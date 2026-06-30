SaaS Management hilft die Kontrolle zurückzugewinnen – Schatten-KI ist die neue Schatten-IT

Management Summary
-
Schatten‑KI entsteht schneller als Governance reagieren kann: Mitarbeitende nutzen KI‑Tools eigenständig, oft über Freemium‑Modelle oder private Kreditkarten – außerhalb von IT‑Prozessen und ohne Transparenz über Kosten, Daten oder Risiken.
-
Das eigentliche Risiko ist fehlende Übersicht, nicht nur Sicherheit: Unternehmen kennen laut Studien nur 30–50 % ihrer tatsächlich genutzten SaaS‑Anwendungen; KI‑Funktionen und Token‑Verbräuche erhöhen unbemerkt Kosten, Compliance‑Risiken und Datenschutzprobleme.
-
SaaS‑Management liefert die Governance‑Grundlage für KI: Discovery, Klassifizierung, Verantwortlichkeiten und Lifecycle‑Prozesse existieren bereits – KI wird zur neuen Asset‑Klasse, die in bestehende SaaS‑Workflows integriert werden muss.
-
Risikobasierte Richtlinien schaffen Kontrolle statt Verbote: KI‑Tools werden nach Risiko bewertet, in Prüfprozesse überführt und in bestehende SaaS‑Verträge, Nutzungsdaten und Renewal‑Entscheidungen eingebettet.
-
Schatten‑KI ist kein Sonderfall, sondern Teil der SaaS‑Realität: Unternehmen sollten KI‑Tools wie jedes andere IT‑Asset behandeln, in Discovery‑Zyklen aufnehmen und kontinuierlich steuern – statt punktuell zu reagieren.
Schatten-KI entsteht, wenn Mitarbeitende KI-Tools eigenständig nutzen und dabei offizielle IT-Prozesse umgehen. Das erschwert den Überblick und erhöht Risiken bei Kosten, Datenschutz und Compliance. Mit KI-Discovery, intelligenter Klassifizierung und risikobasierten Richtlinien schaffen Sie Transparenz und klare Verantwortlichkeiten. Integrieren Sie KI-Anwendungen in Ihr SaaS-Management und steuern Sie deren gesamten Lebenszyklus. So behalten Sie Kosten, Sicherheit und Datenschutz jederzeit im Griff.
Schatten-KI, beziehungsweise Shadow AI entwickelt sich aktuell zu einem neuen Risiko durch unkontrollierte Softwarenutzung. Mitarbeitende setzen KI-Tools oft schneller ein, als Governance-Prozesse sie erfassen können. So entstehen blinde Flecken bei Kosten, Compliance und Datenschutz.
Gleichzeitig wächst der wirtschaftliche Druck: Unternehmen investieren massiv in SaaS. In 2026 werden weltweit rund 350 Milliarden Euro in SaaS-Lösungen investiert – ein Anstieg von gut 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr [1].
Ohne klare Steuerung verlieren Unternehmen schnell den Überblick, wohin dieses Budget tatsächlich geht.
Warum Schatten-KI schneller wächst als Ihre Governance
Schatten-KI bezeichnet KI-Tools, Anwendungen oder Funktionen, die Mitarbeitende außerhalb der freigegebenen IT-Strukturen einsetzen. Das ist kein Zukunftsrisiko. Es ist bereits heute Realität im Arbeitsalltag – und die Verbreitung nimmt weiter zu.
Laut »Gartner Emerging Risk Deep Dive«: Shadow AI zählt Schatten-KI zu den fünf wichtigsten neuen Risiken in Unternehmen. Verantwortliche für Risikomanagement nennen sie besonders häufig als kurzfristig relevantes Thema. Gleichzeitig fühlen sich viele Organisationen noch nicht ausreichend vorbereitet.
