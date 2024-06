Hausnotruf Patronus-Uhr – Sicherheit und Style am Handgelenk

Mobile Notrufknöpfe, die intuitiv funktionieren und gern getragen werden, waren in Deutschland bislang schwer zu finden. Patronus hat das erkannt und kurzerhand die Zukunft des Hausnotrufs eingeläutet: Mit einer intelligenten Notruf-Software, die auf der stylischen Samsung Galaxy Watch4 installiert wird und so dazu beitragen soll, das Stigma des »roten Knopfes« zu überwinden.

Viele kennen ihn. Den großen roten Knopf am Handgelenk älterer Menschen. Gerät die Trägerin oder der Träger in eine Notsituation, löst das Betätigen des Knopfes einen Notruf aus. Danach werden entweder Angehörige oder der Rettungsdienst alarmiert, die dann ad hoc Hilfe leisten können. Ein Gadget, das im Notfall sogar Leben retten kann.

Doch für viele Seniorinnen und Senioren ist der auffällige Knopf vor allem ein Zeichen von Schwäche. Er zeigt auf den ersten Blick: Es geht nicht mehr so gut wie früher. Ein Eingeständnis, das niemand gern macht.

Der klassische Hausnotruf soll einfach zu bedienen sein. Auf das Design wird keinen Wert gelegt – und das sieht man auch. Doch warum sollten Stil und Sicherheit nicht einfach kombiniert werden, um den Notruf zu einem digitalen Schutzengel zu machen, den jeder gern am Handgelenk trägt?

Über die eigenen vier Wände hinaus. Genau diese Frage stellten sich Ben Staudt und Tim Wagner, die Gründer von Patronus. Also machten sie sich mit der Entwicklung ihrer innovativen Notrufuhr daran, den Status quo zu ändern. Das Ziel: Ältere Menschen überall in Deutschland sollten endlich an moderner Technologie im Gesundheitsbereich teilhaben können.

Dabei setzt das Unternehmen von Beginn an auf die Samsung Galaxy Watch4. Durch ihr edles Design bricht sie mit dem klassischen Stigma und revolutioniert das Aussehen sowie die Funktion eines herkömmlichen Hausnotrufs gleichermaßen.

Der ultimate Vorteil: Die elegante Notrufuhr funktioniert nicht nur in den eigenen vier Wänden. Dank einer integrierten SIM-Karte kann deutschlandweit auch unterwegs jederzeit mit medizinischem Fachpersonal gesprochen werden – und das ganz einfach über die Uhr!

»Durch die Partnerschaft mit Samsung können wir ein optimales Set-up von Soft- und Hardware anbieten«, sagt Ben Staudt, Geschäftsführer von Patronus. »Uns war es wichtig, dass die Samsung Hardware unsere Anforderungen an die technologischen Möglichkeiten sowie an ein ansprechendes Design erfüllt. Die Nutzung der Samsung Hardware ist seit dem ersten Tag in unserer Strategie verankert. Dies liegt vor allem an der hohen Qualität und dem Bekanntheitsgrad der Samsung Smartwatches, welche die Bildung einer Vertrauensbasis zu unserer Kundschaft erleichtern. Außerdem bietet uns die Samsung Hardware die Möglichkeit, schnell und einfach unsere eigens entwickelte Notruf-Software zu überspielen.«

Schnelle Hilfe. Die Bedienung der Patronus-Uhr wurde bewusst so einfach wie möglich gehalten. Bei einem Sturz oder auftretenden Schmerzen lässt sich ganz einfach per Doppelklick ein Notruf absetzen. Über die Uhr wird man dann direkt mit der Patronus-Notrufzentrale verbunden. Hier schätzt medizinisch ausgebildetes Fachpersonal die Lage sekundenschnell ein und alarmiert bei Bedarf sofort den nächstgelegenen Rettungsdienst. Auf Wunsch werden auch Angehörige oder bis zu vier andere im Vorfeld angegebene Notfallkontakte verständigt.

Ästhetik ist wichtig. Gemeinsam mit Samsung entwickelte Patronus ein Konzept der Einfachheit. In Kombination mit der Patronus-Software wurde die Samsung Uhr mit speziellem Blick auf die Bedürfnisse älterer Menschen gestaltet. So wurden die Funktionen auf ein Minimum reduziert, um die Bedienung zu vereinfachen. Nutzerinnen und Nutzer können sich also nicht in komplexen Menüs verlieren. Die Patronus-Uhr zeigt im Normalzustand lediglich die Uhrzeit, den Batteriestatus sowie das aktuelle Datum an.

»Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Patronus-Uhr fokussiert sich auf das Wesentliche – das Auslösen eines Notrufs«, erklärt Staudt. »Neben der einfachen Kompatibilität der Samsung Galaxy Watch4 mit der Softwarelösung von Patronus war auch das Aussehen ein entscheidender Faktor für die Zusammenarbeit. Wir wollten etwas entwickeln, das gerne getragen wird. Der Erfolg gibt uns Recht. Die Patronus-Uhr zählt schon jetzt zu den beliebtesten Notrufsystemen in Deutschland.«

Patronus hat damit ein Produkt für Menschen geschaffen, die beim technischen Fortschritt oft vergessen werden: Seniorinnen und Senioren. Gerade bei älteren Menschen kann mit der entsprechenden Technik und neu gedachten Produkten ein wertvoller Beitrag zu mehr Lebensqualität geleistet werden. Ohne Stigma, dafür aber mit gutem Design.

»Der Einsatz von Samsung Hardware hat unsere Prozesse und die Entwicklung unserer Software nicht nur verändert, sondern sie bereits von Beginn an definiert«, so Staudt. »Die Hardware ist somit neben unserer eigens entwickelten Software das Herzstück der Patronus-Uhr.«

Mehrwert für Pflegende und Angehörige. Aktuell befindet sich das Berliner Unternehmen in der letzten Testphase seiner neuen »Patronus Care App«. Diese soll Angehörigen und Pflegenden zukünftig die Informationsbeschaffung und Kommunikation erleichtern. So wird es beispielsweise möglich sein, Angehörige unter Anzeige des eigenen Namens mit Profilbild direkt auf der Uhr anzurufen und jederzeit mit ihnen zu sprechen. Auch wird vom Smartphone aus auf einen Blick ersichtlich, ob sich die Uhr am Handgelenk befindet und welchen Akkustand sie aufweist.

Über Patronus Group – RR Technologies GmbH

Die Patronus Group wurde 2020 von Ben Staudt und Tim Wagner in Berlin gegründet. Beide haben BWL studiert und anschließend erfolgreich internationale

Teams aufgebaut sowie geführt. Mit ihrer Notruf-Uhr möchten sie den technologischen Fortschritt auch älteren Menschen zugänglich machen. Die Patronus-Uhr kann im Notfall zum Absetzen eines Notrufs sowie zur Kommuni­kation genutzt werden. Als ortsunabhängig einsetzbares Gerät mit Lifestyle-Charakter ist es ein zeitgemäßer Ersatz für den klassischen Hausnotruf. Die Patronus-Uhr schenkt Nutzerinnen und Nutzern Sicherheit und Unabhängigkeit, durch die zuverlässige Überwachung werden Angehörige im Alltag von Sorgen befreit und Pflegekräfte entlastet. Der lateinische Name (patronus = Schutzherr, der persönliche Beschützer) spiegelt die Vision des Unternehmens wider, sich langfristig als zentrale digitale Plattform für die Gesundheitsvorsorge älterer Menschen zu etablieren.

