT, Security oder Compliance. Schatten-KI verbreitet sich sogar noch schneller, als das seinerzeit bei der Schatten-IT der Fall…
News | Cloud Computing | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
Cloudbasierte KI-Anwendungen und die Gefahr der Schatten-KI
Die rasante Verbreitung cloudbasierter KI revolutioniert Unternehmen, birgt aber eine unterschätzte Gefahr: die »Schatten-KI«. Die unkontrollierte Nutzung von cloudbasierten KI-Tools erhöht die Komplexität der Cybersicherheit und stellt neue Herausforderungen für den Schutz sensibler Daten und Prozesse dar. Der von Elon Musks xAI-Start-up entwickelte KI-Chatbot Grok ist seit Ende Mai auf Microsofts Azure-Cloud-Plattform verfügbar. Die…
News | Trends 2024 | Trends Security | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Mitarbeiter nutzen Schatten-KI trotz Unternehmensrichtlinien
75 Prozent der Wissensarbeiter nutzen bereits KI. 54 Prozent der deutschen Wissensarbeiter nutzen Schatten-KI. 49 Prozent würden nicht darauf verzichten, selbst wenn es verboten wäre. Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter nutzt »Schatten-KI«, also nicht vom Unternehmen bereitgestellte KI-Tools. Dies geht aus der aktuellen Studie »Chasing Shadows – Getting Ahead of Shadow AI« der…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Alte Fehler nicht wiederholen: Von der Schatten-IT zur Schatten-KI?
Das Potenzial generativer KI hat einen wahren Goldrausch ausgelöst, den niemand verpassen will. Das zeigt eine Studie von Censuswide im Auftrag von Cohesity, einem Anbieter für KI-gestütztes Datenmanagement und -sicherheit [1]. So setzen bereits 86 Prozent von 903 befragten Firmen generative KI-Technologien ein. Welche Herausforderungen diese Entwicklung mit sich bringt und warum Unternehmen trotz aller…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Die Kosten von KI? Nicht, was Sie vermuten
Weshalb die Operationalisierung von Unternehmensdaten die nächste wirtschaftliche Herausforderung für produktive KI darstellt. Management Summary KI-Kosten entstehen nicht nur bei der Inferenz: Sinkende Token-Preise sind wichtig, lösen aber nicht die eigentliche Kostenfrage produktiver Enterprise AI. Datenzugriff wird zum zentralen Engpass: Der wirtschaftliche Nutzen von KI hängt davon ab, ob relevante Unternehmensinformationen auffindbar, zugreifbar und…
News | Business | Business Process Management | ERP | Geschäftsprozesse | Services
Finanzsysteme müssen keine Bremsklötze sein
Management Summary Finanzsysteme müssen Kontext liefern, nicht nur Transaktionen verwalten: Moderne Organisationen brauchen belastbare Antworten auf Basis nachvollziehbarer Zusammenhänge. Klassische ERP-Logiken stoßen an Grenzen: Wer Zahlen ohne geschäftlichen Hintergrund analysiert, erzeugt manuelle Rekonstruktionen, Verzögerungen und Unsicherheit. Drei Architekturprinzipien entscheiden über den Nutzen: Organisatorische Transparenz, nachvollziehbare Datenzusammenhänge und operative Autonomie machen Finanzsysteme führungsfähig. Der Praxistest ist…
News | Business Process Management | Effizienz | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services
ROI-Logik bei KI ist anders: Denkfehler bei der Bewertung von KI
Warum die klassische ROI-Logik bei KI versagt und worauf es jetzt ankommt. Viele Unternehmen investieren massiv in künstliche Intelligenz, bewerten ihren wirtschaftlichen Erfolg aber weiterhin mit klassischen ROI-Modellen. Genau darin liegt ein Denkfehler: KI entfaltet ihren Nutzen erst im produktiven Einsatz, in veränderten Prozessen und über laufend überprüfte Ergebniskennzahlen. Wer den Business Case zu…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps | Whitepaper
Europa stark bei der Sicherheit, doch schwach bei der KI-Governance
29 % der europäischen Unternehmen nennen die KI-Regulierung ihre größte Compliance-Sorge, der höchste Wert aller Regionen. Kiteworks hat seinen 2026 Data Security and Compliance Risk: Annual Survey Report veröffentlicht [1]. Die Analyse wurde zum fünften Mal in Folge durchgeführt und basiert auf einer Befragung von 459 Sicherheits-, Compliance-, Risiko- und IT-Fachleuten in zehn Branchen…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Effizientes Datenmanagement: Warum KI-Kosten schon im Data Layer entschieden werden