Der Grund für die schnelle Verbreitung liegt in der Struktur der Nutzung: Mitarbeitende aktivieren KI-Tools in wenigen Minuten – oft über Freemium-Angebote oder private Kreditkarten außerhalb des Einkaufsprozesses. Aktuelle Analystenstudien zeigen: Zweiundfünfzig Prozent der Beschäftigten nutzen sowohl selbst beschaffte als auch bereitgestellte KI-Tools bei der Arbeit [2]. Eine weitere Studie zeigt, dass zweiunddreißig Prozent ihre Nutzung gegenüber dem Arbeitgeber nicht offenlegen [3]. Sechsunddreißig Prozent der Befragten möchten sich einen persönlichen Produktivitätsvorteil sichern [4]. Der Hintergrund ist klar: Geschwindigkeit schlägt Governance. Wer produktiver arbeiten möchte, nutzt verfügbare Tools sofort.
Die eigentliche Herausforderung: fehlende Transparenz statt nur Sicherheitsrisiko
Die Diskussion über Sicherheitsrisiken durch Schatten-KI ist berechtigt. Sie greift jedoch zu kurz. Laut »Gartner Emerging Risk Report« berichten neunundsiebzig Prozent der Cybersecurity-Verantwortlichen von Fehlverhalten bei der Nutzung freigegebener öffentlicher GenAI-Tools [5]. Neunundsechzig Prozent beobachten zusätzlich die Nutzung nicht erlaubter GenAI-Tools [6]. Diese Zahlen zeigen ein klares Risiko. Für IT-Leitende reichen die Auswirkungen weiter als reine Sicherheitsfragen.
Heute fehlt vielen Unternehmen der vollständige Überblick über ihre SaaS-Umgebung. Laut Gartner sind Organisationen nur über 30–50 % der tatsächlich genutzten Anwendungen informiert [7]. Genau in diesem Bereich wächst auch Schatten-KI.
Wenn ein KI-Tool ungeprüft in die IT-Umgebung gelangt, verliert die Organisation den Überblick über ihren Softwarebestand. Es erscheint nicht in der CMDB, hat keine verantwortliche Person und bleibt außerhalb der Lifecycle-Prozesse.
Damit fehlt nicht nur Kontrolle über Security, sondern auch über Kosten, Verträge und Renewals. Viele SaaS-Anwendungen integrieren KI-Funktionen automatisch oder rechnen sie nutzungsbasiert ab. Token-Verbrauch, Credits und Laufzeiten steigen dann schnell – oft unbemerkt.
So entstehen Risiken für geistiges Eigentum, Cybersecurity, Compliance und Datenschutz. Ohne verbindliche KI-Richtlinien fehlt zudem die Grundlage, um Mitarbeitende sicher zu führen und klare Schutzmaßnahmen umzusetzen.
Warum SaaS-Management die richtige Governance-Grundlage für KI ist
SaaS-Management schafft bereits heute die Transparenz, Zuständigkeiten und Lifecycle-Prozesse, die Sie für den sicheren Einsatz von KI benötigen. Der Governance-Rahmen ist nicht neu. Neu ist die Asset-Klasse.
Eine strategische Planungseinschätzung von Gartner vom Oktober 2025 zeigt die Richtung deutlich: Bis 2028 bündeln fünfundzwanzig Prozent großer Organisationen ihre Information-Governance-Teams über Digital Workplace, Data & Analytics und Security hinweg [8]. Heute liegt dieser Anteil bei unter einem Prozent. Genau hier setzen reife SaaS-Management-Programme an. Sie schaffen eine gemeinsame Datengrundlage und ermöglichen es Kosten, Compliance und Nutzung integriert zu steuern.
Wie Sie Schatten-KI mit SaaS-Management unter Kontrolle bringen
Das Betriebsmodell für den Umgang mit Schatten-KI existiert bereits in Ihrem SaaS-Management. Sie brauchen kein neues Framework. Sie erweitern ein bestehendes.
