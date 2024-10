TXOne Networks erweitert die Edge-Serie seiner OT Network Security Appliances

OT-Sicherheit nutzt Technologien zur Überwachung und Erkennung von Veränderungen an der Betriebstechnologieinfrastruktur, etwa bei kritischen Infrastrukturen – worauf kommt es hierbei an? Palo Alto Networks erläutert Grundlagen und Aspekte der OT-Security. OT (Operational Technology) steht in der englisch dominierten Ingenieurssprache für Betriebstechnik oder -technologie. Der Begriff bezieht sich auf Hardware- und Softwaresysteme zur Überwachung…

Weiterlesen →