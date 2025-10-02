Verzögertes Patching öffnet Cyberangriffen Tür und Tor

Warum Unternehmen ein automatisiertes und effizientes Patch-Management benötigen.

Eine aktuelle Studie der Enterprise Strategy Group zum Endpoint- Management in Unternehmen zeigt: fast jedes fünfte Gerät in einem Unternehmen wird weder verwaltet noch gesichert. Zudem waren bereits mehr als die Hälfte der untersuchten Unternehmen (mindestens 54 %) Ziel eines Cyberangriffs über einen unbekannten, nicht verwalteten oder schlecht verwalteten Endpunkt.

Dieses Risiko wird noch dadurch verschärft, dass viele Unternehmen dazu neigen, Software-Updates und Patches zu verzögern. Infolgedessen entstehen kritische Sicherheitslücken, die Angreifer ausnutzen können.

Risiken durch verzögertes Patch-Management

Reaktive Sicherheitsansätze und komplexes, ineffizientes oder verzögertes Patching können gravierende Folgen haben. Ungepatchte Software ist anfällig für Cyberangriffe und viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, Schwachstellen schon zu erkennen, bevor sie eine ernsthafte Bedrohung darstellen.

Solche ungepatchten Schwachstellen können jedoch schnell zur Kompromittierung ganzer Systeme führen: Angreifer scannen bewusst nach veralteter Software und nutzen bekannte Schwachstellen aus, die noch nicht gepatcht wurden. Ransomware, Phishing oder SQL-Injection können die IT-Leistung lahmlegen und zu unbefugtem Zugriff auf sensible Daten führen. Darüber hinaus führen langsame Patch-Zyklen zu unternehmensweiten Störungen, die von Sicherheitsrisiken über betriebliche Ineffizienzen bis hin zu Produktivitätsverlusten reichen. Sollte es aufgrund verzögerter Patches zu einer Sicherheitsverletzung kommen, können Unternehmen zudem finanzielle Schäden und Geldstrafen wegen unzureichender Sicherheit sowie einen Verlust des Kundenvertrauens erleiden.

Wie es zu Verzögerungen beim Patching kommt

Mit der Zunahme hybrider Arbeitsmodelle ist die Zahl der Endpunkte stark gestiegen und damit auch die Bedeutung von Patching. Außerdem ist das Patchen traditionell ein sehr manueller und umständlicher Prozess, der eine Belastung für unterbesetzte und zeitlich stark beanspruchte IT-Abteilungen darstellt und deshalb gern gemieden wird.

Zusätzlich zum manuellen Aufwand für das Patchen verzögern Unternehmen Updates oft aufgrund komplexer Überlegungen, bei denen Sicherheitsrisiken gegen die Betriebsstabilität abgewogen werden müssen. Neue Patches können Unsicherheiten für die IT mit sich bringen, da sie in der Regel nur langsam auf die Geräte übertragen werden, was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht sofort auf allen Systemen verfügbar sind. Zudem kann sich das Patchen verzögern, weil befürchtet wird, dass neue Patches aufgrund von Kompatibilitätsproblemen den bestehenden Systembetrieb und die Produktivität beeinträchtigen könnten.

Optimiertes Patch-Management: ein wichtiger Schritt zu mehr Sicherheit

Effiziente und risikobasierte Prozesse für das Patch-Management sind daher wichtiger denn je. Sie beheben nicht nur Schwachstellen und Fehler, sondern verbessern auch die Gesamtfunktionalität der IT und die unternehmensweite Sicherheit, ohne die Produktivität und betriebliche Effizienz zu beeinträchtigen.

Unternehmen können durch neue Innovationen wie autonomes Patch-Management ein optimiertes Patch-Management erreichen. Durch die Kombination von Automatisierung, Intelligenz und flexiblen, richtliniengesteuerten Workflows verwandelt autonomes Patch-Management das Patchen von einer ständigen Brandbekämpfung zu einem sicherheitsorientierten, betrieblich robusten Prozess.

Dies entlastet die IT-Abteilungen und minimiert Fehler, die mit umständlichen, manuellen Prozessen verbunden sind. Die Automatisierung spart Zeit bei der Erkennung, Prüfung und Bereitstellung kritischer Updates und ermöglicht eine schnellere Reaktion auf potenzielle Schwachstellen.

Sicherheitsorientierte Automatisierung bedeutet auch, dass IT-Teams Patches je nach Grad der von ihnen ausgehenden Bedrohung priorisieren können. Nicht alle Schwachstellen sind gleich gefährlich – automatisierte Risikobewertungen ermöglichen es IT-Abteilungen, die kritischsten Schwachstellen zuerst zu beheben und somit die Gefahr durch schwerwiegende Sicherheitsbedrohungen schnell zu reduzieren.

Der Einsatz künstlicher Intelligenz kann den Patch-Prozess weiter optimieren. KI-gesteuerte Tools liefern IT-Teams kontextbezogene Empfehlungen dazu, was zu welchem Zeitpunkt gepatcht werden sollte, was die Zeit für die Behebung von Problemen und die Ausfallzeiten des Systems weiter minimiert.

Darüber hinaus automatisieren autonome Patch-Management-Lösungen zentrale Aufgaben im Patching-Prozess: Sie prüfen regelmäßig auf neue Updates der Softwarehersteller, planen deren Bereitstellung, laden Patches herunter, installieren sie und überwachen kontinuierlich neu entdeckte Schwachstellen. Auch das reduziert den manuellen Aufwand für IT-Abteilungen erheblich und verringert somit Verzögerungen beim Patchen.

Schneller und intelligenter patchen

Patch-Management ist keine technische Checkbox – es ist ein strategischer Abwehrmechanismus und die Grundlage jeder starken Cybersicherheitsstrategie. Ohne ihn bleibt das Risikomanagement eine ständige Herausforderung. Wenn IT-Teams einen proaktiven, risikobasierten Ansatz verfolgen, um Schwachstellen zu identifizieren, zu bewerten, zu priorisieren und zu beheben, bevor sie eskalieren, können sie Patches schneller und intelligenter installieren und Cyberangriffen besser vorbeugen.

Andre Schindler, GM EMEA und SVP Global Sales bei NinjaOne

