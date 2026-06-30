SaaS Management hilft die Kontrolle zurückzugewinnen – Schatten-KI ist die neue Schatten-IT

Management Summary

Schatten‑KI entsteht schneller als Governance reagieren kann: Mitarbeitende nutzen KI‑Tools eigenständig, oft über Freemium‑Modelle oder private Kreditkarten – außerhalb von IT‑Prozessen und ohne Transparenz über Kosten, Daten oder Risiken. Das eigentliche Risiko ist fehlende Übersicht, nicht nur Sicherheit: Unternehmen kennen laut Studien nur 30–50 % ihrer tatsächlich genutzten SaaS‑Anwendungen; KI‑Funktionen und Token‑Verbräuche erhöhen unbemerkt Kosten, Compliance‑Risiken und Datenschutzprobleme. SaaS‑Management liefert die Governance‑Grundlage für KI: Discovery, Klassifizierung, Verantwortlichkeiten und Lifecycle‑Prozesse existieren bereits – KI wird zur neuen Asset‑Klasse, die in bestehende SaaS‑Workflows integriert werden muss. Risikobasierte Richtlinien schaffen Kontrolle statt Verbote: KI‑Tools werden nach Risiko bewertet, in Prüfprozesse überführt und in bestehende SaaS‑Verträge, Nutzungsdaten und Renewal‑Entscheidungen eingebettet. Schatten‑KI ist kein Sonderfall, sondern Teil der SaaS‑Realität: Unternehmen sollten KI‑Tools wie jedes andere IT‑Asset behandeln, in Discovery‑Zyklen aufnehmen und kontinuierlich steuern – statt punktuell zu reagieren.

Schatten-KI entsteht, wenn Mitarbeitende KI-Tools eigenständig nutzen und dabei offizielle IT-Prozesse umgehen. Das erschwert den Überblick und erhöht Risiken bei Kosten, Datenschutz und Compliance. Mit KI-Discovery, intelligenter Klassifizierung und risikobasierten Richtlinien schaffen Sie Transparenz und klare Verantwortlichkeiten. Integrieren Sie KI-Anwendungen in Ihr SaaS-Management und steuern Sie deren gesamten Lebenszyklus. So behalten Sie Kosten, Sicherheit und Datenschutz jederzeit im Griff.

Schatten-KI, beziehungsweise Shadow AI entwickelt sich aktuell zu einem neuen Risiko durch unkontrollierte Softwarenutzung. Mitarbeitende setzen KI-Tools oft schneller ein, als Governance-Prozesse sie erfassen können. So entstehen blinde Flecken bei Kosten, Compliance und Datenschutz.

Gleichzeitig wächst der wirtschaftliche Druck: Unternehmen investieren massiv in SaaS. In 2026 werden weltweit rund 350 Milliarden Euro in SaaS-Lösungen investiert – ein Anstieg von gut 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr [1].

Ohne klare Steuerung verlieren Unternehmen schnell den Überblick, wohin dieses Budget tatsächlich geht.

Warum Schatten-KI schneller wächst als Ihre Governance

Schatten-KI bezeichnet KI-Tools, Anwendungen oder Funktionen, die Mitarbeitende außerhalb der freigegebenen IT-Strukturen einsetzen. Das ist kein Zukunftsrisiko. Es ist bereits heute Realität im Arbeitsalltag – und die Verbreitung nimmt weiter zu.

Laut »Gartner Emerging Risk Deep Dive«: Shadow AI zählt Schatten-KI zu den fünf wichtigsten neuen Risiken in Unternehmen. Verantwortliche für Risikomanagement nennen sie besonders häufig als kurzfristig relevantes Thema. Gleichzeitig fühlen sich viele Organisationen noch nicht ausreichend vorbereitet.

Der Grund für die schnelle Verbreitung liegt in der Struktur der Nutzung: Mitarbeitende aktivieren KI-Tools in wenigen Minuten – oft über Freemium-Angebote oder private Kreditkarten außerhalb des Einkaufsprozesses. Aktuelle Analystenstudien zeigen: Zweiundfünfzig Prozent der Beschäftigten nutzen sowohl selbst beschaffte als auch bereitgestellte KI-Tools bei der Arbeit [2]. Eine weitere Studie zeigt, dass zweiunddreißig Prozent ihre Nutzung gegenüber dem Arbeitgeber nicht offenlegen [3]. Sechsunddreißig Prozent der Befragten möchten sich einen persönlichen Produktivitätsvorteil sichern [4]. Der Hintergrund ist klar: Geschwindigkeit schlägt Governance. Wer produktiver arbeiten möchte, nutzt verfügbare Tools sofort.

Die eigentliche Herausforderung: fehlende Transparenz statt nur Sicherheitsrisiko

Die Diskussion über Sicherheitsrisiken durch Schatten-KI ist berechtigt. Sie greift jedoch zu kurz. Laut »Gartner Emerging Risk Report« berichten neunundsiebzig Prozent der Cybersecurity-Verantwortlichen von Fehlverhalten bei der Nutzung freigegebener öffentlicher GenAI-Tools [5]. Neunundsechzig Prozent beobachten zusätzlich die Nutzung nicht erlaubter GenAI-Tools [6]. Diese Zahlen zeigen ein klares Risiko. Für IT-Leitende reichen die Auswirkungen weiter als reine Sicherheitsfragen.

Heute fehlt vielen Unternehmen der vollständige Überblick über ihre SaaS-Umgebung. Laut Gartner sind Organisationen nur über 30–50 % der tatsächlich genutzten Anwendungen informiert [7]. Genau in diesem Bereich wächst auch Schatten-KI.

