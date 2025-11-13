Die Risiken und Vermeidung von Schatten-KI

Schatten-KI, ähnlich wie Schatten-IT, bezieht sich auf die ungeprüfte und dezentrale Nutzung von KI-Diensten durch Mitarbeitende außerhalb der offiziellen IT-Prozesse. Während dies schnelle Produktivitätsgewinne bringen kann, birgt es erhebliche Risiken für Sicherheit, Compliance, Datenqualität und Betriebsstabilität.
Haupt-Risiken
- Datenlecks und Datenschutzverletzungen:
Hochsensible Daten wie Kundendaten, interne Strategien oder personenbezogene Informationen (PII) können in externe Modelle oder Speicher gelangen, ohne dass die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) eingehalten wird.
- Compliance- und Rechtsrisiken:
Es besteht die Gefahr von Urheberrechtsverletzungen, Vertragsbrüchen oder unzulässigen Datenübermittlungen in Drittstaaten.
- Qualitäts- und Reputationsrisiken:
Falsche oder ungeprüfte Output-Produkte, wie fehlerhafte Berichte, können weiterverwendet werden und Entscheidungen oder die Außenwahrnehmung schädigen.
- Sicherheitslücken:
Unverwaltete API-Keys, lokale Plugins oder Browser-Erweiterungen können Angriffsvektoren öffnen.
- Inkompatible Modelle und Inkonsistenz:
Unterschiedliche Teams nutzen verschiedene Modelle oder Prompts, was zu nicht reproduzierbaren oder auditierbaren Ergebnissen führt.
- Vendor-Lock-in und Kostenexplosion:
Unkontrollierte Abonnements und Zahlungswege außerhalb der Beschaffung können zu versteckten Kosten und Abhängigkeitsrisiken führen.
- Innovationsbremsen:
Fehlende Governance kann zu Misstrauen der IT/Compliance führen, was später eine sichere Skalierung verhindert.
Ursachen für Schatten-KI
Schatten-KI entsteht oft durch das Bedürfnis der Nutzer nach Geschwindigkeit und einfacher Bedienung, mangelnde offizielle Tools oder schlechte Erreichbarkeit genehmigter Lösungen. Unklare Richtlinien, fehlende Schulung und laxe Beschaffungsprozesse sowie fehlende Sichtbarkeit in Netzwerk- und Cloud-Telemetrie tragen ebenfalls dazu bei.
Strategien zur Vermeidung von Schatten-KI
- Klare, praxisnahe Richtlinien:
Definiere, welche Daten in welche Klassen fallen und welche Tools/Dienste für welche Zwecke erlaubt sind. Einfache Entscheidungsbäume sind hierbei effektiver als lange Policies.
- Genehmigungsprozesse statt Verbot:
Erlaube die legitime Nutzung über ein schnelles Freigabeverfahren, um Bedürfnisse abzudecken, anstatt sie zu umgehen.
- Zentraler, leicht zugänglicher Tool-Katalog:
Bereitstellung geprüfter, datenschutzkonformer KI-Services (intern oder von Anbietern) mit Templates, Prompts und Use-Case-Guides.
- Integration in die Beschaffung:
KI-Dienste sollten nur über genehmigte Beschaffungswege mit Sicherheits- und Datenschutzprüfungen sowie vertraglichen Vorgaben (Datenverwendung, Löschpflichten, Audit-Rechte) bezogen werden.
Technische Maßnahmen
- Proxy/Firewall-Kontrollen & DLP:
Blockierung oder Tagging von Uploads sensibler Dateitypen zu öffentlichen KI-Anbietern sowie Data-Loss-Prevention-Regeln für Copy/Paste in Webformulare.
- API Key Governance:
Zentralisierte Secret-Stores, nur genehmigte Service-Accounts und automatische Key-Rotation.
- Sichere, interne Alternativen:
Bereitstellung von On-Premises- oder VPC-gebundenen KI-Instanzen oder vertrauenswürdigen EU-Anbietern für sensible Workloads.
