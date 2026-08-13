SAP S/4HANA: Der Sprung in die Cloud als Wachstumsbeschleuniger

Management Summary
- Cloud-Transformation als Wachstumsmotor: Big Dutchman nutzt SAP S/4HANA in der Cloud, um internationale Skalierbarkeit, Prozesssicherheit und die Grundlage für weiteres Unternehmenswachstum zu schaffen.
- Standardisierung mit Augenmaß: Das Transformationsprogramm verbindet SAP-Best-Practices mit gezielten individuellen Erweiterungen, damit Fachbereiche wie Vertrieb, Einkauf und Logistik praxisnah unterstützt werden.
- Logistik und Einkauf als erste Hebel: Warehouse Management, SAP Ariba und automatisierte Preisvergleiche schaffen Transparenz, Effizienz und neue Potenziale im direkten Einkauf.
- Datengetriebene Steuerung statt Monatsblick: Mit SAP Financials und SAP Analytics Cloud werden tagesaktuelle Auswertungen möglich, die schnellere Entscheidungen und eine höhere Reaktionsfähigkeit im Markt unterstützen.
- Change Management entscheidet über den Erfolg: Die Transformation ist nicht nur ein IT-Projekt, sondern ein kultureller Wandel, der Silos aufbricht, Rollen neu verteilt und Mitarbeitende durch Schulungen und Coaching mitnimmt.
Mit der Transformation zu SAP S/4HANA in der Cloud legt Big Dutchman die Grundlage für weiteres Unternehmenswachstum. Der Weltmarktführer im landwirtschaftlichen Spezialhandel investiert massiv in neue Strukturen und Prozesse – und wird mit einer positiven Geschäftsentwicklung belohnt.
Von einer cleveren Idee zum Weltmarktführer: Seit 85 Jahren entwickelt Big Dutchman innovative Lösungen für die Landwirtschaft. Begonnen hat das mittelständische Familienunternehmen mit der ersten automatischen Fütterungsanlage für die Geflügelhaltung, dann folgte die erste Flüssigfütterung von Schweinen. Mittlerweile konzipiert und realisiert es Produkte für die wirtschaftliche Herstellung eiweißreicher Nahrungsmittel, wie Stalleinrichtungen, Gewächshäuser und Insektenfarmen. Vertreten ist das Unternehmen mit 3.200 Mitarbeitenden an 30 Standorten in über 150 Ländern.
Struktur in die Gesamtorganisation bringen
Einer der wichtigsten Bereiche bei Big Dutchman ist der Vertrieb. Er ist am nächsten am Kunden dran, kennt seine Wünsche, und hat bei Entscheidungen oft das letzte Wort. Das führt einerseits zu einer hohen Kundenzufriedenheit, andererseits zu Missstimmungen in der Organisation – wenn andere Abteilungen, wie der Einkauf oder die Produktentwicklung, überstimmt oder übergangen werden. Um mehr Struktur zu schaffen, führte das Unternehmen vor fünfzehn Jahren ein ERP-System ein, inklusive eines Data Centers am Hauptsitz in Vechta. So entstand über die verschiedenen Standorte hinweg ein optimierter Prozess von der Ideengenerierung über die Entwicklung bis hin zur Implementierung entlang eines festgelegten Standards. Das Problem: Je mehr individuelle Anpassungen dazukamen, desto mehr Schnittstellen entstanden, sodass auch der Standard an seine Grenzen geriet. Folglich musste vieles manuell erledigt werden. »Zu diesem Zeitpunkt waren wir so stark gewachsen, dass jede ‚Stilblüte‘ einen Millionenbetrag bedeuten konnte – daher haben wir uns entschieden, die Prozesse noch einmal neu aufzustellen, und unser System entsprechend anzupassen«, sagt Jörg Kleine-Klatte, Head of Digital Business bei Big Dutchman.
Im Vorprojekt die Grundlagen legen
Was folgte war der Beginn eines massiven Veränderungsprozesses, um auch den neuen Anforderungen in der Logistik an mehr Automatisierung gerecht zu werden. Die Wahl fiel auf SAP und das standardisierte Warehouse Management System als Einstieg. Jörg Kleine-Klatte: »Die große Herausforderung war, sowohl den Bedarf der einzelnen Fachabteilungen wie Vertrieb und Logistik gerecht zu werden als auch eine Balance zwischen Standardisierung und Individualisierung zu finden.«
Zur Unterstützung wurde der IT-Dienstleister Nagarro hinzugezogen. In einem Vorprojekt analysierte das Team die aktuelle Situation des Kunden, untersuchte die bestehenden Systeme, prüfte die Daten und definierte gemeinsam mit Big Dutchman die Ziele für die Transformation. Hauptziel des Projekts ist es, mit der Implementierung von SAP S/4HANA in der Cloud als integriertes, ganzheitliches System nach dem Ansatz »order-to-cash« das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen. Anschließend erarbeitete es in einem Workshop eine detaillierte Roadmap und definierte die endgültige Architektur. Die Migrationsstrategie wurde dabei passend zur Geschäftsstrategie gewählt. »Letztendlich haben wir ein Template für den deutschen Standort entwickelt, das später als Vorlage für den internationalen Rollout dienen soll. Der Fokus liegt dabei auf standardisierten digitalen Prozessen und einer Software, die alles enthält und sich schrittweise nach Bedarf erweitert lässt«, sagt Udo Bungert, Director Business Development bei Nagarro.
