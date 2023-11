Tanium ist ein stolzer Teilnehmer am Microsoft Security Copilot Partner Private Preview

Tanium, der branchenführende Anbieter von Converged Endpoint Management (XEM), gab am 16. November seine Teilnahme an der Microsoft Security Copilot Partner Private Preview bekannt. Tanium wurde aufgrund seiner nachgewiesenen Erfahrung mit Microsoft-Sicherheitstechnologien, seiner Bereitschaft, innovative Funktionen zu erforschen und Feedback dazu zu geben, sowie seiner engen Beziehung zu Microsoft ausgewählt.

»Die Auswirkungen von KI auf die Sicherheit werden wahrscheinlich tiefgreifend sein, da sie die Waage zugunsten der Verteidiger verschieben und Unternehmen in die Lage versetzen wird, sich mit Maschinengeschwindigkeit zu verteidigen. Wir bei Microsoft haben das Privileg, eine führende Rolle beim Vorantreiben von KI-Innovationen zu spielen, und wir sind unserem unglaublichen Partner-Ökosystem sehr dankbar, deren aufgabenorientierte Arbeit entscheidend dazu beiträgt, dass Kunden ihre Organisationen sichern und die vielen Vorteile von KI in ihren Umgebungen nutzen können«, so Vasu Jakkal, CVP, Microsoft Security.

Tanium arbeitet mit den Microsoft-Produktteams zusammen, um die Produktentwicklung von Security Copilot auf verschiedene Weise zu unterstützen. Dazu gehören die Validierung und Verfeinerung neuer und zukünftiger Szenarien, die Bereitstellung von Feedback zur Produktentwicklung und zum Betrieb, das in zukünftige Produktversionen einfließen soll, sowie die Validierung und das Feedback zu APIs zur Unterstützung der Erweiterbarkeit von Security Copilot.

»Generative KI und Autonomes Endpoint-Management (AEM) haben das Potenzial, alle Bereiche der Sicherheitsbranche zu durchdringen und Unternehmen dabei zu helfen, Risiken zu reduzieren und gleichzeitig die Kosten zu senken sowie dabei als Multiplikator für Sicherheitsteams zu dienen, um Angreifern den Rang abzulaufen«, so Matt Quinn, Chief Technology Officer bei Tanium. »Wir bei Tanium sind davon überzeugt, dass die leistungsstarke KI, die das Herzstück von Microsoft Security Copilot bildet, in Kombination mit der Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle von Tanium über die gesamte IT-Landschaft hinweg unseren gemeinsamen Kunden einen enormen Mehrwert bieten kann. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Microsoft, um Unternehmen innovative Sicherheitslösungen in kürzester Zeit und in großem Umfang zur Verfügung zu stellen.«

Security Copilot ist das erste KI-gestützte Sicherheitsprodukt, das die Fähigkeit von Sicherheitsexperten weiter verbessert, schnell auf Bedrohungen zu reagieren, Signale in Maschinengeschwindigkeit zu verarbeiten und das Risiko innerhalb von Minuten zu bewerten. Es kombiniert ein fortschrittliches großes Sprachmodell (LLM) mit einem sicherheitsspezifischen Modell, das auf Microsofts einzigartiger globaler Bedrohungsintelligenz und mehr als 65 Billionen täglichen Signalen basiert.

Über Tanium

Tanium, der branchenweit einzige Anbieter von Converged Endpoint Management (XEM), führt den Paradigmenwechsel bei herkömmlichen Ansätzen zur Verwaltung komplexer Sicherheits- und Technologieumgebungen an. Nur Tanium schützt jedes Team, jeden Endpunkt und jeden Arbeitsablauf vor Cyber-Bedrohungen, indem es IT, Compliance, Sicherheit und Risiko in eine einzige Plattform integriert. Die Tanium Plattform bietet umfassende Transparenz über alle Geräte hinweg, eine einheitliche Reihe von Kontrollen und eine gemeinsame Taxonomie. Oberstes Ziel ist der Schutz kritischer Informationen und Infrastruktur in großem Umfang. Tanium wurde sechs Jahre in Folge in die Forbes Cloud 100-Liste aufgenommen und steht auf der FORTUNE-Liste der »Best Large Workplaces in Technology«. Mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen und die US-Streitkräfte vertrauen Tanium, wenn es darum geht, Menschen zu schützen, Daten zu verteidigen und Systeme zu sichern. Das ist die Macht der Gewissheit. Besuchen Sie www.tanium.com