- Monitoring und Telemetrie:
Netzwerk- und Cloud-Logs zur Erkennung ungewohnter Verbindungen zu KI-APIs sowie Alerts bei Uploads großer Datenmengen.
- Endpoint Controls:
Browser-Policy gegen unautorisierte Extensions und Application-Allow-Lists für KI-Tools.
Organisatorische Maßnahmen & Kultur
- Schneller Self-Service-Pfad:
Onboarding-Flow für neue KI-Use-Cases mit Risiko-Screening, Datenschutz-Check und Security-Review innerhalb definierter SLAs.
- Schulungen & Awareness:
Kurzmodule zu Themen wie »Was darf ich in KI-Prompts teilen?›, sichere Prompt-Patterns und Umgang mit Ergebnissen (Validierungspflicht).
- Belohnung statt Bestrafung:
Reporting-Anreize für Mitarbeitende, die neue Tools melden, sowie schnelle Hilfestellung für legitime Bedarfe.
- Rollen & Verantwortlichkeiten:
Product Owner für KI-Tools, Data Stewards für Datensensitivität und Security Champions in Teams.
Checkliste (sofort umsetzbar)
Praktische Checkliste zur Vermeidung von Schatten-KI
- Inventarisieren
Interne Umfrage und Netzwerklogs: Führe eine interne Umfrage durch, um herauszufinden, welche KI-Tools von den Mitarbeitenden genutzt werden. Ergänze diese Informationen durch die Analyse von Netzwerklogs, um eine umfassende Liste der genutzten KI-Tools zu erstellen. Dies hilft dabei, einen Überblick über die aktuelle Nutzung zu bekommen und potenzielle Risiken zu identifizieren.
- Kurzregeln veröffentlichen
Drei Sätze zur Orientierung: Erstelle und verbreite kurze, prägnante Regeln, die den Mitarbeitenden sofort Orientierung geben. Diese Regeln sollten klar und einfach verständlich sein, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeitenden wissen, welche Tools und Praktiken erlaubt sind und welche nicht.
- DLP-Regeln aktivieren
Data Loss Prevention (DLP): Implementiere DLP-Regeln, um den Upload sensibler Daten zu öffentlichen KI-Domänen zu verhindern. Starte zudem einen Scan nach API-Keys, um sicherzustellen, dass keine unautorisierten Schlüssel verwendet werden. Diese Maßnahmen helfen, Datenlecks und Sicherheitsverletzungen zu vermeiden.
- Genehmigtes KI-Tool bereitstellen
Bereitstellung eines genehmigten Tools: Stelle ein genehmigtes KI-Tool zur Verfügung, das den Datenschutzanforderungen entspricht. Dieses Tool sollte mit Beispielprompts und einem Datenschutzhinweis ausgestattet sein, um den Mitarbeitenden die sichere Nutzung zu erleichtern.
- Trainings-Kurzvideo
Rollout eines Trainingsvideos: Entwickle und verbreite ein 5–10-minütiges Trainingsvideo, das alle Mitarbeitenden über die sichere Nutzung von KI-Tools informiert. Das Video sollte wichtige Themen wie den sicheren Umgang mit Prompts und die Validierung von Ergebnissen abdecken.
Diese Maßnahmen helfen dabei, die Risiken von Schatten-KI zu minimieren und eine sichere, konforme Nutzung von KI-Tools im Unternehmen zu gewährleisten.
Erfolgsmessung (KPIs)
- Anteil genehmigter vs. ungeprüfter KI-Tools im Inventar.
- Anzahl der DLP-Detektionen zu KI-Uploads pro Monat (sinkend).
- Time-to-Approval für neue KI-Use-Cases (Ziel: <10 Arbeitstage).
- Schulungsbeteiligung ( %) und Reporting-Rate von nicht-standardisierten Tools.