- Starten Sie mit Discovery
Identifizieren Sie KI-Tools über Browser-Zugriffe, SSO-Logs, Ausgabendaten und Finanzsysteme – nicht nur über zentrale IT-Bereitstellung.
- Klassifizieren Sie gefundene Tools
Ordnen Sie Verantwortlichkeiten zu, prüfen Sie, welche Daten in die Tools eingegeben werden, und erkennen Sie Überschneidungen mit bereits freigegebenen Alternativen in Ihrer Umgebung.
- Wenden Sie risikobasierte Richtlinien an
Führen Sie Tools mit höherem Risiko durch strukturierte Prüfprozesse. Legen Sie fest, welche Anwendungen Teams sicher nutzen.
- Nutzen Sie vorhandene KI-Funktionen gezielt
Bereinigen Sie Add-ons in SaaS-Verträgen, vermeiden Sie Doppelstrukturen und verbinden Sie Nutzungsdaten mit Verlängerungsentscheidungen.
- Integrieren Sie KI in bestehende Prozesse
Überführen Sie KI-Tools in Ihre SaaS-Management-Workflows. So steuern Sie Nutzung kontinuierlich statt über einzelne Sicherheitsmaßnahmen.
Schatten-KI ist kein Sonderfall – sondern Teil der SaaS-Realität
Schatten-KI ist kein neues ITAM-Programm, sondern sie ist die nächste Entwicklungsstufe der bestehenden SaaS-Nutzung. Deshalb beginnen Sie am besten dort, wo Sie bereits stehen: Integrieren Sie KI-Tools in Ihren nächsten Discovery-Zyklus. Behandeln Sie browserbasierte Anwendungen und integrierte KI-Funktionen wie jedes andere IT-Asset.
SaaS-Management unterstützt Sie dabei, Verantwortlichkeiten klar zu definieren, Governance-Regeln zu etablieren und Renewal-Prozesse zu automatisieren. So schaffen Sie ein System, das mit der Dynamik von KI Schritt hält.
Am Ende geht es nicht darum, SaaS-Tools oder deren Nutzung zu verhindern. Es geht darum, sie transparent zu machen und gezielt zu steuern. Genau dafür ist SaaS Management gemacht.
Christian Achenbeck trat 2022 bei USU ein und ist dort als Senior Manager für Produktmarketing der USU-Lösungen IT Asset Management und FinOps verantwortlich. Er verfügt über mehrere Jahre Erfahrung in Marketing und Kommunikation und arbeitete zuvor in leitenden Kommunikationsfunktionen für verschiedene globale Technologieunternehmen und PR-Agenturen.
[1] Gartner, Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Total $723 Billion in 2025, 19. November 2024
[2,5,6] Gartner, »Emerging Risk Deep Dive: Shadow AI«, Ben Fisher und Laura Reul, 18. August 2025
[3,4,8] Gartner, »The Impacts of Shadow AI on Digital Employee Experience«, Jason Wong, Christopher Trueman, Sunil Kumar, 3. Oktober 2025
[7] Gartner, »Magic Quadrant for SaaS Management Platforms«, Tom Cipolla, 27. April 2026
Illustration: © Waffleboo | Dreamstime.com
254 Artikel zu „Schatten-KI“
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Schatten-KI wird zum messbaren Risiko
Zwei Drittel der Büromitarbeitenden nutzen nicht autorisierte KI-Tools am Arbeitsplatz. 75 % der Büroangestellten würden für bessere KI-Weiterbildungsmöglichkeiten einen Arbeitsplatzwechsel in Betracht ziehen; in Unternehmen mit über 1 Mrd. US-Dollar Umsatz sind es 80 %. PagerDuty hat eine internationale Umfrage veröffentlicht, die eine wachsende Diskrepanz zwischen der KI-Nutzung durch Mitarbeitende und der unternehmensinternen Governance…
News | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Die unsichtbare KI-Revolution – die Risiken von Schatten-KI