Wenn ein KI-Tool ungeprüft in die IT-Umgebung gelangt, verliert die Organisation den Überblick über ihren Softwarebestand. Es erscheint nicht in der CMDB, hat keine verantwortliche Person und bleibt außerhalb der Lifecycle-Prozesse.

Damit fehlt nicht nur Kontrolle über Security, sondern auch über Kosten, Verträge und Renewals. Viele SaaS-Anwendungen integrieren KI-Funktionen automatisch oder rechnen sie nutzungsbasiert ab. Token-Verbrauch, Credits und Laufzeiten steigen dann schnell – oft unbemerkt.

So entstehen Risiken für geistiges Eigentum, Cybersecurity, Compliance und Datenschutz. Ohne verbindliche KI-Richtlinien fehlt zudem die Grundlage, um Mitarbeitende sicher zu führen und klare Schutzmaßnahmen umzusetzen.

Warum SaaS-Management die richtige Governance-Grundlage für KI ist

SaaS-Management schafft bereits heute die Transparenz, Zuständigkeiten und Lifecycle-Prozesse, die Sie für den sicheren Einsatz von KI benötigen. Der Governance-Rahmen ist nicht neu. Neu ist die Asset-Klasse.

Eine strategische Planungseinschätzung von Gartner vom Oktober 2025 zeigt die Richtung deutlich: Bis 2028 bündeln fünfundzwanzig Prozent großer Organisationen ihre Information-Governance-Teams über Digital Workplace, Data & Analytics und Security hinweg [8]. Heute liegt dieser Anteil bei unter einem Prozent. Genau hier setzen reife SaaS-Management-Programme an. Sie schaffen eine gemeinsame Datengrundlage und ermöglichen es Kosten, Compliance und Nutzung integriert zu steuern.

Wie Sie Schatten-KI mit SaaS-Management unter Kontrolle bringen

Das Betriebsmodell für den Umgang mit Schatten-KI existiert bereits in Ihrem SaaS-Management. Sie brauchen kein neues Framework. Sie erweitern ein bestehendes.

Starten Sie mit Discovery

Identifizieren Sie KI-Tools über Browser-Zugriffe, SSO-Logs, Ausgabendaten und Finanzsysteme – nicht nur über zentrale IT-Bereitstellung.

Identifizieren Sie KI-Tools über Browser-Zugriffe, SSO-Logs, Ausgabendaten und Finanzsysteme – nicht nur über zentrale IT-Bereitstellung. Klassifizieren Sie gefundene Tools

Ordnen Sie Verantwortlichkeiten zu, prüfen Sie, welche Daten in die Tools eingegeben werden, und erkennen Sie Überschneidungen mit bereits freigegebenen Alternativen in Ihrer Umgebung.

Ordnen Sie Verantwortlichkeiten zu, prüfen Sie, welche Daten in die Tools eingegeben werden, und erkennen Sie Überschneidungen mit bereits freigegebenen Alternativen in Ihrer Umgebung. Wenden Sie risikobasierte Richtlinien an

Führen Sie Tools mit höherem Risiko durch strukturierte Prüfprozesse. Legen Sie fest, welche Anwendungen Teams sicher nutzen.

Führen Sie Tools mit höherem Risiko durch strukturierte Prüfprozesse. Legen Sie fest, welche Anwendungen Teams sicher nutzen. Nutzen Sie vorhandene KI-Funktionen gezielt

Bereinigen Sie Add-ons in SaaS-Verträgen, vermeiden Sie Doppelstrukturen und verbinden Sie Nutzungsdaten mit Verlängerungsentscheidungen.

Bereinigen Sie Add-ons in SaaS-Verträgen, vermeiden Sie Doppelstrukturen und verbinden Sie Nutzungsdaten mit Verlängerungsentscheidungen. Integrieren Sie KI in bestehende Prozesse

Überführen Sie KI-Tools in Ihre SaaS-Management-Workflows. So steuern Sie Nutzung kontinuierlich statt über einzelne Sicherheitsmaßnahmen.

Schatten-KI ist kein Sonderfall – sondern Teil der SaaS-Realität

Schatten-KI ist kein neues ITAM-Programm, sondern sie ist die nächste Entwicklungsstufe der bestehenden SaaS-Nutzung. Deshalb beginnen Sie am besten dort, wo Sie bereits stehen: Integrieren Sie KI-Tools in Ihren nächsten Discovery-Zyklus. Behandeln Sie browserbasierte Anwendungen und integrierte KI-Funktionen wie jedes andere IT-Asset.

SaaS-Management unterstützt Sie dabei, Verantwortlichkeiten klar zu definieren, Governance-Regeln zu etablieren und Renewal-Prozesse zu automatisieren. So schaffen Sie ein System, das mit der Dynamik von KI Schritt hält.

Am Ende geht es nicht darum, SaaS-Tools oder deren Nutzung zu verhindern. Es geht darum, sie transparent zu machen und gezielt zu steuern. Genau dafür ist SaaS Management gemacht.

Christian Achenbeck trat 2022 bei USU ein und ist dort als Senior Manager für Produktmarketing der USU-Lösungen IT Asset Management und FinOps verantwortlich. Er verfügt über mehrere Jahre Erfahrung in Marketing und Kommunikation und arbeitete zuvor in leitenden Kommunikationsfunktionen für verschiedene globale Technologieunternehmen und PR-Agenturen.

[1] Gartner, Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to Total $723 Billion in 2025, 19. November 2024

[2,5,6] Gartner, »Emerging Risk Deep Dive: Shadow AI«, Ben Fisher und Laura Reul, 18. August 2025

[3,4,8] Gartner, »The Impacts of Shadow AI on Digital Employee Experience«, Jason Wong, Christopher Trueman, Sunil Kumar, 3. Oktober 2025

[7] Gartner, »Magic Quadrant for SaaS Management Platforms«, Tom Cipolla, 27. April 2026

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