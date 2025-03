Unterstützung für Cybersicherheitsteams: Leitfaden für Abwehrspezialisten 2025

Forschungsergebnisse und Erkenntnisse aus dem Bericht helfen Sicherheitsexperten, Cyberkriminelle zu überlisten und ihnen gegenüber im Vorteil zu bleiben.

Akamai Technologies veröffentlichte den Leitfaden für Abwehrspezialisten 2025: Schützen Sie sich jetzt und in Zukunft [1]. Dieser neuartige SOTI-Bericht (State of the Internet) bietet Forschungsergebnisse aus der Praxis. Mit Erkenntnissen zu Themen wie Risikobewertung, VPN-Missbrauch und fortschrittlichen Malware-Techniken können Unternehmen ihre Cybersicherheitsstrategie verbessern. Für CISOs besonders spannend: Der Bericht beschreibt detaillierte Sicherheitsstrukturen mit proaktiven Maßnahmen, die sie zum Aufbau einer stabilen Grundlage für sicherheitsorientierte Strategien nutzen können. Der Bericht basiert auf Erkenntnissen von Cybersicherheitsexperten und Datenwissenschaftlern, die sich täglich mit der Bekämpfung von Bedrohungen befassen.

»Der Leitfaden soll CISOs daran erinnern, wie wichtig es ist, aktuelle Forschungsergebnisse in ihre allgemeine Cyberstrategie zu integrieren«, sagt Philipp Merth, Regional Vice President CER bei Akamai. »Die Nutzung zukunftsweisender technischer Analysen von Angriffen zur Weitergabe von Information, Prozessen und Technologien versetzt Unternehmen in die Lage, Risiken in einer immer komplexeren digitalen Landschaft zu minimieren. Mit diesem Ansatz können wir auch Kosten senken, indem wir unsere Investitionen in die Sicherheit optimieren und das Risiko kostspieliger Vorfälle reduzieren. Eine forschungsorientierte Strategie ermöglicht den Sicherheitsteams, ihr Programm mit den neuesten Entwicklungen abzugleichen und ein pragmatisches, sowie für die jeweilige Bedrohungslandschaft relevantes, Programm zu erstellen.«

Wichtigste Erkenntnisse aus dem Leitfaden für Abwehrspezialisten 2025:

Risikomanagement

Ein neues Modell zur Risikobewertung quantifiziert Schwachstellen in Unternehmen, indem es die Wichtigkeit der Anwendung, die Komplexität des Netzwerks und die Wahrscheinlichkeit einer Kompromittierung bewertet. Zu den Empfehlungen gehören Endpoint-Auswirkungsanalysen, Segmentierungsstrategien und Methoden zur Minimierung interner sowie externer Risiken.

quantifiziert Schwachstellen in Unternehmen, indem es die Wichtigkeit der Anwendung, die Komplexität des Netzwerks und die Wahrscheinlichkeit einer Kompromittierung bewertet. Zu den Empfehlungen gehören Endpoint-Auswirkungsanalysen, Segmentierungsstrategien und Methoden zur Minimierung interner sowie externer Risiken. Malware-Metamorphose bietet Erkenntnisse über Botnet-Familien wie Noabot und Redtail, indem sie fortschrittliche Taktiken wie Peer-to-Peer-Architekturen und dateilose Malware priorisiert. Der Bericht enthält praktische Wege zur Abwehr dieser Bedrohungen, einschließlich Patchmanagement und Mitarbeiterschulungen.

Netzwerkarchitektur

Neue Untersuchungen zum VPN-Missbrauch legen Schwachstellen in VPN-Appliances offen, die moderne Cyberkriminelle ausnutzen. Lösungen umfassen die Einführung sicherer LDAP-Protokolle, nutzerdefinierte Verschlüsselung und Firmware-Updates.

legen Schwachstellen in VPN-Appliances offen, die moderne Cyberkriminelle ausnutzen. Lösungen umfassen die Einführung sicherer LDAP-Protokolle, nutzerdefinierte Verschlüsselung und Firmware-Updates. Die Forschung über Cross-Site-Scripting (XSS) zeigt, dass mehrschichtige Verteidigungsmaßnahmen erforderlich sind, um Schwachstellen bei der Verarbeitung von Nutzereingaben zu beheben.