Offiziell ist KI in vielen Unternehmen noch »in der Pilotphase«, inoffiziell längst Alltag – diese »Schatten-KI« ist produktiv und bequem, aber aus Sicherheitssicht ein Blindflug. In vielen Unternehmen läuft die KI-Revolution bereits auf Hochtouren. Drei von vier Knowledge-Workern nutzen KI im Job. Mehr als die Hälfte nutzt jedoch Tools, die der IT-Abteilung und den…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Die Risiken und Vermeidung von Schatten-KI
Schatten-KI, ähnlich wie Schatten-IT, bezieht sich auf die ungeprüfte und dezentrale Nutzung von KI-Diensten durch Mitarbeitende außerhalb der offiziellen IT-Prozesse. Während dies schnelle Produktivitätsgewinne bringen kann, birgt es erhebliche Risiken für Sicherheit, Compliance, Datenqualität und Betriebsstabilität. Haupt-Risiken Datenlecks und Datenschutzverletzungen: Hochsensible Daten wie Kundendaten, interne Strategien oder personenbezogene Informationen (PII) können in externe Modelle oder…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Schatten-KI braucht Absicherung, keine Verbote
Mitarbeitende nutzen im großen Stil öffentliche KI-Tools – und stürzen Unternehmen damit in ein Dilemma: Einerseits profitieren sie von der steigenden Produktivität der Belegschaft, andererseits werden ihre Daten großen Risiken ausgesetzt. Ein Sicherheitsspezialist zeigt auf, wie sich dieses Dilemma lösen lässt. E-Mails formulieren, Meetings zusammenfassen, Präsentationen erstellen: Mitarbeitende nutzen inzwischen ganz selbstverständlich KI-Tools wie…
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Schatten-KI im Unternehmen: Risiken erkennen, Vertrauen sichern
Wer glaubt, dass das KI-Zeitalter nur positive Überraschungen parat hat, irrt gewaltig. Eine neue Herausforderung nimmt bereits Form an: die Schatten-KI. Gemeint ist der unkontrollierte Einsatz von KI-Tools außerhalb formeller Governance-Strukturen, also ohne Freigabe oder Überwachung durch IT, Security oder Compliance. Schatten-KI verbreitet sich sogar noch schneller, als das seinerzeit bei der Schatten-IT der Fall…
News | Cloud Computing | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
Cloudbasierte KI-Anwendungen und die Gefahr der Schatten-KI
Die rasante Verbreitung cloudbasierter KI revolutioniert Unternehmen, birgt aber eine unterschätzte Gefahr: die »Schatten-KI«. Die unkontrollierte Nutzung von cloudbasierten KI-Tools erhöht die Komplexität der Cybersicherheit und stellt neue Herausforderungen für den Schutz sensibler Daten und Prozesse dar. Der von Elon Musks xAI-Start-up entwickelte KI-Chatbot Grok ist seit Ende Mai auf Microsofts Azure-Cloud-Plattform verfügbar. Die…
News | Trends 2024 | Trends Security | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Mitarbeiter nutzen Schatten-KI trotz Unternehmensrichtlinien
75 Prozent der Wissensarbeiter nutzen bereits KI. 54 Prozent der deutschen Wissensarbeiter nutzen Schatten-KI. 49 Prozent würden nicht darauf verzichten, selbst wenn es verboten wäre. Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter nutzt »Schatten-KI«, also nicht vom Unternehmen bereitgestellte KI-Tools. Dies geht aus der aktuellen Studie »Chasing Shadows – Getting Ahead of Shadow AI« der…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Alte Fehler nicht wiederholen: Von der Schatten-IT zur Schatten-KI?
