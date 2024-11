Kommentare zum BSI-Jahresbericht: Anstrengungen für mehr Cybersicherheit hochfahren

Zur Veröffentlichung des Lageberichts 2024 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erklärt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst:

»Deutschland wird jeden Tag tausendfach digital angegriffen – von Cyberkriminellen, aber zunehmend auch von staatlich gelenkten Akteuren. Cyberattacken sind längst Teil einer hybriden Kriegsführung. Der Lagebericht 2024 des BSI zeigt ebenso wie die Wirtschaftsschutzstudie des Bitkom eine deutlich gestiegene Bedrohungslage für deutsche Institutionen und Unternehmen. Allein der deutschen Wirtschaft entsteht durch Cyberattacken jährlich ein Schaden von gut 179 Milliarden Euro, zwei Drittel der Unternehmen (65 Prozent) sehen ihre Existenz durch einen erfolgreichen Cyberangriff bedroht. Dabei haben sich Russland und China zu den wichtigsten Ausgangsbasen von digitalen und auch analogen Angriffen auf die deutsche Wirtschaft entwickelt: 45 Prozent der betroffenen Unternehmen konnten mindestens einen Angriff nach China zurückverfolgen, 39 Prozent nach Russland. Wir müssen unsere Anstrengungen für mehr Cybersicherheit weiter hochfahren. Dazu gehört auch, dass wir digitale und analoge sowie innere und äußere Sicherheit viel stärker zusammen denken müssen. Dabei muss uns klar sein, dass Cyberangriffe weit über den digitalen Raum hinaus wirken und mittelbar zum Beispiel auch unsere medizinische Versorgung, unsere Energienetze oder die Arbeitsfähigkeit der Verwaltungen betreffen.

Die Unternehmen sind gefordert, ihre Investitionen für Cybersicherheit zu erhöhen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Die Politik wiederum muss das Schutzniveau der öffentlichen Verwaltungen mindestens auf das Niveau der Wirtschaft bringen und zugleich die Sicherheitsbehörden mit Know-how, personeller und technischer Ausstattung handlungsfähig machen sowie Zuständigkeiten stärker konzentrieren. Dazu gehört auch, das BSI als Zentralstelle für Cybersicherheit auszubauen, das mit den weltweit führenden Sicherheitsbehörden auf Augenhöhe agieren kann. Ziel sollte sein, dass Wirtschaft, aber auch Bund, Länder und Kommunen mit dem BSI einen einheitlichen Ansprechpartner mit allen nötigen Kompetenzen und Befugnissen haben.«

Statement von Dirk Arendt, Director Government & Public Sector DACH bei Trend Micro:

»Die Zahl der Cybervorfälle in Deutschland hat erneut zugenommen. Dabei steht mit den kleinen und mittleren Unternehmen mithin das Rückgrat der deutschen Wirtschaft besonders im Fokus der Angreifer, ebenso wie IT-Dienstleister und Kommunen. Auch die Gefährdungslage für kritische Infrastrukturen bleibt ›angespannt‹. Angesichts einer instabilen politischen Weltlage wird deutlich, dass wir die Cybersicherheit hierzulande dringend weiter ausbauen müssen.

Bei allen innenpolitischen Unwägbarkeiten muss der Weg hin zur ›Cybernation‹ weiter konsequent verfolgt werden. Unternehmen brauchen Planungssicherheit – auch in der Cybersicherheit. Deshalb ist die Politik gefordert, das deutsche NIS2-Umsetzungsgesetz schnellstmöglich auf den Weg zu bringen. Indem sie die Zahl der regulierten Unternehmen deutlich erhöht, auch kleinere Einrichtungen in den Blick nimmt und die Cyberrisiken entlang von Lieferketten in den Fokus rückt, hat die NIS2-Richtlinie das Potenzial, wichtige Impulse zur Erhöhung der Cyberresilienz, gerade in besonders von Angriffen betroffenen Bereichen, zu geben.

Darüber hinaus ist es unabdingbar, die Cybersicherheit der Kommunen endlich auf ein akzeptables Niveau zu bringen, das ihrer Kritikalität für das Funktionieren des Gemeinwesens entspricht. Können Kommunen ihre Aufgaben nicht erfüllen, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf den Alltag der Bürger. Stehen sie längere Zeit still, kann dies das Vertrauen der Bevölkerung in die Leistungsfähigkeit des Staates empfindlich einschränken. Gerade in solch unsicheren Zeiten können wir uns das nicht erlauben. Es ist deshalb höchste Zeit, auch die kommunale Ebene entsprechend zu regulieren.«

Marc Fliehe, Fachbereichsleiter Digitalisierung und Bildung des TÜV-Verbands:

»Der aktuelle Lagebericht des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) macht deutlich: Cyberangriffe werden eine dauerhafte Bedrohung bleiben und richten hohen wirtschaftlichen Schaden an. Cybersicherheit ist daher eine unabdingbare Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit und Stabilität unserer Wirtschaft. Dabei sind nicht nur große Unternehmen betroffen, sondern viele Angriffe – von DDoS-Attacken bis hin zu Ransomware-Attacken – richten sich mittlerweile auch gegen kleine und mittlere Unternehmen. Zu oft sind diese nicht ausreichend geschützt und daher ein leichtes Ziel für Cyberkriminelle. Hier besteht Handlungsbedarf: Alle Unternehmen, von klein bis groß, müssen ihre Systeme bestmöglich gegen Angriffe schützen. Vertrauenswürdige, sichere digitale Infrastrukturen sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Sie sind entscheidend für die Versorgung der Bevölkerung und das nachhaltige Wirtschaftswachstum in Deutschland.

Durch technische Innovationen erhalten böswillige Akteure im digitalen Raum neue Handlungsmöglichkeiten. Cyberkriminelle verfeinern ihre Methoden, setzen modernste Technologien ein und gehen immer aggressiver vor. Unabhängig von der fortschreitenden Technik bleibt der Mensch jedoch das schwächste Glied in der Sicherheitskette. Ein Mitarbeiter mit gut ausgeprägtem Bewusstsein für Cybersicherheitsrisiken ist durch Technik nicht zu ersetzen. Unternehmen, die die eigene Resilienz gegenüber Cyberangriffen stärken wollen, müssen ihre Mitarbeitenden mit einem grundlegenden Bewusstsein für Cybersicherheit ausstatten. Es ist entscheidend, alle Mitarbeitenden gezielt zu schulen und für Gefahren wie Phishing-Angriffe zu sensibilisieren.«

Cybersicherheit: Angespannte Bedrohungslage trifft auf steigende Resilienz