Unternehmen optimieren bei KI häufig am Modell – und übersehen den eigentlichen Kostentreiber: die Datenarchitektur. Wer Token-Verbrauch, Kopien, Governance und Kontextbereitstellung früh kontrolliert, senkt nicht nur Ausgaben, sondern schafft auch die Grundlage für skalierbare, vertrauenswürdige KI-Anwendungen. Management Summary KI-Kosten entstehen nicht erst beim Modellaufruf, sondern bereits bei Datenaufbereitung, Kontextauswahl, Zugriffspfaden und Kopien. Agentische KI…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI macht Smartphones zur neuen Hochrisiko-Zone der Unternehmens-IT
Mobile Endgeräte rücken durch KI-gestützte Angriffe ins Zentrum der Cyberabwehr. Der »Global Mobile Threat Report 2026« von Zimperium zeigt, wie stark Phishing, Spyware, Schatten-KI und unsichere KI-generierte Apps die mobile Sicherheitslage in Unternehmen verschärfen – und warum klassische Endpoint-Strategien nicht mehr ausreichen. Management Summary Mobile Security wird zur KI-Frage: KI-gesteuerte Phishing-Angriffe auf Mobilgeräte sind laut…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz
KI-Talente werden zum Standortfaktor: Deutschland stark bei Patenten, schwächer im globalen Wettbewerb
Der Einsatz künstlicher Intelligenz nimmt in deutschen Unternehmen deutlich zu – doch der Zugang zu qualifizierten KI-Fachkräften wird zur strategischen Engstelle. Eine internationale Auswertung von Teamed zeigt, welche Länder beim KI-Talentpool vorn liegen, warum Deutschland trotz starker Innovationsleistung nur auf Rang 11 landet und weshalb globale Personalstrategien für Unternehmen immer wichtiger werden. Management Summary…
News | Business Process Management | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps
Transparenzpflichten für künstliche Intelligenz starten im regulatorischen Blindflug
Ab Sonntag den 02.08.2026 gelten in der Europäischen Union die Transparenzpflichten aus Artikel 50 des AI-Act. Unternehmen aller Größen und Branchen müssen künftig unter anderem kenntlich machen, wenn Nutzerinnen und Nutzer mit einem Chatbot oder Sprachassistenten interagieren. Auch für KI-generierte und bearbeitete Inhalte gelten neue Kennzeichnungs- und Informationspflichten. »Transparenz schafft Vertrauen und ist eine…
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»Content in Context«: Mit inhaltsbasierter Kontextanalyse Relevanz schaffen
Digitale Inhalte entfalten ihre Wirkung nicht allein durch gute Formulierungen oder attraktive Gestaltung. Entscheidend ist, ob sie im richtigen Kontext erscheinen: passend zur Situation, zu den Interessen und zum Informationsbedarf der Zielgruppe. »Content in Context« zeigt, warum dieser Zusammenhang für moderne Kommunikation, Marketing und den verantwortungsvollen Einsatz von KI zentral ist – und wie Unternehmen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Vorfälle rund um Anthropic und OpenAI: Warum die Regeln des EU AI Act genau zur richtigen Zeit kommen
Mit dem zweiten August werden Teile der verbleibenden Elemente des EU AI Act, der ersten KI-Regulierung der EU, anwendbar und sollen für mehr Disziplin und Sicherheit sorgen. Die Reglementierungen kommen wohl zur richtigen Zeit, wie die jüngsten Vorfälle bei den beiden US-Entwickler OpenAI und Anthropic zeigen. KI reißt Sicherheitslücken und kann Daten kompromittieren. Was bedeuten die…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
»Eine europäische KI allein macht nicht digital souverän«
Wenn Cloud und KI in Europa gehostet werden, ist das Unternehmen dann digital souverän? Leider nein, denn souverän agieren kann nur derjenige, der vollständige Kontrolle über Prozesse, Technologie und Ergebnisse ausübt. Fehlen Überprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit und echte Entscheidungsfreiheit, bleiben Abhängigkeiten bestehen, gerade beim Einsatz von KI. »Souverän« bedeutet im engeren Wortsinn, selbstbestimmt handeln und entscheiden…