Als schnelle und effiziente Einführungsmethode wurde SAP Activate gewählt. Der Vorteil besteht in einem transparenten Einführungsprozess mit strukturierten und lösungsspezifischen Best Practices, in dem der Kunde klein anfangen und fortlaufend skalieren kann. Das bedeutet, einzelne Module und Funktionen werden nach und nach produktiv gesetzt, sodass sie sich optimal in den laufenden Betrieb bei Big Dutchman einfügen. Udo Bungert: »Dieses iterative Vorgehen passt insofern optimal zum Unternehmen, als dass ein klarer Fokus auf einem leistungsstarken Lager und der Logistik liegt, und sich die Fachabteilungen langsam mit dem neuen System vertraut machen können.«
Komplexe Fragestellungen beantworten
Als erstes schaltete Nagarro das Warehouse Management für die zentrale Lagerraumverwaltung produktiv. Eng damit verbunden ist SAP Ariba für das Lieferantenmanagement. Dabei konnten komplexe Fragestellungen beantwortet und spezielle Anforderungen im Bereich Einkauf und Logistik gelöst werden. Bestehende, gut funktionierende Tools wurden in die neue Welt übertragen, dort die Prozesse weiter ausgestaltet und in das Hauptprojekt eingegliedert. Der Einkauf ist jetzt zum Beispiel in der Lage, über das Category Management Preise automatisiert zu vergleichen; über Module wie Ariba Buying können anschließend neue Potenziale im direkten Einkauf gehoben werden.
Ein weiterer Baustein ist die Einführung von SAP Financials. Die Herausforderung hier lag in der Umstellung auf ganzheitliche Prozesse und der Abkehr von monatlichen Abschlüssen zugunsten tagesaktueller Auswertungen per Knopfdruck über die SAP Analytics Cloud. Im nächsten Schritt kommen unter anderem die Module Sales, Purchasing und Controlling hinzu.
Potenziale voll ausschöpfen
Begleitet wird die Implementierung durch ein umfangreiches Transformations- und Change Management inklusive Coachings und Schulungen. Dies betrifft besonders die Mitarbeitenden aus Vertrieb und Einkauf, die sich an neue Prozesse, eine engere Form der Zusammenarbeit und neue Anforderungen an ihren Job gewöhnen müssen. Zum einen sind alte Silos aufgebrochen und Aufgaben und Verantwortlichkeiten gleichwertiger zwischen den beiden Abteilungen verteilt, zum anderen finden viele manuelle Tätigkeiten automatisiert statt. Udo Bungert: »Von daher bedeutet das Projekt weniger eine technische als eine prozessuale und kulturelle Veränderung, an deren Ende das Unternehmen seine Potenziale voll ausschöpfen kann.«
Hinzu kommt ein umfassendes Projekt- und Prozessmanagement sowie ein Testing über SAP Signavio und Tricentis. »Das Ergebnis ist eine Mischung aus Standardlösungen in Form von Fiori Apps, durch die das Unternehmen direkten Mehrwert erzielt, und individuellen Programmierungen wie das Sales Cockpit, welche die Wünsche der Fachbereiche erfüllen«, sagt Udo Bungert.
Erste Verbesserungen sichtbar machen
Schon heute ist sichtbar, dass die neue Software in der Cloud das Geschäft und die Wettbewerbsfähigkeit unterstützt: Big Dutchman gelingt es zu einem hohen Prozentsatz, ein Produkt qualitativ hochwertig und pünktlich wie geplant auszuliefern, weil die dafür notwendigen Daten ordentlich vorliegen und vollständige Transparenz bieten. Gleichzeitig können Innovationen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in Echtzeit umgesetzt werden, womit sich Big Dutchman deutlich vom klassischen Anlagenbau abhebt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Lage, Marktveränderungen vorherzusehen, schnell und flexibel darauf zu reagieren, kurzfristig umzuplanen und konkrete Entscheidungen zu treffen. Da die Lösung skalierbar, erweiterbar und international einsetzbar ist, funktioniert sie für alle Standorte einheitlich und auch in ferner Zukunft. Jörg Kleine-Klatte: »Als ein wichtiger Erfolgsfaktor würde ich die bodenständige und pragmatische Art, mit der diese Transformation von unseren Partnern angegangen wurde, hervorheben – die passt sehr gut zu uns als Mittelständler.«
FAQ
Warum setzt Big Dutchman auf SAP S/4HANA in der Cloud?
Das Unternehmen will seine gewachsenen Strukturen harmonisieren, internationale Prozesse standardisieren und eine skalierbare Plattform schaffen, die weiteres Wachstum unterstützt.
Welche Rolle spielt Nagarro in der Transformation?
Nagarro begleitet Big Dutchman von der Analyse über die Roadmap bis zur Implementierung. Dazu gehören Architektur, Migrationsstrategie, SAP Activate, Projektmanagement, Testing sowie Change- und Transformationsmanagement.
Welche Bereiche profitieren zuerst?
Im Fokus stehen zunächst Warehouse Management, Lieferantenmanagement mit SAP Ariba, Einkauf, Logistik und Finanzprozesse. Weitere Module wie Sales, Purchasing und Controlling folgen schrittweise.
Was verändert sich für die Mitarbeitenden?
Manuelle Tätigkeiten werden stärker automatisiert, Silos zwischen Fachbereichen werden aufgebrochen und Verantwortlichkeiten gleichmäßiger verteilt. Schulungen und Coachings helfen, die neuen Prozesse im Alltag zu verankern.
Worin liegt der geschäftliche Mehrwert?
Big Dutchman gewinnt Transparenz, höhere Lieferzuverlässigkeit, schnellere Entscheidungswege und eine Plattform, die Innovationen, internationale Rollouts und künftige Erweiterungen unterstützt.
Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt
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