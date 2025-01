Warum ist OT Cyber Threat Intelligence anders?

Vor einigen Wochen präsentierte der amerikanische OT-Security-Spezialist Dragos die neueste Ausgabe seines »ICS/OT Cybersecurity Year in Review«-Reports – mit vielen spannenden Einblicken in die Cyber-Bedrohungslage in der Industrie. Kai Thomsen, Director of Global Incident Response Services bei Dragos, fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Vor Kurzem ist die aktuelle, inzwischen sechste Auflage des jährlichen Dragos-Reports…

Weiterlesen →