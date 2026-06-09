TechTalk: Okta vereint sämtliche Identity-Tools unter einem Layer

Auf der diesjährigen European Identity & Cloud Conference in Berlin durften wir unter anderem mit dem Sicherheitsanbieter Okta dieses Videointerview führen, und das in persona mit Thomas Heinz.

Von dem wollten wir wissen, warum sich Unternehmen dieser Tage mit dem Thema Identity Security Fabric beschäftigen sollten, und welche Maßnahmen für den sicheren Betrieb von KI-Agenten erforderlich sind. In diesem Kontext war unter anderem von einer hilfreichen Blaupause und KI-Agenten-Management à la Okta die Rede.



Warum sollte man sich mit dem Thema Identity Security Fabric beschäftigen?

Es ist eine gute Idee, sich mit einer Identity Security Fabric auseinanderzusetzen, da viele Unternehmen ein sehr fragmentiertes Toolset haben, die überhaupt nicht miteinander sprechen. Da ist Okta anders aufgebaut. Wir bringen alle Identity Tools unter einen zentralen Layer. Das heißt, ich habe einen Platz, wo ich den Überblick über all meine Identitäten und damit auch KI-Agents im Unternehmen betrachten kann.

KI-Agents sind auch Identitätstypen. Viele übersehen das, sagen, das sind auch Identitätstypen wie jeder andere auch. Das heißt, die zählen auch zum Beispiel zu Service-Accounts, Non-Human-Identities, und so weiter. Viel wichtiger ist dabei auch noch, dass man sich Gedanken macht, wo greifen denn die Agents überhaupt zu? Kann ich diese überwachen? Was tun die in meinem Unternehmen? Und diese eben mit dem Identity Fabric zu vereinen und die auch unter eine Governance zu bringen.



Welche Maßnahmen sind für den sicheren Betrieb von KI-Agenten erforderlich?

Wir haben kürzlich eine Blaupause für den sicheren Einsatz von KI-Agenten im Unternehmen veröffentlicht. Da waren verschiedenste Unternehmen beteiligt, über 100. Da kam ein sehr fundierter Leitfaden heraus.

Da geht es um drei zentrale Fragen: Wo sind meine Agents im Unternehmen? Was dürfen sie, und wie konnektiere sie? Zentral ist da auch die Frage: Wie manage ich dann meine Agenten? Wie bringe ich Schatten-IT oder Schatten-KI unter Management? Das kann ich alles mit der Secure Identity Fabric von Okta erreichen, um quasi die Agenten als First Class Identities zu sehen. Um die auch in ein Management und eine Governance zu bringen und mit allen anderen Identitäten in meinem Unternehmen zu verwalten. Die Implementierung von diesem Rahmenwerk erreichen wir vor allem durch ein neues Produkt von Okta: Okta Secures AI.