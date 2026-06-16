Schatten-KI wird zum messbaren Risiko

Zwei Drittel der Büromitarbeitenden nutzen nicht autorisierte KI-Tools am Arbeitsplatz.
75 % der Büroangestellten würden für bessere KI-Weiterbildungsmöglichkeiten einen Arbeitsplatzwechsel in Betracht ziehen; in Unternehmen mit über 1 Mrd. US-Dollar Umsatz sind es 80 %.
PagerDuty hat eine internationale Umfrage veröffentlicht, die eine wachsende Diskrepanz zwischen der KI-Nutzung durch Mitarbeitende und der unternehmensinternen Governance aufzeigt. Wird diese Lücke nicht geschlossen, entstehen messbare Risiken in den Bereichen Datensicherheit, Vertrauen der Belegschaft und Mitarbeiterbindung. Der PagerDuty Shadow AI Survey wurde unter 1.250 Büroangestellten in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 500 Millionen US-Dollar durchgeführt – in Australien, Japan, dem Vereinigten Königreich und den USA [1].
KI-Tool-Nutzung wächst – Unternehmensrichtlinien hinken hinterher
Büroangestellte werden zunehmend selbstsicherer im Umgang mit KI, doch die Richtlinien der Unternehmen scheinen die Einführung von KI-Tools eher zu bremsen:
- Den Ergebnissen zufolge geben zwei Drittel der Büroangestellten an, am Arbeitsplatz KI-Tools oder -Dienste genutzt zu haben, obwohl sie der Meinung waren, dies verstoße gegen die Unternehmensrichtlinien.
- Von denjenigen, die möglicherweise nicht genehmigte KI-Tools nutzten, erhielten mehr als die Hälfte (53 %) informelles Feedback oder die Aufforderung, die Nutzung einzustellen. Nur 48 % wurden mit formellen Konsequenzen wie eine Abmahnung oder disziplinarische Maßnahmen konfrontiert.
- Die Befragten wollen ihre Karriere mittels KI-Nutzung vorantreiben, stoßen dabei im Unternehmen jedoch auf Widerstand: 77 % sind der Meinung, dass die Richtlinien ihrer Unternehmen zur KI-Nutzung ihre berufliche Entwicklung und Aufstiegschancen einschränken. 75 % geben an, dass sie sich wahrscheinlich nach einer neuen Stelle umsehen würden, die eine bessere Entwicklung von KI-Kompetenzen ermöglicht. In Unternehmen mit einem Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar oder mehr liegt dieser Anteil bei 80 %.
Weitergabe vertraulicher Daten an LLMs – ein weit verbreitetes Phänomen
- Eine deutliche Mehrheit der Büroangestellten (88 %) hat bereits arbeitsbezogene Informationen in öffentliche KI-Tools wie ChatGPT, Claude oder Gemini eingegeben.
- 43 % dieser Mitarbeitenden haben E-Mails oder andere Korrespondenz geteilt, 40 % haben Besprechungsnotizen oder -zusammenfassungen an die KI weitergegeben und 34 % haben Kundendaten oder Kundeninformationen eingegeben.
- Darüber hinaus haben 31 % der Befragten Finanzdaten oder vertrauliche Unternehmensdokumente und -strategien geteilt.
Weitere zentrale Ergebnisse der PagerDuty Shadow-AI-Umfrage:
- Die Mehrheit der Mitarbeitenden (72 %) glaubt, mehr KI-Kompetenz zu besitzen als das eigene IT-Team.
Bei Unternehmen mit einem Umsatz von über einer Milliarde Dollar steigt dieser Wert auf 80 %. Führungskräfte der obersten Ebene teilen diese Einschätzung häufiger (77 %) als Mitarbeitende im mittleren Management oder darunter (66 %).
- Richtlinien sind uneinheitlich und werden als ungerecht empfunden.
Zwar geben 86 % der Befragten an, dass in ihrem Unternehmen KI-Richtlinien existieren, doch mehr als vier von fünf Befragten (81 %) sind der Meinung, dass das Management nach anderen Regeln spielt als der Rest der Belegschaft. In größeren Unternehmen – gemessen an Umsatz wie auch Mitarbeiterzahl – nehmen jeweils 85 % diese Doppelmoral wahr.
- Private KI-Nutzung treibt die Einführung am Arbeitsplatz an.
Fast neun von zehn Büroangestellten (89 %), die KI beruflich einsetzen, haben das jeweilige Tool zunächst im privaten Umfeld getestet. Einmal damit vertraut, nutzen sie KI vor allem beruflich: 79 % geben an, KI im Job häufiger einzusetzen als zu Hause.
[1] https://www.pagerduty.com/resources/ai/learn/survey-office-professionals-used-ai-tools-at-work-despite-not-being-allowed/
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