Das Potenzial generativer KI hat einen wahren Goldrausch ausgelöst, den niemand verpassen will. Das zeigt eine Studie von Censuswide im Auftrag von Cohesity, einem Anbieter für KI-gestütztes Datenmanagement und -sicherheit [1]. So setzen bereits 86 Prozent von 903 befragten Firmen generative KI-Technologien ein. Welche Herausforderungen diese Entwicklung mit sich bringt und warum Unternehmen trotz aller…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI schafft nur Mehrwert, wenn Daten »Business-ready« sind
Management Summary KI-Initiativen entfalten ihren geschäftlichen Nutzen nur dann nachhaltig, wenn Unternehmen über konsistente, vertrauenswürdige und direkt nutzbare Business-Ready Data verfügen. Fragmentierte Systeme, doppelte Datensätze und mangelhafte Datenqualität bleiben zentrale Risikofaktoren und können KI-Projekte bereits vor der Skalierung ausbremsen. Die Forrester-TEI-Ergebnisse zeigen, dass strukturierte Datentransformation messbare wirtschaftliche Effekte liefert – darunter 218 Prozent ROI, 4,1…
Ausgabe 5-6-2026 | Security Spezial 5-6-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Was die Straße von Hormus über moderne Identity Security lehrt – Das digitale Nadelöhr
Unternehmen unterschätzen das Risiko der digitalen Identitäten. KI-Identitäten greifen bereits auf Kernsysteme zu, jedoch hat nur ein Bruchteil der Organisationen klare Richtlinien, Kontrolle und Lifecycle Management dafür implementiert. Während Regulierungen wie NIS2, DORA und der EU AI Act strengere Nachvollziehbarkeit und Verantwortlichkeit fordern, bleibt die dringende Aufgabe, Identitäten transparent zu machen, Zugriffe in Echtzeit zu steuern und ungenutzte oder unsanktionierte Identitäten automatisiert stillzulegen.
News | Trends Security | IT-Security
KI-basierte Cyberangriffe treffen zwei Drittel des Mittelstands in der DACH-Region
63 Prozent setzen bereits KI ein, um Cyberangriffe abzuwehren. 59 Prozent planen, mehr oder sehr viel mehr in Cybersicherheit zu investieren. 65 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geben an, dass ihr Unternehmen bereits KI-basierten Cyberangriffen ausgesetzt ist. Drei von vier der befragten Entscheider bewerten Cyberkriminalität als wichtige bis sehr…
Ausgabe 5-6-2026 | News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Wie Unternehmen KI-Kosten im Griff behalten – Von Tokenmaxxing zu Kontext
Agentische KI ist der Trend in der Unternehmens-IT. Doch der zunehmende Einsatz autonomer Agentensysteme treibt den Ressourcenverbrauch in die Höhe. Kontextmodelle helfen KI-Agenten, schneller und effizienter ,ans Ziel zu kommen – und ermöglichen Unternehmen, ihre KI-Kosten im Griff zu behalten.