Albert Absmeier & KI
161 Artikel zu „Schatten-KI“
News | Business | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Schatten-KI im Unternehmen: Risiken erkennen, Vertrauen sichern
Wer glaubt, dass das KI-Zeitalter nur positive Überraschungen parat hat, irrt gewaltig. Eine neue Herausforderung nimmt bereits Form an: die Schatten-KI. Gemeint ist der unkontrollierte Einsatz von KI-Tools außerhalb formeller Governance-Strukturen, also ohne Freigabe oder Überwachung durch IT, Security oder Compliance. Schatten-KI verbreitet sich sogar noch schneller, als das seinerzeit bei der Schatten-IT der Fall…
News | Cloud Computing | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
Cloudbasierte KI-Anwendungen und die Gefahr der Schatten-KI
Die rasante Verbreitung cloudbasierter KI revolutioniert Unternehmen, birgt aber eine unterschätzte Gefahr: die »Schatten-KI«. Die unkontrollierte Nutzung von cloudbasierten KI-Tools erhöht die Komplexität der Cybersicherheit und stellt neue Herausforderungen für den Schutz sensibler Daten und Prozesse dar. Der von Elon Musks xAI-Start-up entwickelte KI-Chatbot Grok ist seit Ende Mai auf Microsofts Azure-Cloud-Plattform verfügbar. Die…
News | Trends 2024 | Trends Security | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Mitarbeiter nutzen Schatten-KI trotz Unternehmensrichtlinien
75 Prozent der Wissensarbeiter nutzen bereits KI. 54 Prozent der deutschen Wissensarbeiter nutzen Schatten-KI. 49 Prozent würden nicht darauf verzichten, selbst wenn es verboten wäre. Mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter nutzt »Schatten-KI«, also nicht vom Unternehmen bereitgestellte KI-Tools. Dies geht aus der aktuellen Studie »Chasing Shadows – Getting Ahead of Shadow AI« der…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Alte Fehler nicht wiederholen: Von der Schatten-IT zur Schatten-KI?
Das Potenzial generativer KI hat einen wahren Goldrausch ausgelöst, den niemand verpassen will. Das zeigt eine Studie von Censuswide im Auftrag von Cohesity, einem Anbieter für KI-gestütztes Datenmanagement und -sicherheit [1]. So setzen bereits 86 Prozent von 903 befragten Firmen generative KI-Technologien ein. Welche Herausforderungen diese Entwicklung mit sich bringt und warum Unternehmen trotz aller…
News | Business | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Bias in der KI erkennen und reduzieren: IDnow bringt Forschungserkenntnisse in die Praxis
Im Rahmen des EU-geförderten Projekts MAMMOth zeigt IDnow, wie sich Verzerrungen in KI-Systemen erkennen und reduzieren lassen – ein wichtiger Schritt hin zu vertrauenswürdiger digitaler Identitätsprüfung. Das EU-geförderte Projekt MAMMOth (Multi-Attribute, Multimodal Bias Mitigation in AI Systems) hat nach drei Jahren intensiver Arbeit zentrale Ergebnisse zur Verringerung von Verzerrungen in KI-Systemen veröffentlicht [1]. Gefördert…
Ausgabe 9-10-2025 | News | Business | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
KI im Kundenservice: Mensch bleibt unverzichtbar – »Kann ich bitte mit einem Menschen sprechen?«
Warum KI den Kundenservice verändert, aber nicht ersetzt.
News | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Tipps
Riskante Schnäppchenjagd: Verbraucher verlieren viel Geld durch Shopping-Scams
44 Prozent der befragten Deutschen geben persönliche Daten für Rabattcodes heraus. Der Herbst ist die Hochsaison fürs Shoppen. Ob Black Friday, Cyber Monday oder die ersten Weihnachtseinkäufe – jetzt beginnt die Jagd nach den besten Geschenken und Rabatten. Der aktuelle Norton Cyber Safety Insights Report (NCSIR) von Norton, einer Cyber-Security-Marke von Gen, zeigt, dass…
News | Business Process Management | E-Commerce | Geschäftsprozesse | Logistik | Produktmeldung | Services
Spezifische Branchenfunktionen als Basis: Beschleunigte Großhandelsprozesse
Schnelligkeit als Wettbewerbsfaktor: BE-terna beschleunigt Großhandelsprozesse mit KI. Wer trotz steigenden Wettbewerbsdrucks in der Großhandelsbranche Erfolg haben will, muss vor allem eines sein: schneller als die Konkurrenz. Modernste KI kann hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten, jedoch nur, wenn sie mit klarem Ziel und passgenau zugeschnitten auf die Anforderungen der Branche implementiert wird. Der Software-…
Trends 2025 | News | Business | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Cloud-Anwender wollen europäische Datenhoheit – Cloud-Speicher wird auch privat zur Vertrauensfrage
Eine aktuelle Studie zur Nutzung von Cloud-Speichern in Deutschland zeigt, dass 75 Prozent der deutschen Cloud-Nutzenden europäische Datenhoheit fordern und Datenschutzbedenken gegenüber außereuropäischen Anbietern haben. Die Mehrheit der Befragten legt großen Wert auf europäische Serverstandorte und die Einhaltung der DSGVO, selbst wenn dies höhere Kosten bedeutet. Zudem wird deutlich, dass Komfort und Sicherheit bei der…
News | Business | Digitale Transformation | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien | Tipps
CIO-CEO-Alignment: Gemeinsam zum Erfolg im KI-Zeitalter
CEOs verlangen messbaren Geschäftswert aus KI bei gleichzeitigem Druck auf Kosten und Risiko. CIOs müssen die CEO-Prioritäten verstehen, sechs entscheidende Gesprächsfelder beherrschen und konkrete Governance- und Kommunikationsmuster etablieren, um Modernisierung und Innovation zu ermöglichen. Ausgangslage und Kernprobleme Abstimmungsdefizite: Viele CIOs sind unsicher, welche Prioritäten der CEO tatsächlich setzt, und fühlen sich in strategischen Entscheidungen…
Trends 2025 | News | Business | Trends Kommunikation | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
CEO und CIO müssen sich bei KI besser koordinieren
Eine optimierte Abstimmung zwischen CEO und CIO kann die notwendigen, strategischen Entscheidungen zur Einführung von KI beschleunigen. Die Einführung von KI zwingt CIOs dazu, umfassendere strategische Rollen zu übernehmen, mit größerer Verantwortung in den Bereichen Transformation, Kostenkontrolle und Personalmanagement. Allerdings geben 39 % an, dass sie bei wichtigen Entscheidungen nicht mit ihren CEOs im Einklang…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Drei zentrale Risiken bei KI-Agenten
KI-Agenten (engl. »AI agents«) erobern die Arbeitswelt, doch der Hype birgt auch Gefahren. Während Unternehmen weltweit auf diese Technologie setzen, zeigt sich: Schnelligkeit geht oft zu Lasten der Sicherheit. Nach einer aktuellen IBM-Studie sehen Unternehmen KI-Agenten nicht länger als Experiment, sondern als unverzichtbaren Bestandteil ihrer digitalen Transformation [1]. Führungskräfte erwarten bis 2025 einen achtfachen Anstieg…
Trends 2025 | News | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Das Verbrauchervertrauen in KI stürzt ab, während die KI-Nutzung explodiert
Nur 23 Prozent der Befragten sind überzeugt, Betrugsversuche zu erkennen. Die Konsumenten fordern stärkere Sicherheit und eine Regulierung von KI. Ping Identity, ein Anbieter zur Sicherung digitaler Identitäten, hat seine Verbraucherumfrage 2025 veröffentlicht. Diese zeigt einen deutlichen Kontrast zwischen rasant steigender KI-Nutzung und dem zusammenbrechenden Vertrauen der Verbraucher in globale Marken. Der Bericht ergab,…
News | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
Verzögertes Patching öffnet Cyberangriffen Tür und Tor
Warum Unternehmen ein automatisiertes und effizientes Patch-Management benötigen. Eine aktuelle Studie der Enterprise Strategy Group zum Endpoint- Management in Unternehmen zeigt: fast jedes fünfte Gerät in einem Unternehmen wird weder verwaltet noch gesichert. Zudem waren bereits mehr als die Hälfte der untersuchten Unternehmen (mindestens 54 %) Ziel eines Cyberangriffs über einen unbekannten, nicht verwalteten…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Verantwortungsbewusster Einsatz von KI-Agenten: Maßnahmen und Empfehlungen
Es gibt mehr Herausforderungen und Risiken, die mit der Einführung von KI-Agenten in Unternehmen verbunden sind, als bisher angenommen. Gerade Unternehmen, die bereits KI-Agenten einsetzen, haben ein höheres Bewusstsein für die damit verbundene Management-Komplexität, und erkennen, dass diese Komplexität oft die verfügbaren Mitarbeiterressourcen übersteigt. Ohne klare Governance, Ressourcenplanung und Transparenz drohen erhebliche Risiken wie Überlastung,…
Trends 2025 | News | Business | Trends Geschäftsprozesse | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Drei Viertel der Unternehmen betrachten KI inzwischen als betriebskritisch
Agentic AI erreicht den Mainstream, da die Mehrheit der Unternehmen bereits mehrere KI-Agenten nutzt. Umfrageergebnisse belegen ein wachsendes Vertrauen von Führungskräften in KI-Agenten und zeigen, dass sich Unternehmen in allen Geschäftsbereichen zunehmend auf KI verlassen. Der PagerDuty AI Resilience Survey, für den 1.500 IT- und Führungskräfte aus Australien, Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA…
Trends 2025 | News | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz
Vergessen Sie Ihre Privatsphäre: KI-Browser wollen alles wissen
Der neue Gemini im KI-Browser Chrome für Mobilgeräte sammelt die meisten Nutzerdaten unter den von Surfshark analysierten KI-Browsern. Er sammelt Daten wie Namen, präzise Standortdaten und den Browserverlauf der Nutzer. Ein Cybersicherheitsexperte weist auf eine noch wichtigere Tatsache hin: Wir könnten mit einer neuen Form der Überwachung konfrontiert werden, wenn KI-Browser alles sehen, nachverfolgen und…
News | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Autonom und intelligent: So heilen sich Netzwerke selbst
Störungen im Netzwerk kosten Zeit, Geld und Nerven. Abhilfe kommt in Form von selbstheilenden Netzwerken, die unter anderem künstliche Intelligenz nutzen, um Fehler automatisch zu erkennen, einzugrenzen und zu beheben, bevor sie zum echten Problem werden. Wie entsteht eine resiliente IT-Infrastruktur, die sich selbst reparieren kann? Netzwerke sind das digitale Rückgrat moderner Unternehmen –…
News | Business Process Management | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Industrielle KI braucht eine ganzheitliche IT
Für den breiten Einsatz von künstlicher Intelligenz bauen Industrieunternehmen idealerweise ganzheitliche IT-Plattformen, so genannte AI Factories, auf. Diese müssen allerdings die Anforderungen verschiedener Anwendungsklassen unter einen Hut bringen. Dell Technologies erläutert, welche das sind und wie der Plattform das gelingt. Viele Industrieunternehmen haben bereits erste KI-Anwendungsfälle erfolgreich umgesetzt und gehen jetzt einen breiteren Rollout…
News | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Warum KI ein Teil der Cybersicherheit von Unternehmen sein sollte
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Reaktion auf Cyberangriffe und hilft bei der Entwicklung von Verteidigungsstrategien, die auf neue Bedrohungen zugeschnitten sind. Expertenkommentar von Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne KI ist ein mächtiger Verbündeter im Kampf gegen Cyberbedrohungen. In einer aktuellen Umfrage des Ponemon Institute geben 56 Prozent…