Host-Sicherheit

Die Analyse von sechs Kubernetes-Schwachstellen aus 2023 und 2024 verdeutlicht die Risiken von Injection-Angriffen. Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf proaktivem Patching und der Wachsamkeit gegenüber aufkommenden Bedrohungen in containerisierten Umgebungen.

»Die Cybersicherheitsbranche veröffentlicht schon immer Berichte zu ernsten Bedrohungen, um CISOs und führende Anbieter von Cybersicherheit zu unterstützen – und das ist wichtig. Ebenso wichtig ist ein jährlicher Bericht für Erstabwehr-Spezialisten. Der Leitfaden von Akamai ist genau das – und er ist der erste seiner Art in dieser Branche. Damit erhalten Abwehrspezialisten eine umfassende, zentralisierte Ressource, die neue Erkenntnisse und Best Practices zusammenführt, um neuen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein«, so Mitch Mayne, Head of Cybersecurity Research bei Akamai. »Durch diese Zusammenführung von erstklassigen Forschungsergebnissen machen wir Abwehrspezialisten nicht nur wichtige Erkenntnisse zugänglich, sondern ermöglichen ihnen auch, ihre begrenzte Zeit und Ressourcen effizienter in die wirkungsvollsten Fortschritte auf dem Gebiet zu investieren.«

[1] Der Leitfaden für Abwehrspezialisten 2025 ist eine wichtige Ressource für Unternehmen, die Angreifern einen Schritt voraus sein wollen. Für Zugriff auf detaillierte Forschungsergebnisse und Strategien können Sie den vollständigen Bericht hier herunterladen.

3583 Artikel zu „Cybersicherheit“

News | IT-Security | Strategien | Veranstaltungen Europas Cybersicherheitszukunft beginnt jetzt Die erste CPT (Connect. Protect. Transform) hat einen klaren Impuls für die Zukunft der Cybersicherheit in Europa gesetzt. Mit rund 200 Teilnehmern, hochkarätigen Experten und visionären Impulsen setzte das Event neue Maßstäbe für mehr Cybersicherheit und digitale Souveränität. Organisiert von FTAPI wurde die CPT nicht nur zum Forum für technologische Innovationen, sondern auch zur Plattform… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps NIS2-Umsetzung gescheitert: Cybersicherheit als Business-Enabler Die Umsetzung der NIS2-Richtlinie in Deutschland ist vorerst gescheitert – und Cyberkriminelle aus aller Welt jubeln. Während andere EU-Länder längst klare Vorgaben geschaffen haben, bleibt Deutschland in der Ungewissheit stecken. Der Preis dafür ist hoch: Teile unserer kritischen Infrastrukturen und Unternehmen bleiben ungeschützt, während Hacker sich über die anhaltenden Sicherheitslücken freuen. Unternehmen, die gehofft hatten,… Weiterlesen →

News | IT-Security | Kommentar NIS2-Compliance: Cybersicherheit braucht eine proaktive Vorgehensweise Für zahlreiche deutsche Unternehmen war das Jahr 2024 war im Hinblick auf ihre Cybersicherheit herausfordernd: laut des Berichts des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) haben die Aggressivität sowie die Raffiniertheit, mit der Cyberkriminellen vorgehen, erheblich zugenommen [1]. So sind die Häufigkeit und Komplexität von Ransomware-Angriffen stark gestiegen. Um angesichts dieser Bedrohungen das Gesamtniveau… Weiterlesen →

News Cybersicherheit bei kritischen Infrastrukturen – Was ist 2025 zu erwaren? Die Diskussionen rund um NIS2 haben die Debatten zum Thema Cybersicherheit in 2024 deutlich geprägt. Unabhängig von dieser EU-Vorgabe ist und bleibt der Schutz kritischer Infrastrukturen auch in 2025 und darüber hinaus eine essentielle Aufgabe für IT- und OT-Verantwortliche sowie den Führungsetagen der betroffenen Organisationen. Holger Fischer, Director EMEA Central bei OPSWAT, umreißt ein… Weiterlesen →