Trends 2026 | News | E-Commerce | Trends Services | Trends E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Services
Jeder fünfte Verbraucher kauft auf Empfehlung von KI
22 % haben bereits ein Produkt direkt auf Basis einer KI-Empfehlung gekauft. 43 % nutzen KI-Tools wie ChatGPT oder Google Gemini aktiv beim Shoppen. 74 % passen ihr Kaufverhalten aufgrund der wirtschaftlichen Lage an. Nur 9 % vertrauen Deals, ohne sie zu überprüfen. Anlässlich des bevorstehenden Amazon Prime Day hat Akeneo in einer aktuellen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
CrowdStrike stellt Continuous Identity for AI Agents vor
CrowdStrike ersetzt statische Richtlinien und permanente Berechtigungen durch kontinuierliche, risikobewusste Durchsetzung und autorisiert jede Agent-Aktion auf Basis dessen, wem der Agent gehört, wer ihn aufruft und welches Echtzeitrisiko vorliegt. CrowdStrike hat Continuous Identity for AI Agents vorgestellt, eine neue Funktion von CrowdStrike Falcon® Next-Gen Identity Security, die die CrowdStrike Falcon®-Plattform als Kontrollebene für die Identitätssicherheit…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Enterprise AI: Technik etabliert, Organisation im Rückstand
Management Summary KI ist im Unternehmensalltag angekommen: 73 Prozent der befragten Unternehmen setzen sie regelmäßig in Geschäftsprozessen ein – strategisch verankert ist sie aber erst bei einer Minderheit. Die eigentliche Lücke liegt nicht bei der Technologie, sondern in der Organisation: Strukturen, Prozesse und Betriebsmodelle bremsen die Skalierung des KI-Nutzens. Fehlende interne Vorbereitung: Fast die…
News | Künstliche Intelligenz | Marketing | Tipps
Visuelle Kommunikation im B2B: Warum Marketing-Teams jetzt KI-gestützte Bildproduktion strategisch einplanen sollten
Stellen Sie sich vor, jemand hat endlich den perfekten Text für Ihre Landingpage geschrieben – messerscharfe Formulierungen, punktgenaue Argumente. Und dann kleben Sie ein Stockfoto daneben, das aussieht wie aus dem Lehrbuch für austauschbare Business-Bilder: Händeschütteln vor Glasfassade, strahlende Menschen im Meetingraum, Laptop mit Kaffeetasse.
Trends 2026 | News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI braucht kontinuierliches Lernen, datenbasierte Talententscheidungen und unternehmensweite KI-Governance
Nur jeder fünfte Mitarbeitende fühlt sich für KI gerüstet. Es gibt offenbar eine enorme Diskrepanz von 52 Prozentpunkten zwischen der Einschätzung von Führungskräften und Mitarbeitenden in Deutschland hinsichtlich der KI-Bereitschaft. Die Einführung von KI hat die dafür notwendigen Systeme überholt. Nur 21 % der Beschäftigten in Deutschland fühlen sich ausreichend auf den effektiven Einsatz…
Trends 2026 | News | Trends Security | Digitalisierung | IT-Security
Checkmarx-Studie: 95 Prozent der CISOs stehen unter Druck, Compliance-relevante Sicherheitsprobleme zurückzustellen
Trotz gestiegenen Sicherheitsbewusstseins liefern viele Unternehmen weiterhin verwundbare Software aus. Checkmarx, Marktführer für autonome, Cloud-native Anwendungssicherheit, hat die Ergebnisse seines diesjährigen Future of Application Security Reports vorgestellt [1]. Demnach nutzen inzwischen 96 Prozent der Entwicklerinnen und Entwickler KI-Tools in ihrer IDE und bewerten deren Nutzen überwiegend positiv. Allerdings geben lediglich 18 Prozent an, bereits…
News | TechTalk | IT-Security | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Okta vereint sämtliche Identity-Tools unter einem Layer
Auf der diesjährigen European Identity & Cloud Conference in Berlin durften wir unter anderem mit dem Sicherheitsanbieter Okta dieses Videointerview führen, und das in persona mit Thomas Heinz. Von dem wollten wir wissen, warum sich Unternehmen dieser Tage mit dem Thema Identity Security Fabric beschäftigen sollten, und welche Maßnahmen für den sicheren Betrieb von KI-Agenten erforderlich sind. In diesem Kontext war unter anderem von einer hilfreichen Blaupause und KI-Agenten-Management à la Okta die Rede.
Trends 2026 | News | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Mehr als die Hälfte der Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz
54,5 Prozent der Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz in ihren Geschäftsprozessen. Das geht aus der aktuellen Umfrage des ifo Instituts im Mai 2026 hervor. Im vergangenen Jahr lag der Anteil noch bei 40,9 Prozent. Weitere Unternehmen planen bereits den Einsatz (16 Prozent) oder diskutieren darüber (21,6 Prozent). »Künstliche Intelligenz ist in der deutschen Wirtschaft endgültig in…